ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi - Spoj luksuza i zdravog razuma
Uz jeftiniji AMD-ov čipset, Asus ROG Strix B850-G Gaming WiFi kupcima se udvara svojim atraktivnim izgledom i manjim gabaritima
WQXGA OLED 165Hz ekranIsporuka odmah
Zasjajte uz Lenovo IdeaPad Slim 3 s WQXGA OLED ekranom od 165 Hz – savršena kombinacija boja, brzine i snage!
Vrhunski doživljaj igranja!Isporuka odmah
Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!
TOP ponuda!Besplatna dostava
ASUS Vivobook 15 – pouzdan, elegantan i iznenađujuće pristupačan laptop koji nudi više nego što košta!
Ambilight 50" TVDo 24 rate
Android TV sa Ambilight osvjetljenjem i podrškom za glavne HDR formate. Samo na eKupi!
Uštedite do 90% na troškovima ispisa !Isporuka odmah
Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.
Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinuIsporuka odmah
25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.
Trčanje na najvišoj razini!
Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.
Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.
Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!
Hisene 58" QLED 4K Smart TVIsporuka odmah
Best Buy QLED TV ove godine, samo na ekupi.hr
Dell 27" Plus monitor S2725DSIsporuka odmah
IPS 2K/QHD @ 100Hz, Pivot, Zvučnici
15.6" IPS Full HD @ 120HzIsporuka odmah
Intel Core i5 1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Linux Ubuntu
Logitech G29 gaming volanIsporuka odmah
PS5, PS4, PC, Driving Force gaming volan + papučice
Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.Isporuka odmah
S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.
HI-FI SETUP TJEDNANovosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.Top izbor
A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.
Čisti britanski Hi-Fi zvuk.Akcija
2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.
Hi-Fi set na akcijiAkcija
Hi-Fi setup JBL HDI 1600 + JBL MA710 + PROSON Arctic AV receiver JBL MA710 i zvučnici JBL HDI 1600 čine izuzetno uravnotežen i dinamičan sustav koji donosi prepoznatljiv JBL karakter – snagu, jasnoću i preciznost, uz kontroliran i dubok bas.
Sada u Ronisu Velesajam.Novi finiš
Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma
Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotomNovo u ponudi
Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.
Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.Akcija
125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet
Potpuno uranjajući surround doživljaj.Akcija
Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.
Signature Marshall sound.
100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.
Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.
Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.
Wireless audio streaming player.
Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.