Asus TUF Gaming X870-PLUS WIFI - Šarmer s pokrićem

SPECIFIKACIJE Čipset AMD X870 Socket AM5 Memorija 4x DDR5 (do 8.000 MHz, maks. 192 GB) PCIe konektori 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4) SATA/M.2 2x SATA3 (čipset), 2x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU), 2x M.2 PCIe 4.0 x4, 1 x M.2 E-key Mreža 2,5 GbE (Realtek), Wi-Fi 7 Audio Realtek ALC1220P Stražnji konektori 1x HDMI 2.1, 1x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-A, 4x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) Type A, 2x USB 4 Type-C (40 Gb/s, DisplayPort 1.4), 5x audio, 2x konektor za Wi-Fi antenu, 1x LAN Jamstvo 3 godine Dojam Jedinstveni vizualni dizajn, odlična opremljenost i podrška za sve najnovije AM5 procesore, glavna su značajke ove vrlo svestrane mainstream AM5 ploče nove generacije

Asusova matična ploča TUF Gaming X870-PLUS WIFI dijeli mnoge ključne značajke s tvrtkinim modelom Prime X870-P WIFI. Međutim, donosi i određena unapređenja, a ponajprije se ističe jedinstvenim dizajnom, koji je većini sada već sasvim prepoznatljiv. Poput modela iz linije Prime, TUF Gaming X870-PLUS WIFI koristi AMD-ov čipset X870.

Jedan od ključnih razloga za kupnju ove ploče jest nazivna podrška za najnovije Ryzene serije 9000, kao i sve druge ranije predstavljene AM5 procesore. Memorijska podrška također je unaprijeđena u odnosu na AM5 ploče prethodne generacije, s obzirom na to da ova ploča podržava do 192 GB DDR5 memorije maksimalne brzine do 8.000 MHz uz overklokiranje. Također, prisutna je i podrška za PCI Express 5.0 (uz korištenje nekog Ryzena iz linija 7000 ili 9000), kako kad je u pitanju grafička kartica (jedan PCIe 5.0 utor), tako i kada govorimo o M.2 SSD-ovima (dva PCIe 5.0 utora).

TUF Gaming X870-PLUS WIFI ističe se prepoznatljivim vanjskim izgledom, ali i vrlo dobrom opremljenošću za ploču srednje klase

Kad je o vanjskom izgledu riječ, ploča donosi kombinaciju crne boje i svjetlijih akcenata. Prilično je izražen TUF brending, pa tako logo i natpise možemo naći na nekoliko mjesta na ploči. Samima nam se ploča vizualno dopala, ali dakako da njezin dizajn neće odgovarati svima. S desne donje strane ploče imamo i jedan omanji svjetleći logo. Iskreno, očekivali smo da će RGB osvjetljenja biti – više.

Promjena rasporeda

Kada govorimo o rasporedu komponenti na ploči, Asus je malo drugačije posložio stvari nego kod modela Prime X870-P WIFI. Primjerice, dok Prime X870-P WIFI nudi tri PCIe 4.0 utora pune veličine, kod modela TUF Gaming X870-PLUS WIFI nalazimo samo jedan takav utor. S druge strane, taj PCIe 4.0 utor ima na raspolaganju veću propusnost, odnosno brzinu x4, dok su kod modela iz linije Prime sva tri utora dijelila propusnost.

To da se radi o vrlo dobro opremljenoj ploči srednje klase, vidljivo je i prema priključcima na stražnjem panelu

Regulacija napajanja identična je onoj kod modela iz linije Prime. Riječ je o trofaznoj regulaciji napajanja u konfiguraciji 14 (80 A)+ 2 (80 A) + 1 (80 A), što je vrlo dobro za ploču te klase. Zamijetili smo i nešto masivnije hladnjake koji prekrivaju VRM jedinice.

TUF Gaming X870-PLUS WIFI donosi i neke naprednije mogućnosti u odnosu na model Prime, poput LED indikatora stanja prilikom pokretanja računala, što je svakako korisno za dijagnostiku u slučaju bilo kakvih problema. Osim toga, tri od četiri dostupna M.2 utora opremljena su pasivnim hladnjacima.

Prepoznatljiv dizajn i dobre performanse

TUF Gaming X870-PLUS WIFI također je i nešto bolje opremljen u odnosu na model Prime. Prije svega, tu nalazimo osjetno veći broj bržih USB 3.2 priključaka na stražnjem panelu. Nadalje, tu je i znatno napredniji zvučni podsustav (ALC1220) s ukupno pet audiopriključaka na stražnjem panelu.

Međutim, s obzirom na korištenje čipseta X870, TUF Gaming X870-PLUS WIFI dijeli i određena ograničenja glede istodobnog korištenja uređaja za pohranu podataka i drugih dodatnih kartica. To je, dakako, posljedica nešto manjeg broja PCIe 4.0 staza kod X870 čipseta, a odnosi se prije svega na činjenicu da nećete istodobno moći popuniti PCIe 4.0 utor i četvrti M.2 utor za SSD-ove. Također, ako koristite drugi M.2 PCIe 5.0 utor, PCIe 5.0 x16 utor za grafičku karticu radit će brzinom x8. Za veliku većinu korisnika ta ograničenja bit će prihvatljiva, no imajte ih svakako na umu, posebno ako s pločom planirate koristiti veći broj M.2 SSD-ova. Također, tu nalazimo samo dva SATA3 priključka za diskove, što je skromno za ploču te klase.

Posebna ručkica pored PCIe utora za grafičku karticu omogućuje jednostavnije vađenje kartice

Ono u čemu se TUF Gaming X870-PLUS WIFI ne razlikuje od modela Prime, performanse su i stabilnost. Kao i kod Primea, možemo reći da su performanse više nego dobre, a nismo naišli ni na kakve probleme sa stabilnošću. Ploča je pravilno prepoznala EXPO profil naše testne memorije, a mogli smo potom odabrati željenu frekvenciju, ili prema potrebi, dodatno podesiti latencije memorije. Kad su performanse u pitanju, ova ploča bila je u samom vrhu između svih testiranih AM5 ploča nove generacije, premda razlike, naravno, nisu velike.

Kad je riječ o zagrijavanju, zabilježili smo, prilikom punog opterećenja procesora, temperaturu čipseta od 50 °C, a vanjski hladnjak na regulaciji napajanja zagrijao se do nekih 44 °C. To su više nego dobri rezultati, premda treba reći da Ryzen 9900X, s kojim smo testirali, nije osobito veliki potrošač energije. Spomenimo i to da ploča posjeduje i poseban priključak za termalni senzor.

U paketu s pločom dolazi Wi-Fi antena, koja se vrlo jednostavno spaja na stražnji panel

Kad su u pitanju mogućnosti za optimizaciju i overklokiranje, TUF Gaming X870-PLUS WIFI nudi zadovoljavajući broj opcija. UEFI sučelje vizualno je prilagođeno dizajnu ploče. Jedna od zanimljivijih opcija koje Asus nudi naziva se Core Flex. Dotična omogućuje dosta detaljnu kontrolu nad potrošnjom energije i zagrijavanjem, pri čemu možete odabrati način kako će se procesor ponašati prilikom zadane frekvencije, radnog napona i temperature. Nešto slično, ali još fokusiranije na krivulju radnog napona, nudi vam i nova opcija unutar PBO seta, koju AMD zove Curve Shaper.

Svestrana mainstream ploča

Za sve one koji više preferiraju softverska podešavanja i optimizaciju, moguće je koristiti AMD-ovu aplikaciju Ryzen Master, a tu je i Asusova dobro znana aplikacija Armoury Crate. Pomoću Armoury Cratea možete, među ostalim, namjestiti efekte RGB osvjetljenja na ploči i uskladiti ih s efektima osvjetljenja drugih uređaja koje spajate na ploču.

Asusova aplikacija Armoury Crate omogućuje podešavanja RGB efekata na ploči i usklađivanja efekata s drugim uređajima

Asusova matična ploča TUF Gaming X870-PLUS WIFI vrlo dobro oslikava mogućnosti nove generacije AM5 ploča srednje klase. U fokusu su podrška za USB 4 i Wi-Fi 7, ali moramo naglasiti da nam se ova ploča više svidjela od modela Prime X870-P WIFI, jer nudi nešto više naprednih mogućnosti, posjeduje osjetno veći broj USB 3.2 priključaka te dolazi s naprednijim zvučnim podsustavom.

To ju čini znatno boljom i svestranijom opcijom. Nedostatak joj je relativno malen broj PCIe 4.0 staza X870 čipseta, koji diktira određena ograničenja glede istodobnog korištenja PCIe i M.2 uređaja. U tom pogledu neke od trenutačno dostupnih X670E ploča mogu ponuditi znatno bolje mogućnosti, a uz usporedivu cijenu.