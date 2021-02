ASRock X570 Taichi Razer Edition - Pojačana i nakićena

specifikacije - asrock x570 taichi razer edition Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.666 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (x4, čipset)

1 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

3 × M.2 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × 2.5 Gb/s Killer E3100G

Killer AX1650x Wi-Fi 6 Audio Realtek ALC1220

ESS SABRE9218 DAC + WIMA kondezatori

Nahimic Audio Stražnji konektori Q-Flash Plus tipka

CMOS reset tipka

1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

4 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen2 (A + C)

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

Originalni model X570 Taichi ASRock je predstavio iste godine kada i AMD čipset X570 i 3. generaciju procesora Ryzen – 2019. Tada smo tu ploču i isprobali i ocijenili je vrlo dobrom, posebno u pogledu omjera mogućnosti i cijene u odnosu na slične modele drugih proizvođača. Kraj prošle godine i lansiranje 5. generacije procesora Ryzen, posljednjeg velikog osvježenja AMD-ove ponude procesora za Socket AM4, ASRock je iskoristio za proširenje vlastite ponude s modelima B550 Taichi Razer Edition i X570 Taichi Razer Edition. Ploče Taichi inače predstavljaju viši segment ASRockove ponude, a ovi novi modeli izvedeni u suradnji s poznatim proizvođačem periferija za igrače Razerom, cijenu, ali i mogućnosti dižu za stepenicu više.

Krenimo od pakiranja – s pločom stižu četiri crna SATA kabela, dvije čičak vezice za kabele, antena za Wi-Fi kontroler integriran na ploču, vijci za ugradnju NVMe SSD-ova i maleni odvijač s T8 (Torx) glavom. Jednak odvijač našao se i u pakiranju originalnog Taichija, a namijenjen je odvijanju hladnjaka koji prekrivaju NVMe utore. Torx vijci izgledom bolje prate izgled ploče, a kako je u pakiranju priložen odgovarajući alat, na ovakav ASRockov odabir nemamo primjedbi.

Kao i originalni Taichi, novi model Razer Edition nudi tri utora za NVMe SSD-ove, sva tri skrivena ispod pasivnih hladnjaka. Sva tri podržavaju instalaciju Gen4 SSD-ova maksimalne propusnosti, uz napomenu da dva mogu biti popunjena, a da su i dalje iskoristivi svi PCIe utori. U slučaju da koristimo i treći utor, posljednji PCIe x16 utor neće raditi jer je spojen na PCIe kontroler na čipsetu i koristi jednake kanale kao treći M.2 utor. Hlađenje je riješeno bolje nego na starom Taichiju kod kojeg se jedna zajednička aluminijska ploča koristila za hlađenje svih SSD-ova. Na novoj ploči svaki SSD ima vlastiti hladnjaka koji je moguće individualno skinuti s ploče. Srednji SSD utor, smješten ispod primarnog PCIe utora, dijeli rashladnu ploču s hladnjakom čipseta koji ima aktivno hlađenje, a zanimljivo je da je pojačano i hlađenje sâmog čipseta koji je dobio dva seta elemenata s rebrima. Uz to, ovo je jedna od rijetkih X570 ploča kod koje hladnjak čipseta ima mogućnost polu-pasivnog rada. Ako vam tri M.2 utora nisu dovoljna za potrebe pohrane podataka, na desnom rubu ploče nalazi se čak osam zakrenutih SATA portova.

Kao što je obično slučaj s X570 pločama visoke klase, X570 Taichi Razer Edition nudi tri PCIe x16 utora i jedan mali x1 utor. Gornja dva utora spojena su na kontroler u procesoru, a mali i donji veliki, na čipset. Sva tri velika utora imaju metalna ojačanja. Na desnom rubu ploče, tik do hladnjaka čipseta, smješteni su SATA portovi i jedan zakrenuti USB 3.2 Gen1. Osim njega, ploča nudi još jedan uspravni USB 3.2 Gen1 kraj utora za memoriju, te jedan uspravni USB 3.2 Gen2 za priključivanje USB-C kabela s kućišta. Na donjem rubu ploče su i dva interna USB-a 2.0, dva konektora za spajanje RGB traka (12 i 5 V) i dva konektora za ventilator.

right mark audio analyzer - performanse zvučne kartice Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,00, -0,01 Odličan Razina šuma, dB (A) -92,6 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 92,9 Vrlo dobar THD, % 0,00173 Odličan THD + šum, dB (A) -85,1 Dobar IMD + šum, % 0,00753 Odličan Stereo crosstalk, dB -88,8 Odličan IMD na 10 kHz, % 0,00633 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

ASRockovi inženjeri ovaj su dio ploče iskoristili i za smještaj dodataka milih entuzijastima i overklokerima – ekrana za dijagnostiku grešaka pri bootanju, te tipki za uključivanje i resetiranje računala te resetiranje postavki BIOS-a. Još jedan neobičan detalj su crveni WIMA kondenzatori. Riječ je o posebnim hi-fi kondenzatorima koji su namijenjeni filtriranju signala na prednjem priključku za slušalice. Za spajanje slušalica s prednje strane ugrađen je i dedicirani DAC, i to hvaljeni ESS-ov SABRE9218. Za konektora na stražnjoj strani ploče brine se standardni Realtekov ALC1220, a sve skupa oplemenjeno je s Nahimic audio softverom koji osigurava virtualni surround zvuk kod priključivanja slušalica, filtriranje pozadinske buke kod korištenja mikrofona i neke druge značajke.

ASRock je iz nekog razloga odlučio škrtariti na stražnjim USB konektorima. Osam komada nije grozno, no definitivno je malo za ploču od 3.000+ kuna

Ploča ima integriranu zaštitnu pločicu na stražnjim konektorima. Tu se nalazi osam USB konektora, HDMI izlaz, jedan mrežni konektor, dva antenska konektora, PS/2, tipka za automatsku nadogradnju BIOS-a putem USB memorije, tipka za resetiranje postavki BIOS-a, te pet analognih i jedan digitalni konektor zvučne kartice. Za žičnu mrežu se brine Killerov 2,5-gigabitni kontroler E3100G, a za Wi-Fi Killerov kontroler AX1650x koji kombinira podršku za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. I dok je podrška za mrežu pojačana u odnosu na originalni Taichi (1 GbE, Intelov Wi-Fi 6), ponuda USB-ova je malo srezana. Originalni Taichi ima šest USB 3.2 Gen1 portova i dva Gen2 porta, dok su kod nove ploče u kombinaciju uletjela dva USB-a 2.0, nauštrb broja USB-a 3.2 Gen1. Povrh toga, ASRockovi dizajneri iz nekog su razloga zaključili da USB-ove ne treba bojiti različito zavisno o tipu, pa su svi konektori crni, a najsporiji USB portovi nisu posebno označeni.

Gornjim dijelom ploče dominiraju crni masivni hladnjaci smještenih povrh naponskog modula procesora, te rasvijetljena plastična maska s natpisom Razer Edition postavljena povrh njih. Na gornjem rubu ploče imamo još dva konektora za spajanje RGB traka, a dodatno RGB osvjetljenje implementirano je i preko cijelog desnog ruba ploče. Dobro je što su LED-ice na rubu, ali i one implementirane u hladnjak čipseta, skrivene iza bijele plastike, čime je njihova svijetlost difuzirana, pa izgleda mekše i bolje. Ipak, ključna značajka RGB osvjetljenja na ovoj ploči u odnosu na ostale ASRockove je što njime upravljamo putem Razerove aplikacije Synapse, iste koja služi za upravljanje značajkama Razerovih periferija.

Riječ je o znatno moćnijem softverskom rješenju od onog koje nude standardne ASRockove ploče, a koje samim time nudi vrlo velike mogućnosti prilagodbe izgleda LED-ica. Neke od neobičnih i korisnih mogućnosti su isključivanje osvjetljenja kada je isključen monitor, te automatsko podešavanje boje LED-ica zavisno o boji određenog mjesta na monitoru. Osim automatskih profila Razer također nudi i alat Chroma Studio kojem je moguće stvoriti i vlastite profile u kojima je efekte moguće slagati po slojevima. Konfiguracija osvjetljenja putem ove aplikacije posebno će doći do izražaja ako posjedujete i Razerove periferije s RGB osvjetljenjem. Kako to obično biva, treba imati na umu da korištenje ovakvih alata sa sobom nosi i veću potrošnju memorije. Konkretno, na našem je testnom računalu Razerov softver odmah nakon učitavanja Windowsa trošio oko 250 MB memorije.

Osim Razerovog alata, tu je i ASRockov A Tuning, koji nudi mogućnost overklokiranja i podešavanja napona iz Windowsa, praćenje sistemskih parametara te podešavanje krivulja rada ventilatora. Aplikacija ne nudi ništa što ostali alati poput Ryzen Mastera ili HWinfoa ne rade bolje, tako da je nema smisla koristiti. Ventilatore je moguće jednako dobro konfigurirati i putem UEFI-ja. Osim dva već spomenuta konektora za ventilatore na donjem rubu, Taichi RE na gornjoj polovici ima još četiri konektora za ventilatore – dakle šest konektora sve skupa. Iako će većini korisnika ovo biti dostatno, postoje ploče koje su ovom pogledu izdašnije.

Ispod dva crna elementa hladnjaka, spojena toplovodnom cijevi, nalazi se 16-fazni naponski modul načinjen od 50-amperskih DrMOS-ova, istih kakve ASRock rabi i na starom Taichiju. Razlika je u tome što ih je na staroj ploči bilo 14, a spojeni su preko doublera PWM signala na 7-kanalni PWM kontroler ISL69147. Sada se pak za upravljanje napajanjem brine 8-kanalni RAA 229004. Doubleri signala smješteni su na poleđini ploče, koja je inače prekrivena s crnom aluminijskom pločom. Ona pojačava čvrstoću sâme tiskane ploče, ali i osigurava hlađenje za doublere preko termalnih jastučića. Kao što možete pretpostaviti, ovakav VR modul se bez problema može nositi i s najjačim procesorima Ryzen, čak i kada je u priči overklokiranje. U našem slučaju, pri ambijentalnoj temperaturi od 23 °C, temperatura VRM-a nije prelazila 55 °C pod punim opterećenjem Ryzena 9 5900X. Nakon uključivanja Precision Boost Ovedrivea, s kojim procesor povlači znatno više energije (175 W), maksimalna temperatura VRM-a porasla je do 66 °C. Valja napomenuti da su temperature postignute bez ikakvog aktivnog hlađenja, što je najgori mogući scenarij.

Kako je riječ o relativno novoj ploči, za X570 Taichi Razer Edition nema mnogo nadogradnji BIOS-a, a mi smo ploču isprobali s verzijom 1.4 koja donosi AGESA Combo Patch 1.2.0.0, podršku za Resizeable BAR (Smart Access Memory) i ručno podešavanje krivulje ventilatora na čipsetu. Sučelje BIOS-a je solidno organizirano i radi brzo, i što je bitno, upravljanje mišem radi bez problema (za razliku od naše referentne Asusove ploče gdje je kursor iz nekog razloga ultra spor). Sve bitne opcije su unutra, a jedini problem na kojeg smo naletjeli jest nemogućnost kontrole boja na LED-icama ugrađenim na G.SKILL-ovu radnu memoriju. Problem smo javili ASRocku tako da će biti popravljen u budućnosti.

ASRock je s modelom X570 Taichi Razer Edition podigao svoju ponudu ploču na još višu razinu, kako u smislu mogućnosti, tako i u pogledu cijene. U odnosu na originalni Taichi pojačano je napajanje procesora, bolje konfigurirano hlađenje NVMe SSD-ova, pojačana ponuda mrežnih kontrolera i kvaliteta zvuka, te implementirano RGB osvjetljenje koje podržava Razerov softver Synapse. Zapravo jedina zamjerka koju imamo na jači Taichi jest ponuda vanjskih USB portova – samo osam komada, od kojih su neki čak i USB 2.0. Ploča to u neku ruku kompenzira s dodatnim internim USB 3.2 Gen1 konektorom, no to implicira da morate imati kućište s četiri vanjska USB-a 3.2 Gen1 i jednim USB-C portom, a to nažalost nije standardno čak niti na skupljim kućištima.