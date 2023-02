Asus ROG Strix SCAR 18 - Pritajena zvijer

Specifikacije Ekran 18" IPS (2.560x1.600, 240 Hz) Procesor Intel Core i9-13980 (24 jezgre) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop Memorija 32 GB DDR5 4800 MHz SSD 2 TB + 2 TB NVMe PCIe 4.0 (RAID 0) Masa 3 kg Dimenzije 399 × 294 × 30,8 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Dojam Prema mnogočemu, najbolji laptop za igranje na tržištu

Igrački prijenosnici dugo se bore sa svojim najvećim nedostatkom, koji im je, ironično, najveća prednost u odnosu na stolna računala. Govorimo, naravno, o njihovoj veličini, koja im omogućuje da budu praktični za prenošenje, no isto tako, ograničava kvalitetu igračkog iskustva koje mogu pružiti, prije svega zbog malenih ekrana. Dok smo na stolu navikli imati 27-inčni ili veći monitor, prosječan igrački prijenosnik ima ekran dijagonale od, u odnosu na to, minijaturnih 15 inča. Asus je svjestan manjkavosti igračkih laptopa, i stoga su odlučili uzeti klasičnu formulu za igrački prijenosnik i jednostavno ju – uvećati.

Malo manje prijenosno računalo

Ekran dijagonale 18 inča možda ne djeluje osobito veliko na papiru, no uživo je riječ o uistinu impozantnoj dijagonali. Dodamo li toj velikoj dijagonali i omjer stranica 16:10, ekran testiranog Strix SCAR-a djeluje još veće zbog svoje visine. Strix SCAR 18 laptop je koji, ponajviše zbog svojih dimenzija, uistinu zamućuje granicu između prijenosnog i stolnog računala, što ga čini odličnim izborom za sve one koji za stolno računalo nemaju mjesta, ili ga ne žele zbog nekog drugog razloga.

Iako nije osobito bogat, izbor ulaza i izlaza pokriva sve potrebe ciljane publike. Voljeli bismo vidjeti čitač memorijskih kartica za fotografe i videografe

Naravno, laptop tih gabarita teško je prenositi, stoga vjerujemo da će za većinu korisnika Strix SCAR 18 preuzeti ulogu trajne zamjene za stolno računalo, koje će se prenositi tek povremeno, primjerice, na godišnji odmor. Osim impresivnog obujma, Strix SCAR 18 može se pohvaliti i masom od čak tri kilograma. Trebate li dobar trening za leđne mišiće, nekoliko aktivnijih dana sa SCAR-om 18 na leđima, uvelike će vam pomoći u postizanju "trokut" figure. Čitanjem svega toga, mogli biste pomisliti da su se Asusovi inženjeri malo pogubili, no sve navedeno postaje opravdano kad zavirimo "pod haubu".

Snaga klade valja

Asusova ROG divizija poznata je po ekstravagantnim poklopcima laptopa, no ovaj put su se držali filozofije "manje je više"

Asusovi inženjeri, pri stvaranju hardverske konfiguracije ovog laptopa, bili su poput djece u trgovini igračaka, uzimajući s polica sve što im je u dosegu. Prva stvar koju su ugrabili je Intelov razarač svjetova, procesor Core i9-13980HX s 24 fizičke jezgre, od kojih su njih čak 8 P-jezgre, odnosno jezgre visokih performansi, koje pomoću Hyper-Threadinga ukupan broj threadova podižu na vrtoglavih 32. Osim količine threadova, koje se ne bi posramila kvalitetna high-end radna stanica, jednako je impresivna i maksimalna turbo frekvencija od 5,6 GHz. E-jezgre dostižu skromnih, no i dalje respektabilnih, 4 GHz. Impresivne specifikacije ne staju samo na jezgrama; 36 MB cache memorije uistinu je impresivno, kao i TDP, koji se proteže od skromnih 45 W do visokih 175 W. Kako bismo TDP tog procesora stavili u kontekst, dovoljno je reći da većina igračkih laptopa dolazi s adapterima maksimalne snage 200 W, odnosno ovaj laptop moguće je napajati adapterom snage marginalno više od TDP-a spomenutog procesora. Ta žeđ nije uzaludna, jer performansama taj procesor stoji uz rame snažnim stolnim procesorima. Cinebench R23 multi-core rezultat od gotovo 27.000 bodova, kao i single-core rezultat od preko 2.100 bodova, usporedivi su s procesorima poput Intelova vlastitog modela Core i7-12700K. Vjerujte nam, nema zadatka koji će biti pretežak za taj procesor, osobito kada je riječ o igranju igara.

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Cinebench R23 Multi-Core 26.942 Single-Core 2.133 PCMark 10 Extended Score 11.784 Essentials 11.185 Productivity 10.400 Digital Content Creation 15.416 Gaming 29.060 3DMark Time Spy Extreme Graphics score 9.948 CPU score 9.336 3DMark Speed Way Graphics score 5.266 3DMark Port Royal Graphics score 12.807 Baterija PCMark 10 Modern Office 3 h 22 min PCMark 10 Video 5 h 35 min

Odabrati vrlo snažan procesor i ugraditi ga u laptop nije osobito teško, što su dokazali brojni proizvođači, čiji su laptopi pri iole većem opterećenju dobili sekundarnu funkciju prijenosnog roštilja. Asus je tome doskočio ugradnjom odličnog sustava hlađenja, koji je ovu apsolutnu zvijer od procesora tijekom našeg testiranja uspio zadržati na maksimalnih 94 °C, te smo se za tu temperaturu morali poprilično potruditi i gurati procesor do samih granica. Tijekom uobičajenog intenzivnog rada, poput igranja, temperatura bi rijetko prešla 80 °C, uz prihvatljivu radnu buku sustava hlađenja. Asus je sa sustavom hlađenja ROG Strix SCAR-a 18 napravio nevjerojatan posao, i to ne možemo dovoljno naglasiti.

Thermal Grizzly Conductonaut Extreme - Tekući metalac

Sustav hlađenja Asusova ROG Strix SCAR-a 18 impresivne je veličine te koristi čak tri ventilatora, no tajni "umak" u receptu za odlične performanse hlađenja je Thermal Grizzlyjev Conductonaut Extreme, tekući metal koji se koristi kao termalni interfejs, odnosno zamjena za termalnu pastu.

Tekući metal nije novost, no proizvođači velikoserijskih uređaja tek su nedavno smogli hrabrost da ga koriste kao zamjenu za termalnu pastu. Tekući metal kombinacija je kositra, galija i indija, metala visoke termalne vodljivosti, koji služe kao mnogo izravnija veza između procesora i hladnjaka od klasične termalne paste. Dodatna prednost tekućeg metala je to što se ne isušuje, tako da možete računati kako će zadržati svoju termalnu vodljivost dugi niz godina.

Mlada Ada

Nakon hvalospjeva Intelova moćnika, na red stiže druga polovica tandema, koja čini ROG Strix SCAR 18 posebnim – Nvidijina grafička kartica GeForce RTX 4090. Kako bi nešto struje ostalo i ostatku kućanstva, Asus je u Strix SCAR 18 ugradio mobilnu verziju kartice RTX 4090. Iako je riječ o "srezanoj" verziji najsnažnije igračke grafičke kartice, njene specifikacije sve su, samo ne skromne. Srce te kartice je procesor AD103 s 9.782 CUDA jezgri, 304 TMU-a i 112 ROP-a, te je on uparen s čak 16 GB GDDR6 videomemorije.

Kod igračkih laptopa navikli smo na sustave hlađenja s dva ventilatora, no Asus je dodao treći, kako bi izvukli maksimalne performanse iz svih komponenti

Nvidia je brzinom svjetlosti naletjela na negativne reakcije fanova tijekom najave mobilnih verzija kartica baziranih na arhitekturi Ada Lovelace. Bolna istina je da mobilna varijanta RTX-a 4090 ima ugrubo 60% performansi svojeg stolnog ekvivalenta. Tek malo iznad pola performansi istoimenog modela zaista zvuči mizerno, no moramo biti realni i svjesni ograničenja prijenosnih računala. Upravo zbog tih ograničenja, impresivno je što je Nvidia uspjela mobilnom verzijom trenutačnog flagship grafičkog procesora ugrubo izjednačiti performanse svog donedavnog flagship stolnog grafičkog procesora – RTX-a 3090 Ti. Tijekom testiranja bili smo nekoliko puta šokirani razinom performansi koje nudi mobilni RTX 4090, osobito u Cyberpunku 2077, u kojem smo, uz Ray Tracing: T Ultra preset i DLSS postavljen na "Balanced", dobili 82 FPS-a u prosjeku, što možda ne zvuči mnogo, no svi koji su pokušali pokrenuti taj naslov s navedenim postavkama, znaju kakva je muka dobiti igriv, kamoli visok framerate. Same performanse mobilne RTX 4090 oduševile su nas, no ne smijemo izostaviti sustav hlađenja Strix SCAR-a 18, koji je, uz tek prosječnu buku tog grafičkog snagatora, držao ispod 75 °C. Najviše temperature uočili smo kod memorije, koja je dosegla 94 °C, što je naizgled visoko, no zapravo je posve unutar granica normale.

Rezultati testiranja – Igre Cyberpunk 2077 – 1600p, Ultra, DLSS Balanced Min FPS 56 Average FPS 104 Max FPS 147 Cyberpunk 2077 – 1600p, Ray Tracing: Ultra, DLSS Balanced Min FPS 39 Average FPS 82 Max FPS 111 F1 2022 – 1600p, Ultra High, DLSS Quality Min FPS 107 Average FPS 128 Max FPS 141 F1 2022 – 1600p, Medium, DLSS Quality Min FPS 162 Average FPS 209 Max FPS 251 Guardians Of The Galaxy – 1600p, Ray Tracing: Ultra, DLSS Quality Min FPS 6 Average FPS 90 Max FPS 115 Cyberpunk 2077 – 1600p, Ultra, DLSS Auto Min FPS 89 Average FPS 149 Max FPS 176

Dok je Intel proždrljivac kada je riječ o struji, Nvidia je ovaj put u tom smislu iznenađujuće skromna. Nvidia je nekako uspjela postići sjajne performanse, uz TDP od samo 150 W, odnosno 175 W uz Asusove izmjene, što je tek malo više od trećine TDP-a stolne verzije kartica RTX 3090 Ti i RTX 4090, koji iznosi 450 W.

Jedno je sigurno, Asus nije riskirao s protokom zraka te su donji poklopac SCAR-a 18 otvorili koliko god su mogli, a da ne riskiraju strukturalni integritet

Naravno, ROG Strix SCAR 18 nije bez mane. Ne pati, srećom, od fatalnih nedostataka, no kada je riječ o uređajima njegove cjenovne kategorije, imamo pravo tražiti dlaku u jajetu. Dlaka koja nas je zasmetala bila je prebacivanje između integrirane i diskretne grafičke kartice, koje u potpunosti zamrzne sustav na dvije-tri sekunde. To ne zvuči osobito dugo, no kada se brzo prebacujete između grafički manje i više zahtjevnih programa, vrlo brzo postaje iritantno. Asus je u ovaj model ugradio MUX prekidač, te pretpostavljamo kako je problem u Nvidijinim driverima, s obzirom na to da je riječ o prvoj verziji drivera. Neke mušice mogu se očekivati te se nadamo da će biti uklonjene do dolaska SCAR-a na police trgovina.

Bateriosaurus Rex

Već i ptice na grani znaju da svi koji traže odličnu autonomiju od svog idućeg laptopa mogu preskočiti modele namijenjene igračima. No, Asus želi biti iznimka te su stoga u SCAR 18 ugurali bateriju kapaciteta 90 Wh. Odmah vas moramo razočarati, i reći vam kako možete zaboraviti igranje bez strujnog adaptera, no poželite li gledati filmove ili surfati, Strix SCAR 18 zaokupit će vas na barem nekoliko sati. Uključivanjem načina rada "Best power efficiency" i spuštanjem svjetline ekrana na 50%, u testu baterije PCMark Video ostvarili smo rezultat od 6 sati i 14 minuta, dok je u normalnom načinu rada SCAR 18 izdržao pet i pol sati. Uključivanjem "Power savera" u Windowsima i dodatnim spuštanjem svjetline ekrana, moći ćete prijeći granicu od 7 sati, što će biti dovoljno da pogledate dva filma koja je režirao Martin Scorsese.

Kao GameBoy, samo veći

Dizajnom ROG Strix SCAR-a 18 dominira materijal koji se vraća u modu kada riječ o elektroničkim uređajima: prozirna plastika. Pri samom pogledu na SCAR prisjetimo se retro konzola, poput GameBoy Colora i Nintenda 64, koje su dolazile s prozirnim plastičnim kućištima, koja su nam, osim futurističkog vizualnog dojma, dala i mogućnost da zavirimo "ispod haube". Volite li elektroniku, teško je ne uzbuditi se kada dobijete priliku ugledati komponente koje sačinjavaju uređaj koji koristite. Asusov dizajn nije baš ekstreman kao dizajn ranije spomenutih konzola, no svejedno otkriva dovoljno da zadovolji one znatiželjnije. Naravno, igranje i RGB rasvjeta idu ruku pod ruku, stoga je Asus iskoristio priliku da iskoristi dijelove od prozirne plastike kao difuzor za RGB rasvjetu, što ostavlja odličan vizualan dojam.

RGB osvjetljenje neizostavan je dodatak igračkom laptopu, no Asus se uspio obuzdati i s tim ne pretjerati

Kvaliteta izrade je izvrsna, svaki spoj među panelima odlično je izveden, i tijekom korištenja vrlo je očito da je riječ o kvalitetno izrađenom uređaju. Iako je većina kućišta izrađena od plastike, vanjski poklopac ekrana izrađen je od metala, što samom poklopcu daje veću čvrstoću, tako da se pri otvaranju podizanjem kutova (što nipošto ne preporučujemo, uvijek otvarajte laptop podizanjem sredine poklopca), poklopac ne uvija.

Periferija za ozbiljno igranje

Osim ranije spomenute velike dijagonale od 18 inča, ekran SCAR-a 18 ima i visoku razlučivost od 2.560x1.600 piksela, što rezultira solidnom gustoćom piksela od 168 PPI. Frekvencija osvježavanja od 240 Hz nije nešto neviđeno, no zadovoljit će potrebe zahtjevnih igrača. Asus je napravio pametan potez odabirom IPS matrice, koja nudi vrlo širok kut gledanja i visoku kvalitetu prikaza. GtG odziv iznosi 3 milisekunde, što je i više nego dobro, a maksimalna svjetlina seže do respektabilnih 500 cd/m2. Ukratko, Asus nije štedio na ekranu, i igranje na ROG Strix SCAR-u 18 pravi je užitak.

Pantone Color Validation - Prave boje za prave igrače

Igrački laptopi dugo su žrtvovali kvalitetu prikaza u korist što niže latencije te što više frekvencije osvježavanja. Budući da igračima preciznost prikaza nije na vrhu liste prioriteta, to je sasvim logičan potez, no isto tako, zakidao je sve koji, osim za igranje, svoj laptop koriste za rad u kojem je potreban vjeran prikaz boja. Asus je itekako svjestan činjenice da se njihovi laptopi, osim za igranje, koriste i za stvaranje multimedijskog sadržaja, te su u suradnji s Pantoneom, najpoznatijom tvrtkom, kada je riječ o standardizaciji boja, kalibrirali ekran Strix SCAR-a, i time dobili "Pantone Validated" certifikat, koji jamči vjernost prikaza.

Tipkovnica je mogla biti bolja. Raspored je odličan, kao i razmak te profil samih tipki. Hod tipki iznosi dva milimetra, što je unutar uobičajenih granica za igrački prijenosnik. No, taktilnost tipki više je prilagođena tipkanju nego igranju. Asus kao da nije mogao odlučiti želi li linearnu tipkovnicu za igranje ili taktilnu tipkovnicu za pisanje, pa su napravili kompromis, koji je za oba zadatka dovoljno dobar, ali ni za jedan od njih savršen.

Jednostavan i funkcionalan raspored tipkovnice uvelike olakšava prilagodbu, tako da se ne morate bojati hoćete li se morati "boriti" s tipkovnicom tijekom upoznavanja sa SCAR-om 18

Asus ROG Strix SCAR laptop je koji ima jasno zadane ciljeve, koje i ostvaruje. Malo je toga što mu možemo zamjeriti, no mišljenja smo da kod uređaja s cijenom od 4.750 eura imamo pravo cjepidlačiti. No, čak i uza sve cjepidlačenje, pronašli smo tek šačicu, i to oprostivih mana. To znači da je Asus obavio odličan posao i napravio jedan od najboljih igračkih prijenosnika na tržištu. Tko si ga može priuštiti – samo naprijed!