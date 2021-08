Patriot Viper Steel DDR4 4400 16 GB - Hitre otrovnice

specifikacije - patriot viper steel ddr4 4400 16 GB Tip DDR4 DIMM Kapacitet 2 × 8 GB Konfiguracija čipova Samsung B-Die, 1 rank XMP profili DDR4 4400 19-19-19-39-69 @ 1,45 V

DDR4 4266 19-19-19-39-133 @ 1,35 V Jamstvo 10 godina

Era memorije DDR5 sve nam je bliže, no stari dobri DDR4 još će relativno dugo biti primarni izbor korisnika. Taj tip memorije je na zalasku, no to istodobno znači i da je u tehnološkom i optimizacijskom smislu na vrhuncu. Dobar primjer takve super optimizirane memorije je memorijski kit Viper Steel DDR4 4400C19 od 16 GB, koji nam je stigao iz tvrtke Patriot Memory. Kao što vjerojatno znate, maksimalna standardna brzina DDR4 memorije je 3.200 MT/s, pa je za takvu i slične memorije potrebno koristiti posebne postavke (XMP) te više radne napone.

Serija Viper Steel opremljena je lijepim metalnim hladnjacima prirodne boje, ukrašenim Viper logom – stiliziranom zmijskom glavom s isplaženim jezikom. U pakiranju s memorijom stiže i naljepnica s istim logom u crvenoj boji. Mnogim će se korisnicima zasigurno svidjeti što moduli Viper Steel nemaju RGB osvjetljenje. Visina hladnjaka je umjerena.

Thaipoon Burner otkriva nam da se na Patriotovim modulima nalaze Samsungovi legendarni B-Die čipovi

Ispod hladnjaka nalaze se Samsungovi DDR4 čipovi B-Die u konfiguraciji 1Rx8 (single-rank), no moduli ne raspolažu integriranim senzorom temperature. Imajte na umu da druge (sporije) varijante Viper Steel memorije nisu temeljene na takvim Samsungovim čipovima. B-Die čipovi na glasu su kao najbolji za overklokiranje, pa ne čudi što na ovim modulima nalazimo dva seta XMP postavki prilično visoke brzine – 4.400 MT/s, uz CAS 19 i napon od 1,45 V, te sekundarni XMP profil brzine 4.266 MT/s, uz CAS 19 i napon od 1,35 V. Problem modula koji su konfigurirani za tako visoke brzine je to što ih mnoge ploče neće prihvatiti bez dodatnih ručnih podešavanja opcija u UEFI-ja, a nerijetko čak ni tada. Patriot ne nudi listu kompatibilnih matičnih ploča, no, prema svemu sudeći, ploča na kojoj smo testirali, ASRockova Z590 Steel Legend u kombinaciji s procesorom Core i9-10850KF, nije među njima.

Računalo se nije “budilo” ni na jednom od XMP profila, sve dok brzinu memorije nismo oborili na 4.133 MT/s, uz zadržavanje jednakih latencija kao na XMP profilu, ali i jednake razine napona od 1,45 V. Neke će ploče, paralelno s naponom memorije, povisiti i napone VCCSA i VCCIO, no naša to nije radila. Probali smo ih povisiti ručno, no to nam nije pomoglo da memorija proradi na XMP profilu. Dodatno, latencije smo na istom taktu uspjeli smanjiti na CAS 16, što je rezultiralo malim rastom performansi.

4133 C19 4133 C16 3600 C16 Blender Benchmark* bmw27 2:27 min 2:27 min 2:26 min 7-zip Kompresija 70.569 MIPS 76.160 MIPS 67.579 MIPS Dekompresija 107.436 MIPS 108.675 MIPS 106.846 MIPS Procyon Photo Benchmark Photoshop 8.037 8.164 8.033 Lightroom Classic 8.067 7.998 7.837 Igre @ 1080p Ultra Borderlands 3 169 fps 172 fps 169 fps Metro Exodus 123 fps 123 fps 122 fps Anno 1800 186 fps 185 fps 185 fps

*manje je bolje,**testirano s ASRock Z590 Steel Legend, Core i9-10850KF, Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC

Naravno, postavlja se pitanje koliko takva memorija ubrzava računalo u odnosu na neku manje brzine. Zbog toga smo dodatno smanjili takt na razinu od 1.800 MHz, odnosno 3.600 MT/s, uz zadržavanje latencija CAS 16, te izmjerili performanse pri takvim postavkama. Iako zbog vremenskih ograničenja memoriju nismo isprobali na Ryzen platformi, nema razloga da takva memorija na njoj ne bi briljirala. Naime, poznato je da su AMD-ovi procesori osjetljiviji na takt i latencije memorije od Intelovih, što samim time znači i da s takvim kitovima možemo izvući još više performanse. Doduše, sigurno je da bi maksimalni takt memorije bio znatno niži zbog ograničenja Socket AM4 platforme (takt Infinity Fabric sučelja), no u kontekstu takve memorije to nije neki problem jer bi se dodatno mogle stegnuti latencije, što Ryzenima zapravo jako odgovara. Na kraju moramo pohvaliti i cijenu – znatno je niža u odnosu na cijenu sličnih modula drugih proizvođača.