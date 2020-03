AirTies Air 4920 - Uvjerljivi stranac

Ovaj mesh Wi-Fi sustav ima samo jedan nedostatak - potrebno ga je naručiti izvana. Međutim, s obzirom da za traženi novac nudi podosta, to vam ne bi trebalo biti teško...

SPECIFIKACIJE Bežična povezivost 802.11b/g/n/ac (AC1600) Broj adaptera u paketu 2 Konfiguracija Wi-Fi antena 3x3:3 (802.11ac), 2x2:2 (802.11n) Istovremen rad u 2,4 i 5 GHz pojasu Da (dual-band) LAN konektori 2x 10/100/1000 Mobilna aplikacija Da Dimenzije 108,4 x 100 x 41,5 mm Jamstvo 2 godine

Bežični mesh sustavi Što su bežični mesh sustavi, po čemu se razlikuju od klasičnih uređaja za izgradnju kućne bežične mreže te kako ih testiramo, doznajte u našem vodiču.

AirTiesov mesh Wi-Fi sustav u Hrvatskoj se inicijalno pojavio u Iskonovoj ponudi, koji ga je ponudio svojim korisnicima s problematičnim kućnim Wi-Fi-jem. Još uvijek se tako može nabaviti – usluga se zove Wi-Fi MESHtar – no ništa vas ne sprečava da ga kupite na slobodnom tržištu i ubacite u vašu kućnu mrežu, bez obzira na ISP čije usluge koristite.

Riječ je o jednom od jeftinijih i jednostavnijih takvih rješenja, koje, unatoč tome, svoj posao obavlja izvrsno. Za stanove i kuće do nekakvih stotinjak kvadratnih metara, AirTiesov sustav zapravo je sve što će vam biti potrebno te upravo u tome leži njegova glavna snaga u odnosu na konkurentske, uglavnom skuplje mesh Wi-Fi sustave. U paketu dolaze dva kompaktna adaptera, opremljena antenama u konfiguraciji 3x3 i s podržana tri prostorna toka (3x3:3). Adapteri na sebi posjeduju po dva gigabitna LAN porta, tako da se mogu iskoristiti (i) za žično spajanje uređaja koji im se nalaze u blizini. Naravno, ako na lokaciji jednog od adaptera imate više uređaja koje biste htjeli umrežiti žično, u konektor na AirTiesovom adapteru možete utaknuti jednostavni 8-portni unmanaged switch, što vas neće koštati više od oko 150 kuna.

Konfiguracija AirTiesova sustava trivijalna je. Moguće ju je izvesti na dva načina – s ili bez posredovanja AirTiesove mobilne aplikacije. U oba slučaja prvo moramo jedan od dva čvora žicom spojiti na kućni router. Svejedno je koji odaberemo – tvornički su upareni, i oba mogu odigrati ulogu baze. Potom valja postaviti drugi čvor (satelit) na proizvoljno mjesto u domu, koje bi od baze trebalo biti udaljeno 5-7 metara, i ne iza više od dva debela zida. Tada valja pričekati nekoliko minuta da se baza i satelit međusobno povežu. Naravno, to se događa u 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu, na krilima bežičnog standarda 802.11ac, i uz maksimalnu teoretsku propusnost od 1,3 Gbit/s (deklarativno se radi o AC1600 sustavu). Uspješan spoj baze i satelita bit će nam signaliziran svjetlećim zelenim LED-icama na prednjoj strani AirTiesovih uređaja. Kad se to dogodi, preostaje nam isključiti Wi-Fi na ISP-ovom routeru te se spojiti na bežičnu mrežu koju su čvorovi automatski kreirali. SSID i lozinku bežične mreže pronaći ćete na naljepnici s donje strane onog AirTiesovog uređaja koji ste konfigurirali kao bazu, dakle onog koji je žicom spojen na router.

Najjednostavniji način za upravljanje AirTiesovim čvorovima jest pripadajuća besplatna mobilna aplikacija, dostupna za Android i iOS. Unutar nje prvo ćemo dodijeliti imena čvorovima (“Dnevni boravak”, “Kuhinja” i slično), nakon čega ćemo moći ručno promijeniti SSID i lozinku bežične mreže. Kroz glavni izbornik brzinski možemo pristupiti Speedtestu i listi uređaja koji su dio mesh bežične mreže, te doznati na koji su čvor spojeni, koji frekvencijski pojas koriste, MAC adresu i slično. U kategoriji “Parental Control”, na istom im se principu može ograničiti pristup Internetu – odlična stvar za roditelje koji se u nekoliko klikova žele pobrinuti za to da im djeca ne dangube, umjesto da pišu domaću zadaću. U kategoriji “My Network” možemo pogledati topologiju kućne mesh mreže, točnije, brzinu bežične konekcije između čvorova, kao i broj te pregled klijenata spojenih na svaki od njih. Spomenimo još kategoriju “Guest Network”, gdje se s lakoćom može stvoriti bežična mreža za goste. Nju možete koristiti u slučaju kad ne želite da vam posjetitelji znaju vašu “glavnu” lozinku za Wi-Fi. Još uvijek će, doduše, imati pristup ostalim resursima vaše kućne mreže (dijeljeni podaci, uređaji za streamanje i slično).

AirTiesov mesh sustav u mjerenjima nije ostvario tako visoke brojke poput nekih konkurenata, no svejedno je ostavio odličan dojam. Konekcija između čvorova apsolutno je stabilna i čitav prostor u kojem smo izvodili testove, bio je uredno pokriven brzim Wi-Fi-jem – uočite da brzina prijenosa podataka ni u najproblematičnijoj prostoriji nije padala ispod 18 MB/s, što je bilo više nego dovoljno za glatko surfanje i streamanje videa. Zamjeramo mu tek to što je nešto sporiji prilikom prebacivanja klijenata između čvorova – ponekad mu treba više od jedne minute da “pusti” čvor na koji je spojen i preseli se na bliži. Doduše, sve to odvija se glatko i bez ikakvih prekida u bežičnoj konekciji. Za većinu korisnika, ovo će biti takorekuć najpovoljniji način da trajno riješe sve probleme vezane uz kućnu bežičnu mrežu.

REZULTATI TESTIRANJA Laptop (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -40 dBm -35 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -42 dBm -48 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -34 dBm -39 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -59 dBm -64 dBm Mobitel (802.11ac 2x2 Wi-Fi kartica) Snaga bežičnog signala - 2,4 GHz pojas Snaga bežičnog signala - 5 GHz pojas Radna soba (1 metar, bez zidova) -52 dBm -42 dBm Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) -60 dBm -55 dBm Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) -53 dBm -45 dBm Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) -65 dBm -56 dBm Brzina prijenosa podataka Prosječna propusnost (slanje | primanje) Prosječan ping Radna soba (1 metar, bez zidova) 35,01 MB/s | 32,99 MB/s 5 ms Kuhinja (5 metara, 1 betonski zid) 22,97 MB/s | 24,64 MB/s 5 ms Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 18,89 MB/s | 20,41 MB/s 5 ms Spavaća soba (15 metara, 3 betonska zida) 18,71 MB/s | 21,87 MB/s 6 ms Maksimalna propusnost Dnevni boravak (10 metara, 2 betonska zida) 26,69 MB/s | 24,03 MB/s 2 ms Speedtest (optički link, 200/100 Mbit/s) Mobitel (dnevni boravak) 141 / 122 Mbit/s HTPC (dnevni boravak) 150 / 97 Mbit/s Netflix 4K HDR (dnevni boravak) Radi glatko YouTube 4K (dnevni boravak) Radi glatko 4K video s umreženog NAS-a (dnevni boravak) Radi glatko