AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB - RDNA2 za razlučivost 1440p

Najavu dolaska nove RDNA 2 kartice imali smo prilike čuti tijekom CES-a od strane čelnice AMD-a. Nova kartica napokon je i službeno lansirana prošlog tjedna i to ne samo u varijanti referentnog modela kakvog obično testiramo, već je AMD zeleno svijetlo dao i partnerima da svoje kartice puste u opticaj. Razlog za to je sveprisutna loša dostupnost računalnog hardvera, a pogotovo grafičkih kartica nove generacije, pa je AMD s ovim potezom, barem tako kažu, odlučio povećati dostupnost kartica na tržištu. AMD je također najavio prodaju RX 6700 XT izravno preko svojih službenih web stranica, no to po svemu sudeći nije implementirano, barem ako se web stranicama pristupa iz Hrvatske.

Preporučena cijena nove kartice je 479 dolara, što je stavlja negdje između Nvidijinih modela RTX 3060 Ti od 399 dolara i RTX 3070 od 499 dolara. Naravno, stvarne cijene u dućanima su značajno više od ovih preporučenih i kreću se oko 8.000 kuna za modele AMD-ovih partnera. Za usporedbu, jedina RTX-ica 3070 dostupna na tražilici Nabava u istom je trenutku koštala oko 9.500 kuna, a modeli RTX 3060 Ti nisu bili dostupni za kupovinu. Može li novi AMD-ov pulen opravdati cijenu performansama?

Novi, manji GPU

Navi 22 osjetno je manji nego Navi 21, odnosno, Big Navi, a velik dio čipa otpada na Infinity Cachea od 96 MB

RX 6700 XT pogoni novi GPU pod imenom Navi 22, dok sve jače do sada predstavljene kartice pogoni GPU Navi 21. Riječ je o čipu koji je 35% manji u odnosu na Navi 21, a u ovoj najjačoj konfiguraciji raspolaže s 40 Compute Unita koji sadrže 2.560 stream procesora. To je posve identična konfiguracija starijem modelu RX 5700 XT, odnosno polovica konfiguracije najmoćnijeg do sada predstavljenog Radeona, modela RX 6900 XT. S druge strane, ono što će ljubitelje tehnikalija iznenaditi je iznimno visok radni takt. AMD se kod referentne kartice hvali Game taktom, odnosno prosječnim taktom tijekom igranja, od 2.424 MH, dok su dosadašnje kartice imale jedva 2.000 i sitno megaherca. Jednostavnije varijante arhitekture obično imaju povišene taktove kako bi se time kompenziralo kresanje broja računskih jedinica, no kod RX-a 6700 XT su AMD-ovi inženjeri bili doista vrlo agresivni.

Usporedba specifikacija AMD Radeon™

RX 6900 XT AMD Radeon™

RX 6800 AMD Radeon™

RX 6700 XT AMD Radeon™

RX 5700 XT Arhitektura RDNA™ 2 RDNA™ 2 RDNA™ 2 RDNA™ Proizvodni proces 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Broj tranzistora 26,8 milijardi 26,8 milijardi 17,2 milijardi 10,3 milijardi Veličina čipa 519 mm2 519 mm2 336 mm2 251 mm2 Compute Unit 80 60 40 40 Ray Accelerator 80 60 40 - Stream Processor 5.120 3.840 2.560 2.560 Game GPU takt Do 2.015 MHz Do 1.815 MHz Do 2.424 MHz Do 1.755 MHz Boost GPU takt Do 2.250 MHz Do 2.105 MHz Do 2.581 MHz Do 1.905 MHz Vršne FP32 performanse Do 23,04 TFLOP Do 16,7 TFLOP Do 13,21 TFLOP Do 9,75 TFLOP Vršne FP16 performanse Do 46,08 TFLOP Do 32,33 TFLOP Do 26,43 TFLOP Do 19,5 TFLOP Vršni teksturni fill-rate Do 720 GT/s Do 505,2 GT/s Do 413 GT/s Do 304,8 GT/s ROP-ovi 128 96 64 64 Vršni piksel fill-rate Do 288 GP/s Do 202,1 GP/s Do 165,2 GP/s Do 121,9 GP/s AMD Infinity Cache 128 MB 128 MB 96 MB - Memorija 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Vršna propusnost memorije 512 GB/s 512 GB/s 384 GB/s 448 GB/s Memorijsko sučelje 256-bit 256-bit 192-bit 256-bit Vršna potrošnja kartice 300 W 250 W 230 W 225 W

Zašto čip nije upola manji površinom kada ima upola manje CU-ova? Odgovor na to pitanje treba tražiti u specifičnoj arhitekturi RDNA2 koja se oslanja na golemi L3 cache, odnosno, Infinity Cache, kako ga AMD naziva. Navi 21 ima 128 MB takve cache memorije, dok Navi 22 ima 96 MB. Drugim riječima, kapacitet cachea nije smanjen za 50% kao broj CU-ova, pa je tog jedan od glavnih faktora zašto površina nije toliko smanjena u odnosu na stariji GPU. Inače, čisto za usporedbu, površina GPU-a koji pogoni RTX 3060 Ti i 3070 kartice je 392 mm2, a Navi 22 ima površinu od 336 mm2. Da se oba tipa GPU-a proizvode na istom proizvodnom procesu, mogli bi zaključiti da je novi Radeon jeftiniji za proizvodnju, no to nije slučaj, pa nema smisla o tome nagađati.

Kapacitet Infinity Cachea je bitan jer omogućava AMD-u da kompenzira slabiju propusnost memorije u odnosu na konkurenciju iz Nvidije. 3070 i 3060 Ti imaju vršnu propusnost od 448 GB/s zahvaljujući korištenju 256-bitnog sučelja. RX 6700 XT ima 192-bitno sučelje i propusnost od 384 GB/s. Kao što smo svojedobno napisali u našoj recenziji Radeona 6800 i 6800 XT, AMD-ovi inženjeri su modeliranjem utjecaja velikog internog GPU-a cachea na performanse pri najpopularnijim razlučivostima, shvatili su da je s kapacitetom od preko 100 MB učestalost pogađanja podataka u cacheu (tzv. cache hit rate) oko 60 do 80 posto, zavisno o razlučivosti. Navi 22 ima 96 MB, što navodi na zaključak da bi performanse pri razlučivosti 4K mogle biti ugrožene. S obzirom da je riječ o kartici koja cilja na razlučivost 1440p, to ne bilježimo kao problem.

Memorijski zahtjevi igara prema AMD-u pri 1440p Assassin's Creed Valhalla DX12 Ultra High 6,4 GB Call of Duty Black Ops Cold War 11,1 GB Dirt 5 DX12 Ultra High 9,5 GB Dirt 5 DX12 Ultra High RT 10,0 GB Godfall DX12 Epic 7,4 GB Godfall DX12 Epic RT 11,8 GB Horizon Zero Dawn DX12 Ultimate 10,4 GB Red Dead Redemption 2 Vulkan Ultra 9,4 GB Shadow of the Tomb Raider DX12 Highest 7,4 GB Shadow of the Tomb Raider DX12 Highest RT 11,0 GB Watchdogs Legion DX12 Ultra 8,1 GB Watchdogs Legion DX12 Ultra RT 9,5 GB

Kapacitet memorije je, sukladno širini memorijskog sučelja, "čudan" – 12 GB, no prati dosadašnju AMD-ovu ponudu kartica s Navi 21 GPU-om koje raspolažu s 16 GB memorije. AMD u materijalima za novinare hvali visok kapacitet memorije u kontekstu bolje pripremljenosti za postojeće i buduće naslove, no brojke kojim ove brojke ilustriraju ne predstavljaju stvarne potrebe 3D enginea igre za video-memorijom. Naime, mnoge igre rade oportunističku alokaciju memorije u smislu da kod većeg kapaciteta memorije rezerviraju više memorije nego što je to potrebno. Tako primjerice AMD tvrdi da Red Dead Redemption 2 pri 1440p i Ultra postavkama troši 9,4 GB memorije dok je u našem testu trošio svega 4,7 GB. Da, postoje igre koje "jedu" memoriju, no to se događa pri razlučivosti 4K u kojoj RX 6700 XT gubi dah. Ipak, ne može se reći da viši kapacitet memorije nije kompetitivna prednost – u nekim budućim naslovima bi to moglo doći do izražaja.

Referentna kartica

Kao i obično, iz AMD-a je na test stigla referentna kartica koja prati jednaku filozofiju dizajna koja je postavljena dosadašnjim modelima temeljenim na arhitekturi RDNA 2. Hladnjak s kvalitetnim metalnim plaštem ovaj put ima samo dva ventilatora, po masi kartice se osjeti i da interno nije tako kompleksan kao modeli na Radeonima s GPU-om Navi 21. To je i razumljivo ako imamo na umu da je prema AMD-u Total Board Power, odnosno, ukupna vršna potrošnja kartice 230 W – 70 W niže u odnosu na RX 6800 XT ili 6900 XT. Kartica se napaja iz 8-pinskog i 6-pinskog konektora.

U testiranju s igrom Metro: Exodus, prosječan takt GPU-a je 2.502 MHz, što je čak i više nego što AMD objavljuje u svojim specifikacijama (2.424 MHz). Temperatura čipa doseže vrijednost od 70 °C, a najtoplije točke (hotspot) od 85 °C. Istovremeno su ventilatori kartice dosta brzi, pa time i bučniji nego na jačim modelima – 2.162 rpm što rezultira bukom od 45 dBA kada je kućište otvoreno (ili recimo kroz krov kućišta, ako nije izrađen od punog lima), odnosno 43 dBA kada je zatvoreno. Osim toga, elektronika kartice zuji pod opterećenjem, ima veze s izvedbom naponske jedinice. Samim time, to što zuji na referentnom modelu, ne znači da će zujati na karticama AMD-ovih partnera.

Radne značajke Tvorničke postavke OC GPU takt prosječno 2502 MHz 2.605 MHz GPU hotspot maks. 85 °C 101 °C GPU temperatura maks. 70 °C 82 °C Brzina ventilatora prosječno 2.162 rpm 1.575 rpm

Overklokiranje je u mnogočemu ograničeno AMD-ovim softverom. Tako je vrijednost Power Limiti moguće povećati za svega 15%, a takt memorije povisiti s 2.000 na 2.150 MHz. Memorija se overklokira na potonju vrijednost bez problema, dok smo s GPU-om došli s tvorničkih 2.580 na 2.700 MHz. Tu se događa nešto čudno s ventilatorima – kartica je overklokirana daleko tiša (41 dBA, prosječna brzina ventilatora 1.575 rpm) nego na tvorničkim postavkama, zbog čega su temperature GPU-a osjetno više – 101 °C za GPU hotspot i 82 °C kad je riječ klasičnoj GPU temperaturi. Samim time, do dolaska novih drivera koji rješavaju ovaj problem, najbolje je podesiti brzinu ventilatora ručno jer je na tvorničkim postavkama previsoka, a prilikom overklokiranja preniska. Rast performansi nakon overklokiranja je minimalan. Imajte na umu da je prema AMD-u hotspot temperatura do 110 °C sasvim normalna jer je GPU tako posložen da agresivno maksimizira radni takt kada je to potrebno.

Na pola puta

Performanse novog Radeona usporedili smo s tri kartice – Gigabyteovim RTX-om 2070 Super iz stare generacije, Gainwardovim RTX-om 3060 Ti Phoenix GS i Asusovim RTX-om 3070 Dual. Nažalost, za neke od testiranih naslova nemamo rezultata testiranja jer nam Gainwardova i Asusova kartica nisu stalno na raspolaganju. Za vlasnike starijih Radeona, RTX 2070 Super je prosjeku po performansama vrlo sličan modelu RX 5700 XT. Sve tri kartice isprobane su na računalu s Ryzenom 9 5900X, 16 GB memorije G.SKILL TridentZ Royal 3600 i Asusovom pločom ROG CrossHair VIII Hero. Opcija Resizeable BAR koju kartica i ploča podržavaju nije bila uključena radi zadržavanja istih postavki kao kod ostalih testiranih kartica, no toplo vam preporučamo da je uključite ako možete jer osjetno povećava performanse u većini igara.

Radeon RX 6700 XT u našoj se bateriji testova pokazao u prosjeku sporiji u odnosu na Nvidjin RTX 3070, no brži od RTX-a 3060 Ti – baš kao što to njegova preporučena cijena implicira. Razlika u performansama dosta varira od naslova do naslova, pa tako postoje igre koje bolje leže GeForceicama i gdje RTX 3060 Ti ima jednake ili bolje performanse kao RX 6700 XT (npr. TW: Troy, Shadow of the Tomb Raider, Metro: Exodus), ali i one gdje RX 6700 XT guta piksele jednako brzo ili brže kao RTX 3070 (AC Valhalla, Godfall, Borderlands 3). Iako kartica nije optimalno rješenje za igranje pri razlučivosti 4K, naša mjerenja pokazuju da je tu pad veći od očekivanja u odnosu na RTX 3070, a razlog je smanjeni kapacitet Infinity Cachea u odnosu na kartice s GPU-om Navi 21. Iznimka je Ghost Reacon: Breakpoint koji s našim postavkama pri razlučivosti 4K troši više od 8 GB memorije, pa su performanse Nvidijine kartice katastrofalne. Općenito, Radeon RX 6700 XT pri razlučivosti 1440p u najzahtjevnijim naslovima može ponuditi odličnu igrivost i performanse debelo iznad 60 sličica po sekundi. Prebacivanje na razlučivost Full HD osigurava značajno više performanse i mogućnost iskorištavanja monitora sa brzim panelima. Igranje pri 4K je itekako moguće, ali uz manje ili veće smanjivanje kvalitete prikaza, što varira od naslova do naslova.

Problem za sve AMD-ove kartice, pa tako i ovu je to što Nvidija trenutno nudi bolje performanse pri izvođenju ray tracinga i to na račun implementacije namjenskih računskih jedinica, a tu je i izostanak implementacije tehnologije ekvivalentne Nvidijinom DLSS-u. Potonja tehnologija u kompatibilnim naslovima (u osnovi svi naslovi koji podržavaju ray tracing, ali i neki bez podrške) omogućava znatno povećanje performansi internim renderiranjem 3D enginea na nižoj razlučivosti, te uvećavanjem renderiranih frameova na razlučivost ekrana korištenjem strojnog učenja. Zanimljivo je da AMD nudi vrlo sličnu tehnologiju implementiranu u Cyberpunk 2077, no šira dostupnost još uvijek je na razini obećanja (bit će do kraja ove godine). Iz spomenutih razloga cijena RX 6700 XT bi trebala biti bliže cijeni modela RTX 3060 Ti nego RTX 3070.

No, s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu, to sve skupa baš i nije bitno i AMD je toga svjestan. Kartice stižu na kapaljku, cijena im nema veze s preporučenom i kupci iz razgrabe praktički isti trenutak kada stignu u trgovine. Primjer za to je i predstavljanje RX-ica 6700 XT – prvih par dana ih je još bila pokoja na cjenicima domaćih firmi i to po cijeni od osam i više tisuća kuna, no vrlo brzo su nestale. Ako je suditi po Nabavi, RX-ice 6700 XT je trenutno u Hrvatskoj moguće kupiti jedino u sklopu složenih konfiguracija domaćih IT firmi kojima smo, uzgred rečeno, posvetili temu broja u narednom izdanju časopisa Bug.