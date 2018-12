Asus TUF B450M-Plus Gaming - Jeftini TUF

specifikacije Čipset AMD B450 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 3.200 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

1 × PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × GbE Realtek RTL8111H Audio Realtek ALC887-VD2 Stražnji konektori 1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DVI-D

1 × USB-C 3.1 Gen1

1 × USB 3.1 Gen2

2 × USB 2.0

2 × USB 3.1 Gen1

3 × audio konektor

Krenimo redom. S obzirom na to da je riječ o ploči za koju ćete morati izdvojiti oko 800 kn, dodatna oprema je minimalna. Sastoji se od nekoliko naljepnica, dva crna SATA kabela, zaštitne pločice za konektore, vijaka za fiksiranje M.2 SSD-a, priručnika za uporabu i medija sa softverom. S obzirom na to da je riječ o TUF ploči, s njom dolazi i certifikat koji jamči pouzdanost prema različitim MILSPEC standardima. Uglavnom je riječ o otpornosti na vlagu, vibracije i prašinu. Asus se također hvali i odličnom zaštitom od elektrostatskih izboja na vanjskim konektorima, no teško je procijeniti koliko je izvedba na ovoj ploči bolja nego na nekim drugim.

Dizajn ploče nije ništa posebno, pogotovo ako imamo na umu kako su ranije izgledale “prave” TUF ploče. Udarne značajke dizajna su TUF logo na plastičnom pokrovu stražnjih konektora, pokrovu za audiočip i hladnjaku čipseta. Također imamo i natpis TUF GAMING u donjem desnom kutu ploče, koji je tvornički osvijetljen RGB LED-icama, čiju konfiguraciju podešavamo preko softvera Aura Sync. Za još više osvjetljenja na ploču moguće je spojiti jednu RGB 5050 traku, odnosno nijednu, ako procesor odlučite hladiti AMD Wraith hladnjakom s RGB osvjetljenjem.

Utori i konektori

Na ploču je moguće ugraditi do četiri memorijska modula i do dvije PCIe x16 te jednu PCIe x1 karticu. Samo je primarni veliki PCIe utor spojen na kontroler u procesoru, što znači da su ostala dva utora PCIe 2.0 jer rabe kontroler iz B450 čipseta. Ploča ima samo jedan M.2 port, smješten u produžetku hladnjaka čipseta, a što ujedno znači da on nije izravno pod grafičkom karticom pa će se manje zagrijavati. Za spajanje diskova i DVD/Blu-ray uređaja možemo iskoristiti šest SATA portova, od kojih su četiri poredana uspravno na donji rub ploče, a dva su zakrenuta i stavljena na desni rub ploče.

Ponuda stražnjih konektora, kao i implementacija zvuka i mreže, jeftinije su i siromašnije riješeni nego na nešto skupljoj ploči Strix B450-F Gaming. Za mrežu se koristi Realtekov kontroler umjesto Intelovog, a za audio prilično star Realtekov ALC887-VD2 čip, koji je sa stražnje strane izveden na svega tri analogna konektora. Straga također nalazimo po jedan DVI, HDMI i PS/2 port, jedan USB 3.1 Gen2 port, jedan USB-C 3.1 Gen1 port, dva obična USB-a 3.1 Gen1 i dva USB-a 2.0.

4+2 fazno napajanje prisutno je na većini B450 ploča, a ova nije iznimka. Pasivno hlađenje je minimalno i ograničeno na primarne 4 faze

Jednako, skromnije izvedeno je napajanje procesora. VRM je riješen kao i kod većine drugih Asusovih B450 ploča – imamo rebrendirani digitalni kontroler koji upravlja s četiri faze za CPU jezgre i dvije faze za SoC dio procesora, što uključuje i grafiku. Svaka faza izvedena je kombiniranjem On Semijevih MOSFET-ova – 4C10B koristi se za high-side, a dva 4C06B za low-side. SoC faze nemaju pasivno hlađenje, a CPU faze imaju minijaturni hladnjačić pričvršćen plastičnim klinovima. U praksi to znači visoko zagrijavanje i automatsko smanjivanje brzine jačih (95 W+) i overklokiranih procesora, osim ako se VRM ne hladi aktivno, usmjerenim ventilatorom (pomoći će i struja zraka sa zračnog hladnjaka). Nije to ništa neobično za ovakvu klasu ploča, no treba imati na umu prilikom slaganja konfiguracije.