Arctic Freezer 50 TR - Pristupačan i moćan

specifikacije Podržani socketi AMD sTR4, sTRX4 Ventilatori 1 × 120 mm, 1 × 140 mm (PWM) Dimenzije 148 x 150 x 165 mm Masa 1.242 grama (s ventilatorima) Dodatna oprema paketić termalne paste Jamstvo 5 godina

AMD-ovi Threadripperi zbog svoje tržišne pozicije i visoke potrošnje u odnosu na obične procesore ne dolaze u pakiranju s hlađenjem. Drugim riječima, koji god Threadripper kupili, ne gine vam kupnja nekakvog rashladnog rješenja koje će ga moći držati pod kontrolom. Sâm AMD donekle je pojednostavio izbor hlađenja zbog toga što se u pakiranju s procesorom isporučuje obruč za montažu bloka All-in-One sustava vodenih hlađenja koji koriste Asetekov iznimno popularni dizajn. No, što ako baš ne želite vodeno hlađenje? Naime, iako su AIO sustavi vrlo pouzdani, s obzirom na to da je ipak riječ o vodenom hlađenju, uvijek postoji vrlo mala vjerojatnost da će doći do curenja, a jedan dio korisnika to jednostavno ne želi riskirati.

Rješenje je kupnja zračnog hladnjaka kompatibilnog s procesorima Threadripper. Takvih baš i nema mnogo, a jedan od najnovijih (ako ne i najnoviji) jest Arcticov Freezer 50 TR. Riječ je o hladnjaku više klase, koji performansama, ali i cijenom, ide dalje u odnosu na Freezer 33 TR, Arcticov prvi hladnjak namijenjen hlađenju AMD-ovih procesora premium klase.

Freezer 50 TR isporučuje se u dvije varijante – osnovnoj i proširenoj. Potonja u sklopu dodatne opreme donosi daljinski upravljač za upravljanje integriranim RGB osvjetljenjem. Kod osnovne varijante osvjetljenjem upravljamo tako da RGB konektor s hladnjaka spojimo na prikladni interni konektor na matičnoj ploči, pa potom bojama hladnjaka upravljamo pomoću softvera matične ploče. Arctic je hladnjak opremio RGB LED-icama koje se mogu individualno adresirati, a postavljene su na krovu hladnjaka, ispod dvije plastične prozirne letvice te logoa tvrtke.

Većina hladnjaka za Threadrippere specifična je po tome što im je baza znatno proširena kako bi mogli prekriti glavninu površine tih golemih procesora. To ih ujedno čini nekompatibilnim s bilo kojim drugim procesorom, pa je ovog Arcticovog pulena također moguće koristiti isključivo s AMD-ovim najjačim procesorima. Dobar dio te velike baze čini osam debelih toplovodnih cijevi, na čije su završetke gusto nanizana aluminijska rebra. Cijevi su bakrene, no presvučene niklom radi bolje izgleda i zaštite od oksidacije. Tijelo hladnjaka načinjeno je od dva dijela radi povećanja rashladne površine. Između dva dijela umetnut je 140-milimetarski ventilator, a s vanjske strane nalazi se 120-milimetarski. Vanjski ventilator je za hladnjak pričvršćen glomaznim plastičnim okvirom, a sličan se nalazi i s druge strane hladnjaka, valjda radi simetrije i boljeg vizualnog dojma. Ti okviri/oklopi kompletirani su nosačem za središnji ventilator, koji je s gornje i bočnih strana također stiliziran. Prilikom instalacije taj se središnji dio s ventilatorom vadi kako bismo dugim križnim odvijačem mogli fiksirati hladnjak na mjesto.

Sâma instalacija zbog toga je vrlo jednostavna, no problem nastaje prilikom odabira radne memorije. Naime, ploče za Threadrippere imaju po osam memorijskih utora, po četiri sa svake strane, pa imalo veći zračni hladnjaci vise iznad utora. Takav je, dakako, i Freezer 50 TR kod kojeg u specifikacijama stoji da je kompatibilan s memorijskim modulima visine do 37,5 mm, a to u praksi znači da morate imati ili kupiti iznimno niske module. Mi smo prilikom testiranja hladnjaka bili prisiljeni skinuti i nasloniti vanjski ventilator na tijelo hladnjaka, jer u suprotnom ne bismo mogli izvesti testiranje. Sreća u nesreći je to što ima dosta dobre performanse i prilično je tih. U našem se testiranju pokazao boljim nego NZXT-ov Kraken X52, osjetno skuplji 240-milimetarski AIO sustav, hladeći 280-vatni Threadripper 3970X.