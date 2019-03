Asus ROG Strix RTX 2070 Advanced / OC - Ekskluzivan dizajn, ekskluzivna cijena

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 2.304 / 36 / 288 Takt GPU-a Advanced - 1.650+ MHz

OC - 1.815+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz Napajanje 1 x 8pin PCIe, 1x 6pin PCIe Videoizlazi 1 x USB-C

1 x HDMI 2.0b

3 x Display Port 1.4a

Napomena Ova recenzija RTX 2070 kartice objavljena je originalno u sklopu usporednog testa RTX 2070 kartica.Zbog toga su u tekstu reference na neke druge kartice temeljene na istom grafičkom procesoru. Tablica na kraju članka odnosi se na usporedbu referentnog Nvidijnog modela (RTX 2070 Founders Edition) s RTX-om 2060 i GTX-om 1080. Ostale izvedebe RTX 2070 kartice mogu imati nešto slabije ili bolje performanse, zavisno o implementaciji proizvođača.

Fanovi Asusa koji žele nabrijaniju karticu u odnosu na modele Turbo i Dual imaju na raspolaganju model ROG Strix. On je također dostupan u tri podvarijante s različitim Boost taktom GPU-a, a mi smo na testu imali dvije skuplje – Advanced i OC. Advanced bi trebao biti jeftiniji od modela OC, no u našem slučaju to nije slučaj zbog različitih marži ustupitelja, no kako god okrenuli Strixovi su vrlo skupe kartice. S druge strane, Asus višu cijenu kompenzira s različitim dodacima što uključuje i nešto jaču dodatnu opremu u kojoj se osim adaptera za napajanje nalaze i čičak vezice za organizaciju kabela.

Karticu krasi atraktivan hladnjak s tri ventilatora, ukrašen s RGB osvjetljenjem koje je tvornički podešeno na crvenu boju uz sporo pulsiranje. Ledice nalazimo i naponskim konektorima (6+8) gdje svijetle crveno kada kabel nije priključen, a bijelo kada je priključen. Tu je i ledicama osvjetljeni ROG logo na poleđini kartice. Na poleđini također imamo i metalni backplate. Na poleđini kartice, blizu gornjeg ruba, nalazi se još dodataka – sklopka za odabir BIOS čipa, tipka za isključivanje ledica te set kontakata za mjerenje napona instrumentom.

Advanced

Na stražnjoj strani PCB-a imamo pak dva 4-pinska konektora za spajanje ventilatora iz računala radi sinkronizacije brzine te konektor za spajanje RGB trake čija je boja potom sinkronizirana s onom od kartice. Zgodno, no za većinu kupaca ove kartice nepotrebno. Dva BIOS čipa imaju jednake radne taktove, no tvornički je podešen na agresivniju brzinu ventilatora, a sekundarni, na manje agresivnu brzinu ventilatora te isključivanje ventilatora kada je temperatura ispod 60 °C. Zašto i primarni BIOS ne podržava ovu funkciju, nije baš jasno.

OC

Boost takt na modelu Advanced podešen je 1.650 MHz, a kod modela OC na čak 1.815 MHz dok je memorija podešena na standardnih 1.750 MHz. Na modelu OC visok takt prati i dobrano povišen TDP, a potrošnja doseže 220 W, nasuprot konzervativnih 180 na slabijem modelu. Zbog toga OC zauzima prvo mjesto na ljestvici rezultata na tvorničkim vrijednostima, a Advanced tek peto. Zanimljivo je da su istovremeno hladnjaci na dvije kartice slično bučni jer se tri ventilatora vrte sličnom brzinom (oko 1.500 rpm). Jedino je konačna temperatura na modelu Advanced niža – 53 naprema 55 stupnjeva. To lijepo izgleda, no nema previše smisla zbog povišene razine buke. Sekundarni BIOS mnogo je pitomiji po tom pitanju, no dopušta i značajno više, ali i dalje sasvim prihvatljive temperature.

Overklokiranjem smo iz modela OC izvukli Boost takt od 1.915 MHz, a iz modela Advanced takt od svega 1.770 MHz. S druge strane, Samsungova memorija na modelu Advanced išla je do 2.000 MHz, a Micronova s modela OC do 1.950 MHz. Usprkos tome, nakon overklokiranja dvije su kartice vrlo blizu po pitanju performansi – OC model je prvi, a Advanced treći. Obje kartice su dosta skupe, s cijenom koja je opasno blizu jeftinijih modela RTX 2080.

Generalna usporedba performansi RTX 2070 vs. RTX 2060 vs. GTX 1080 GeForce RTX 2070 FE GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2060 FE 3DMark Port Royal 4.849 - 3.778 Time Spy Extreme 4.220 3.465 3.513 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p 102 fps 91 fps 88 fps 1440p 71 fps 62 fps 58 fps For Honor DX11 1080p 149 fps 141 fps 127 fps 1440p 104 fps 97 fps 86 fps Strange Brigade DX12 1080p 141 fps 130 fps 120 fps 1440p 104 fps 94 fps 85 fps TW: Warhammer DX11 1080p 116 fps 110 fps 102 fps 1440p 87 fps 83 fps 73 fps Far Cry 5 DX11 1080p 122 fps 114 fps 106 fps 1440p 80 fps 83 fps 76 fps Forza Horizon 4 DX12 1080p 104 fps 109 fps 99 fps 1440p 86 fps 89 fps 81 fps Destiny 2 DX11 1080p 156 fps 146 fps 128 fps 1440p 98 fps 99 fps 85 fps Battlefield V DX12 1080p 117 fps 108 fps 107 fps 1440p 93 fps 89 fps 79 fps Potrošnja kartice** 3DMark 189 W 250 W 165 W *testirano na Core i7-8700K, 16 GB DDR4 3600; **manje je bolje

Asus ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING Dobar hladnjak

Tih rad (sekundarni BIOS)

Pasivni rad hladnjaka (sekundarni BIOS)

Backplate

Crna pločica s vanjskim konektorima

RGB osvjetljenje

Konektori za ventilatore

Konektor za RGB traku

Odličan overkloker Vrlo visoka cijena

Bučno hlađenje (standardni BIOS)

Nema DVI port Performanse 8 Potrošnja 8 Hlađenje 9 Cijena 6 UKUPNI DOJAM 7