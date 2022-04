ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI - Konstrukcija na kat

specifikacije Čipset Intel Z690 Socket LGA-1700 Memorija 2 × DDR5, do 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 5.0 x16 (CPU) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (CPU)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (čipset) Mreža 1 × 2,5 Gb/s Intel

Intel Wi-Fi 6E Audio Realtek ALC4082

Savitech SV3H712 AMP Stražnji konektori BIOS FlashBack tipka

Tipka za resetiranje BIOS-a

2 × Wi-Fi antene

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.1

2 × USB 2.0

3 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 3.2 Gen2

2 x Thunderbolt 4

3 × audio konektor

1 × S/PDIF

Malena, no prema specifikacijama impresivna ploča isporučuje se s bogatim paketom dodataka uključujući ROG privjesak za ključeve, ROG naljepnice i značku za kućište. Od esencijalnih dodataka tu je par SATA kabela, USB 2.0 razdjelnik koji omogućava spajanje dva uređaja na isti interni USB 2.0 konektor, vezice za kabele i antene za Wi-Fi. Začudo, Asus usprkos cijeni ploče od 4.000 kuna nije smatrao da je bitno softver i drivere isporučiti na USB memoriji kao na jačim modelima već se za to koristi DVD. Nije neki problem u praksi, ali nije ni lijepo.

M.2 slaganac

Masivno hlađenje naponske jedinice i M.2 složenac iznad PCIe utora otežati će, pa i onemogućiti ugradnju određenih tipova hladnjaka

Očekivano s obzirom na potrošnju Intelovih najjačih LGA-1700 procesora, pločom dominira golemi rashladni sustav koji kombinira hladnjake koji prekrivaju naponsku jedinicu, hlađenje čipseta i hladnjake za M.2 SSD-ove. Ipak, kad krenemo sve to skuplja rastavljati, ispostavlja se da su svi spomenuti hladnjaci odvojeni, izuzev dva pasivna elementa koji hlade naponsku jedinicu i koji su spojeni toplovodnom cijevi. Hladnjak ispod utora za procesor, na donjoj polovici ploče, zapravo je hladnjak za M.2 SSD. Ispod njega se nalazi sâm utor koji također ima termalni jastučić kako bi SSD gubio toplinu s obje strane. Bravica za osiguravanje SSD-a je novog tipa, s rotirajućim plastičnim prstenom, što olakšava instalaciju.

No, to je samo jedan od dva M.2 utora koje ova ploča nudi. Drugi utor nalazi se ispod prvog utora. Budući da je je prostor na mini ITX pločama iznimno ograničen, Asus je M.2 utore izdvojio na vlastite tiskane pločice te ih složio jedan na drugi povrh malenog hladnjaka čipseta. Tiskana pločica gornjeg utora s donje strane ima hladnjak koji sjeda na gornju stranu SSD-a ugrađenog u donji utor. Tiskana pločica donjeg utora ima na sebi i nekoliko drugih konektora, poredanih na njen donji rub. Tu su HD AUDIO konektor, konektor za ventilator, USB 2.0 konektor i 5-voltni RGB konektor. Ispod ovog slaganca nalazi se metalnom košuljicom ojačani PCIe 5.0 x16 konektor, predviđen za ugradnju grafičke kartice.

Sličan manevar Asusovi su inženjeri odradili i na desnoj strani ploče. Većinu prostora tu zauzima ATX konektor, interni USB 3.2 Gen 1 i interni 20-gigabitni USB-C. No, ispod potonjeg nalaze se dva uspravna muška USB-C konektora. Njihov smisao postaje jasan kada zavirimo u dodatnu opremu i uočimo malenu karticu s dva ženska USB-C konektora.

Na njoj se također nalaze i prednji konektori za spajanje kabela s kućišta, četiri SATA porta i dodatni konektor za spajanje RGB traka. Samim time, ako ne namjeravate koristiti SATA konektore, karticu nema potrebne ugrađivati. Što se tiče ugrađenog RGB osvjetljenja, ovaj model dosta je skroman – osvjetljen je jedino element s ROG logom na spoju između VRM i M.2 hladnjaka. Od internih konektora tu su još samo dva konektora za ventilatore (dakle, ukupno tri), skrivena iza hladnjaka na gornjem rubu ploče.

Aktivno hlađenje

Iskusniji od vas su već sigurno zamijetili da pokrov glavnog hladnjaka naponske jedinice izgleda pomalo neobično jer nema nikakve ukrase već je rupičast. Razlog za to je jednostavan – ispod njega se nalazi maleni ventilator koji osigurava aktivno hlađenje naponske jedinice. On zrak uvlači preko rupičastog limića, a izbacuje ga preko otvora na pločici s vanjskim konektorima.

Taj naponski modul sastoji se od 10+1 faze s tim da je svaka izgrađena od iznimno kvalitetnih 105-vatnih DrMOS elemenata kojima upravlja Renesasov PWM kontroler. Korištenje aktivnog hlađenja neće se svidjeti ljubiteljima tihog rada, no ruku na srce, takvi vjerojatno ne bi ni trebali birati najmoćnije Intelove procesore za svoju tihu mašinu.

Ugrađeni ventilator je isključen kada je opterećenje nisko, no teško je procijeniti koliko je zapravo bučan kada je procesor pod opterećenjem. Ploču smo testirali s moćnim i9-12900K, a da bi se njegovo zagrijavanje zauzdalo potrebno je itekako moćno i bučno hlađenje. To nas dovodi do problema koji nose ovakve male, a hardverski "napucane" ploče. Golemi hladnjaci oko utora za procesor onemogućavaju i otežavaju ugradnju mnogih hladnjaka, pogotovo onih namijenjeni ugradnji u niska kućišta.

Čak će i ugradnja bloka AIO sustava predstavljati izazov budući da s desne strane procesora vrlo blizu imamo DDR5 memorijske utore, a s donje M.2 složenac. Sreća u nesreći je što je u većini mini ITX kućišta visokih performansi hardver skriven od pogleda.

U našem slučaju procesor je hlađen s minijaturnim Noctuinim mini ITX hladnjakom NH-L9i-17xx koji je ujedno osigurao dodatnu struju zraka za hlađenje VRM modula. Temperatura VRM modula prema očitavanju senzora samog PWM kontrolera doseže vrijednost od 66 °C s tim da je procesor pod opterećenjem trošio 140 W zbog ograničenja Noctuinog hladnjaka.

Uz moćnije hlađenje procesor bi se razmahao na oko 230 W što bi i temperaturu naponske jedinice gurnulo prema vrijednosti od 80 stupnjeva. To jest puno, no nije kritično i ne ograničava performanse procesora. Asusovi inženjeri napravili su što se napraviti dade s ovako malenom pločom, pa ako vas ove temperature i prateća buka brinu, treba optimizirati potrošnju procesora smanjivanjem napona ili maksimalne Turbo potrošnje, ili jednostavno odabrati slabiji procesor – za većinu korisnika Core i5-12600K biti će dovoljno moćno rješenje.

Ponuda stražnjih konektora u skladu je s visokom cijenom ploče. Tu su dva USB-a 2.0, tri USB-a 3.2 Gen 1, dva USB-a 3.2 Gen 2, dva Thunderbolta 4, HDMI 2.1 za grafiku iz procesora, 2,5-gigabitni mrežni konektor, antenski priključci Wi-Fi 6E adaptera, tri analogna i jedan digitalni konektor integrirane zvučne kartice i dvije sitne tipke za resetiranje postavki BIOS-a i aktiviranje funkcije automatske nadogradnje BIOS-a putem USB-a. Oba mrežna kontrolera su Intelova, a integrirani zvuk temeljen je na Realtekovom novom čipu ALC4080 kojem je pridruženo Savitechovo (SV3H712) pojačalo koje pokriva prednje audio konektore na kućištu.

ROG Strix Z690-I Gaming još jedna je od Asusovih vrhunskih Z690 ploča koje oduševljavaju u pogledu mogućnosti i kvalitete izvedbe, no istovremeno šokiraju svojom cijenom. Nameće se kao odličan izbor za korisnike koji žele složiti moćnu mini ITX konfiguraciju i pri tom ne pitaju za cijenu komponenti. Pragmatični će posegnuti za modelima temeljenim na čipsetu B660, pogotovo onim koji podržavaju cjenovno pristupačnu DDR4 memoriju.