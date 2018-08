Asus ROG Strix Scar Edition GL703GS-E5011T - Tanka elegantna zvjerka

specifikacije Ekran 17,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / G-Sync 144 Hz Procesor Intel Core i7-8750H 2,2-4,1 GHz (6 fizičkih / 12 logičkih jezgri) Grafička kartica NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB GDDR5 Memorija 1x 16 GB DDR4 2666 Disk 256 GB SSD NVMe + 1 TB SSHD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0, mini DP 1.4 Dodaci 4x USB 3.1 Gen1, 1x USB-C 3.1 Gen2, 3,5-mm audio, čitač SD kartica Masa 2,85 kg Debljina 25 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Prije nego što smo laptop uopće raspakirali iz kutije, znali smo da ima opake specifikacije – Intelov procesor Core i7-8750H, kombiniran sa 16 GB memorije, grafičkom karticom GeForce GTX 1070 i 17,3-inčnim 144-hercnim G-Sync monitorom Full HD razlučivosti. Drugim riječima, punokrvni stroj za igrače koji nisu spremni na kompromise u pogledu performansi u bilo kojem smislu. Ono što nas je zaprepastilo kad smo ROG Strix izvadili iz kutije, bile su njegove dimenzije – laptop je iznimno tanak i lagan u odnosu na tipične uređaje sličnih specifikacija. Točnije, sâm laptop ima masu od 2,85 kg i debljinu od 25 mm. Za usporedbu, to je nešto viša masa u odnosu na “obične” 17-inčne laptope, a debljina je na razini klasičnih 15,6-inčnih laptopa. Kad putujemo, masi treba pribrojiti i masu adaptera koji ima 0,87 kg – velik je, ali ne pretjerano.

ROG Strix laptop impresionira i izgledom. Poklopac mu je izrađen od čvrste, organski modelirane, ploče od brušenog aluminija. Metal je dovršen anodizacijom titanske boje i dodatno ukrašen velikim logom ROG, koji lagano svijetli crvenom bojom kad je računalo u pogonu. Pri vrhu poklopca smještena je nekakva metalna letvica, koja ostavlja dojam kao da nije dobro ugrađena – nije posve ravna, već ima nekoliko blagih grbica. To nismo baš očekivali na uređaju ovako visoke kategorije.

Donji dio laptopa napravljen je od crne plastike. Na njemu nalazimo obilne proreze za uvlačenje zraka, ali i zanimljiva vratašca trokutastog oblika, iza kojih se kriju tri utora – SO-DIMM utor, 2,5-inčni SATA utor i NVMe/SATA M.2 utor. Mjesto za disk popunjeno je Seagateovim SSHD-om FireCuda, kapaciteta 1 TB, mjesto za M.2 SSD Samsungovim 256-gigabajtnim NVMe SSD-om, a utor za memoriju je prazan. Računalo raspolaže sa 16 GB memorije, no u obliku samo jednog 2.666-megahercnog modula, što znači da bi se performanse računala dale fino ispolirati dodavanjem drugog modula, čime bi procesor dobio dvokanalni pristup memoriji.

SSHD je dobar izbor. Iako ni približno nije brz kao pravi SSD, predstavlja dobar kompromis između kapaciteta i performansi. NVMe SSD je kod laptopa ovakve klase neizbježan dodatak, no moramo primijetiti da je ovdje riječ o starijem Samsungovom OEM modelu, koji ima odlične performanse pri čitanju, no tek je ponešto bolji od SATA SSD-a, kad je riječ o pisanju podataka.

Bokovi računala načičkani su modernim konektorima, kako je i red, s obzirom na to da nema optičkog pogona. S lijeve strane imamo okrugli konektor za napajanje, RJ-45 mrežni konektor, iza kojeg stoji Realtekov kontroler (opet pomalo neuobičajeno za ovako skup laptop), mini DisplayPort i HDMI 2.0 grafike, dva USB 3.1 Gen1 konektora i konektor za slušalice. S desne strane su čitač SD kartica, USB-C 3.1 Gen2 port, dva USB 3.1 Gen1 porta i Kensington bravica. Dvostruki ispusi rashladnog sustava su, pak, postavljeni na stražnji rub uređaja, što je za gejmerski laptop optimalno rješenje.

Kada napokon otvorite svoj novi Strix laptop, dočekat će vas relativno plitka, no vrlo kvalitetna tipkovnica pune veličine. Tu je, naravno, i pozadinsko osvjetljenje, koje je, prema želji, moguće potpuno isključiti, ili mu jednostavno regulirati jačinu. Zgodna fora je da je osvjetljenje aktivno čak i kad je laptop isključen. Kad je aktivno punjenje, preko tipkovnice prelazi “val” crvene boje. Osvjetljenjem upravljamo preko Asusove aplikacije Aura, koja, nažalost, ne nudi osobitu funkcionalnost, odnosno nudi neke jednostavne efekte i, naravno, odabir boja. Nama je najefektnije izgledala tvornička konfiguracija – spektralni val koji se polako kreće preko tipkovnice.

Ispod tipkovnice smješten je vrlo ugodan touchpad s odvojenim tipkama. Sve više laptopa, pa i ovaj, ima touchpade koji poštuju Microsoftov standard Precision touchpad, a čime je kvaliteta ove ulazne periferije sve više standardizirana na visokoj razini. Iznad glavnog dijela tipkovnice nalaze se tipke za reguliranje glasnoće te tipka ROG kojom pozivamo aplikaciju ROG Gaming Center.

Ona, pak, nudi pregled sistemskih varijabli kao što su temperature i radni taktovi, zauzeće memorije i diska, podešavanje profila Gaming, uključivanje i isključivanje touchpada i tipke Windows, podešavanje profila hlađenja, te pokretanje drugih aplikacija iz softverskog paketa ROG.

To su redom ROG GameVisual, aplikacija kojom se mijenjaju postavke prikaza monitora; ROG Game First, aplikacija koja optimizira mrežnu konekciju prilikom igranja; XSplit Gamecaster, aplikacija za streamanje videa, i Sonic Radar, aplikacija koja koristi zvuk u igrama kako bi igraču dala vizualnu informaciju gdje se nalaze neprijatelji. Game profile moguće je vezati za pojedinu aplikaciju, a omogućuje nam da prilikom pokretanja te aplikacije podesimo rad rashladnog sustava, kolor shemu tipkovnice, profil monitora i aktivnost touchpada i tipke Windows.

Nismo isprobavali kvalitetu i mogućnosti tih dodatnih aplikacija, no primijetili smo da GameFirst, primjerice, solidno opterećuje procesor (20-ak posto), čak i kada ne koristimo mrežnu konekciju ni za što posebno. Profil hlađenja može se podesiti i preko prečice na tipkovnici, a u ponudi su tri postavke – Silent, Balanced i OverBoost. Odabir profila ima velik utjecaj na razinu buke koju stvara rashladni sustav, ali i na performanse procesora i grafike.

Profil Silent ima smisla koristiti u svakodnevnom radu jer je najtiši, iako jako penalizira performanse grafike. Balanced se koristi za igranje i rad u vrlo zahtjevnim aplikacijama, a Overboost će koristiti samo rijetki. Iako on osigurava nešto više performanse procesora (začudo, ne i grafike), buka rashladnog sustava dosta je visoka (oko 60 dBA). OverBoost će s druge strane osigurati minimalne temperature kućišta, čak i prilikom žestokog igranja. Primjerice, razlika površinske temperature WASD područja na tipkovnici između Balanced i OverBoost profila čak je 5 stupnjeva (37 °C naprema 32 °C).

Valja napomenuti da je čak i u profilu Silent u mirovanju čujan rad ventilatora, a ventilator se povremeno pojačava zavisno o aktivnosti računala. To je općenito, nažalost, negativni aspekt šminkerskih tankih gabarita ovog laptopa, ujedno i kompromis koji ćete morati prihvatiti ako ga odlučite kupiti. Još jedan kompromis predstavlja monitor. Temeljen je na Full HD IPS panelu Auoptronica, maksimalne brzine osvježavanja 144 Hz. Iako se na prvi pogled možda čini da je ekran preniske razlučivosti, s obzirom na klasu laptopa, imajte na umu da je prilikom igranja svaki od prikazanih piksela potrebno vrlo brzo renderirati. Samim time, FHD se nameće kao optimalna razlučivost u pogledu balansiranja kvalitete prikaza i sirovih performansi u igrama.

Analiza kolorimetrom kaže nam da je riječ o monitoru koji nudi 97-postotnu pokrivenost standardnog sRGB spektra boja, uz izvrsnu podešenu krivulju game 2.2, tvorničku toplinu boja od 7.500 kelvina (nešto hladniji prikaz od idealnog), maksimalnu svjetlinu od 282 kandela i kontrastni omjer 820:1 (pri svjetlini ekrana na 100%). Maksimalna svjetlina je pristojna, no ne izvrsna, a toplina bijele točke sasvim je prihvatljiva (s time da se može prilagoditi i naknadnom kalibracijom monitora). Problem koji se na kolorimetru ne vidi jest probijanje pozadinskog osvjetljenja, koja probija u donjem desnom i lijevom kutu monitora.

rezultati testiranja Profil Silent Profil Balanced Profil OverBoost Cinebench R15* Multi-core 884 1.009 1.037 Single-core 163 168 168 3DMark - First Strike DX11 10.130 14.280 14.120 Time Spy DX12 3.868 5.452 5.513 PCMark 8 Creative - 8.365 - Igre – 1080p maks. postavke Rise of the Tomb Raider DX11 - 79 fps - Total War: Warhammer DX11 - 76 fps - Final Fantasy XV Benchmark - 6.284 - Trajanje baterije 2:03 h *rezultat nakon 5. izvođenja

No što je s performansama? Core i7-8750H drugi je najmoćniji Intelov mobilni procesor. Ima šest jezgri s podrškom za Hyper-Threading, a koje na trenutke mogu ubrzati do takta od 4,1 GHz. GeForce GTX 1070 je, pak, jedna od najmoćnijih mobilnih grafičkih kartica. Točnije, ovo zapravo ni nije specijalna mobilna varijanta kartice, već se koristi jednak GPU i jednaka memorija, kao i kod diskretnih GeForceica. Performanse su, dakako, ograničene termalnim karakteristikama laptopa, pa ne možemo očekivati da će GTX-ica 1070 u laptopu biti jednako brza kao ona u stolnom računalu. Ono što je bitno jest to da je dovoljno brza da vrti vrlo zahtjevne naslove na maksimalnim postavkama vizuala pri brzini većoj od 70 sličica po sekundi. Ako, pak, želite još viši framerate, morat ćete malko skresati detalje.

Asus ROG Strix GL703GS-E5011T jedan je od najbržih laptopa koje smo dosad isprobali, a zasigurno je najbolji u pogledu omjera gabarita i performansi te se nameće kao odličan izbor za korisnike koji žele grafički i procesorski moćno računalo prihvatljivih dimenzija i mase. Naravno, ako ciljate na izdržljivost baterije, tu vam, nažalost, Strix neće izaći ususret. U našoj simulaciji laganog uredskog rada i surfanja, iz laptopa smo izvukli nešto malo više od 2 sata autonomije.