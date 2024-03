Asus ROG Zephyrus G16 (GU605) - Mobilna dominacija

Specifikacije Ekran 16" OLED (2.560 x 1.600, 240 Hz) Procesor Intel Core Ultra 9 185H (16 jezgri) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop Memorija 32 GB DDR5 SSD 2 TB NVMe PCIe 4.0 Masa 1,95 kg Dimenzije 354 × 246 × 17 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Dojam Laptop za igranje, podjednako pogodan za kreativne zadatke, za sve koji traže apsolutno najbolje i cijena im ne igra preveliku ulogu

Ono što mnoge potencijalne kupce odvraća od kupnje laptopa za igranje jest njihov dizajn. Korisnici poput animatora i montažera videa imaju potrebu za zaista snažnim prijenosnikom, no jednostavno ne mogu "progutati" dizajn tipičnih modela za igranje, koji više podsjećaju na božićno drvce nego na prijenosno računalo. Asus svojim Zephyrusom G16 u vrlo atraktivnom paketu spaja svjetove igrača i kreativaca, čime širi vlastito područje primjene izvan "planiranih" okvira.

Jednostavnost jedna je od najvećih vrlina dizajna Zephyrusa G16, jer ga čini jednako prikladnim za gejmerska natjecanja i za uredska okruženja

Iznad konkurencije

Tražite li najbolje ekrane, u većini slučajeva put će vas odvesti do OLED-a, od kojih je jedan našao svoj dom u Zephyrusu G16. Teško je opisati taj ekran bez korištenja superlativa, pa nećemo ni pokušavati. Jednostavno rečeno, radi se o jednom od najboljih ekrana na laptopu, koji smo dosad imali priliku koristiti.

Jedna od najimpresivnijih komponenti Zephyrusa G16 jest njegov OLED ekran, koji nudi izvrsnu kvalitetu prikaza, brz odziv i frekvenciju osvježavanja od 240 Hz

Nativna razlučivost iznosi 2.560x1.600 piksela, a frekvencija osvježavanja 240 Hz. Visoka razlučivost, impresivna frekvencija osvježavanja i kvaliteta prikaza, koju nude OLED paneli, kombinacija je koja će impresionirati čak i najzahtjevnije korisnike. Kreativci će dodatno cijeniti i omjer stranica od 16:10, koji povećava radni prostor po vertikali.

Samo najbolje

Konfiguracija testiranog Zephyrusa G16 izgrađena je oko Intelova procesora Core Ultra 9 185H, 16-jezgrenog snagatora koji nudi odličan omjer performansi i energetske učinkovitosti, zahvaljujući 6P+8E+2LE konfiguraciji jezgri i novom 7-nanometarskom proizvodnom procesu. Broj threadova također je impresivan – 22, da budemo precizni – tako da je uistinu teško naći zadatak koji bi mogao usporiti taj procesor.

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Cinebench 2024 Multi-Core 1.061 Single-Core 111 PCMark 10 Extended Score 9.935 Essentials 9.769 Productivity 9.904 Digital Content Creation 10.616 Gaming 25.633 3DMark Time Spy Extreme Graphics score 7.527 CPU score 6.187 3DMark Speed Way Graphics score 3.986 3DMark Port Royal Graphics score 9.650 V-Ray Benchmark 5.0 vsamples 13.672 GPU CUDA vpaths 1.977 GPU RTX vrays 2.764 Baterija PCMark 10 Modern Office 9 h 16 min

Grafička kartica, baš kao i procesor, na samom je vrhu "hranidbenog lanca" kad su u pitanju performanse. Riječ je, naravno, o Nvidijinoj mobilnoj grafičkoj kartici GeForce RTX 4090, koja čak i najzahtjevnije naslove, uz najviše postavke kvalitete grafike, može pokretati bez problema, uz visok i konzistentan framerate. U manje zahtjevnijim naslovima iskoristit će bez problema punu frekvenciju osvježavanja ekrana ovog modela.

Rezultati testiranja – Igre Cyberpunk 2077 – 1600p, Low, DLSS Balanced + Frame generation Min FPS 53 Average FPS 157 Max FPS 203 Cyberpunk 2077 – 1600p, Ray Tracing: Ultra, DLSS Balanced + Frame generation Min FPS 41 Average FPS 81 Max FPS 102 F1 2022 – 1600p, Ultra Low, DLSS Balanced Min FPS 143 Average FPS 180 Max FPS 212 F1 2022 – 1600p, Ultra High, DLSS Balanced Min FPS 37 Average FPS 93 Max FPS 108 Returnal – 1440p, Low, DLSS 3 Frame generation Min FPS 8 Average FPS 105 Max FPS 178 Returnal – 1440p, Epic, DLSS 3 Frame generation Min FPS 6 Average FPS 90 Max FPS 169

Hladne glave

Komponente visokih performansi također imaju i visoku radnu temperaturu, što je osobit izazov u slučajevima poput Zephyrusa G16, koji ima vrlo kompaktno kućište. Asus se protiv topline u Zephyrusu G16 bori na tri načina, od kojih je prvi korištenje tekućeg metala, umjesto tradicionalne termalne paste. Zatim, tu je parna komora, koja toplovodnim cijevima pomaže u bržem prijenosu toplinske energije. Za to da ta toplina što brže napusti kućište Zephyrusa G16 brine se sustav s tri ventilatora, koji omogućuju maksimalan protok zraka.

Dno Zephyrusa G16 prožeto je ventilacijskim otvorima, stoga nas nimalo ne čude odlične performanse njegova sustava hlađenja

Sve navedeno zvuči odlično, no ne vrijedi mnogo ako se ne dokaže u praksi. Srećom, Asusov trud itekako se isplatio, jer čak i pri maksimalnim opterećenjima radna temperatura procesora nije prešla 98 °C, dok je grafička kartica dosegla impresivno niskih 72 °C. Radna buka sustava hlađenja također je iznenađujuće niska, tako da se ne morate brinuti hoćete li tijekom igranja probuditi ukućane, jer vam se laptop odjednom pretvorio u mlažnjak.

Impresivna autonomija

Kad je riječ o laptopima za igranje, najniža očekivanja imamo upravo kad je u pitanju autonomija, s obzirom na to da su to uređaji koji će ionako provesti veći dio svog života spojeni na strujni adapter. Asus Zephyrus G16 uistinu je drugačiji, te zahvaljujući energetski učinkovitom hardveru i bateriji kapaciteta od čak 90 Wh, može izdržati preko devet sati klasičnog uredskog korištenja, uz 50% svjetline pozadinskog osvjetljenja. To je autonomija kojom bi se mogli ponositi i neki uredski modeli, tako da je i više nego impresivno to što ju je ostvario model namijenjen igranju.

Iz profila biste teško zaključili da je ovdje riječ o laptopu za igranje, s obzirom na to da je Zephyrus G16 izuzetno tanak

Asusovi laptopi su, kad je u pitanju kvaliteta izrade, trenutačno među najboljima na tržištu, tako da nas ne treba nimalo čuditi to što je Zephyrus G16 odličan (i) na tom području. Uređaj je vrlo čvrst, a svi spojevi između dijelova kućišta odlično su načinjeni, tako da tijekom korištenja Zephyrus G16 ne škripi, kvrcka, ili ispušta neke druge neprikladne zvukove.

Slash Lighting Array - Znanstveno-fantastično obavještavanje

Jedinstveni detalji dizajna Asusovih ROG proizvoda često se baziraju na svjetlosnim efektima, što je slučaj i sa sustavom Slash Lighting Array, ugrađenim u Zephyrus G16. Taj sustav, integriran u poklopac uređaja, sastoji se od niza programabilnih svjetlosnih dioda, koje, osim zanimljivog vizualnog efekta, imaju i funkcionalnu stranu.

Konfiguriranje Slash Lighting sustava izvodi se u aplikaciji Armoury Crate, unutar koje su vam dostupne mogućnosti, poput "Sonic Match", koje LED traku čine reaktivnom na zvuk. Druga mogućnost koja nam se osobito svidjela jest mogućnost prikaza obavijesti, tako da možete biti sigurni da niste dobili važan mail ili poruku, čak i kad nemate izravan pogled na ekran svog Zephyrusa G16.

Među periferijom osobito se ističe touchpad, od kojeg kod laptopa za igranje u pravilu imamo prilično niska očekivanja. Oduševljeni smo njegovom veličinom, koja iznosi 10 x 15 cm, odnosno ima dimenzije ispisa standardne fotografije, kao i sveukupnom preciznošću praćenja prsta. Tipkovnica je također odlična. Osim vrlo jednostavnog i intuitivnog rasporeda, ima i velike tipke te odličan balans hoda tipki i taktilnosti, tako da ćete uživati u korištenju, neovisno o tome igrate li igre ili pišete dugačke tekstove.

Zephyrus G16 najbliže je savršenstvu, što ćete trenutačno pronaći na tržištu kompaktnih laptopa za igranje. Naravno, takva razina performansi i kvalitete ima svoju cijenu, koja se za testiranu varijantu uređaja približava brojci od 5.000 eura. Dobra vijest je ta da je isti model dostupan u nekoliko drugih konfiguracija. Primjerice, za 3.050 eura isti je uređaj dostupan u varijanti s procesom Core Ultra 7, GeForceom RTX 4070, 32 GB RAM-a, terabajtnim SSD-om te istim OLED ekranom poput testiranog primjerka. Cijena najpovoljnijih varijanta kreće od oko 2.400 eura, a to su iznosi koje će ciljana publika ipak lakše izdvojiti.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.