ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 - Sitna, ali gromovita

specifikacije Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 2 × DDR4, do 4.533+ MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I211-AT

Intel Wi-Fi 6 AX200 / Bluetooth 5.0 Audio Realtek ALC1220

Nichion kondenzatori

Sound Blaster Cinema 5 Stražnji konektori Clear CMOS tipka

1 × PS/2

2 × Wi-Fi/BT antene

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0b

1 × DisplayPort 1.4 In

2 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 3.2 Gen2

1 × Thunderbolt 3

3 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

S malenim pločama, temeljenima na čipsetu X570, već smo se sreli prije nekoliko mjeseci – testirali smo Asusov model ROG CrossHair VIII Impact, koji je kolega Matanović proglasio pravim malim inženjerskim remek-dijelom. S druge strane, problematična značajka te ploče za mnoge je korisnike zasigurno cijena od oko 400 eura na popularnom www.alzashop.com (kod nas je nismo uočili na cjenicima). U istom dućanu za ASRockovu ćemo ploču jednakog formata i temeljenoj na istom čipsetu, morati izdvojiti osjetno prihvatljivih 270 eura, odnosno 1.900 kuna, ako je kupujemo u domaćem dućanu. Ako imamo na umu da najjeftinije X570 ploče koštaju oko 1.500 kuna, jasno je da ASRockova mini ITX nije osobito skupa.

ASRockov uradak isporučuje se sa skromnim setom opreme – dva SATA kabela, vijkom za montažu M.2 SSD-a te antenom za Wi-Fi. Zaštitna pločica za stražnje konektore integrirana je na ploču, što je svakako dosta praktično. Kao što smo već istaknuli u naslovu, ta ploča izgleda znatno manje rafinirano od Asusove temeljene na istom čipsetu. Iako su Asusovi inženjeri dali sve od sebe kako bi ploču maksimalno optimizirali, i prema mogućnostima, učinili je što sličnijom velikim high-end pločama, njihovi kolege iz ASRocka odabrali su lakši put. Zbog toga je X570 Phantom Gaming ITX/TB3, prema rasporedu komponenti, dosta slična klasičnim pločama, što sa sobom vuče i neke kompromise.

Hlađenje za LGA-1151

Visoki aktivni hladnjak na čipsetu osim njega pomaže i hlađenju naponske jedinice budući da je s njezinim hladnjakom spojen preko toplovodne cijevi

Prvi, i iskusnom oku najuočljiviji, vrlo je ograničen prostor za ugradnju hladnjaka za procesor. S gornje strane Socketa AM4 postavljen je visoki pasivni hladnjak koji prekriva dio naponske jedinice, a ispod socketa nalazi se relativno visok i velik aktivni hladnjak za čipset, koji je toplovodom cijevi povezan na pasivni hladnjak koji prekriva ostatak naponske jedinice. Zbog tako skučenih gabarita, ta ploča zapravo uopće ne podržava Socket AM4 hladnjake, već su oko utora za procesor postavljene rupe za hladnjake predviđene hlađenju Intelovih procesora za ležište LGA-1151. Čak i kada se koriste takvi, potrebno je dobro obratiti pozornost na to kakvih je dimenzija hladnjak. Sigurno su podržani različiti Noctuini hladnjaci s 92-milimetarskim ventilatorima, ali i 140-milimetarski NH-C14S, kojem su tijelo i ventilator postavljeni paralelno s matičnom pločom. Najsigurniji smo, zapravo, s vodenim hlađenjem, zato što su vodeni blokovi sami za sebe mali. Imajte na umu da ovo nije ploča za HTPC računalo koje ćete skloniti ispod TV-a, već ploča primarno zamišljena za kompaktna, ali snažna računala za zahtjevne korisnike.

Naponska jedinica izvedena je izuzetno kvalitetno s obzirom na gabarite ploče. Samim time ovaj ASRockov pulen neće imati problema niti s najjačim Ryzenima 9

Upravo u skladu s tom filozofijom, izvedena je i naponska jedinica za napajanje procesora. Jedinicom upravlja Intersilov PWM kontroler ISL16947, koji radi u kombinaciji 4+2. Na primarne četiri faze koje napajaju jezgre procesora spojeni su doubleri signala ISL6617, a na svaki od njih po dva integrirana “pametna” MOSFET-a ISL99227B. Riječ je o vrlo modernim i djelotvornim čipovima, koji podržavaju izlaznu struju do jakosti od 60 ampera. I doubleri signala visoke su klase te nude balansiranje PWM signala zavisno o opterećenju faza koje su spojene na doubler. Jednaka se kvaliteta elektronike nastavlja i u ostalim komponentama naponske faze – kondenzatorima i zavojnicama. Samim time, koji god Ryzen ugradite na ovu ploču, izvedba VRM-a neće vas kočiti. Ni implementacija hlađenja nije loša. Primarnih šest faza skriveno je ispod aluminijskog pasivca, koji je zapravo dio maske koja prekriva stražnje konektore, a ta je maska također izrađena od aluminija. Uz to, taj je dio s toplovodnom cijevi spojen na aktivni hladnjak čipseta, koji u radu nije osobito bučan.

Skromnije s konektorima

Kako je riječ o mini ITX ploči, ponuđena su samo dva utora za memoriju, no zbog toga je podržana instalacija prilično brzih modula. Na kvalifikacijskoj listi na ASRockovim stranicama nalazi se hrpa modula visokih performansi, uključujući i one s brzinom od 4.600 MHz. Ploče s dva memorijska utora općenito su bolje za visoke performanse memorije nego one s četiri ili više utora. Od manjih internih priključaka imamo još tri konektora za ventilatore, po jedan RGB i aRGB (Addresable RGB) konektor za trake ili druge RGB periferije, jedan USB 2.0 konektor te jedan USB 3.2 Gen1 konektor. Internog USB-C konektora, nažalost, nema. Na lijevom rubu ploče posložena su četiri zakrenuta SATA konektora, a na poleđini ploče nalazi se jedan M.2 konektor, što i nije idealna lokacija, pod pretpostavkom da će tu biti ugrađeni PCIe 4.0 SSD-ovi. Kako ploča zbog formata nudi i samo jedan PCIe x16 4.0 utor, nije moguće dodati još NVMe SSD-ova, osim ako za procesor ne odaberete APU s integriranom grafikom. Ploča ima RGB osvjetljenje, no dosta skromno – šest pojedinačno upravljivih LED-ica koje su poslagane ispod donjeg ruba ploče.

Ponuda vanjskih konektora vrlo je zanimljiva, u prvom redu zbog integracija Thunderbolt 3 porta punih performansi. Thunderbolt 3 portovi donedavno su bili dostupni isključivo na određenim Intelovim pločama, no Intel je unatrag godinu dana odlučio otvoriti Thunderbolt 3 specifikaciju, i to preko organizacije USB-IF, čiji je i suosnivač. Thunderbolt 3 zato je sada moguće sparivati i s AMD-ovim procesorima, a specifikacija će postati dio nadolazećeg standarda USB 4.

Osim Thunderbolta 3, ploča straga nudi još dva USB-a 3.2 Gen1, dva USB-a 3.2 Gen2, dva konektora za antene Wi-Fi kartice, RJ-45 konektor Intelove gigabitne mrežne kartice, kombo PS/2 konektor, tipku za resetiranje postavki BIOS-a te pet analognih i jedan digitalni konektor zvučne kartice. Bilo bi lijepo da je USB konektora nešto više, a ne bi bilo loše i da ploča podržava funkciju USB Flashback. Iza priključaka za antene, inače, nalaze se Intelov Wi-Fi 6 kontroler, što je pohvalno, a za zvuk brine se Realtekov ALC1220 čip kombiniran s hi-fi kondenzatorima. Podržano je korištenje integrirane grafike iz Ryzen APU-ova putem HDMI izlaza, a tu je i DisplayPort ulaz. Zašto pitate se? Zato da bi na njega mogli spojiti DisplayPort izlaz s grafičke kartice, pa potom na ploču spojiti monitor preko Thunderbolta 3.

ASRock je X570 Phantom Gaming ITX/TB3 odradio vrlo dobar posao, ali ne i bez manjih nedostataka. Tome se ipak može progledati kroz prste zbog kvaliteta ove ploče, a posebno činjenice da je jedna od rijetkih ploča za Ryzene s podrškom za Thunderbolt 3. Nikako ne smijemo zaboraviti ni na cijenu koja je u kontekstu raspona cijene X570 ploča dosta povoljna, pogotovo ako imamo na umu da je riječ o prilično nestandardnoj izvedbi ploče.