AMD Radeon RX 6900 XT - Super Navi za hardverske sladokusce

S novim Radeonima RX 6800 i 6800 XT u referentnoj AMD-ovoj izvedbi imali smo se prilike poigrati sredinom prošlog mjeseca. Iako, nažalost, nismo imali novu Nvidijine kartice Ampere da ih s njima izravno usporedimo, iz usporedbe s karticama koje su nam bile na raspolaganju, konstatirali smo da nove RDNA2 kartice predstavljaju iznimno velik korak naprijed u pogledu ne samo performansi i efikasnosti, već i kvalitete AMD-ovog referentnog dizajna.

Radeon RX 6900 XT predstavlja krunski dragulj AMD-ove grafičke ponude za igrače. S preporučenom cijenom od 1.000 dolara AMD s ovom karticom cilja na moćni GeForce RTX 3090 koji u izvedbi Founders Edition košta 1.500 dolara. Osim više cijene, Nvidijina kartica također ima i višu deklariranu potrošnju – 350 naprema 300 W. Deklarirana potrošnja najjače AMD-ove kartice je inače jednaka kao kod modela RX 6800 XT, a kako ima više performanse, samim time nudi i višu efikasnost.

Ta enormno visoka cijena već u startu definira naše mišljenje o ovoj kartici, jednako kao što je golema cijena u startu definirala mišljenje recenzenata koji su imali prilike isprobati GeForce RTX 3090. U oba slučaja je riječ o proizvodima gdje se od kupca očekuje da za relativno malen skok u performansama u odnosu na slabije rješenje, plati mnogo višu cijenu na račun ekskluzivnosti. Kao što znamo, Nvidija već godinama bez problema prodaje jednako koncipirane kartice u obliku GeForcea Titan. AMD se sad odlučio okušati u istoj disciplini, no sa znatno povoljnijom, no i dalje visokom cijenom.

Ono što AMD već u startu nema, a Nvidija ima, jest prednost u kapacitetu video-memorije u odnosu na "osnovnu" karticu. RX 6900 XT ima 16 GB GDDR6 memorije kao i RX 6800 XT i RX 6800. S druge strane, RTX 3090 ima 24 GB – 140% više u odnosu na RTX 3080, što je dodatni motivacijski faktor za kupce. Znatno viši kapacitet memorije je inače oduvijek bio glavni adut kartica Titan. Ne iz perspektive igrača, već iz perspektive korisnika koji koriste različite aplikacije koje jako dobro znaju iskoristiti tu dodatnu memoriju za povećanje performansi. Takvim korisnicima visoka cijena kartice nije problem jer im ne služi za zabavu već za posao.

Svi CU-ovi na broju

Radeon RX 6900 XT temeljen je na posve otključanom Navi 21 GPU-u, pa umjesto 72 aktivna CU-a (RX 6800 XT) ima 80 aktivnih CU-ova. Radni takt grafičkog procesora posve je jednak kao kod slabije kartice – s maksimalnim Boost taktom podešenim na 2.250 MHz, te tipičnim očekivanim taktom od 2.015 MHz. Fizički izgled dvije kartice je također posve identičan. Tu je jednaki hladnjak temeljen na toplovodnoj komori s tri 80-milimetarska ventilatora i metalnim plaštem. Osvjetljeni natpis Radeon na plaštu hladnjaka sada je dobio i softversku podršku kako bi korisnici mogli mijenjati boju i način osvjetljenja. Alat je već dostupan za preuzimanje na AMD-ovim službenim stranicama, kako za korisnike RX-a 6900 XT, tako i za vlasnike RX-a 6800 XT koji također ima RGB LED-ice.

Podloga za miša ne stiže s ostalim predstavljenim karticama. Srednje je velika i prosječne kvalitete - sasvim neprikladno s obzirom na karticu koju prati

Fizičke dimenzije kartice i dalje su kompaktne u odnosu na konkurenciju jer su jednake kao kod 6800 XT. Ipak, AMD je malo pojačao izvedbu napajanja snažnijeg čipa, pa ga napaja 16-fazni umjesto 15-faznog sklopa, kao što je slučaj na modelu RX 6800 XT.

Softer za kontrolu integriranih RGB LED-ica radi sasvim fino, no sučelje ima problema s alternativnim skaliranjem UI elemenata na Windowsima

Ako ste s nama pratili lansiranje novih Radeona, vjerojatno se sjećate da smo izrazili skepsu oko načina na koji je AMD demonstrirao performanse novih kartica. Samo je jedna kartica testirana na tvorničkim postavkama, dok su za testiranje ostalih korišteni Smart Access Memory i Rage Mode. Tada smo napisali – "Ono što nas malo brine je činjenica da postoji značajna diskrepancija u korištenju ovih mogućnosti u rezultatima testova koje je AMD prikazao u prezentaciji. Konkretno, RX 6800 XT testiran je bez korištenja ovih tehnologija, dok je za testiranje RX-a 6800 korišten Smart Access Memory, a za RX 6900 XT i Rage Mode i SAM. To baš i nije fer način testiranja, pogotovo u slučaju korištena Rage Modea koji predstavlja overklokiranje."

Smart Access Memory je nazivno AMD-ova tehnologija kojom se procesoru putem PCIe sučelja dopušta pristup kompletnoj memoriji grafičke kartice, što donosi solidno ubrzanje performansi u igrama, s tim da rast performansi ovisi od slučaja do slučaja. SAM u teoriji radi na samo u kombinaciji s Ryzenima 5000 i matičnim pločama koje su dobile podršku za SAM, no nedugo nakon predstavljanja prvih testova novih AMD-ovih kartica, neki proizvođači matičnih ploča najavili su da će ovu tehnologiju omogućiti i na posljednjoj generaciji matičnih ploča za Intelove procesore. Naime, SAM se zapravo oslanja na mogućnost koja je standardni dio PCIe specifikacije – Resizeable Base-Address Register (BAR).

Rage Mode je dostupan na modelima RX 6800 XT i 6900 XT. Slobodno ga uključite, no nemojte očekivati nekakav poseban rast performansi

Rage mode je pak jedan od automatskih preseta koje korisnik može uključiti s dva klika mišem u Radeon Softwareu u kombinaciji s modelima RX 6800 XT i 6900 XT. U praksi povećava performanse na račun povećanja prosječne potrošnje i brzine ventilatora, zbog čega i GPU u prosjeku radi na višem taktu pod opterećenjem. Treba naglasiti da maksimalna potrošnja nije modificirana, kao što je obično slučaj kod ručnog overklokiranja.

Dakle, i SAM i Rage mod nisu tvornički uključene mogućnosti, a SAM pri tom nije dostupan na većini računala, pa je samim time i nekorektno od AMD-a da demonstrira performanse kartice isključivo kad su ove tehnologije uključene. Iz istog razloga Rage Mode i SAM mi nismo koristili u osnovom testiranju kartica. Naravno, za korisnike koji su se uspjeli domoći nove kartice i novog Ryzena, korištenje SAM-a i Rage Modea (posebno SAM-a) ima itekako smisla.

Sraz teškaša

Nažalost, situacija s izostankom Nvidijinog najnovijeg hardvera u našem testnom labu se i dalje nastavlja. Nvidia Hrvatsku, ali i ostale susjedne zemlje ignorira po pitanju slanja testnog hardvera tako da ništa od onih lijepih Founders Edition kartica koje Jensen Huang, šef Nvidije, voli izvlačiti iz svoje pećnice. Domaće firme nisu voljne posuditi kartice Nvidijinih partnera koje imaju u ponudi jer ih dobivaju na kapaljku i odmah prodaju. Potražnja je takva da nemaju nikakvu računicu dati karticu na test da bi je promovirali, kada će se ionako prodati.

Ništa bolje nije ni s proizvođačima kartica. Većina, poput Nvidije, ignorira Hrvatsku. Čak i firme najveće firme, Asus i Gigabyte, od kojih smo ranije redovito dobivali grafičke kartice na testiranje, nemaju alokaciju testnih uzoraka za Hrvatsku. U susjednoj Srbiji je vjerojatno bolja situacija jer su tamo i regionalni uredi većine kineskih i tajvanskih firmi, no iz naše perspektive vlada suša. Dakle jedini način kako da dođemo do kartica ostaje da ih kupimo sâmi, a to nije bilo moguće realizirati s obzirom na rokove, dostupnost kartica i utjecaj pandemijske krize na naše poslovanje.

I što sad – da li opet staviti rezultate novih Radeona bez izravne konkurencije iz Nvidije, znajući da vas čitatelje primarno zanima da li ima više smisla kupiti Radeon ili GeForce, u određenom cjenovnom segmentu? Odlučili smo da to nema smisla, pregrizli ponos i u tablice stavili rezultate koje su nam ustupili kolege koje su imale karticu na raspolaganju. Da, testne platforme nisu identične, no pri visokim razlučivostima na kojima se ove kartice testiraju varijacije ispadnu vrlo malene. Žao nam je što smo prisiljeni pribjeći ovakvim metodama, no situacija je takva kakva jest. To je ujedno i razlog zašto u nekim igrama nemamo prikazane rezultate kartica GeForce.

RX 6800 XT i 6900 XT testirane su na konfiguraciji s Ryzenom 9 5900X, 16 GB G.SKILL-ove DDR4 memorije brzine 3.600 MHz i Asusovoj matičoj ploči ROG CrossHair VIII Hero. RTX 3090 FE i 3080 FE testirane su na Ryzenu 9 5950X s 32 GB memorije jednake brzine kao i našoj konfiguraciji. Kartice su testirane pri razlučivostima 1440p i 4K. Full HD nismo koristili jer kod ovako jakih kartica čak i najbolji procesori u tom slučaju predstavljaju usko grlo sistema.

REZULTATI TESTIRANJA PERFORMANSI

Odnos snaga između novih Radeona i GeForcea je prilično balansiran, no postoje i iznimke. Tako primjerice karticama GeForce mnogo bolje leži Total War: Troy, potencijalno zbog toga što je temeljen i na starijem DX11 engineu. AC: Valhalla, nova Ubisoftova igra koju je i AMD dijelio s nekim proizvodima, bolje se ponaša na, šok i nevjerica, Radeonima. Također treba primjetiti da GeForceice generalno imaju relativno bolje performanse pri razlučivosti 4K. Pretpostavljamo da je uzrok razlika u arhitekturi memorije. Dok GeForceice imaju konstantno solidno visoku propusnost memorije zahvaljujući korištenju GDDR6X memorije, Radeoni imaju sporiji GDDR6 na 256-bitnom sučelju, no to kompenziraju golemim internim L3 cacheom. Njegova ograničenja počinju se nazirati pri razlučivosti 4K, što recimo ne bi bio slučaj da je kapacitet 256 umjesto 128 MB.

Za potencijalne vlasnike novih Radeona koji posjeduju matičnu ploču i procesor kompatibilne s tehnologijom SAM, Radeoni bi u mnogim naslovima imali dodatne performanse.

Evo i odnosa performansi u 3DMarku. Ovaj sintetički test u pravilu bolje leži GeForce karticama, no ono što vjerojatno bitnije je velika razlika u Port Royal testu koji mjeri performanse hibridnog ray tracinga. Iako Radeoni podržavaju ray tracing, GeForceice se tu puno bolje snalaze, a imaju i dodatnu prednost u obliku tehnologije DLSS koja je s vremenom ispeglana i koju podržava sve više naslova. DLSS omogućava interno renderiranje grafike na nižoj razlučivosti, no uvećanje svakog pojedinog izrenderiranog framea na nativnu razlučivost ekrana putem AI inferencije i tensor jezgri. Konačni rezultat su osjetno više performanse uz minimalni gubitak kvalitete prikaza.

Naravno, poigrali smo se ručnim overklokiranjem. Maksimalni takt podigli smo na 2.750 MHz, uz modifikaciju napona s 1.175 na 1.100 mV, povećanje maksimalne potrošnje kartice za maksimalnih 15% i podešavanje takta memorije s osnovnih 2.000 na 2.100 MHz uz promjenu latencija na Fast Timing. Iskustvo s overklokiranjem je bilo dosta čudno. Iz nekog razloga, ako bi digli takt memorije iznad 2.100 MHz, performanse kartice bi stagnirale, nezavisno o tome što bi napravili s ostalim postavkama. Ipak, dobici u performansama su jako dobri - gotovo 10% u nekim testovima. Još jedna čudna stvar je da povećane power limita te korištenje Rage Modea ne donosi nekakav mjerljiv rast performansi, barem u četiri igre pri razlučivosti 4K koje smo isprobali.

taktovi, temperature i potrošnja RX 6900 XT RX 6900 XT OC GPU takt prosječno 2.184 MHz 2.385 MHz GPU takt maks. 2.444 MHz 2.690 MHz GPU napon, prosječno 1.013 mV 1.092 mV Takt memorije 1.995 MHz 2.095 MHz GPU T, maksimalno* 74 °C 80 °C GPU hotspot T, maks.* 90 °C 100 °C Brzina ventilatora, prosječno 1.652 rpm 1.666 rpm GPU ASIC power prosječno* 247 W 284 W GPU ASIC power maks.* 255 W 293 W *manje je bolje

Overklokiranje sa sobom uvijek nosi povećanje potrošnje i više zagrijavanje, a gotovo uvijek i višu buku overklokirane kartice. Radeon RX 6900 XT se u ovom stanju doista više grije i više troši, no buka ostaje na razini tvorničkih specifikacija, a to znači iznimno niska. Naime, ako ručno ne modificirate krivulju rada ventilatora, što naravno možete ako ima problema s pregrijavanjem, ventilatori neće ići preko 50% maksimalne brzine.

Zanimljivo je da kartica usprkos deklariranom TDP odnosno TBP (Total Board Power) od 300 W, na tvorničkim postavkama ne vuče više od 255 W odnosno prosječno 247 W. RX 6800 XT u istim je uvjetima nakratko skočio do 280 W, no prosječno je trošio 247 W. Jača kartica dakle ima jednaku potrošnju, a više performanse, pa samim time nudi još impresivniju efikasnost od ionako impresivnog RX-a 6800 XT.

Pitanje za milijun dolara glasi - zašto AMD onda nije podesio kartice da u prosjeku troše 300 W, ako je to navedeno u specifikacijama i sâm dizajn napajanja to bez problema podnosi? Kao što vidimo u slučaju ručnog overklokiranja, mogućnosti hladnjaka definitivno nisu ograničavajući faktor. Ograničena maksimalna potrošnja predstavlja ograničenje i kod overklokiranja. Kao što vidite u tablici, GPU hotspot odnosno Tjunction temperatura nije išla ni u ovakvim uvjetima preko 100 °C, a AMD-ov interni engine dopušta 110 stupnjeva.

Radeon RX 6900 XT, najmoćnija AMD-ova kartica nove generacije, za razliku u preporučenoj cijeni od 53% (s 650 na 1.000 dolara) nudi oko 9% više performanse, jednak kapacitet memorije i jednako hlađenje. Kartica bez sumnje solidno parira RTX-u 3090 koji je još 50% skuplji, no treba imati na umu da korisnici koji žele najbolje performanse obično ni ne žale novca da do njih dođu. U ovom kontekstu za AMD su posebno problematične znatno slabije performanse s uključenim hardverskim ray tracingom te izostanak tehnologije koja bi parirala DLSS-u.

I premda bi u normalnim uvjetima bilo za očekivati da se ovakva kartica i njezini derivati u obliku rješenja AMD-ovih partnera, neće dobro prodavati, iznimno ograničene količine svih novih kartica na tržištu osigurat će i da RX 6900 XT nađe svoje mjesto u hrpi konfiguracija visoke klase.