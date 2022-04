ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 - Sjajna predstavnica srednjeg segmenta

specifikacije Čipset Intel Z690 Socket LGA-1700 Memorija 4 × DDR4, do 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 5.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (x4 interno, čipset)

1 × PCIe 4.0 x4 (čipset)

2 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (CPU)

3 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (čipset) Mreža 1 × 2,5 Gb/s Intel

Intel Wi-Fi 6 Audio Realtek ALC897 Stražnji konektori 2 × Wi-Fi antene

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.1

1 × DisplayPort

4 × USB 3.2 Gen 1

2 × USB 3.2 Gen 2

1 × USB-C 3.2 Gen 2x2

1 × USB-C 3.2 Gen 1

5 × audio konektor

1 × S/PDIF

Iako prelazak na DDR5 memoriju bez sumnje predstavlja tehnološki iskorak prema naprijed, u praksi ona u većini primjena ne donosi bitan rast performansi, a istovremeno košta osjetno više. Kako su i ploče za procesore Alder Lake značajno skuplje od svojih prethodnika za procesore koji rabe ležište LGA-1200, ne čudi što velik broj korisnika bira upravo modele koji umjesto DDR5 utora imaju utore za stari tip radne memorije. ASUS-ova ploča iz serije TUF GAMING kojom se bavimo u ovom članku cilja upravo na ovakve korisnike.

Ploče TUF pripadaju srednjem segmentu ASUS-ove ponude – ispod je serija PRIME, a iznad STRIX. Samim time, oprema ploče prilično je standardna i sastoji se od para SATA kabela, dodataka za montažu M.2 SSD-ova, antene za Wi-Fi, seta TUF naljepnica, DVD-a sa softverom i korisničkog priručnika. Dizajn ploče svidjet će se korisnicima koji ne vole RGB osvjetljenje. Iako ga TUF-ica ima, ono je minimalno te ograničeno na dijelove desnog ruba tiskane pločice i područje oko hladnjaka čipseta.

Dobro napajanje

Naponska jedinica u potpunosti je pokrivena s pasivnim hladnjacima solidnih dimenzija ispod kojih se nalazi 14+1-fazni sklop načinjen od 80-amperskih DrMOS elemenata. U kombinaciji s Core i9-12900K koji poteže oko 250 W iz LGA-1700 utora pod punim opterećenjem, naponska jedinica zagrijava se do vrijednosti od 67 °C što je više nego prihvatljiva vrijednost. Budući da je ploča testirana s AIO hladnjakom na procesoru, tko bude koristio zračno hlađenje može očekivati i niže temperature. U pogledu instalacije hladnjaka treba napomenuti da i ovaj Asusov model nudi podršku za ugradnju modela koji su kompatibilni sa starom platformom LGA-1200 jer su oko utora izbušene dodatne rupe prema staroj specifikaciji.

Za spajanje ventilatora na raspolaganju nam je sedam konektora, no dva su malo šlampavo postavljena praktički u sredinu ploče. Iznad ventilatora vidljive su rupe za ugradnju hladnjaka za procesor koje podržavaju i hladnjake za LGA-1200

Na gornjem rubu ploče smješteni su EPS konektor i dodatni P4 konektor za napajanje procesora, konektori za spajanje hladnjaka procesora (dva komada) i dva konektora za spajanje RGB traka. Na desnom rubu su 10-gigabitni USB-C, 5-gigabitni USB 3.2 i dva zakrenuta SATA konektora. Iznad ATX konektora također nalazimo četiri LED-ice za dijagnostiku grešaka pri bootanju računala. Tik do njega su i četiri DDR4 utora koji podržavaju ugradnju do 128 GB memorije.

SATA utori sve su manje bitni kod modernih konfiguracija, pa ne čudi što ih ova ploča nudi samo četiri

Na donjem rubu ploče smještena su još dva uspravna SATA konektora, tri konektora za ventilatore, dva za RGB i dva USB-a 2.0. Ploča ima ukupno sedam konektora za ventilatore – dva na gornjem rubu, tri na donjem i dva oko sredine ploče, ispod donjeg lijevog kuta LGA-1700 utora. Osim hladnjaka na naponskoj jedinici i čipsetu, TUF ima i dva hladnjaka za M.2 SSD-ove. To su jednostavno samostalni hladnjaci, koji se na SSD fiksiraju pomoću vijaka. Gornji hladnjak prekriva samo jedan M.2 utor (primarni, spojen na PCIe 4.0 kanale procesora), a donji dva. I ta dva donja utora nude PCIe 4.0 x4 sučelje, no spojeno na čipset. Ploča nudi i četvrti M.2 utor, no bez hladnjaka, prema mogućnostima jednak ostalima.

Ploča nudi čak četiri M.2 utora pune brzine (PCIe 4.0 x4) s tim da tri imaju pasivne hladnjake. Dodatne M.2 SSD-ove možemo instalirati uporabom adaptera zahvaljujući dobroj konfiguraciji sekundarnih PCIe utora

Kad je riječ o podršci za ugradnju kartica, dobro je što se ASUS potrudio koristiti kvalitetnije komponente i validirati primarni PCIe x16 utor za rad na PCIe 5.0 brzinama. Osim ovog metalom ojačanog utora, na dnu ploče dostupan je još jedan PCIe 4.0 x16 utor, no s internom propusnošću x4, a ploča nudi i jedan PCIe 4.0 x4 te dva PCIe 3.0 x1 utora. Samim time, ako se odlučite dodatne utore iskoristiti za ugradnju M.2 utora preko PCIe adaptera, u ploču je moguće ugraditi čak šest M.2 SSD-ova brzine PCIe 4.0 x4.

Na ponudi vanjskih konektora nije se puno štedjelo iako će dijelu korisnika nedostajati veći broj USB konektora pune veličine. Ploča ih nudi šest komada (četiri 5-gigabitna, dva 10-gigabitna), uz dva USB-C (20-gigabitni i 5-gigabitni). Za spajanje grafike iz procesora tu su HDMI i DisplayPort, za mrežno spajanje imamo 2,5-gigabitni RJ-45 konektor i dva antenska priključka ugrađene Wi-Fi 6 kartice, a u pogledu integrirane zvučne kartice pet analognih i jedan digitalni konektor. Za zvuk se brine stariji Realtekov čip ALC897 što je jedna od ušteda u odnosu na skuplje ploče. Također moramo primijetiti da ploča ne nudi mogućnost automatske nadogradnje BIOS-a putem USB memorije što nije očekivano s obzirom na njezinu cijenu.

Iako nije nakrcana RGB osvjetljenjem, ekranima, dodatnim tipkama i najmodernijim dodatnim kontrolerima, TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 ima sve što je potrebno za iskorištavanje performansi najbržih Intelovih procesora 12. generacije. Naravno, naglasak je na kvalitetnoj naponskoj jedinici, no ne treba zaboraviti ni podršku za ugradnju čak četiri M.2 SSD-ova (šest, ako pomoću adapter iskoristimo sekundarne PCIe utore), dobru ponudu unutarnjih i vanjskih konektora, te integrirani Wi-Fi kontroler. Sve to po cijeni koja je znatno prihvatljivija u odnosu na većinu Asusovih Z690 ploča koje smo do sada isprobali.