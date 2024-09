Asus Zenbook S 14 UX5406S - U inat ARM-u

Specifikacije Ekran 14" OLED (2.880 x 1.800, 120 Hz) Procesor Intel Core Ultra 7 258V (8 jezgri) Grafička kartica Intel Arc 140V (integrirana) Neuralni procesor Intel AI Boost (47 TOPS) Memorija 32 GB LPDDR5X SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 Masa 1,2 kg Dimenzije 310 × 215 × 13 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Dojam Laptop koji će autonomijom posramiti većinu modela na tržištu, dok će kvalitetom izrade i periferije te performansama zadovoljiti čak i najzahtjevnije korisnike

Sa Zenbookom S 14, Asus demonstrira svoj sad već veteranski status na tržištu laptopa, donoseći nam kvalitetan, jednostavan i nadasve atraktivan laptop, koji svoje novitete skriva ispod haube. Tu ponajprije mislimo na novu generaciju Intelovih procesora, kodnog imena Lunar Lake, koja ulazi u ring sa ciljem dominacije nad novim Qualcommovim te AMD-ovim procesorima.

Ako ste se ikada zapitali kakav bi osjećaj bio imati laptop s keramičkim poklopcem, Asus će vam zadovoljiti znatiželju svojim posebnim materijalom imena Ceraluminum, koji spaja svjetove keramike i aluminija

Nedavno smo imali čast družiti se s Asusovim Zenbookom S 16, koji nas je impresionirao na mnogo načina, no jedan od najimpresivnijih aspekata tog modela zasigurno je njegova kvaliteta izrade. S velikim zadovoljstvom možemo reći da isto vrijedi i za njegovog manjeg brata, Zenbook S 14. Cijelo kućište Asusovog kompaktnog moćnika izrađeno je od metala, što je standardna praksa u ovom segmentu, a i cjenovnoj klasi. Ono što pak nije standardno, i po čemu se Asus izdvaja, jest poklopac od novog, eksperimentalnog materijala, nazvanog Ceraluminum. Taj smo materijal upoznali kroz ranije spomenuti Zenbook S 16, kod kojeg nas je apsolutno oduševio. Ceraluminum je u osnovi spoj keramike i aluminija (ceramic + aluminum = Ceraluminum), no osobito je zanimljivo što je zapravo riječ o čistom aluminiju, koji, zahvaljujući posebnoj laserskoj obradi, dobiva površinsku teksturu koja izgledom, pa i taktilno, uistinu podsjeća na keramiku. Ta obrada nije samo kozmetičke prirode, već se njome dobiva veća otpornost na habanje, viša čvrstoća i generalno veća dugotrajnost. To su naravno Asusove tvrdnje, te ćemo iste morati testirati kroz dulje razdoblje, no ono što svakako možemo reći jest da poklopac Zenbooka S 14 uistinu djeluje čvršće od onih na konkurentskim modelima, te da, ako ništa drugo, taktilno iskustvo tijekom svakog dodira poklopca izdvaja Zenbookove s Ceraluminum poklopcima u odnosu na konkurenciju.

Scandinavian White i Zumaia Grey dvije su vrlo atraktivne boje u kojima Asus nudi svoj Zenbook S 14

Gledamo li Zenbook S 14 kao cjelinu, možemo bez imalo sumnje reći kako je riječ o uređaju s vrhunskom kvalitetom izrade, te da je već pri prvom kontaktu s njime očito da Asus nije štedio niti centa pri odabiru materijala te završnoj obradi. Ono što također vrijedi istaknuti jest vrlo mala masa Zenbooka S 14, koja iznosi samo 1,2 kilograma. To ga, naravno, ne čini najlakšim laptopom kojeg smo ikad testirali, ali svakako se radi o hvale vrijednom rezultatu, uzmemo li u obzir cjelokupnu kvalitetu izrade. Osim što je lagan, Zenbook S 14 je i vrlo tanak, te je zaklopljen debeo svega 13 milimetara na svom najdebljem dijelu. Jedva ćete ga osjetiti tijekom nošenja u torbi ili ruksaku.

Mala ekrančina

Kao i većina Asusovih Zenbooka, Zenbook S 14 opremljen je vrhunskim OLED ekranom dijagonale 14 inča, s omjerom stranica od 16:10. Asus je ponovno napravio vrhunski posao pri odabiru ekrana, koji nas je oduševio doslovno svim svojim karakteristikama. Krenimo od rezolucije, koja iznosi prilično visokih 2.880 x 1.800 piksela, te pri dijagonali od 14 inča pruža impresivnu gustoću piksela. Naravno, vrijedi imati na umu da je većina OLED ekrana manje oštra od klasičnih IPS ekrana s istom gustoćom piksela, no kad na ovako malu dijagonalu ugurate toliku količinu piksela, zaista je teško naći zamjerku oštrini prikaza. Idući impresivan aspekt jest frekvencija osvježavanja od 120 Hz, koja nudi visoku glatkoću prikaza, dok maksimalna svjetlina od 500 cd/m2 u HDR načinu rada nudi odličnu vidljivost u većini uvjeta korištenja.

Teško je prestati pisati hvalospjeve o OLED ekranima koje Asus ugrađuje u svoje laptope, jer nas uvijek iznova uspiju oduševiti

Povrh svega, vrijedi napomenuti da taj ekran ima Pantone certifikat vjernosti prikaza, što će osobito razveseliti sve koji planiraju kupiti Zenbook S 14 za kreativan rad, za koji je preciznost boje bitna. Ono što će takve korisnike također razveseliti jest činjenica da je ekran Zenbooka S 14 osjetljiv na dodir, te dolazi sa stilusom, kako biste se mogli odmah baciti na kreativan rad.

Mjesečevo jezero

Zenbook S 14 dobio je važan zadatak upoznavanja naše redakcije s novom, drugom generacijom Intelovih Core Ultra procesora, kodnog imena Lunar Lake. Novi procesori s Intelovim potpisom sa sobom donose novi – ili možda pak stari, ovisno o tome kako gledate na stvari – pristup konfiguraciji jezgara.

U tanko kućište Zenbooka S 14 Asus je ugradio impresivnu količinu ulaza i izlaza, među kojima se našao i HDMI izlaz pune veličine

Naš testni Zenbook S 14 opremljen je procesorom Core Ultra 7 258V, koji, osim uistinu konfuznog naziva, donosi vrlo jednostavnu 4P + 4E konfiguraciju jezgri, odnosno omjer jezgri visokih performansi i jezgri s visokom energetskom učinkovitosti je ravnih 50-50. Tih osam jezgri postiže respektabilne maksimalne radne frekvencije od 4,8 GHz kod P, te 3,7 GHz kod E-jezgri.

Intel Lunar Lake - U sigurnim rukama TSMC-a

Kao proizvođač procesora, Intel je poznat po činjenici da koristi vrlo zatvoren sustav, kako bi mogli kontrolirati svaki korak izrade svojih procesora, od dizajna do same proizvodnje. Nažalost, div iz Santa Clare proteklih nekoliko godina suočava se s rastućim brojem problema na raznim područjima, pa tako i s razvijanjem boljih, modernijih proizvodnih procesa. Pratite li računalni hardver, vjerojatno ste vidjeli neku od brojnih šaljivih objava na račun Intelovog zastarjelog 14-nanometarskog proizvodnog procesa, koji je kroz godine dobio više pluseva od najaktivnijeg učenika na nastavi.

S vremenom Intel je uspio svoje mobilne platforme dovesti do nešto modernijih, no i dalje zastarjelih 10 nanometara 2020. godine. Već iduće godine prešao je na, možemo reći, manje zastarjelih 7 nanometara. No, sav trud je bio uvelike neisplativ, jer tvrtka jednostavno nije mogla pratiti konkurenciju, te je uz nadolazeće, energetski impresivno učinkovite ARM procesore postalo vrlo očito da nešto moraju hitno poduzeti.

Ono što su poduzeli jest suradnja s TSMC-om, najpoznatijim svjetskim proizvođačem poluvodiča, koji je Intel uveo u budućnost, odnosno sadašnjost. Novi N3B proizvodni proces, kao što se da zaključiti iz naziva, zasnovan je na 3-nanometarskoj litografiji, kojoj procesori Lunar Lake mogu zahvaliti svoju impresivnu energetsku učinkovitost.

Jedan od najvećih noviteta obitelji procesora Lunar Lake, osim novog proizvodnog procesa, jest činjenica da je Intel odlučio napraviti prilično radikalnu promjenu kod dizajna samog procesorskog paketa, u obliku vezanja radne memorije za isti. U prijevodu, Intel je taj koji diktira kakvu memorijsku konfiguraciju će imati svi laptopi koji koriste procesore Lunar Lake. Ta odluka je dvosjekli mač, jer s jedne strane dobivamo bolje performanse, budući da je memorija izravno vezana za procesor, dok s druge strane Intel dobiva moć ograničiti memorijske konfiguracije laptopa sa sporijim procesorima, kako bi poticali prodaju laptopa opremljenih njihovim bržim, skupljim procesorima. Taj problem se već manifestirao kroz činjenicu da je obitelj procesora Lunar Lake trenutno ograničena na 32 GB memorije, što Intelu daje mogućnost da na tržište plasira brži, skuplji procesor sa 64 GB radne memorije i kupce koji traže više od 32 GB memorije de facto natjera da kupe isti. Samo budućnost zna što će se uistinu dogoditi, a na nama je da se nadamo da će taj scenarij ostati zadržan u ovom pasusu.

Kad je riječ o performansama, Core Ultra 7 258V nalazi se između Appleovih procesora M1 i M2, odnosno na x86 strani možemo reći da je oko 15% brži u odnosu na svog prethodnika, Core Ultra 7 155H, kad je riječ o višejezgrenim performansama samog procesora, dok su jednojezgrene performanse porasle za oko 30%. Rast performansi od 15 odnosno 30% možda na prvu ne zvuči osobito impresivno, jer je riječ o očekivanom skoku performansi prelaskom na novu generaciju, no moramo uzeti u obzir činjenicu kako Core Ultra 7 155H ima dvostruko više jezgri od svojeg mlađeg brata, Core Ultra 7 258V, čime spomenuti rast performansi prelazi iz očekivanog u nadasve impresivan.

Unatoč vrlo tankom kućištu, Asus je u Zenbook S 14 ugradio odličan sustav hlađenja, koji nudi sjajan omjer performansi hlađenja i radne buke

Taj procesor s lakoćom se nosi s gotovo svakim zadatkom koji smo postavili pred njega, tako da će i zahtjevniji korisnici biti zadovoljni njegovim mogućnostima, sve dok ostanu u sferi onoga što je moguće s procesorom ugrađenim u perolak i vrlo tanak laptop.

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Cinebench 2024 Multi-Core 454 Single-Core 120 Cinebench 2024 (Full Speed način rada) Multi-Core 591 Single-Core 121 PCMark 10 Extended Score 6.874 Essentials 9.787 Productivity 9.540 Digital Content Creation 9.360 Gaming 6.903 3DMark Time Spy Extreme Graphics score 1.717 CPU score 2.983 3DMark Port Royal Score 1.744 3DMark Solar Bay Score 14.252 3DMark Steel Nomad Score 767 3DMark Speed Way Score 801 V-Ray Benchmark 6.0 vsamples 8.362 GPU CUDA vpaths 386 Baterija PCMark 10 Modern Office 20 h 01 min Reprodukcija YouTube videa (1080p) 17 h 10 min

S novim procesorom dobili smo i novu grafičku karticu, naziva Arc 140V, koja u odnosu na prošlu generaciju mobilnih integriranih grafičkih kartica Arc donosi rast performansi od 20%. Iako još uvijek nije riječ o osobito snažnoj grafičkoj kartici, vrijedi istaknuti da je ista svejedno sposobna pokretati manje zahtjevne igre te da se odlično snalazi u grafički intenzivnijim zadacima, poput jednostavnije montaže videa ili 3D modeliranja, tako da možete biti sigurni da se možete osloniti na svoj laptop za rad u pokretu. Sve navedeno Intel je, uz pomoć TSMC-a, uspio zapakirati u impresivno učinkovit paket, koji većinu vremena radi na skromnih 17 W TDP-a, dok pri maksimalnim naporima može potegnuti do 37 W, što je i dalje iznimno razumna brojka. Za usporedbu, prošlogodišnji Core Ultra 7 155H je imao minimalan TDP od 20 W, dok mu je maksimalni TDP iznosio vrtoglavih 115 W, što zorno pokazuje koliki je napredak Intel uspio ostvariti na području energetske učinkovitosti.

Asusov Zenbook S 14 uistinu je kompaktan u usporedbi s brojnim konkurentima, te je lako zaboraviti kako je riječ o laptopu s ekranom dijagonale 14 inča

Novi procesori Lunar Lake su zasigurno najuzbudljiviji mobilni procesori koje je Intel plasirao na tržište u proteklih desetak godina. Termalne performanse Zenbooka S 14 također su odlične, uz maksimalnu temperaturu procesora od 97°C u takozvanom "Full Speed" načinu rada, koji vam nudi maksimalne performanse, dok se u „Normal“ načinu rada temperatura procesora zadržala na maksimalnih 90°C. Radna buka sustava hlađenja neovisno o režimu rada je zaista minimalna, što je još jedan u nizu pluseva koje Zenbook S 14 zarađuje. Uz solidan skok kad je riječ o performansama, Intel je kupcima ponudio i zaista impresivnu energetsku učinkovitost – za svaku pohvalu!

Autonomija

Asus uistinu ne štedi kad je riječ o kapacitetu baterije njihovih kompaktnih Zenbooka, stoga je gotovo očekivano da je Zenbook S 14 opremljen baterijom kapaciteta 72 Wh. Jedan od prvih testova koje smo odradili, kako bismo zadovoljili vlastitu znatiželju, jest test reprodukcije videa 1080p rezolucije na YouTubeu uz 50% svjetline ekrana, što nam daje realan scenarij korištenja laptopa. Reći da smo ostali impresionirani bila bi laž, jer smo se u konačnici našli negdje između šoka i nevjerice. Zenbook S 14 izdržao je 17 sati reproducirajući video na YouTubeu. Da taj rezultat stavimo u kontekst, laptope koje inače smatramo impresivnima po pitanju autonomije u ovom testu izdrže oko 15 sati, tako da je Zenbook S 14 uistinu nadišao konkurenciju.

Asus je napravio klasično dobar posao s tipkovnicom Zenbooka S 14, koja će svojim rasporedom i odlično odmjerenom taktilnošću zadovoljiti većinu korisnika

Ima tu, međutim, i loših vijesti. Ponovili smo isti test kako bismo potvrdili ispravnost rezultata, te smo tada uočili kako reprodukcija samog videa nakon nekog vremena postaje manje fluidna, odnosno da dolazi do ispuštanja frameova. To je pojava kojoj ste zasigurno svjedočili ako ste reproducirali YouTube video na nekom starijem računalu ili drugom uređaju i uočili da, iako se video reproducira u stvarnom vremenu, ona nije glatka kako bi trebala biti.

Inženjeri koji su dizajnirali touchpad Zenbooka S 14 zaslužuju posebnu hvalu, jer su u vrlo kompaktan model ugradili touchpad impozantne veličine

Što se tu događa? Kad Zenbook S 14 s vremenom primijeti da izvršava repetitivan, manje zahtjevan zadatak, maksimalno ograniči performanse vlastitog procesora s ciljem ostvarivanja bolje autonomije. To je, kao što smo već naveli, odlično sa stajališta autonomije, no može narušiti iskustvo gledanja videa ili izvođenja sličnih višesatnih zadataka. Naravno, moguće je prilagoditi režim rada kako biste kao prioritet stavili performanse i izbjegli ovaj "problem", no to činite nauštrb autonomije.

Drugi test autonomije koji smo napravili jest klasičan PCMark Modern Office test autonomije, također pri 50% svjetline ekrana. U tom testu rezultati je bio još šokantniji, uz rezultat od 20 sati i 1 minutu, što je jedan od najboljih rezultata koji smo zabilježili u povijesti obavljanja tog testa. Naravno, test smo ponovili te dobili gotovo identičan rezultat. Testiranje autonomije je nerijetko najdulji proces tijekom testiranja laptopa, no još nam se nije dogodilo da na testiranje autonomije iskoristimo puna četiri dana, što je najveći mogući dokaz impresivnosti autonomije Zenbooka S 14.

Zenbook S 14 je laptop s kojim uistinu možete raditi u pokretu, zahvaljujući njegovima kompaktnim dimenzijama i vrlo maloj masi, od svega 1,2 kg

Teško je napisati zaključak recenzije laptopa iz Asusove linije Zenbook, a da izbjegnemo snažan deja vu, no to je u ovom slučaju itekako pozitivna stvar, budući da je riječ o liniji laptopa koji svojim dizajnom, kvalitetom izrade i performansama često postavljaju ciljeve koje drugi proizvođači, nerijetko neuspješno, pokušavaju dostići. Vjerujte nam da je zaista teško pronaći manu ovom laptopu, jer je objedinio sve najbolje što Asus i Intel trenutno mogu ponuditi, u paket koji će zasigurno oduševiti i najzahtjevnije korisnike.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.