Gainward RTX 3060 Ti Phoenix GS - Ubojica meka srca

Nakon model RTX 3070, 3080 i monstruoznog 3090, Nvidia je prije kraja godine na tržište odlučila izbaciti i do sad najpovoljniju izvedbu arhitekture Ampere – GeForce RTX 3060 Ti. Mi ga testiramo u Gainwardovom izdanju Phoenix GS

specifikacije - gainward rtx 3060 ti phoenix gs Broj CUDA / Tensor / RT jezgri 4.864 / 152 / 38 Takt GPU-a (Boost) 1.800 MHz Memorijsko sučelje 256-bitno Memorija 8 GB GDDR6 14 Gbps / 1.750 MHz Napajanje 2 × 8 pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.1

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 294 mm, 2,7 utora Jamstvo 3 godine

Ako ste pratili lansiranje posljednje generacije Nvidijinih grafičkih kartica, znate da su dva jača modela, RTX 3080 i 3090, temeljeni na GPU kodne oznake GA102, načinjenom od 28 milijardi tranzistora, a slabiji RTX 3070 temeljen je na manjem čipu GA104, koji se u punoj inačici sastoji od 17,4 milijarde tranzistora. To je bitno jer je manje čipove lakše proizvoditi, pa kartice s čipovima GA104 u teoriji ne bi trebale biti toliko rijetke u trgovinama, kao one temeljene na varijantama čipa GA102.

Punokrvni GA102, dakle, pogoni GeForce RTX 3070, a Nvidia je skresanu varijantu, nastalu od “škarta” iz proizvodnje, iskoristila za jeftiniju novu karticu GeForce RTX 3060 Ti. Naravno, s obzirom na to da je ovdje u imenu Ti, a t dodatak Nvidia koristi za jače izvedbe kartica, može se očekivati da će se kasnije pojaviti i obični, još jeftiniji model. GA102 iz nove kartice ima omogućeno 4.864 CUDA jezgre i 80 ROP-ova, što je pad od 17% u odnosu na puni GA102 iz RTX-ice 3070. Istodobno Nvidia tu karticu cijeni 20% manje, u odnosu na RTX 3070, čija je preporučena cijena 500 dolara, dok 3060 Ti ima preporučenu cijenu od 400 dolara. Naravno, u ovo ludo vrijeme, preporučena cijena ne znači mnogo, pogotovo u domaćim dućanima informatičkom opremom, no RTX 3060 Ti već bi i prema sirovim specifikacijama trebao biti nešto isplativiji od RTX-a 3070. Slabija je kartica zadržala 256-bitno memorijsko sučelje prema GDDR6 memoriji, kao i sâm kapacitet od 8 GB.

S obzirom na preporučenu cijenu, RTX 3060 Ti nameće se kao zamjena za RTX 2060 Super. Nvidia tvrdi da je nova kartica jednako brza kao perjanica ponude prošle generacije – model RTX 2080 Super. Novi RTX 3060 Ti trebao bi osigurati odlične performanse pri razlučivosti 1440p, uz opciju korištenja DXR-a za naslove gdje visok framerate nije iznimno bitan. Sukladno tome, također se nameće kao rješenje za igranje pri razlučivosti 1080p za igrače koji posjeduju monitor vrlo visoke brzine osvježavanja te igraju kompetitivne naslove u kojima vrlo visok broj sličica po sekundi (100+) dolazi do izražaja.

Zlatni feniks

Gainward je na tržište plasirao četiri modela RTX-a 3060 Ti, od kojih dva pripadaju seriji Ghost, a dva seriji Phoenix. Modeli Phoenix skuplji su i opremljeni boljim hlađenjem, a kupci na raspolaganju imaju običnu i Gainwardovu poznatu varijantu GS, odnosno, Golden Sample. Referentni Nvidijin RTX 3060 Ti ima Boost takt podešen na 1.665 MHz, a Phoenix GS isti takt diže na 1.800 MHz, uz zadržavanje jednake brzine memorije od 14 Gb/s, odnosno sirovih 1.750 MHz.

Stražnja strana kartice prekrivena je zaštitnom pločom koja je na kraju perforirana kako treći ventilator mogao propuhivati kroz hladnjak

Sama kartica unutar hladnjaka zapravo je vrlo kratka, što se jasno vidi prema poziciji konektora za napajanje. Duljina kartice s hladnjakom je čak 294 mm

Gainwardova kartica prilično je velika te ima duljinu od 294 mm. Za ilustraciju, najjači predstavljeni novi Radeon dugačak je samo 267 mm. Što se debljine tiče, proizvođač tvrdi da kartica zauzima 2,7 utora u računalu, što je opet poprilično. Na prednjoj se strani kartice nalaze tri 80-milimetarska ventilatora, s podrškom za polupasivni rad, a tu je i RGB osvjetljenje koje na tvorničkim postavkama emulira presijavanje boja duge. Osvjetljenje je moguće regulirati Gainwardovim alatom ExpertTool, a on ujedno služi i za overklokiranje. Kartica za spajanje monitora nudi tri DisplayPorta i jedan HDMI 2.1.

Hladnjak s prednje strane ima metalnu masku, no ispod nje, nalazi se plastični nosač koji zapravo čini glavninu oklopa hladnjaka. Na poleđini kartice crna je aluminijska ploča, koja štiti elektroniku i čini karticu čvršćom, s rupama na posljednjoj trećini, čime je osiguran bolji protok zraka trećeg ventilatora. S gornje strane kartice imamo veliki natpis GeForce RTX, a tu se lijepo vidi i da je PCB kartice zapravo vrlo kratak – dva 8-pinska konektora nalaze se praktički na sredini hladnjaka. Hladnjak je u praksi prilično tih (oko 40 dBA), s maksimalnom brzinom od 2.000 rpm, čak i kada su GPU i memorija maksimalno overklokirani. Pri brzini od 2.000 rpm, snaga PWM signala ventilatora je 50%, što znači da bi se ventilatori mogli vrtjeti dvostruko brže.

Na tvorničkim postavkama prilikom izvođenje benchmarka igre Metro Exodus, GPU radi na prosječnom taktu od 1.937 i maksimalnom od 2.002 MHz. Pritom je prosječna temperatura čipa 68 °C, a maksimalan 70 °C, što je i više nego prihvatljivo. Kada je riječ o potrošnji kompletne kartice, ugrađena telemetrija prijavljuje prosjek od 221 W i maksimum od 240 W. Iako testirani model ima tvornički overklokiran GPU, nije ga bilo problem dodatno overklokirati. Uz pomoć alata Afterburner, Power Limit kartice podigli smo na 112%, GPU takt za 80 MHz, a takt memorije za čak 300 MHz. Time smo iz kartice izvukli oko 5% bolje performanse pri razlučivosti 1440p, nauštrb povećanja radne temperature GPU-a za prosječno 2 °C, a potrošnje za 20-ak vata (uz novi maksimalac na 269 W).

Feniks u igrama

Gainwardovu karticu isprobali smo na konfiguraciji temeljenoj na Ryzenu 9 5900X, sa 16 GB memorije DDR4 3600, koju potpisuje G.SKILL. Komponente su bile ugrađene u Asusovu ploču ROG CrossHair VIII Hero, a za struju se pobrinulo Seasonicovo napajanje Prime TX-1000. Novu karticu usporedili smo s Gigabyteovim RTX-om 2070 Super, koji je donedavno na domaćem tržištu držao cijenu od oko 5.000 kuna. Za testiranje smo koristili razlučivosti 1080p i 1440p. Novija je kartica u prosjeku 15% brža od referentne Gigabyteove, iz čega se može ekstrapolirati i da je u prosjeku nešto brža od RTX-a 2080 Super, kao što tvrdi sâma Nvidia. Apsolutne performanse u korištenim naslovima vrlo su dobre iz perspektive ugodnog igranja. Pri razlučivosti 1440p i maksimalnim postavkama, u praktički svim naslovima vidimo iznad 60 fps. Jedina iznimka je novi trkački naslov Dirt 5, koji GeForceicama nikako ne leži.

Ako se u cijelu priču uključi i DXR, odnosno hardverski ray tracing, performanse RTX-a 3060 Ti dostatne su ako se možemo zadovoljiti s oko 60 fps, a u mnogo naslova možemo si pomoći i DLSS-om. Potonja tehnologija koristit će i ako karticu poželimo koristiti pri razlučivosti 4K, no treba naglasiti kako ona za to jednostavno nije namijenjena.

S cijenom od 4.199 kuna i tri godine jamstva, Gainward RTX 3060 Ti Phoenix GS nameće se kao odlično rješenje za uživanje u modernim igrama pri razlučivosti 1440p ili nižoj. Da, kartica u teoriji može potegnuti i na 4K, no samo ako ste spremni raditi ustupke u kvaliteti detalja i efekata, barem kada govorimo o zahtjevnijim naslovima. Dolaskom ove kartice kupnja starijih Nvidijinih rješenja visoke klase nema više smisla, jer je brža od svih kartica, osim RTX-a 2080 Ti, a istodobno osjetno jeftinija. Iz AMD-ova tabora tržište su naglo izgubili Radeoni RX 5700 XT i 5700, s obzirom na vrlo sličnu cijenu, a niže performanse. Naravno, pod uvjetom da novu karticu uspijete uloviti u dućanu odnosno webshopu jer je stanje s proizvodnjom RTX-ica 3060 Ti po svemu sudeći jednako kao i kod jačih modela. AMD-u hitno treba nešto čime bi kontrirao novome RTX 3060 Ti, a prema trenutačnim glasinama, to bi trebali Radeoni RX 6700 s 12 GB memorije, no još uvijek se ne zna kada će biti lansirani.