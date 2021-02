Asus ROG Strix RTX 3060 12 OC Edition - RTX 3060 za odlikaše

GeForce RTX 3060 najavljen je na CES-u kao do sada najpristupačnija izvedba arhitekture Ampere. Do nas je ovaj put stigao Asusov model ROG Strix u tvornički overklokiranoj varijanti, koji plijeni pažnju dojmljivim dizajnom i dodatnim mogućnostima

Redovni čitatelji znaju da već godinama mučimo muku s dobivanjem kartica temeljenih na čipovima GeForce na vrijeme – dovoljno rano da ih stignemo isprobati prije službenog predstavljanja. Ne znamo je li ovo znak da stvari idu nabolje, no ovaj put Asus se isprsio i poslao nam svoju najjaču RTX-icu 3060 (bez Ti). Nvidia je tu karticu najavila tijekom CES-a, kao dosad najslabijeg, ali ujedno i najjeftinijeg predstavnika arhitekture Ampere. Preporučena cijena ovoj kartici iznosi svega 329 dolara za američko tržište, iz čega bi se dalo zaključiti da će kod nas koštati oko 3.300 kuna. Nažalost, to su samo pusti snovi. Zbog izuzetne potražnje za novim karticama, dobrim dijelom nastale zbog golemog skoka u cijeni kriptovaluta i povratka manije rudarenja s grafičkim karticama, ovakva cijena je upitna.

Za ilustraciju, u trenutku pisanja ovih redaka na tražili nabava.net dostupna je samo jedna RTX-ica 3060 Ti, i to po cijeni od 6.300 kuna. Riječ je o kartici koja bi trebala koštati oko 4.000 kuna. Jače RTX-ice iz serije 3000, nije moguće ni pronaći na cjenicima. U prošloj kriptorudarskoj sezoni, kada je bila aktualna serija GTX 1000, od navale rudara barem su bili pošteđeni igrački laptopi, no sada se i to promijenilo. Takva situacija, naravno, stvara probleme i u kontekstu pisanja recenzija. OK, možemo testirati performanse, provjeriti hlađenje i kvalitetu izvedbe kartice, no koju da cijenu koristimo kako bismo mogućnosti kartice stavili u kontekst?

Anti-rudarske taktike Dašak nade ipak stiže u obliku Nvidijine odluke da ograniči performanse nove kartice prilikom rudarenja kriptovalute ethereum. Prošlog tjedna na tvrtkinom se službenom blogu pojavio članak s naslovom "GeForce je stvoren za igranje, CMP je stvoren za rudarenje". U kratkom članku Matt Wuebbling, potpredsjednik globalnog GeForce marketinga, objašnjava da su on i njegove kolege igrači i da su GeForce kartice dizajnirane za igrače, no da su istovremeno GPU-ovi programibilni, pa se zbog toga koriste i za druge svrhe, uključujući i rudarenje kriptovaluta. Wuebbling dalje kaže da je s lansiranjem RTX-a 3060 25. veljače Nvidia odlučila napraviti važnu promjenu kako bi osigurala da GeForce GPU-ovi završe u rukama igrača, a ne rudara. Ta važna promjena je da driveri novi kartice prepoznaju značajke algoritma kojim se "kopa" ethereum, a kada se to desi, performanse kartice se smanjuju za otprilike 50% uz zadržavanje jednake razine potrošnje, čime efektivno RTX-ice 3060 postaju daleko manje atraktivne kripto-rudarima. No, Nvidia ne odustaje od lukrativnog "rudarskog" tržišta. U istom se članku najavljuje nova linija proizvoda pod nazivom Nvidia CMP, odnosno, Cryptocurrency Mining Processor, namijenjena profesionalnim "rudarima". Proizvodi iz ove linije optimizirani su za "kopanje" kriptovaluta na način da nemaju video-izlaze, te imaju optimiziran (smanjen) takt i napone kako bi ponudili što bolju efikasnost. Da li će ovaj Nvidijin potez uroditi plodom i povećati dostupnost, te smanjiti cijenu grafičkih kartica na tržištu, još je prerano za reći. U svakom slučaju je riječ o koraku u pravom smjeru. Slična ograničenja nažalost neće biti implementirana u postojeće kartice. Vjerojatno ne zato što to Nvidia ne želi već zato što to jednostavno nije moguće - ograničenje kod RTX-a 3060 nije samo na razini drivera, već i BIOS-a te sâmog silicija GPU-a.

Novi GPU

GeForce RTX 3060 temeljena je na GA106 GPU-u, odnosno, novom GPU-u koji Nvidia dosad još nije koristila. Naime, iako bi se prema imenu moglo zaključiti da je RTX 3060 samo skresana verzija RTX-a 3060 Ti, potonja kartica rabi GPU GA104, koji pogoni i RTX 3070. Dakle, imamo RTX 3080 i 3090, koji rabe GA102, RTX 3070 i 3060 Ti, koji koriste GA104, te sada RTX 3060, koji rabi GA106. Može se očekivati da će se GA106 stoga naći i u modelu RTX 3050 Ti, kada se jednom Nvidia odluči lansirati.

RTX 3060 ima za oko četvrtinu manje CUDA jezgri u odnosu na RTX 3060 Ti, uz viši Boost takt (1,78 naprema 1,67 GHz), ali i uže memorijsko sučelje – 192-bitno umjesto 256-bitnog. S obzirom na to da je GPU manji, kartica ima i slabije energetske zahtjeve – 170 vata, naprema 220, koliko traži RTX 3060 Ti. Neobično je to što kartica ima čak 12 GB memorije, što je znatno više od 8 GB kod modela RTX 3060 Ti i 3070. Nvidia se, navodno, za korištenje takve količine memorije odlučila prilično kasno u razvojnom ciklusu kartice, kako bi u tom smislu parirala AMD-ovim nadolazećim Radeonima RX 6700, koji će također imati 12 GB memorije. Naravno, postavlja se pitanje koliko veći kapacitet memorije ima smisla, ako su performanse u kontekstu viših razlučivosti ograničene brzinom GPU-a, no iz perspektive igrača, to je svakako dobra stvar i jasan benefit tržišne utakmice između Nvidije i AMD-a.

usporedba specifikacija RTX 3060 RTX 3060 Ti CUDA jezgre 3.584 4.864 Boost takt 1,78 GHz 1,665 GHz Memorija 15 Gb/s GDDR6 14 Gb/s GDDR6 Memorijsko sučelje 192 bit 256 bit Kapacitet memorije 12 GB 8 GB TDP 170 W 200 W GPU GA106 GA104 Preporučena cijena 329 USD 399 USD

Asus je lansirao tri serije kartica temeljenih na čipu RTX 3060 – ROG Strix, TUF Gaming i Dual. Strixice su najskuplje i najopremljenije, TUF-ice negdje u sredini, dok su modeli Dual namijenjeni korisnicima koji žele maksimalnu uštedu, i ne mare toliko za ultimativne performanse, dodatne mogućnosti ili atraktivan izgled kartice.

Metalni Strix

Model Strix, koji smo imali prilike testirati, stiže u kutiji s minimalnom količinom dodataka – tu su samo dvije čičak-vezice za kabele, priručnik za instalaciju kartice i Asusova zahvalnica na kupnji kartice. Primijetite da nema CD-a s driverima. Ne znamo kada je Asus odlučio prekinuti praksu isporučivanja CD-a sa svojim grafičkim karticama, no to je svakako pohvalno, s obzirom na to da sve manje korisnika u računalu ima optički pogon (usudili bismo se reći, većina) i drivere preuzima s Interneta.

S druge strane, nije nam se svidjelo što je kartica sva oblijepljena zaštitnom folijom. OK, za tvrđu foliju preko backplatea, ona se skida u jednom potezu, no na ovoj kartici tanki plastični film imamo na svim metalnim dijelovima, a njih je poprilično. Posebno su izazovni metalni elementi, kojima je ukrašen pokrov hladnjaka. Pričvršćeni su s torx vijcima, pa je za pravilno skidanje folije potrebno pri ruci imati i prikladni odvijač za odvrtanje vijka, kako ispod njega ne bi ostali komadi folije. Jasno nam je da se ti metalni elementi isporučuju Asusu tako zaštićeni zbog transporta, no ne bi li bilo praktičnije da je folija onda skinuta pri sklapanju kartice? S druge strane, ako vas veseli picajzliranje oko novog komada hardvera, ova Strixica priuštit će vam 10-ak minuta zabave.

Mora se priznati da kartica izgleda doista prekrasno. Dizajn zapravo nije nov, s obzirom na to da ga dijeli s ostalim Strixicama s RTX 3000 čipovima, no kako njih nismo imali prilike isprobati, ovo je naš prvi susret s novom generacijom. Pokrov hladnjaka izrađen je od crne plastike i ukrašen elementima od brušenog aluminija titanski sive boje. Metalne ukrasne elemente nalazimo i na osovini ventilatora, a tu je i metalna poleđina kartice. RGB osvjetljenje ubačeno je u letvicu postavljenu povrh pokrova hladnjaka, tako da se svjetlo rasipa po unutarnjem dijelu hladnjaka, dok s gornje strane letvice imamo ROG logo i malene prozorčiće.

Još jedan osvijetljeni element nalazi se na poleđini kartice – ROG logo, koji je umetnut kao bijeli plastični element u laserom izrezan pripadajući otvor na backplateu. Korištenje bijele plastike povrh LED-ica uvijek je dobrodošlo, jer se time postiže vrlo mekani izgled osvjetljenja. RGB osvjetljenje izvedeno je dosta dobro u smislu točnosti boja, a treba pohvaliti i mogućnosti Asusovog softvera koji je napredniji od sličnih rješenja ostalih proizvođača.

Aluminijska crna ploča na poleđini kartice zapravo ima podosta laserom izrezanih otvora, čija je svrha otkrivanje zagrijanih komponenti kartice zraku koji struji unutar PC-ja. Također, imamo jedan veći otvor pri kraju ploče, koji osigurava da jedan od tri 80-milimetarska ventilatora može propuhivati kroz radijator. Hladnjak je, naravno, polupasivan, što znači da ventilatori miruju dok GPU ne prijeđe određenu temperaturu (55 °C). Ventilatori su posloženi tako da se središnji vrti na suprotnu stranu od bočnih ventilatora, što, navodno, smanjuje turbulencije.

Na gornjoj se strani kartice nalazi jedan 8-pinski konektor za napajanje, te prekidač za odabir BIOS-a. Tik do prekidača označeno je da prva pozicija (tvornički odabrana) odabire BIOS orijentiran na performanse, dok drugom uključujemo BIOS fokusiran na nižu buku. Ponuda videokonektora bolja je nego na Nvidijinim referentnim karticama, pa umjesto četiri konektora, na raspolaganju imamo pet komada – dva HDMI-ja 2.1 i tri DisplayPorta 1.4a. Valja napomenuti da i dalje istodobno mogu biti aktivna samo četiri komada.

Ovaj put dali smo si truda, i karticu rastavili, što je rezultiralo zanimljivim otkrićem – na našem primjerku radnik u tvornici s jednog termalnog jastučića nije skinuo zaštitnu plastičnu foliju. Hladnjak temeljen na pet (ako smo dobro izbrojali) toplovodnih cijevi hladi GPU, Samsungovu GDDR6 memoriju brzine 16 Gb/s, razdijeljenu u šest 2-gigabajtnih čipova, te naponski modul koji je, neobično, smješten na prednjem dijelu kartice, a ne bliže konektoru za napajanje, kako je to uobičajeno. VRM-om GPU-a upravlja kontroler uP9512R, na koji je spojeno osam 50-amperskih faza temeljenih na DrMOS-ovima SiC654A tvrtke Vishay Intertechnology. Za memoriju se brinu dvije odvojene faze s jednakim 50-amperskim elementima, a koji su pokriveni vlastitim malenim pasivnim hladnjakom. Na stražnjoj strani PCB-a nalaze se i dva konektora za ventilatore, koje zapravo ne bismo ni uočili da nismo rastavljali karticu. Riječ je o funkciji FANConnect, koju Strixice nude već nekoliko generacija, a koja nam omogućuje da na karticu spojimo dva PWM ventilatora, čija je brzina potom sinkronizirana s ventilatorima na kartici.

Overklokiranje Standardne postavke Overklokirane postavke GPU Boost 1.882 MHz 2.057 MHz Takt memorije 1.875 MHz 2.125 MHz

Kako je riječ o najskupljoj Asusovoj RTX-ici 3060, bilo je očekivano da je takt GPU-a povišen u odnosu na Nvidijine standardne vrijednosti. Boost takt GPU-a iznosi 1,88 umjesto 1,78 GHz. Memorija je podešena na takt od 1.875 MHz, što bi odgovaralo čipovima brzine 15 Gb/s, no znamo da kartica zapravo raspolaže s čipovima brzine 16 Gb/s što implicira potencijal za odlično overklokiranje memorije.

Na tvorničkim postavkama prilikom izvođenje benchmarka igre Metro Exodus GPU radi na prosječnom taktu od 1.860 i maksimalnom od 1.987 MHz. Pri tome je prosječna temperatura čipa 57, a maksimalan 59 °C što je vrlo niska vrijednost. Hladnjak je vrlo tih (38,5 dBA) već i na tvorničkom BIOS-u, no postaje praktički nečujan s alternativnim BIOS-om. Pad performansi i rast zagrijavanja s tim alternativnim BIOS-om su neznatni, pa ga se ne treba bojati koristiti ako želite minimizirati buku računala.

Kad je riječ o potrošnji kompletne kartice, ugrađena telemetrija prijavljuje maksimum od 170 W. Iako testirani model ima tvornički overklokiran GPU, nije ga bilo problem dodatno overklokirati. Uz pomoć alata Afterburner Power Limit kartice podigli smo na 123%, GPU takt za 175 MHz, a takt memorije za 275 MHz. Time smo iz kartice izvukli oko 10% bolje performanse pri razlučivosti 1440p što je doista odličan rezultat za karticu koja je tvornički već oveklokirana.

Iščekivanje drivera

Asusovu karticu usporedili smo s Gainwardovom tvornički overklokiranom RTX-icom 3060 Ti, te Gigabyteovim RTX-om 2070 Super. Testirali smo pri razlučivosti 1080p i 1440p, na PC-ju kojeg pogoni Ryzen 9 5900X s 16 GB DDR4 3600 memorije.

Prije nego što se pozabavimo testovima, moramo se ispričati svima vama koji Bug pratite i u tiskanom izdanju. Glavnina ovog teksta biti će objavljena u za manje od tjedan dana u Bugu 340, no problem je što nema rezultata testiranja. Kartica je stigla jako kasno u odnosu na naše rokove za dovršetak Buga. Toliko kasno da je autor ovih redaka napisao glavninu teksta temeljenog na teoretskim informacijama objavljenim od strane Nvidije i fizičkim značajkama kartice koju je imao u rukama, no za rezultate testova morali smo čekati da Nvidia medijima pusti nove drivere. Dolazak drivera je, nažalost, kasnio tri dana jer se za njih brinuo Nvidijin tim iz Austina u Texasu. Istom onom Texasu koji je nedavno pogođen neviđenim snježnim olujama koje su razbucale energetsku mrežu ove američke savezne države, a time posljedično i nama poremetili planove za objavu testa kartice u tiskanom izdanju Buga. Budući da je bilo prekasno da prekrajamo broj, ostalo nam je samo objasniti situaciju u tekstu i posuti se vagonom pepela.

Nova Nvidijina kartica točno je 20% slabija u odnosu na RTX 3060 Ti

Nova Nvidijina kartica točno je 20% slabija u odnosu na RTX 3060 Ti, što je u većini slučajeva čini slabijom od generaciju starijeg modela RTX 2070 Super. Performanse su u većini slučajeva odlične pri razlučivosti 1080p, no u mnogim naslovima pri 1440p framerate pada ispod 60 fps pri maksimalnim postavkama kvalitete prikaza. Rješenje je smanjivanje kvalitete vizuala ili korištenje tehnologije DLSS, no u svakom slučaju je RTX 3060 dovoljno moćna za razlučivost 1440p, iako tu ne nudi beskompromisne performanse.

Da li su performanse dovoljno dobre za raytracing efekte? To ovisi od naslova do naslova, no zapravo ponajviše o tome da li igra podržava DLSS ili ne. Za ilustraciju performansi u ovom slučaju poslužila nam je nova hit igra Cyberpunk 2077 koja prilikom podešavanja profila kvalitete prikaza na "Raytracing" automatski uključuje DLSS. Ubacili smo također i mjerenja bez korištenja DLSS-a, kako bi sami mogli vidjeti koliko ova tehnologija pomaže u povećanju performansi. Napominjemo da su mjerenja izvedena pri razlučivosti 1080p. 1440p pri maksimalnim postavkama jest igriv na RTX 3060, no samo pod uvjetom da se koristi DLSS bez raytracinga, odnosno, da se drastično smanje ostale postavke kvalitete prikaza (a bez korištenja DLSS-a).

No što je s performansama pri "rudarenju" ethereuma? Testirana kartica može isporučiti svega 25 MH/s - daleko manje nego 55-60 koliko isporučuje RTX 3060 Ti. Samim time nameće se kao znatno lošiji izbor za opremanje "rudarskih" konfiguracija, usprkos nižoj potrošnji i, načelno, cijeni.

S obzirom na ovakve performanse, ne čudi što Nvidija u svojoj dokumentaciji za medije karticu promovira kao odlično rješenje za vlasnike prastarih GTX-ica 1060. Kada se u obzir uzmu preporučene cijene od 329 i 399 dolara, ispada da RTX 3060 nudi 20% niže performanse po 18% nižoj cijeni. No, mi smo testirali tvornički overklokiran model, pa je omjer u konačnici 20 naprema 20, odnosno, imamo posve linearan pad performansi i cijene. S obzirom na preporučenu cijenu, RTX 3060 se sukladno tome nameće kao jednako dobar izbor kao RTX 3060 Ti, samo u nižem cjenovnom razredu. Pravi izazov za ovu karticu biti će nadolazeći Radeon RX 6700 (XT varijanta za Nvidijin Ti) koji će po trenutnim biti lansiran za koji tjedan.

Kad je riječ o Asusovom Strixu, impresivan hladnjak, RGB osvjetljenje i tvornički overklokirane performanse imaju svoju cijenu, tako da je ovo bez sumnje jedna od najskupljih RTX-ica 3060. Ako ciljate sirovi omjer performansi i cijene, Strix samim time nije za vas. Ako ste na drugom kraju spektra i preferirate premium kvalitetu, fenomenalan izgled i iznimno nisku razinu buke, Asusova vas kartica neće razočarati.

Iz Asusovog ureda dobili smo informaciju da će Strix na domaćem tržištu koštati 550 €, odnosno, oko 4.150 kuna. To je u razini RTX 3060 Ti kartica i samim time relativno skupo u kontekstu normalnih tržišnih uvjeta. No, situacija je daleko od normalne i de facto, malo tko kupuje karticu koju doista želi već se kupuju one koje su dostupne. Za ilustraciju, u trenutku pisanja ovih redaka jedna trgovina je već stavila RTX 3060 na cjenik i to po cijeni do 6.300 kuna…