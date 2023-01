Korisnik sam iPada od prve generacije, one slavne, koju je promovirao osobno Steve Jobs. I svakih nekoliko godina, kada bi baterija počela gubiti kapacitet ili bi se osjetilo usporavanje u radu sa zahtjevnijim programima (rjeđi slučaj), prelazio bih na novu generaciju. I svaki put, izabrao bih iPad "vulgaris", nikad mini, Air ili neki drugi, skuplji. Otkad postoje Pro modeli, maštao sam da ću jednog dana i ja prijeći među elitu, ljude koji valjda govore – koristim tablet za profesionalne potrebe, pa moram imati Pro model. Bio sam siguran da će se to ostvariti krajem prošle godine, kada je najavljena nova Pro generacija, bazirana na čipu M2. No dogodilo se nešto neočekivano (malo pretjerujem, dramaturgije radi), uz novi Pro, predstavljen je i novi obični iPad, desete generacije, koji više skoro i nema veze sa svojim prethodnicima – kao da je plod neke izvanbračne veze elitnih modela.