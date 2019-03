Asus DUAL-RTX2070-O8G - Debela i tiha

Ako se ubrajate među one koji mrze RGB osvjetljenje na svom hardveru, Asusov model RTX 2070 Dual mogao bi vam privući pažnju. Da li golemi hladnjak automatski znači i odlične performanse?

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 2.304 / 36 / 288 Takt GPU-a 1.635+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz Napajanje 1 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x USB-C

1 x HDMI 2.0b

3 x Display Port 1.4a

Napomena Ova recenzija RTX 2070 kartice objavljena je originalno u sklopu usporednog testa RTX 2070 kartica.Zbog toga su u tekstu reference na neke druge kartice temeljene na istom grafičkom procesoru. Tablica na kraju članka odnosi se na usporedbu referentnog Nvidijnog modela (RTX 2070 Founders Edition) s RTX-om 2060 i GTX-om 1080. Ostale izvedebe RTX 2070 kartice mogu imati nešto slabije ili bolje performanse, zavisno o implementaciji proizvođača.

Iako bi se na prvi pogled moglo zaključiti da kartice iz serije Dual pripadaju donjem dijelu ponude, cijena testirane kartice implicira drugačije – model Dual samo ja malčice jeftiniji od modela ROG Strix OC. Baš kao i kod modela Strix, Asus u ponudi ima nekoliko verzija modela Dual – obični, Advanced i OC. Razlika među njima je isključivo u Boost taktu GPU-a. Testirani model Dual Advanced ima Boost takt podešen na 1.635 MHz što je prilično niska razina. Memorija nije overklokirana i radi na 1.750 MHz. Od dodatne opreme tu je samo adapter za pretvaranje dva 6-pinska naponska konektora u jedan 8-pinski.

Ono što Dual ima jest golemi hladnjak zbog kojeg će kartica u računalu zauzeti čak tri utora. Golemi se hladnjak proteže kompletnom dužinom kartice (268 mm), a s gornje strane je prekriven s crnim plastičnim okvirom koji nosi dva veća crna ventilatora. Ventilatori miruju kada je temperatura GPU-a ispod 60 stupnjeva, a kada se i vrte, ne generiraju puno buke. Štoviše, čak i kada u priču uključimo i overklokiranje, Dual je jedna od najtiših RTX 2070 kartica koje smo testirali.

Kartica kao što smo već napomenuli nema baš niti jednu ledicu na sebi, a jedini ukras predstavlja crno-bijeli aluminijski backplate ugrađen na njenu poleđinu. Pozicija i konfiguracija konektora za napajanje je klasična za RTX 2070. Imamo po jedan 6-pinski i 8-pinski konektor smještene uspravno na stražnjem dijelu gornjeg ruba kartice. Konfiguracija vanjskih konektora je radikalnija u odnosu na Founders Edition, pa umjesto jednog DL-DVI konektora imamo još jedan DisplayPort 1.4a (ukupno tri), uz jedan HDMI 2.0b i USB-C.

Na standardnim postavkama model Dual Advanced zauzima šesto mjesto na tablici performansi, no generalno se grupira zajedno u "sporu" grupu s MSI-jevim Armorom i bratskom Turbo RTX 2070 karticom. Isto možemo vidjeti u pogledu potrošnje koja na tvorničkim postavkama ne prelazi brojku od 180 W. Pri tom GPU ne ide preko 66 °C. Kada taktove i potrošnju uzmemo u svoje ruke, Boost takt skače s 1.635 na 1.815 MHz, a memorija s 1.750 na 2.000 MHz. Potrošnja tada raste na 216 W, a temperatura GPU-a na nevelikih 70 stupnjeva. Što se tiče poretka u odnosu na ostale kartice po performansama, s OC-om se ništa ne mijenja – kartica i dalje na šestom mjestu. Razlika u performansama u odnosu na ostale modele je u ovom slučaju dosta manja, no ograničavajući faktor je i dalje maksimalni TDP definiran u BIOS-u. Osnovni problem ovog Asusovog modela je visoka cijena i to ne samo u odnosu na kartice ostalih proizvođača već i u odnosu na Asusove modele Strix.

Generalna usporedba performansi RTX 2070 vs. RTX 2060 vs. GTX 1080 GeForce RTX 2070 FE GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2060 FE 3DMark Port Royal 4.849 - 3.778 Time Spy Extreme 4.220 3.465 3.513 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p 102 fps 91 fps 88 fps 1440p 71 fps 62 fps 58 fps For Honor DX11 1080p 149 fps 141 fps 127 fps 1440p 104 fps 97 fps 86 fps Strange Brigade DX12 1080p 141 fps 130 fps 120 fps 1440p 104 fps 94 fps 85 fps TW: Warhammer DX11 1080p 116 fps 110 fps 102 fps 1440p 87 fps 83 fps 73 fps Far Cry 5 DX11 1080p 122 fps 114 fps 106 fps 1440p 80 fps 83 fps 76 fps Forza Horizon 4 DX12 1080p 104 fps 109 fps 99 fps 1440p 86 fps 89 fps 81 fps Destiny 2 DX11 1080p 156 fps 146 fps 128 fps 1440p 98 fps 99 fps 85 fps Battlefield V DX12 1080p 117 fps 108 fps 107 fps 1440p 93 fps 89 fps 79 fps Potrošnja kartice** 3DMark 189 W 250 W 165 W *testirano na Core i7-8700K, 16 GB DDR4 3600; **manje je bolje