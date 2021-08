ASRock Z590 Steel Legend - Maskirana legenda

specifikacije - asrock z590 steel legend Čipset Intel Z590 Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 4.800+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

3 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4

2 × M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 2,5 Gb/s Realtek RTL8125BG Audio Realtek ALC897

Nahimic audio Stražnji konektori 1 × PS/2 Combo

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DisplayPort

1 × USB-C 3.2 Gen 2

1 × USB 3.2 Gen2

2 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 2.0

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

ASRock pločama iz serije Steel Legion cilja na igrače, baš kao što to, primjerice, Asus radi sa serijom Strix. Štos je samo u tome da su ASRockove ploče osjetno jeftinije od Asusovih, zbog čega su zanimljivije većem broju kupaca, pogotovo na domaćem tržištu. Krenimo od pakiranja. Tu se ASRock odlučio malo poigrati s dodatnom opremom, pa umjesto seta osnovnih kabela, vijaka i priručnika, kupci dobivaju i zgodan nosač za stražnji dio duge grafičke kartice, set naljepnica, privjesak u obliku malene matične ploče, i čičak-vezice za organizaciju kabela u kućištu. Nosač je napravljen vrlo kvalitetno, a fiksira se na donji dio desnog ruba ploče preko istih rubnih rupa (dva komada) kojom ploču fiksiramo za odstojnike u kućištu. U pakiranju se za tu namjenu isporučuju i dva para vijaka s različitom gustoćom navoja.

Sama je ploča izvedena u akromatskoj, maskirnoj shemi, s ukrasnim i rashladnim elementima prirodne aluminijske i bijele boje. Dodatnu atrakciju za vlasnike kućišta s prozirnom bočnom stranicom osigurava izdašno RGB osvjetljenje implementirano u ukrasni oklop povrh hladnjaka VRM-a, hladnjak čipseta i poleđinu desnog ruba ploče. ASRockova aplikacija za upravljanje osvjetljenjem temeljena na Windowsima čisti je prosjek, no zgodno je to što tvrtka kontrolu osvjetljenja nudi i preko UEFI-ja, pa se instalacija softvera može i preskočiti. Ploča nudi četiri konektora za spajanje drugih RGB uređaja (5 i 12-voltnih).

Solidno napajanje

Za dodatno napajanje procesora osigurana su čak dva 8-pinska konektora, što je posve nepotrebno, s obzirom na to da ploča ne cilja na overklokere. Za napajanje procesora brine se Richtekov kontroler, koji pod sobom ima 6+2 PWM kanala. Na prvih šest kanala spojeni su u paraleli po dvije fazne grane s Vishay SiC654 DrMOS-ovima, koji podržavaju maksimalnu struju do 50 ampera. Druga dva kanala napajaju SoC dio procesora i grafiku te imaju po jednu 50-ampersku fazu. Komponente su jeftinije (no ne i ultra jeftine), no pristojan ih je broj. Dobro je to što je ASRock toga posve svjestan, pa tvorničke postavke UEFI-ja ne forsiraju P2 Turbo vrijednost procesora dulje od preporučenih 60 sekundi. Ako netko ipak želi otključati tu mogućnost, može to preko opcije u UEFI-ju, uz koju stoji prikladno upozorenje da će se konfiguracija više zagrijavati. Pod maksimalnim opterećenjem našeg testnog procesora Core i9-10850K, VRM nije prelazio 51 °C (procesor hlađen AIO hladnjakom, ambijentalna temperatura 26 °C), a kada se otključa maksimalni Turbo, temperatura tog sklopa raste na 70 °C.

Ploča ima četiri utora s nazivnom podrškom za DDR4 4800, no Patriotov RAM brzine 4400 MT nismo uspjeli natjerati da radi na XMP postavkama, već je proradio kada smo brzinu spustili na 4133 MT. Nije to ništa čudno – brzine memorije preko 4000 MT/s nije lako postići, niti ih mnogo korisnika uopće treba. UEFI nudi hrpu opcija za podešavanje latencija memorije, no siromašan je u pogledu napona. S overklokiranjem procesora neće biti problema, no s obzirom na mogućnosti VRM-a i klasu ploče, ne treba očekivati čuda. UEFI je općenito dobro organiziran, brz te nudi sitne, a zgodne dodatke, kao što je, primjerice, automatsko preuzimanje najnovije verzije UEFI-ja. Konfiguracija ventilatora izvodi se preko posebnog apleta, a moguće je podesiti krivulju brzine prema temperaturi, te u ovisnosti o senzoru na procesoru ili matičnoj ploči. Ploča nudi šest konektora za ventilatore, no malo je nezgodno to što se na gornjoj polovici nalazi samo jedan – onaj namijenjen hladnjaku procesora.

Interni utori

Jedan od M.2 utora je otkriven. PLoča također ima utor za proširivanje s CNVi WiFi modulom

Ploča ima dva x16 PCIe utora, s time da je samo gornji spojen na kontroler u procesoru, dok je donji spojen na čipset te interno ima propusnost x4. Tu su još i tri x1 konektora, koje malo tko ikad iskoristi. Iznad gornjeg x16 utora smjestio se nulti M.2 utor s vlastitim hladnjakom, a koji funkcionira isključivo s procesorima 11. generacije. Ispod drugog x16 utora još je jedan M.2 utor s vlastitim hladnjakom, a između utora je M.2 bez hladnjaka, kao i M.2 konektor za CNVi Wi-Fi modul. Testirani model ne podržava Wi-Fi, no postoji i varijanta ploče kod koje je taj utor popunjen Intelovim Wi-Fi 6E modulom. Za spajanje SATA uređaja dostupno je šest konektora – četiri na desnom rubu ploče u vodoravnoj poziciji, i dva na donjem rubu u okomitoj poziciji. Od internih konektora na ploči imamo još dva 0,5-gigabitna USB-a, dva 5-gigabitna USB-a i jedan 20-gigabitni USB-C.

Na stražnjoj pločici s konektorima, opremljenoj integriranom zaštitom u maskirnoj boji, nalaze se dva 0,5-gigabitna USB-a, dva 5-gigabitna USB-a, dva 10-gigabitna USB-a (A i C tip), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4a, RJ-45 Realtekove 2,5-gigabitne mrežne kartice, te pet analognih i jedan digitalni konektor. Audio kontroler je starijeg tipa (ALC897), no njegove mogućnosti pojačane su Nahimicovim specijaliziranim softverom.

Općenito, Steel Legend dobro je zaokružena Z590 ploča niže cijene, kod koje je naglasak stavljen na atraktivniji izgled, RGB osvjetljenje i zanimljivu dodatnu opremu. U slučaju da vam spomenuti dodaci nisu bitni, postoje i nešto jeftinije ploče koje nude jednaku funkcionalnost u pogledu kvalitete napajanja, implementacije hladnjaka ili ponude portova.