Tražite analogni instant fotoaparat? Pogledajte ovaj Polaroid koji je na akciji

Ako pratite trendove na TikToku i Instagramu, zasigurno ste primijetili da se analogna fotografija vraća u modu i to vjerojatno jače nego ikad. Imajući to na umu, iz Linksove ponude izdvajamo Polaroid Now 2 u atraktivnoj, klasičnoj crveno-bijeloj kombinaciji, koji se do 6. srpnja može kupiti po promotivnoj cijeni od 99,99 eura.

Riječ je, naime, o drugoj generaciji poznatog analognog fotoaparata koji kombinira retro dizajn s modernim mogućnostima, a koji je namijenjen svima koji žele fizičke uspomene odmah u ruci. Polaroid Now 2 opremljen je dvoobjektivnim sustavom autofokusa koji automatski prepoznaje je li subjekt bliže ili dalje te zatim bira optimalnu leću.

Iz Polaroida navode da se time značajno povećava broj uspjelih i oštrih snimaka, što je često bio izazov kod starijih instant modela. Uz to, objektiv ima fiksnu žarišnu duljinu od 40 mm, što je idealno za većinu vrsta fotografije, dok se otvor blende automatski mijenja između f/11 i f/64 ovisno o svjetlosnim uvjetima.

Ugrađeni samookidač omogućuje jednostavno snimanje autoportreta i grupnih fotografija, a funkcija dvostruke ekspozicije otvara vrata kreativnim eksperimentima kao što su dvije slike na jednoj fotografiji, s dramatičnim i umjetničkim efektom. Osim toga, tu je i bljeskalica dovoljno snažna da izvuče detalje u slabom svjetlu, ali opet dovoljno „mekana“ da izbjegne pretjerano osvjetljenje i neželjene sjene na licima.

Fotoaparat inače koristi Polaroid i-Type i 600 film u originalnom kvadratnom Polaroid formatu. Jedan spremnik sadrži osam listova filma, a pojedinačna fotografija razvija se unutar 10 do 15 minuta. Interna litij-ionska baterija puni se putem USB-C kabela i nudi autonomiju za oko 15 paketa filma, odnosno otprilike 120 snimaka po punjenju.

Na kraju, istaknimo i da je kućište fotoaparata izrađeno od 40-postotne reciklirane plastike, što je korak naprijed u održivosti.