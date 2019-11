ASRock B365M Phantom Gaming 4 - Jeftino do uber Turbo moda

specifikacije Čipset Intel B365 Socket LGA-1151 Memorija 4 × DDR4, do 2.666 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 3.0 x16 (čipset, x4)

1 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I219V Audio Realtek® ALC1200

Nichion kondenzatori Stražnji konektori 1 × combo PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × DisplayPort

1 × HDMI 1.4a

2 × USB 2.0

4 × USB 3.1 Gen1

1 × USB-C 3.1 Gen1

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Kao što se vidi na fotkama, ali i u imenu ploče, izvedena je u micro ATX formatu koji nije tako čest, no ima svoje prednosti – nudi solidnu razinu kompaktnosti, bez više cijene koja prati mini ITX komponente. Ploča se isporučuje s parom SATA kabela, vijcima za ugradnju M.2 SSD-a, zaštitnom pločicom za stražnje konektore, CD-om s driverima i pratećim softverom te parom priručnika. Dizajnom je dosta specifična, pogotovo ako imamo na umu da košta ispod 1.000 kuna. Kutovi PCB-a su podrezani, a desna strana izvučena kako bi se stvorio prostor za natpis Phantom Gaming. Ispred zakrenutih SATA portova je, pak, PCB odrezan prema unutra. Izgled ploče diže i RGB osvjetljenje ugrađeno ispod desnog ruba PCB-a te ispod prozorčića oklopa koji ukrašava lijevi dio ploče. Na ploču je moguće spojiti i do tri RGB trake – dvije obične i jednu aRGB. Dosta solidno za jeftinu ploču.

Kako je riječ o ploči koja cilja na jeftinije procesore, napajanje procesora dosta je skromno, kako u električkom pogledu, tako i u pogledu hlađenja. Za kontrolu faza brine se UPI Semiconductorov PWM kontroler UP9521P koji radi u 3+2-faznom modu. Na tri primarna kanala spojeni su doubleri iste tvrtke, a na svaki od njih dva seta MOSFET-a – Nikos PK618BA i PZ0903BK. Za dvije sekundarne faze koriste se još dva signal drivera jer sâm PWM kontroler očito nije dovoljan za pogon svih faza. Zanimljivo je da imamo i još jedan dodatni Richtekov PWM kontroler, koji se brine za VCCSA napon, odnosno System Agent procesora u kojem su memorijski i PCIe kontroler te 2D dio GPU-a. Pasivni hladnjačić prekriva samo CPU faze VRM-a.

Optimizacija Turba

Ova konfiguracija OK je za slabije Intelove procesore, no štos je u tome da je na ovu ploču moguće ugraditi modele Core i7, pa čak i i9. OK, nije ih moguće ručno overklokirati, no BIOS ploče nudi mogućnost podešavanja Turbo sustava procesora, odnosno produžavanje trajanja maksimalnog Turbo moda. To u praksi znači da procesor, kad je opterećenjem, stalno radi u maksimalnom Turbo modu, no nauštrb više potrošnje i zagrijavanja. Srećom, ploča nudi i mogućnost ručne regulacije napona pa je potrošnju i zagrijavanje moguće donekle optimizirati, no i dalje je preporučljivo imati aktivno hlađenje napajanja procesora. Procesor možemo spariti s do 64 GB memorije u obliku četiri modula maksimalnog takta 2.666 MHz (ograničenje B365 čipseta).

Ploča nudi dva utora za M.2 SSD-ove, ali i dodatni M.2 utor za specijalnu CNVi Wi-Fi karticu koju je moguće kupiti odvojeno

Ploča nudi dva PCIe x16 utora, s time da je gornji ojačan, spojen izravno na procesor i nudi punu propusnost, a donji je interno samo x4. Iznad i ispod primarnog PCIe konektora utori su za M.2 SSD-ove, a gornji ima i pasivni hladnjak. Ploča također nudi M.2 utor za Intelovu CNVi Wi-Fi karticu. Za spajanje SATA uređaja imamo šest konektora (četiri oborena, dva uspravna), a tu su i dva interna USB-a 2.0 i jedan USB 3.1 Gen1.

Ponuda stražnjih konektora malko je siromašna u pogledu USB-a, no treba pohvaliti korištenje Intelove mrežne kartice te ponudu audiokonektora, iako je sam zvučni kontroler nešto stariji (ALC 1200 umjesto standardnog ALC-a 1220).