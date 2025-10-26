ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi - Spoj luksuza i zdravog razuma

Asusova matična ploča ROG Strix B850-G Gaming WiFi pomalo je neobična. S jedne strane, radi se o luksuznom komadu hardvera, čije su glavne karakteristike dobra opremljenost, s naglaskom na posjedovanje naprednijih komponenti. S druge strane, Asus se odlučio za implementaciju nešto slabijeg čipseta B850, koji u pravilu nije prvi izbor za takav tip matične ploče. Pa ipak, baziranje na čipsetu B850 ne možemo okarakterizirati kao nedostatak, već jednostavno kao razuman oblik štednje. U odnosu na X870, B850 donosi nešto skromnije mogućnosti, ali Asus je one najvažnije razlike pametno zaobišao.