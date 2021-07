Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC 12GB - Popuna premium segmenta

Iako se RTX 3080 Ti zajedno sa svojom slabijom sestrom RTX 3070 Ti, u trenutku lansiranja prije tri mjeseca činio kao loša ideja, trenutni trend normalizacije tržišta grafičkih kartica (pad cijena, povećanje dostupnosti) čini Nvidijinu odluku da lansira nove kartice smislenijom.

GeForce RTX 3080 Ti temeljen je na jednakom čipu kao modeli RTX 3080 i 3090 – GA102. Konfiguracija GPU-a sličnija je modelu RTX 3090 nego 3080, zato što Ti nudi 10.240 CUDA naprema 8.704 kod slabije kartice i 10.496 kod jače. Iako je konfiguracija memorijskog kontrolera jednaka kao kod 3090 (384 bita naprema 320 kod RTX 3080), memorije je mnogo manje – 12 umjesto 24 GB, što je mnogo sličnije kapacitetu koji nudi RTX 3080, a to je 10 GB.

U skladu s tim specifikacijama, preporučena cijena kartice bliže je modelu RTX 3090 nego 3080 – 1.199 dolara naprema 699 i 1.499 za postojeće kartice. I dok su netom nakon lansiranja kartica njihove cijene u trgovinama bile drastično više od preporučenih (2.500 € za 3080 Ti, 2.800 € za 3090), u trenutku pisanja ovih redaka, odnosno, sredinom srpnja, situacija je daleko bolja. Tako je u Njemačkoj za 3080 Ti potrebno izdvojiti minimalno 1.600 €, a za 3090 oko 2.100 €. Istovremeno, obični RTX 3080 košta oko 1.300 €, što će reći da razlika u cijeni između običnog i modela Ti u praksi nije toliko drastična kao u slučaju preporučenih cijena.

Zlatna sredina

Specifikacije - Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC 12GB Broj CUDA jezgri 10.240 Takt GPU-a (Boost) 1.710 MHz Memorijsko sučelje 384-bitno Memorija 12 GB GDDR6X 19 Gbps Napajanje 2 × 8 pin PCIe Videoizlazi 2 × HDMI 2.1

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 320 mm, 2,7 utora Jamstvo 2 godine lokalno, 4 preko proizvođača

Gigabyteova kartica s kojom smo se imali prilike pozabaviti pripada sredini tvrtkine ponude RTX-ica 3080 Ti. Ispod modela Gaming OC nalaze se modeli Eagle i Eagle OC. Model Vision ima jednake specifikacije, vjerojatno i jednak hladnjak, no drugačiji vizualni dizajn kojim Gigabyte cilja na vlasnike bijelih konfiguracija. U višem segmentu nalaze se modeli Master, Xtreme, Waterforce i Waterforce WB.

Kartica je sukladno očekivanjima golemih dimenzija, iako dizajn nije toliko kutijast kao kod nekih drugih kartica nove generacije s kojima smo se do sada imali prilike pozabaviti. Da ovaj dizajn izgleda pomalo nedorečeno vjerojatno je svjestan i Gigabyte jer skuplje RTX 3080 Ti kartice imaju upravo takve simetričnije hladnjake. Zbog takvog dizajna gdje je prednji dio kartice niži, a stražnji viši, tri ventilatora koji pušu svježi zrak na radijator nisu istih dimenzija. Prednji, pozicioniran na tanjem dijelu kartice, promjera je 80 mm, dok su ostala dva promjera 90 mm. Kartica će u računalu zauzeti popriličan prostor jer je duga 320, visoka 129 i široka 55 mm (nešto manje od tri puna utora). Samim time treba obratiti pažnju da li je kućište računala u koje ju namjeravamo ugraditi dovoljno veliko.

Prednji dio kartice je niži, pa se tu nalazi 80-milimetarski ventilator, dok su ostala dva 90-milimetarska

Prvi i posljednji ventilator se vrte u istom smjeru, dok se srednji vrti u suprotnom, što prema Gigabyteu smanjuje količinu turbulencija, pa tako i buke. Ventilatori su isključeni kada je opterećenje kartice nisko, iako je ovu funkciju moguće i softverski isključiti. Tijekom igranja pri ambijentalnoj temperaturi od 26 °C, ventilatori stvaraju nižu razinu buke (42,5 dBA), s tim da ih je potencijalno moguće i dodatno utišati jer se temperatura GPU-a u ovim uvjetima kreće oko 68 °C.

Taktovi, temperature i potrošnja pod opterećenjem

Na gornjem rubu kartice smješteno je skromnije adresabilno RGB osvjetljenje koje čini natpis Gigabyte s kratkom letvicom. Kartica nudi i prekidač za odabir između dva BIOS čipa s tim da je primarni tvornički, s višim performansama, dok je sekundarni potrebno odabrati ručno i taj nudi nešto tiši rad nauštrb nižih performansi. Za napajanje se koristi par 8-pinskih konektora, a Gigabyte preporučuje korištenje 750-vatnog napajanja. U stvarnim uvjetima kartica pod opterećenjem troši oko 350 W tako da 750-vatno napajanje ima smisla ako želimo izvući maksimalnu efikasnosti iz napajanja. Na poleđinu PCB je, naravno, fiksirana zaštitna metalna ploča čiji je desni kraj perforiran kako bi posljednji ventilator tu mogao lakše propuhivati zrak kroz radijator.

Lego Builder's Journey - Prekrasno renderirane kockice

Lego Builder's Journey nova je igra u franšizi Lego. Odnosno, nova na Windows platformi budući da je igra originalno lansirala prije dvije godine kao jedan od ekskluzivnih naslova na Appleovom servisu za igre Apple Arcade. Inačica za PC specifična je po velikoj nadogradnji grafičkog prikaza s dodatkom RTX tehnologija – globalnog osvjetljenja, sjena, refleksija i ambijentalnog zakrivanja korištenjem ray tracinga, te DLSS koji kompenzira udare na performanse koje nova grafika sa sobom nosi. U igru je integrirana najnovija inačica DLSS-a (2.2), no zanimljivo je da nije dostupan Ultra Performance profil već samo Quality, Balanced i Performance.

LBJ je logička igra temeljena na slaganju iznimno realno renderiranih lego kocaka. Tim koji stoji iza igre išao je toliko daleko da elementi načelno iste boje variraju u nijansama, imaju različite razine habanja i otiske. Zadatak igrača je da sa slobodnim elementima na pravokutnoj diorami pomogne malenim lego likovima da dođu jedan do drugog ili da zajedno dođu do nekog cilja. Iako je naizgled riječ o jednostavnom naslovu, LBJ je hardverski izuzetno zahtjevna igra. Za konstantnih 60 fps pri 4K, uz uključene sve efekte, potrebno je koristiti ni više ni manje nego RTX 3080 Ti. Čak i ovoj zvjeri za to treba pomoć u obliku DLSS-a na profilu Performance. Ako se odabere profil DLSS Quality framerate pada na 40 fps, odnosno, 22 fps ako se DLSS posve isključi. Niže razlučivosti znatno su manje zahtjevne, pa se Lego Builder's Journey može zaigrati i sa znatno slabijim karticama, a možemo podešavati i kvalitetu efekata i time izvući dodatne performanse.

Lego Builder's Journey - performanse s RTX 3080 Ti i uključenim RT DLSS Performance DLSS Quality DLSS Off 4K Low - 68 fps - 4K Medium - 56 fps - 4K High 63 fps 43 fps 22 fps 1440p High 119 fps 83 fps 47 fps 1080 High 170 fps 129 fps 77 fps

Osim standardne verzije sa svim điđama, LBJ se može pokrenuti u DX11 modu koji izgleda slično, no ne podržava ray tracing (s druge strane podržan je DLSS), a za one s najslabijim hardverom na raspolaganju je i verzija igre s originalnom grafikom iz 2019. Sve u svemu, ako ste fan legića i imate kompatibilnu grafičku karticu, LBJ je za 16-ak eura zgodna ljetna razbibriga.

Zanimljivo je da se na stražnjem dijelu kartice nalaze dvije rupe s navojem što nam izgleda kao priprema za dodatni nosač, odnosno, učvršćivač kartice, no na web stranicama proizvođača nema spomena o postojanju ovakvog dodataka. Za spajanje na monitore i TV-ove Gigabyte nam je na raspolaganje stavio tri DisplayPorta 1.4a i dva HDMI-ja 2.1 – mnogo više nego što će većini korisnika ikada trebati.

Kako kartica u imenu nosi ime OC, logično je za očekivati da su joj radni taktovi povišeni u odnosu na Nvidijin model Founders Edition. To je doista tako jer je Boost takt kartice podešen na 1.710 MHz, dok kod referentne kartice ova vrijednost 1.665 MHz. Brzina Micronove GDDR6X memorije ostala je jednaka – 19 Gb/s pri taktu od 1.188 MHz. Premda je riječ o izuzetno brzoj kartici, nema razloga da iz nje ne možemo izvući dodatne performanse ručnim overklokiranjem. Za ovu rabotu Gigabyte nudi i vlastitu aplikaciju Aorus Engine, no možete se poslužiti i nekim drugim kompatibilnim alatom. Gigabyteov softver je za današnje pojmove grubo dizajniran – kao da je izrađen za interno korištenje, a ne krajnje korisnike. Jednak dojam ostavlja i aplikaciju za kontrolu RGB osvjetljenja RGB Fusion koju tvrtka nije već godinama nadogradila. Da stvar bude gora, na našem se sistemu ova aplikacija "tukla" s Asusovim RGB softverom (Asusova matična ploča), pa smo je morali deinstalirati.

Takt GPU-a uspjeli smo povisiti za 130 MHz, a takt memorije za 143 MHz, što je u konačnici rezultiralo s vrlo blagim porastom performansi. Za to vjerojatno treba okriviti ograničenje nametnuto od strane proizvođača. Dok je takt GPU i memorije moguće modificirati, plafon potrošnje kartice zaključen je na tvorničku vrijednost, pa se GPU ne može "razmahati" s taktom.

NVIDIA Broadcast - Kvalitetno AI filtriranje

NVIDIA Broadcast besplatna je aplikacija s kojom je na kompatibilnim grafičkim karticama, GeForceicama RTX, moguće automatski filtrirati zvuk i sliku. Bilo da je riječ o zvuku i videu, preko Nvidijine aplikacije moguće je odabrati točan izvor signala, dok se efekti primjenjuju na virtualnu kameru, mikrofon i zvučnike. Drugim riječima, u izborniku za odabir ovih uređaja u aplikacijama kao što su Skype, Discord ili OBS, dobivamo nove Nvidia Broadcast uređaje koje treba odabrati umjesto stvarnih.

Kad je riječ o zvuku, s Broadcastom možemo filtrirati jedan ulazni signal (dakle mikrofon) i jedan izlazni signal (recimo slušalice), a dostupna su nam dva filtra koji mogu raditi kombinirano ili odvojeno – noise removal, odnosno, filtriranje pozadinske buke, te room echo removal, odnosno, otklanjanje odjeka. Drugim riječima, Broadcastom od neželjenih artefakata možemo očistiti zvuk vlastitog glasa kojeg snimamo mikrofon, ali i komunikaciju koja stiže od naših suigrača ili sugovornika.

Dirt 5 performanse - 4K na RTX 3080 Ti Audio filtri isključeni 71 fps Noise canceling na mikrofonu 68 fps Noise canceling i echo removal na mikrofonu 66 fps NC/ER na mikrofonu + NC na slušalicama 64 fps NC/ER na mikrofonu + NC/ER na slušalicama 63 fps

Pozadinska buka može biti bilo koji zvuk koji se konstantno ponavlja, poput zvuka tipkovnice, ventilatora, klima uređaja, gradilišta preko puta ceste ili jednostavno statičkog šuma lošeg mikrofona. Filtri u praksi rade izuzetno dobro, pa je ovaj zvučni dio Broadcasta korisna dodatna mogućnost za vlasnike GeForce kartica koji zbog zabave ili posla na računalu koriste mikrofon. No, korištenje filtara sa sobom nosi i pad performansi tijekom igranja zbog čega Nvidia korisnicima preporuča da koriste isključivo filtre koji im doista nude osjetne prednosti. U našem slučaju izmjerili smo pad performansi od 3% pri korištenju jednog filtra za mikrofon, 6% kada se koriste oba. Ako pak uključimo maksimalno filtriranje i za dolazni audio, performanse padaju za čak 11%, pa Nvidijina preporuka svakako ima smisla. Valja napomenuti da su zvučni filtri dostupni i u starijoj aplikaciji pod imenom RTX Voice, a koja je kompatibilna i s karticama GeForce GTX, no pad performansi zbog korištenja filtara na starijem hardveru mogao bi biti osjetno viši.

Druga dio aplikacije Broadcast odnosi se na video. Točnije, ulazni video koji na računalo ulazi preko web kamere ili nekog drugog sličnog izvora. Tu Broadcast nudi mogućnost izdvajanja govornika iz scene korištenjem AI algoritama, smanjivanje šuma u videu, te automatsko cropiranje scene na bazi prepoznavanja lica (u osnovi digitalni zum na lice govornika). U ovom je slučaju također moguće odabrati dva filtra koja će raditi istovremeno, s tim da je "izrezivanje" zapravo implementirano u obliku tri odvojena filtra temeljena na jednakom algoritmu, no s drugačijim konačnim rezultatom – zamućivanjem pozadine, zamjenom pozadine s nekom slikom koju sami odabiremo ili zamjenom izrezanog dijela prozirnom teksturom što je zgodno za korisnike koji video s kamere planiraju ubaciti u neki drugi video (čest slučaj kod streamanja igara na Twitch i slične servise).

Sve ove funkcije Broadcast izvodi odlično, iako "peglanje" šuma očekivano rezultira velikim gubitkom detalja (kako bi rekli Ameri - there's no free lunch). Efekt zamućivanja pozadine izveden je bolje nego primjerice sličan integriran u aplikaciju Skype, bilo da je riječ o prepoznavanju pozadine, prijelazu između zamućenog i oštrog dijela, ili pak izgledu samog zamućenja. Nvidija nudi klizač inteziteta, pa je zamućivanje moguće podešavati. Zanimljivo je da Broadcast za razliku od Skypea ne izrezuje naslon stolice što je, čini nam se, svjesna odluka programera. To ima smisla ako uzmemo u obzir da su Nvidijina publika uglavnom igrači koji bi se možda htjeli pohvaliti s odabirom gamerske stolice. S druge strane, vjerojatno ne bi bilo loše da Nvidija doda mogućnost odabira da li će algoritam rezati ili ostavljati naslon za glavu.

Nvidia Broadcast zgodan je alat za sve vlasnike RTX kartica kojima zbog bilo kojeg razloga na računalu rabe mikrofon ili web kameru. Bilo da je riječ o audio ili video dijelu aplikacije, kvaliteta dostupnih filtara je daleko bolja u odnosu na većinu integriranih rješenja koje nude različite komunikacijske aplikacije. Ahilova peta Broadcasta je oslanjanje na grafičku karticu koja u igrama predstavlja usko grlo sustava. Iako je udar na performanse pri korištenju jednog efekta malen, s kombiniranjem efekata može doći do solidnog usporavanja. Naravno, to ne znači da Broadcast nije dobar alat za igrače, već da igrači prilikom korištenja trebaju biti svjesni njegovih ograničenja.

Titanium protiv Navija

Za testiranje kartice poslužili su nam GeForce Game Ready driveri u verziji 471.11. Alternativno, ako vaše računalo koristite za rad u "kreativnim" aplikacijama kao što su Adobe Photoshop, Lightroom, Premier ili DaVinci Resolve, možete instalirati i Nvidijine Studio drivere koji su dodatno testirani za stabilnost u ovakvim aplikacijama. Naravno, Studio driveri također imaju odlične performanse u igrama, no možda neće odmah dobiti zakrpe i optimizacije za najnovije igre kao Game Ready driveri.

S obzirom da na raspolaganju nemamo postojeće Nvidijine kartice najviše klase, RTX 3080 i 3090, Gigabyteovu titansku RTX-icu smo usporedili s Radeonima RX 6800 XT i 6900 XT. U smislu cijene usporedba s RX 6900 XT zapravo ima najviše smisla jer su tržišne cijene dvije kartice vrlo slične. RTX 3080 Ti je također bliža AMD-ovoj kartici po kapacitetu memorije – dok obični model ima 10 GB, Ti ima 12, a Radeon 16 GB. Performanse smo testirali na konfiguraciji temeljenoj na Asusovoj ploči Crosshair VIII Hero i Ryzenu 5900X. Podrška za Resizeable BAR bila je uključena u oba slučaja.

Kao što vidimo, odnos snaga pri razlučivosti 1440p prilično je balansiran. RX 6900 XT dobiva u nekim igrama, a u drugim bolje vuče RTX 3080 Ti. GeForce kartici najbolje leži Metro Exodus Enhanced Edition (tu je uključen ray tracing), a Radeonima AC: Valhalla.

S prelaskom na razlučivost 4K Gigabyteova kartica dobiva popriličan vjetar u leđa na račun svoje brže memorije. Sjetimo se – AMD kompenzira svoj sporiji GDDR6 i 256-bitno memorijsko sučelje s golemim L3 cacheom. On je u teoriji dovoljno velik da se nosi i s razlučivosti 4K, no vidimo da to u mnogim igrama nije slučaj. Posebno golem pad performansi je u Metrou u kojem obje Radeon kartice padaju na framerate od svega 30-ak sličica po sekundi, no zapravo u svim igrama GeForce kartica kompenzira svoje zaostatke iz niže razlučivosti.

Razlika u performansama u većini naslova je još uvijek relativno malena, no RX-ici 6900 XT ne ide u prilog što joj stvarna cijena nije niža u odnosu na RTX 3080 Ti već imaju jednake cijene.Još jedan zanimljiv fenomen je razlika u preporučenoj i stvarnoj cijeni između modela RTX 3080 i RX 6800 XT koje ne tehnički ne pripadaju premium kategoriji. Razlike su tolike da kupovina modela RTX 3080 Ti i RX 6900 XT u praksi ima smisla jer odnos performansi i cijene nije drastično lošiji kao što bi bilo slučaj da su sve kartice dostupne po preporučenim cijenama.

Gigabyteov model RTX 3080 Ti Gaming OC dostupan je na domaćem tržištu po cijeni od oko 13.500 kuna, što ne odudara od cijene kartica slične klase temeljenih na jednakom GPU-u. Kartica nudi odlične performanse u svim naslovima i u svim razlučivostima, iako je naglasak naravno na onim višim, a posebice 4K. Masivni hladnjak s tri ventilatora osigurava odlično hlađenje GPU-a i memorije uz nisku razinu buke. Nezadovoljenog apetita ostat će jedino korisnici željni raskošnog RGB osvjetljenja i ozbiljnijeg overklokiranja, pa takvima preporučamo da bace pogled na skuplje Gigabyteove modele od kojih neki imaju i vodeno hlađenje. Kartica je na domaćem tržištu pokrivena sa standardnim 2-godišnjim jamstvom, no Gigabyte u pakiranju isporučuje registraciju karticu za ostvarivanje 4-godišnjeg jamstva koje osigurava sâm proizvođač.