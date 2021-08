EISA Awards 2021-2022 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je virtualno, tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e, bio i jedini predstavnik Hrvatske na tom žiriranju, sada već osmu godinu zaredom. Predstavnik Buga rukovodio je glasanjem u kategoriji Mobile Devices, s obzirom na to da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja.

Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, s obzirom na to da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.

U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama. EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju, kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web-stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2021-2022

(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

OPPO Find X3 Pro

Podižući ljestvicu tehnologije do novih visina, OPPO Find X3 Pro impresionira velikim mogućnostima i suvremenim, prepoznatljivim dizajnom. Pokretan Qualcommovim 5-nanometarskim procesorom Snapdragon 888, Find X3 Pro donosi 6,7-inčni LPTO AMOLED ekran od 120 Hz i izdržljivu bateriju od 4.500 mAh, uz podršku za brzo punjenje na 65 W. Pored toga, perjanica iz OPPO-a nudi možda najbolji sustav kamera među novim smartfonima, uz četiri kamere na zadnjoj strani - glavnu i ultra-širokokutnu od 50 megapiksela, telefoto od 13 megapiksela i jedinstvenu mikroskopsku kameru od tri megapiksela, koja radi na udaljenosti od jedan do tri milimetra kako bi pružila uvećanje do 60 puta. Ovakva postavka kamera ispunjava sva obećanja i čini OPPO Find X3 Pro najnaprednijim smartfonom na tržištu.

EISA BEST SMARTPHONE 2021-2022

Apple iPhone 12 Pro Max

Uz prelijep finiš zadnje strane od matiranog stakla i veliki ekran od 6,7 inča, samo je dizajn Appleovog ponajboljeg telefona iPhone 12 Pro Max dovoljan da privuče vašu pažnju. Ispod prvoklasne vanjštine nalazi se smartfon munjevite brzine i superiornog trajanja baterije - bilo da ga koristite za gaming, pretraživanje interneta, obradu video-materijala ili posao, baterija će potrajati cijeli dan, a šta god poželite napraviti, iPhone 12 Pro Max će to obaviti brzo, glatko i bez zastajkivanja. Ekran je briljantan i isporučuje precizne boje i visoku razinu osvjetljenja, a tri kamere od 12 megapiksela su pravi san za svakog fotografa. Podrška za 4K HDR i Dolby Vision stvara video-zapise visoke kvalitete, savršene za dijeljenje na televizoru velike dijagonale.

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2021-2022

(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III donosi prvi 4K 120 Hz ekran na smartfonu, uz dodatnu periskopsku telefoto kameru s promjenljivom fokusnom duljinom, što ga čini savršenim multimedijalnim telefonom za svakoga tko koristi mobilni uređaj prvenstveno za izradu ili reprodukciju visokokvalitetnih video i foto sadržaja. Velike mogućnosti podržane su Qualcommovim najnovijim 5-nanometarskim čipsetom Snapdragon 888 s 12 gigabajta RAM memorije, a kao rezultat smo dobili uređaj koji također briljira u mobilnom gamingu i multitaskingu. Kao high-end uređaj za zahtjevne korisnike, Xperia 1 III obavila je svoje mogućnosti svježim dizajnom, uz besprijekoran stakleni finiš i IP65/IP68 certifikat za otpornost na vodu i prašinu.

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2021-2022

TCL 20 Pro 5G

Kao ovogodišnji smartfon s najboljim odnosom cijene i kvaliteta, TCL 20 Pro 5G donosi mogućnosti iz premium kategorije koje ne nudi nijedan konkurent iz ovog cjenovnog razreda. Uz odličnu kvalitetu izrade, zakrivljeni AMOLED HDR ekran od 6,7 inča, bateriju od 4.500 mAh s bežičnim punjenjem i tri kamere na zadnjoj strani, on pruža osjećaj poput flagship modela. Korisničko iskustvo je izuzetno dobro, bilo da je u pitanju impresivno osvjetljenje ekrana, kvaliteta fotografija ili uglađen rad 8-nanometarskog Snapdragon 5G procesora sa šest gigabajta RAM memorije, dok stiliziran i robustan dizajn kućišta također doprinosi njegovoj privlačnosti. Ovo je pristupačna i izuzetno pouzdana ulaznica u svijet brze 5G tehnologije.

EISA BEST FOLDABLE SMARTPHONE 2021-2022

Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 nalazi se na vodećoj liniji napretka pametnih telefona. Zahvaljujući savitljivom OLED ekranu, sada je moguće staviti u džep prelijep, veliki, osvijetljen i oštar 8-inčni ekran, uz impresivan mehanizam za preklapanje, zahvaljujući kojem je površina ekrana potpuno ravna. U pogledu hardvera, Mate X2 spaja inovativnu formu s vrhunskom tehnologijom, uključujući najnoviji čipset Kirin 9000 5G s osam gigabajta RAM memorije i bateriju od 4.500 mAh. Dodatno, uz sustav od četiri kamere koji sadrži ultra-širokokutni i objektiv s desetostrukim optičkim uvećanjem, ovaj smartfon može se smatrati kompletnim paketom - koji će vas ostaviti bez daha.

EISA WIRELESS HEADPHONES 2021-2022

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

Philips Fidelio L3

Kad nosite Fidelio L3, perjanicu među Philipsovim slušalicama u obnovljenoj seriji Fidelio, imate osjećaj kao da ste u nježnom zagrljaju - odlično stilizirane i izrađene over-ear slušalice nude nevjerojatnu ravnotežu između ljepote, efikasnosti i kvalitete zvuka. ANC sustav za suzbijanje buke okruženja temelji se na hibridnom dizajnu, uz dva mikrofona, a radi izuzetno i potpuno je transparentan. S druge strane, 40-milimetarske jedinice pružaju iznenađujući frekvencijski opseg, uz snažan i savršeno kontroliran bas, ekstremno mala izobličenja i tonski balans koji se ne mijenja upotrebom ANC sustava. U pitanju je nenametljiv zvuk koji potiče dugačke slušne seanse, čemu doprinose komforan dizajn i dug vijek baterije. Jednostavno, nećete ih željeti skinuti.

EISA SMARTWATCH 2021-2022

Huawei Watch 3 Pro

Watch 3 Pro je prvi pametni sat Huaweija temeljen na vlastitoj platformi HarmonyOS. Ovaj napredni operativni sustav donosi pregršt aplikacija i opcija, uključujući praćenje pulsa i zasićenosti krvi kisikom, bilježenje razine stresa i detekciju padova, kao i pripremljene programe za 100 različitih tipova vježbi. On također može funkcionirati i kao smartfon zahvaljujući podršci za eSIM, a sadrži i integriran zvučnik, koji se može koristiti i za Tidal ili MyTuner internetski radio. Sat izgleda impresivno zahvaljujući titanskom kućištu i AMOLED ekranu promjera 1,43 inča, koji je zaštićen zakrivljenim 3D safirnim staklom, što mu daje izgled moderne elegancije.

EISA IN-EAR HEADPHONES 2021-2022

(kombinirano s kategorijom HI-FI)

LG TONE Free FP8

Dizajnirane u saradnji s Meridian Audiom, LG-jeve bežične bubiceTONE Free FP8 pružaju mješavinu korisnih opcija i impresivnih performansi. Ponuđene po pristupačnoj cijeni, uz bateriju od 10 sati i brzo uparivanje preko Bluetootha u verziji 5.2, one donose čisti zvuk tijekom poziva i jasne tonove u cijelom spektru za glazbu, zahvaljujući hibridnim (silicij/Nomex) jedinicama od osam milimetara. ANC sustav je efikasan, kao što je i odaziv na bas-području, a bubice su sasvim ugodne i za duže slušanje. Kad se ne koriste, pune se preko LG-jeve pametno dizajnirane UVNano kutije, koja ih ujedno čisti pomoću ultraljubičastog LED svijetla. Ovo je napredan dizajn, čiji je stil ispraćen istinskom kvalitetom pri upotrebi.

EISA MOBILE SPEAKER 2021-2022

We. by Loewe We. HEAR 2

Kao što očekujemo od Loewe proizvoda, prenosivi zvučnik We. HEAR 2 dizajniran je s ukusom i izgleda prelijepo. Dostupan je u četiri različite boje, pa možete odabrati onu koja se uklapa u vaš interijer - ili eksterijer, jer je ovaj zvučnik otporan na vodu i prašinu po certifikatu IPX6. Kontrole za glasnoću i za Bluetooth uparivanje pametno su smještene iza stalka koje sprječava prevrtanje, a reprodukcija je čista, detaljna i žustra, uz dovoljno glasnoće da pokrene zabavu. Punjenje preko USB-C porta u potpunosti će napuniti bateriju, koja traje do 15 sati, za oko 4-5 sati. Robusno cilindrično kućište dizajnirano je da bude postavljeno vodoravno ili uspravno, ili da se ponese na podesivom remenu za glazbu u pokretu.

Kategorija HI-FI

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2021-2022

Monitor Audio Silver 500 7G

EISA STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2021-2022

KEF LS50 Meta

EISA WIRELESS FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2021-2022

System Audio Legend 40.2 Silverback

EISA WIRELESS STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2021-2022

KEF LS50 Wireless II

EISA HIGH-END LOUDSPEAKERS 2021-2022

Wilson Audio SabrinaX

EISA HI-FI SUBWOOFER 2021-2022

KEF KC62

EISA STREAMING AMPLIFIER 2021-2022

Cambridge Audio EVO 150

EISA INTEGRATED AMPLIFIER 2021-2022

Rotel Michi X3

EISA POWER AMPLIFIER 2021-2022

NAD C 298

EISA PHONO STAGE 2021-2022

Hegel V10

EISA DIGITAL MUSIC PLAYER 2021-2022

Bluesound NODE

EISA HIGH-END MUSIC PLAYER 2021-2022

HiFi Rose RS150

EISA DAC 2021-2022

Cambridge Audio DacMagic 200M

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2021-2022

Pro-Ject Debut PRO

EISA HIGH-END TURNTABLE 2021-2022

Thorens TD 124 DD

EISA PHONO CARTRIDGE 2021-2022

Ortofon 2M Black LVB 250

EISA STEREO SYSTEM 2021-2022

Marantz Model 30/SACD 30n

EISA HEADPHONE SOLUTION 2021-2022

Naim Uniti Atom Headphone Edition

EISA HEADPHONES 2021-2022

Focal Clear Mg

EISA HIGH-END HEADPHONES 2021-2022

T+A Solitaire P-SE

EISA BEST VALUE HEADPHONES 2021-2022

Sennheiser HD 560 S

EISA HI-FI ACCESSORY 2021-2022

Ferrum Hypsos

EISA COMPACT SUBWOOFER 2021-2022

SVS 3000 Micro

Kategorija HOME THATRE AUDIO

EISA SMART SOUNDBAR 2021-2022

Denon Home Sound Bar 550

EISA SOUNDBAR INNOVATION 2021-2022

LG Eclair QP5 (DQP5, DQP5W, QP5W)

EISA COMPACT SOUNDBAR 2021-2022

JBL Bar 5.0 Multibeam

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2021-2022

TCL TS8132

EISA HOME THEATRE SOUNDBAR 2021-2022

Philips Fidelio B97

EISA BEST BUY HOME THEATRE SUBWOOFER 2021-2022

SVS SB-1000 Pro

EISA COMPACT SUBWOOFER 2021-2022

SVS 3000 Micro

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2021-2022

Polk Audio Reserve

EISA HOME THEATRE RECEIVER 2021-2022

Yamaha RX-V6A

EISA UHD PLAYER 2021-2022

Reavon UBR-X200

Kategorija HOME THATRE VIDEO & DISPLAY

EISA 8K TV 2021-2022

LG 75QNED99

EISA BEST PREMIUM OLED TV 2021-2022

LG OLED65G1

EISA BEST GAMING TV 2021-2022

LG OLED48C1

EISA FAMILY TV 2021-2022

Hisense 65U8GQ

EISA BEST BUY LCD TV 2021-2022

TCL 55C728 (55C727 & 55C729)

EISA PREMIUM LCD TV 2021-2022

TCL 65C825 (65C821 & 65C822)

EISA BEST HOME THEATRE TV 2021-2022

Philips 65OLED936

EISA BEST BUY OLED TV 2021-2022

Philips 55OLED806

EISA PREMIUM UST PROJECTOR 2021-2022

Samsung The Premiere LSP9T

EISA HOME THEATRE PROJECTOR 2021-2022

Sony VPL-VW590ES

EISA BEST BUY PROJECTOR 2021-2022

XGIMI Horizon Pro

EISA LASER TV PROJECTION SYSTEM 2021-2022

BenQ V7000i/V7050i & ALRS01

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2021-2022

Sony Alpha 1

EISA BEST BUY CAMERA (APS-C) 2021-2022

Fuji X-S10

EISA BEST BUY CAMERA (FULL-FRAME) 2021-2022

Nikon Z 5

EISA ADVANCED CAMERA 2021-2022

Nikon Z 6II

EISA PREMIUM CAMERA 2021-2022

Canon EOS R5

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2021-2022

Fujifilm GFX 100S

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2021-2022

Sony Alpha 7S III

EISA LENS OF THE YEAR 2021-2022

Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD

EISA WIDEANGLE LENS 2021-2022

Sony FE 14mm F1.8 GM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS (APS-C) 2021-2022

Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS (FULL-FRAME) 2021-2022

Sony FE 12-24mm F2.8 GM

EISA STANDARD LENS 2021-2022

Sony FE 50mm F1.2 GM

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2021-2022

Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2021-2022

Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

EISA PORTRAIT LENS 2021-2022

Sigma 85mm F1.4 DG DN Art

EISA MANUAL LENS 2021-2022

Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO

EISA MACRO LENS 2021-2022

Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

EISA SPECIAL PURPOSE LENS 2021-2022

Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift

EISA LENS INNOVATION 2021-2022

Canon RF 100mm F 2.8L Macro IS USM

EISA PHOTO SOFTWARE 2021-2022

Zoner Photo Studio X

EISA ADVANCED PHOTO SOFTWARE 2021-2022

DxO PureRAW

EISA PHOTO SERVICE 2021-2022

CEWE Photoworld

EISA PHOTO PRINTER 2021-2022

Epson SureColor SC-P700

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2021-2022

Kenwood DMX8020DABS

EISA IN-CAR INNOVATION 2021-2022

Audiotec Fischer Conductor

EISA IN-CAR SPEAKER SERIES 2021-2022

Ground Zero Uranium SQ series

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2021-2022

ESX D68SP

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2021-2022

Eton ONYX 16, ONYX 80, ONYX 28

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2021-2022

Match UP 10DSP

EISA IN-CAR CAMPER VAN COMPONENT 2021-2022

Alpine Adventure Audio

EISA IN-CAR COMPACT SUBWOOFER 2021-2022

Pioneer TS-WX010A

EISA IN-CAR INTEGRATION 2021-2022

Zenec Z-E2055

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2021-2022

Maserati MC20 with Sonus faber