Asus ZenBook 14 UX433FN-A5021R - Lagan, lakši, najlakši?

specifikacije Ekran 14” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i7-8565U 1,8-4,6 GHz (4 jezgre / 8 threadova) Grafička kartica Nvidia GeForce MX 150 2 GB Memorija 2 × 8 GB LPDDR3 Disk 512 GB SSD NVMe LAN/WiFi/Bluetooth/4G Ne / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0 Dodaci 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.1 Gen2, 1 × USB-C 3.1 Gen2, 3,5-mm audio, čitač micro SD kartica Masa 1,15 kg Debljina 16 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 2 godine

OK, nismo baš 100 posto sigurni da je novi ZenBook 14 najlakši 14-inčni laptop, no s masom od 1.146 grama, bez sumnje pretendira na to mjesto. Kako to obično biva, za nisku masu zaslužno je korištenje aluminijske legure koja je lagana, a opet dovoljno čvrsta. Od metala je napravljeno kompletno kućište laptopa, uključujući i njegovu poleđinu. Tu ponovno vidimo jednaku uporabu tekstura i boja kao na ranije testiranom ZenBooku 15 Pro – iz zlatnog Asusovog loga na sredini poklopca širi se tekstura koncentričnih krugova, a kao par zlatnoj boji odabrana je tamnoplava. Jednaku kombinaciju imamo i u unutrašnjosti laptopa – kućište je plavo, a oznake na tipkama i letvica iznad tipkovnice zlatne boje.

Poklopac laptopa solidno je čvrst, no mnogo je bitnije ono što se nalazi na drugoj strani. UX433 se, naime, može pohvaliti 14-inčnim monitorom razlučivosti Full HD s izuzetno tankim okvirima. Konkretno, laptop nudi omjer ekrana u odnosu na tijelo od 92%, što je bolje nego na čuvenom Dellovom XPS-u 13. Da stvar bude bolja, web-kamera je i dalje na standardnoj poziciji iznad ekrana (za razliku od Della), a ekran izgleda još impresivnije na račun zgodnog trika – podvlačenja donje letvice ispod razine baze, čime se ona vizualno znatno stanjuje. Zbog podvlačenja laptop se s jedne strane zapravo oslanja na ekran, a ne na bazu, zbog čega je baza lagano zakošena prema korisniku.

Ekran je kvalitativno vrlo solidan, iako se ne može pohvaliti dobrom tvorničkom kalibracijom. Naime, toplina bijele točke podešena je na visokih 8.900 kelvina, a vrijednost gamme je 2.5, što znači da je prikaz previše kontrastan. Ekran može reproducirati 94% sRGB palete boja, uz maksimalnu svjetlinu od 315 cd/m2 i kontrastni omjer od 1.160:1.

Kalkulator u touchpadu

Baza laptopa tanka je i lagana, pa prema očekivanjima laptop nije moguće otklopiti bez korištenja obje ruke. S obzirom na minijaturne gabarite dobivene smanjivanjem okvira ekrana, laptop ne nudi punu tipkovnicu, no nadomješta to jednim trikom – numeričkom tipkovnicom integriranom u touchpad. Kako bismo je pokrenuli, potrebno dulje pritisnuti ikonu kalkulatora u gornjem desnom kutu touchpada. Potom se uključuje plavo pozadinsko osvjetljenje koje iscrtava znakove na touchpadu i rad može početi. Implementacija je rudimentarna i ne bi bilo loše da touchpad vibrira na dodir u ovom načinu rada, no i ovakva implementacija je dobrodošla u odnosu na potpuni izostanak 0,0dediciranih numeričkih tipki. Sâm touchpad je pristojne veličine i radi preko Microsoftovog Precision touchpad drivera, što je rezultiralo dobrim i konzistentnim korisničkim iskustvom.

Tipkovnica je izvedena dobro, iako se jednom dijelu korisnika neće svidjeti razlomljeni Enter. Imajte na umu da smo na testiranju imali inženjerski primjerak laptopa pa zbog toga na tipkovnici ne vidite hrvatske znakove. Verzije koje se prodaju u trgovinama ih imaju. Tu je, naravno, i pozadinsko osvjetljenje, koje zahvaljujući boji kojom su iscrtane oznake ne izgleda bijelo, već prati zlatnu boju kojom su istaknuti ostali detalji laptopa. Za razliku od nekih drugih sličnih laptopa, ZenBook 14 ne nudi čitač otiska prsta, ali ima web-kameru koja je kompatibilna sa sustavom Windows Hello za autorizaciju.

Ispod malenih i kondenziranih kursorskih tipki može se uočiti natpis Harman Kardon. Dakako, riječ je o zvučnicima koji su smješteni na donjem dijelu računala, ispod odmorišta za dlanove. Kvaliteta i glasnoća prilično su pristojni, s obzirom na to o kakvom je tipu računala riječ. Pristup unutrašnjosti računala moguće je odvijanjem torx T5 i par običnih križnih vijaka, no nadogradnja je ograničena na zamjenu M.2 SSD-a. Memorija i WiFi modul zalemljeni su na matičnu ploču pa to imajte na umu prilikom odabira konkretnog modela laptopa.

Hardverska ponuda

rezultati testiranja 3DMark Night Raid 5.744 Cinebench R15 Multi-core 505 Single-core 173 Cinebench R20 Multi-core 1.461 Single-core 396

Ovaj naš opremljen je s maksimalnih 16 GB LPDDR3 memorije, no većina ih ima 8 GB. Testirani skuplji model također ima i Core i7-8565U (4 jezgre, Hyper-Threading, takt do 4,6 GHz), grafičku karticu GeForce MX150 s vlastitih 2 GB memorije te 512-gigabajtni NVMe SSD osrednjih performansi, koji potpisuje WD. Tankom kućištu (15,9 mm) usprkos, hlađenje laptopa iznenađujuće je tiho, čak i kada je procesor pod punim opterećenjem. Negativna strana tihog hlađenja nešto su više radne temperature kućišta. Na lijevoj strani tipkovnice izmjerili smo 42 °C pod opterećenjem, u sredini tipkovnice 38, a ostali dijelovi laptopa bili su znatno mlačniji – 27 do 30 °C. Naravno, treba imati na umu da je ovo zagrijavanje pod konstantnim punim opterećenjem, do čega u praksi, s obzirom na tip laptopa, neće često doći. Na priloženom grafikonu također možete vidjeti kako se ugrađeni procesor ponaša pod konstantnim opterećenjem – rezultat u Cinebenchu R15 pada sa 648 na 505 bodova. Unutar laptopa krije se i baterija od 50 Wh, koja u našem testu s PCMarkom 8 osigurava autonomiju od oko četiri sata, što je solidan, ali ne i dobar rezultat. U praksi, odnosno pri realnom korištenju u manje zahtjevnim aplikacijama, od laptopa možete očekivati oko osam sati rada.

Na bokovima laptopa nalazimo okrugli konektor za napajanje, HDMI pune veličine, USB 3.1 Gen2, USB-C 3.1 Gen2, USB 2.0 koji može biti stalno pod napajanjem, čitač microSD kartica, konektor za slušalice i par LED-ica. S obzirom na to da je riječ o laptopu opremljenom s ULV procesorom, bilo bi lijepo da je Asus umirovio poseban konektor za napajanje i oslonio se na USB-C. Također bismo voljeli vidjeti Thunderbolt 3, no to bi zasigurno negativno utjecalo na cijenu uređaja. Za ovu testiranu varijantu, koja je jedna od najjačih u Asusovoj ponudi, potrebno je izdvojiti oko 11.000 kuna, što uključuje i instalirane Windowse 10. Cijena je sasvim korektna za ono što uređaj nudi, pogotovo ako imamo na umu da mu u kontekstu dimenzija i mase rijetki mogu parirati.