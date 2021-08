AMD Ryzen 5 5600G - Zen 3 s grafikom

Serija 5000G stiže kao nasljednik serije 4000G, koju AMD nikad nije ni lansirao kao samostalne komponente, već samo u sklopu OEM PC-jeva svojih partnera. Glavna značajka novih APU-ova je implementacija arhitekture Zen 3, koja smjenjuje arhitekturu Zen 2 iz starijih rješenja. S druge strane, grafički dio APU-ova ostao je isti – temeljen na vremešnoj arhitekturi Vega. Iako bi kombiniranje arhitekture Zen 3 i nove grafičke arhitekture RDNA 2 rezultiralo kompletnijim i moćnijim procesorom, AMD-u je bilo bitnije isporučiti čipove brže na tržište, i tako zadovoljiti potražnju svojih OEM partnera. U skladu s time, serije 4000G i 5000G dizajnirane su tako da budu maksimalno kompatibilne jedna s drugom, odnosno, da Zen 2 CCX (CPU Core Complex) može lako biti zamijenjen sa Zen 3 CCX-om.

Nova generacija APU-ova reciklira interni dizajn prethodne generacije s ciljem bržeg dolaska na tržište. Zbog toga ovi APU-ovi donose nadogradnju kad je u pitanju arhitektura CPU jezgri, ali ne kad je u pitanju arhitektura integrirane grafike i integriranih kontrolera

Arhitektura Zen 3 u odnosu na Zen 2 donosi u prosjeku 19% više performanse na jednakom taktu, kao i dvostruko veći te unificiran L3 cache, što dodatno pomaže u nekim situacijama. S druge strane, AMD je na novim procesorima s grafikom zadržao stari PCIe 3.0 kontroler s 20 kanala, dok postojeći Ryzeni bez grafike iste generacije imaju 24-kanalni PCIe 4.0 kontroler. Kad je u pitanju kompatibilnost s matičnim pločama, novi APU-ovi bit će sigurno podržani na pločama s čipsetima X570, novim X570S, B550 i A520. Ploče s čipsetima X470 i B450 također će vjerojatno biti podržane, no dostupnost novih i kompatibilnih verzija UEFI-ja zavisit će o dobroj volji proizvođača matičnih ploča.

Samo dva modela

U kontekstu tržišnog pozicioniranja, AMD je nove čipove ubacio u rupe u postojećoj ponudi. 8-jezgreni Ryzen 7 5700G, s preporučenom cijenom od 359 dolara, postavljen je ispod Ryzena 7 5800X koji košta 449 dolara. Slabiji, šesterojezgreni, Ryzen 5 5600G s 259 dolara stoji ispod popularnog Ryzena 5 5600X od 299 dolara. APU-ovi su zanimljivi korisnicima koji ne žele investirati u diskretnu grafičku karticu, ili onima koji kupuju novu konfiguraciju, a grafičku karticu zbog bilo kojeg razloga žele kupiti naknadno. U tom smislu, novi su procesori osobito kompetitivni u odnosu na Intelova rješenja, iako još uvijek koriste grafiku s arhitekturom Vega. Naime, iako je nova, 11. generacija Intelovih procesora Core opremljena grafikom nove arhitekture Xe, stolni modeli procesora vrlo su ograničeni glede performansi, kako u odnosu na svoje mobilne rođake, tako i u odnosu na AMD-ova rješenja.

Jeftine ploče temeljene na čipsetu A520 vjerojatno su najbolji izbor za kupce novog Ryzen 5 APU-a

U praksi, slabiji APU nameće se kao zanimljivije rješenje zbog svoje pristupačnije cijene. Umjesto Ryzena 7 5700G moguće je kupiti pristojan rabljeni procesor i grafičku karticu, koji će u igrama biti daleko moćniji nego sâm 5700G.

Jezgre / Threadovi Osnovni takt Turbo takt GPU konfiguracija GPU takt PCIe L3 cache TDP Cijena Ryzen 7 5800X 8 / 16 3,8 GHz 4,7 GHz - - 4.0 x24 32 MB 105 W 449 USD Ryzen 7 5700G 8 / 16 3,8 GHz 4,6 GHz 8 CU 2.000 MHz 3.0 x20 16 MB 65 W 359 USD Ryzen 5 5600X 6 / 12 3,7 GHz 4,6 GHz - - 4.0 x24 32 MB 65 W 299 USD Ryzen 5 5600G 6 / 12 3,9 GHz 4,4 GHz 7 CU 1.900 MHz 3.0 x20 16 MB 65 W 259 USD

Oba nova procesora isporučuju se s hladnjakom Wraith Stealth, što je još jedan faktor koji bi mogao zainteresirati kupce. Naime, od Ryzena bez integrirane grafike samo najslabiji model Ryzen 5 5600X dolazi s hladnjakom, a kod svih ostalih modela potrebno ga je kupiti. S time na umu, možda nije naodmet spomenuti kako AMD gleda na temperature svojih procesora, s obzirom na kvalitetu hlađenja. Temperature do 95 °C (90 za procesore sa 105-vatnim TDP-om) sasvim su prihvatljive i mogu se očekivati prilikom korištenja slabijih hladnjaka, u koje se ubraja i Wraith Stealth. Hladnjaci srednje klase spustit će temperaturu procesora u raspon od 70 do 85 °C, a tek je s najboljim hladnjacima moguće postići raspon od 60 do 80 °C.

Troboj

Ryzen 5 5600G usporedili smo s dva procesora slične cijene – AMD-ovim vlastitim Ryzenom 5 5600X i Intelovim Core i5-11600K. AMD u svojoj prezentaciji procesor uspoređuje s nešto jeftinijim modelom Core i5-11600, temeljeći taj odabir na paritetu glede TDP-a (oba procesora nazivno troše po 65 W), no naše je mišljenje da većini korisnika u tom segmentu potrošnja nije bitna koliko što bolji omjer performansi i cijene. Intelov procesor isproban je ASRockovoj ploči Z590 Steel Legend, dok je za AMD-ove korištena Asusova ROG Strix B550-F Gaming. Obje su platforme bile opremljene sa 16 GB memorije DDR4 3600 C16 (G.SKILL TridentZ), a za testove s diskretnom grafikom korištena je Gigabyteova RTX-ica 3080 Ti Gaming OC.

rezultati testiranja Ryzen 5 5600G Ryzen 5 5600X Core i5-11600K Cinebench R23 Multi-Core 10.816 11.250 11.220 Single-Core 1.438 1.537 1.568 7-zip Kompresija 60.218 MIPS 72.334 MIPS 63.428 MIPS Dekompresija 77.898 MIPS 86.940 MIPS 70.108 MIPS Blender Benchmark* bmw27 3 min 59 s 3 min 44 s 3 min 32 s Puget Benchmark Photoshop 1.016 1.076 1.098 Premiere Pro 718 746 739 Igre - diskretna grafika - 1080p maks. kvaliteta Borderlands 3 142 fps 160 fps 167 fps Shadow of the Tomb Raider 130 fps 159 fps 147 fps Horizon Zero Dawn 146 fps 161 fps 157 fps Igre - integrirana grafika - 1080p - minimalna kvaliteta Shadow of the Tomb Raider 29 fps - 14 fps Metro Exodus 44 fps - 24 fps League of Legends 184 fps - 161 fps Fortnite 98 fps - 39 fps

Kad je riječ o performansama u aplikacijama, najslabiji je od tri testirana procesora, iako razlike nisu tako velike, osim kad je riječ o dužim opterećenjima svih jezgri, gdje dolazi do izražaja niža potrošnja procesora. U kombinaciji s diskretnom grafičkom karticom, novi APU također ne briljira u odnosu na odabrane suparnike, iako treba imati na umu kako bi razlike bile daleko manje da je korištena viša razlučivost, s kojom bi usko grlo sustava postala grafika, a ne procesor. S druge strane, kada se prilikom igranja oslonimo isključivo na integriranu grafiku, 5600G pokazuje zube i demonstrira osjetno bolje performanse od Intelova čipa, pogotovo u kompleksnijim naslovima.

Iz svega viđenog možemo zaključiti da je Ryzen 5 5600G optimalno rješenje za korisnike koji zbog bilo kojeg razloga planiraju koristiti njegovu integriranu grafiku. U suprotnom, cjenovno slični Intelov i5-11600K bolja je opcija, čak i ako uz njega moramo kupiti nekakav jeftiniji hladnjak (budući da ne dolazi s vlastitim, kao 5600G).