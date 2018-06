ASRock H370 Pro4 - Povoljna klasika

specifikacije Čipset Intel H370 Express Socket LGA-1151 Coffee Lake (8th Gen Intel Core) Memorija 4x DDR4, do 2.666 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (interno x4)

3 x PCIe 3.0 x1 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

2 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 x GbE Intel I129V

1 x M.2 utor za Intel 2230 WiFi/BT modul ili Intel CNVi Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x DVI-D

1 x VGA

1 x HDMI

1 x LAN (RJ45)

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

2 x USB 3.1 Gen 1

4 x USB 2.0

3 x audio konektora

Ako nemate love ili jednostavno ne trebate performanse koje nude Intelovi overklokerski čipovi, pri kupnji jednog od novih procesora Coffee Lake (dakle, Core osme generacije) možete odabrati jednu od povoljnijih ploča, temeljenih na čipsetu H370 ili B360. Jedna takva je H370 Pro4 iz ASRocka. Moglo bi se reći da su na ovom modelu inženjeri izbacili sve nepotrepštine i ostavili samo doista korisne značajke. Primjerice, na ovoj ploči nećete naći baš nikakvo osvjetljenje, pa čak niti konektor za kontrolu RGB traka. Također, nema ni overklokerskih dodataka, premda oni na pločama s H370 čipsetom ionako nisu baš bitni, jer sâm čipset ne podržava overklokiranje.

Dodatna oprema je minimalna – dva SATA kabela, priručnik i CD sa softverom, pločica za stražnje konektore i vijci za instalaciju M.2 SSD-ova. Ploča ima čak tri M.2 utora, od kojih su dva namijenjena M.2 SSD-ovima, a treći M.2 WiFi i Bluetooth modulu. Ako se odlučite nabaviti takav modul, korisna informacije je da ploča na stražnjoj ploči s konektorima ima i dvije rupe za fiksiranje antena. Prvi M.2 konektor za SSD-ove nalazi se iznad primarnog PCIe x16 utora, a drugi ispod hladnjaka čipseta. Oba primaju i SATA i NVMe SSD-ove, s time da će ubacivanje SSD-ova u njih automatski isključiti i jedan od klasičnih SATA portova.

Skromno hlađenje

Oko ležišta za procesor prilično je brisan prostor, jer je hlađenje VRM-ova (10-fazni sklop) iznimno skromno. Iznad i ispod socketa smješteni su po jedan konektor za spajanje ventilatora, a još dva takva konektora nalazimo na donjem rubu ploče. Reguliranje brzine ventilatora spojenih na ove konektore izvedeno je vrlo dobro unutar UEFI-ja. Sukladno Intelovim ograničenjima, ploča ne podržava memoriju bržu od 2.666 MHz, o čemu treba voditi računa pri njenoj kupnji. Na desnom rubu ploče, osim ATX konektora, nalazi se i jedan USB 3.1 Gen1 konektor te četiri zakrenuta SATA konektora. Još dva SATA konektora, ali uspravna, smještena su na donji rub ploče.

Iako je riječ o ploči vrlo pristupačne cijene, na stražnjoj pločici s konektorima naći ćete USB 3.1 Gen2 konektore u A i C varijanti. Uz njih, dostupna su još samo dva USB 3.1 Gen1 i dva USB 2.0 konektora (uz jedan interni), no za većinu korisnika to će biti sasvim OK. Na istome mjestu nalazimo i PS/2 konektor, VGA, DVI i HDMI konektore za iskorištavanje integrirane grafike, što je u ovom segmentu dosta bitno. Tu su i mrežni konektor, iza kojeg se nalazi Intelov gigabitni kontroler, te tri analogna konektora integrirane zvučne kartice. Prilikom implementacije zvuka očito se prištedjelo, jer je broj konektora sveden na minimum, nema nekakve kvalitetnije elektronike, a u pozadini svega nalazi se i dosta stari Realtekov kodek ALC892.

Kao što vidimo, ASRock H370 Pro4 vrlo je solidno složena ploča prihvatljive cijene, namijenjena korisnicima koji ciljaju kupiti jeftiniji Intelov procesor Coffee Lake. Od ekstra mogućnosti treba spomenuti pregršt M.2 utora, Intelovu mrežnu karticu i podršku za USB 3.1 Gen2. Nedostataka ima, no s obzirom na cijenu ploče, posve su prihvatljivi.