Asus RT-BE58U - Pristupačniji Wi-Fi 7

Asusov udarnički nastup na tržištu mrežnih uređaja s podrškom za aktualni bežični standard Wi-Fi 7 nastavlja se s routerom RT-BE58U, koji cilja na korisnike u potrazi za jednostavnim i razmjerno povoljnim uređajem, koji će im, za uloženih 150 eura, riješiti probleme s dometom i brzinom kućne bežične mreže. No, kao što smo od Asusovih routera i mesh sustava već navikli, mogućnosti i performanse pojedinačnog uređaja tek su dio cjelokupne priče. Također, treba uzeti u obzir kako RT-BE58U donosi podršku za tehnologiju AiMesh, što znači da se on glatko povezuje u mesh sustav s još jednim takvim uređajem, ali i s bilo kojim drugim Asusovim routerom ili mesh čvorom koji podržava AiMesh. Za korisnika to znači da RT-BE58U može poslužiti kao osnova kućnog Wi-Fija, koji će, ukaže li se za time potreba, jednog dana biti pretvoren u mesh sustav, bez drastičnih troškova i potrebe za zamjenom čitave infrastrukture.