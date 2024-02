Asus Zenbook Duo (UX8406) - Dvaput je dvaput

Specifikacije Ekran 2x 14" OLED touchscreen (2.880 x 1.800, 120 Hz) Procesor Intel Core 9 Ultra 185H (16 jezgri) Grafička kartica Intel Arc (integrirana) Memorija 32 GB LPDDR5X 7467 MHz SSD 2 TB NVMe PCIe 4.0 Masa 1,65 kg Dimenzije 314 × 218 × 20 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Dojam Inovativan laptop za sve one koji traže maksimalnu produktivnost u pokretu

Zenbook Duo, zahvaljujući manjku tipkovnice, djeluje kao rekvizit iz znanstveno-fantastičnog filma, te moramo priznati kako smo se tijekom korištenja osjećali kao likovi iz takvih filmova. Kad je zatvoren, djeluje poput još jednog u nizu Zenbooka, što mislimo na najbolji mogući način. Jednostavne, čiste linije Zenbookovima daju vrlo profinjen, profesionalni izgled, a to je za Zenbook Duo odlična kamuflaža za ono što se krije ispod površine.

Dva ekrana uvelike olakšavaju kolaboraciju na radnom mjestu, poput prezentiranja projekata na kojima radite

Prije početka testiranja bili smo pomalo skeptični u vezi s kvalitetom izrade, točnije izdržljivosti, s obzirom na to da je ekran jedan od najkrhkijih dijelova svakog laptopa, a Zenbook Duo ima ih dva. Srećom, Zenbook Duo vrlo nam je brzo dao do znanja kako smo se nepotrebno zabrinjavali. Riječ je o vrlo čvrstom laptopu, usudili bismo se reći i robusnom, koliko god je to moguće za laptop tako kompaktnih gabarita.

Na prvi pogled, Zenbook Duo još je jedan u nizu 14-inčnih laptopa, no zapravo riječ je o svemu, samo ne o običnom laptopu

Fleksibilnost korištenja mnogim korisnicima od velike je važnosti, jer žele uređaj koji će moći koristiti na više načina. Zenbook Duo u tom pogledu nudi zaista mnogo. Moguće ga je koristiti kao klasični laptop, zahvaljujući odvojivoj tipkovnici. Sama tipkovnica vrlo je tanka, no čvrsta, te pruža izvrsno iskustvo tipkanja. Impresionirala nas je – i poprilično iznenadila – činjenica da je opremljena pozadinskim osvjetljenjem. Mogućnost bežičnog povezivanja s laptopom dodatna je blagodat koju nudi.

Dvostruki OLED

Kao predvodnik popularizacije OLED ekrana u laptopima, Asus je očekivano odabrao upravo tu tehnologiju za novi Zenbook Duo. Novi Duo dobio je ne jedan, već čak dva OLED panela, oba dijagonale 14 inča. Razlučivosti su od 2.880 x 1.800 piksela i frekvencije osvježavanja od čak 120 Hz, pred čime je teško ostati ravnodušan. Isto vrijedi i za kvalitetu prikaza koju ekrani Zenbooka Duo nude.

Ugodno nas je iznenadilo to da je Asus za oba ekrana odlučio koristiti jednake panele. Prethodne iteracije Zenbooka Duo za sekundarne su ekrane koristile panele s osjetno lošijim performansama u odnosu na glavni.

Kako bi se ostvarila maksimalna preglednost oba ekrana, Asus je implementirao stalak, koji Zenbook Duo čvrsto i stabilno drži na mjestu

Oba ekrana imaju podršku za korištenje stilusa, koji dolazi u paketu sa Zenbookom Duo, što će zasigurno oduševiti sve one koji su planirali kupiti taj model za kreativni rad, poput grafičkog dizajna. To također znači da su oba ekrana osjetljiva na dodir.

Načini korištenja - Dva ekrana, brojne kombinacije

Korištenje klasičnog laptopa vrlo je intuitivno, u tolikoj mjeri da je postalo dosadno. No, manjak mogućnosti prilagodbe našim potrebama ponekad djeluje sputavajuće. Upravo na tom području Zenbook Duo nudi mnogo više od konkurencije, jer formulu klasičnog laptopa okreće naglavačke. Zenbook Duo moguće je koristiti na čak pet različitih načina, među kojima je prvi ujedno i onaj najklasičniji – kao laptop s fizičkom tipkovnicom.

Odvajanjem fizičke tipkovnice, laptop možete koristiti u "Dual Screen" načinu rada, gdje dobivate pristup drugom ekranu. Treći način je Dual Screen s virtualnom tipkovnicom, gdje dio sekundarnog ekrana koristite za unos teksta, a dio za prikaz sadržaja prema izboru. Četvrti način korištenja Zenbooka Duo jest "Sharing", u kojem laptop postavljate ravno na površinu, te se sadržaj ekrana međusobno zrcali, što omogućuje kolaboracijski rad korištenjem jednog računala. Peti i posljednji scenarij jest onaj koji bi mnogima mogao biti ujedno i najzanimljiviji, a to je "Desktop" način rada, gdje odvajate tipkovnicu i koristite ju kao klasičnu bežičnu tipkovnicu s touchpadom, a sâm Zenbook Duo postavljate na bok, kako biste dobili mogućnost korištenje oba ekrana u portretnoj orijentaciji, što je osobito korisno za uredski rad. Asus je Zenbook Duo učinio zaista svestranim uređajem, tako da gotovo svaki korisnik može pronaći idealan način njegova korištenja.

Ultradevetka

U utrobi novog Zenbooka Duo dom je našla prva generacija Intelova procesora Ultra. Konkretno, riječ je o konfuzno nazvanom modelu Core Ultra 9 185H, koji nudi 16 jezgri u 6P + 8E + 2LPE konfiguraciji. Krenimo od onog što vas vjerojatno najviše zanima, a to su LPE, odnosno "Low Power Efficient" jezgre. Te jezgre nude maksimalnu energetsku učinkovitost nauštrb performansi, te su previđene za izvođenje onih, najmanje zahtjevnih zadataka, odnosno, mogli bismo reći, održavanju računala na životu. Ta konfiguracija u tri razine performansi jezgri novost je kod Intela, te je idealna upravo za uređaje kao što je Zenbook Duo.

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Cinebench 2024 Multi-Core 535 Single-Core 107 PCMark 10 Extended Score 6.704 Essentials 10.720 Productivity 8.999 Digital Content Creation 8.772 Gaming 6.450 V-ray Benchmark 5.0 vsamples 8.690 GPU CUDA vpaths 225 Baterija PCMark 10 Modern Office – jedan ekran 12 h 30 min PCMark 10 Modern Office – dva ekrana 8 h 55 min

Performansama se Core 9 Ultra 185H nalazi između Appleovih procesora M1 i M2, što će zadovoljiti većinu korisnika, premda ne možemo reći da od njega nismo očekivali još malo više. Apple je, očito, nedostižan kad je riječ o mobilnim procesorima, te ćemo i dalje morati čekati na Intelov procesor koji bi se mogao natjecati s aktualnom ponudom kupertinskog mastodonta. Korisnici poput grafičkih dizajnera, fotografa i 2D animatora, vjerojatno će biti potpuno zadovoljni performansama koje im Zenbook Duo može ponuditi, no videomontažeri, 3D animatori i ostali kreativci, koji traže najvišu dostupnu razinu performansi, ipak će morati potražiti neki drugi model.

Tih i topao

Zenbook Duo odlično se snalazi u ulozi stolnog računala, osobito kad je riječ o uredskom radu, poput unošenja i obrade teksta

Postavljanje sekundarnog ekrana na mjesto gdje bi se inače nalazila tipkovnica, odlična je ideja, no također zahtijeva prilično inovativan pristup sustavu hlađenja, kako bi se spriječio međusobni prijenos topline između procesa i ekrana. Ekrani i toplina nisu osobito dobar spoj, čega je Asus itekako svjestan, stoga su između matične ploče i donjeg OLED panela ostavili tanki prostor, te su na sâm ekran postavili termalnu zaštitu. Sve to omogućilo je zadržavanje temperature sekundarnog ekrana ispod 45 °C, što će mu omogućiti mnogo dulji životni vijek.

Visoka čvrstoća i odlične performanse sustava hlađenja rezultat su vrlo kompleksne konstrukcije tog modela

Sustav hlađenja procesora sastoji se od dva ventilatora i dvije toplovodne cijevi, što je impresivno, uzmemo li u obzir vrlo kompaktne dimenzije laptopa. Pogurate li procesor do samih granica, doseći će temperaturu od 99 °C – visoko, no ne i zabrinjavajuće, s obzirom na to da ostaje unutar Intelovih specifikacija. Radna buka sustava hlađenja vrlo je niska te korištenje Zenbooka Duo čini izrazito ugodnim, čak i kad ga opteretite do samih granica.

Fleksibilna autonomija

Tipkovnicu Zenbooka Duo moguće je spojiti žično ili bežično, kako biste imali maksimalnu fleksibilnost tijekom rada

Ekrani su nerijetko najveći neprijatelji autonomije prijenosnih uređaja, stoga je logično pretpostaviti kako će laptop s dva ekrana imati groznu autonomiju. Zadovoljstvo nam je istaknuti da kod Asusa ta logika ne vrijedi. U tanko kućište Zenbooka Duo smjestila se baterija kapaciteta od čak 75 Wh. Visoki kapacitet i energetski učinkovit hardver, omogućit će vam oko devet sati autonomije, koristite li oba ekrana na oko 50% snage osvjetljenja, te preko 12 sati, koristite li samo jedan ekran. Impresivno je da tako kompaktan uređaj može bez problema izdržati prosječni uredski radni dan, uz korištenje dva ekrana, te gotovo dva radna dana, koristimo li samo jedan ekran. Energetska učinkovitost modernog hardvera čak i nas, koji redovito pratimo hardverske novitete, ponekad ugodno iznenadi.

Asus ScreenXpert - Susret prilagodljivosti i produktivnosti

Zenbook Duo, zahvaljujući sekundarnom ekranu, uistinu je svestran, no kako biste ga mogli maksimalno iskoristiti, Asus je pripremio ScreenXpert, aplikaciju koja omogućuje naprednu prilagodbu i dodavanje brojnih funkcionalnosti sekundarnom ekranu. ScreenXpert na sekundarni ekran dodaje vrlo praktičan kontrolni centar, ispunjen korisnim funkcijama, kao što su podešavanje svjetline ekrana, uključivanje "Sharing" načina rada, zaključavanje rotacije ekrana, brzinsko prebacivanje aplikacija između ekrana, i još mnogo toga.

Osobito su zanimljiva četiri prečaca za napredno korištenje sekundarnog ekrana, od kojih je prvi za rukopis teksta. Ako volite rukom pisati tekst, Zenbook Duo itekako će vam se svidjeti, jer nudi veliku površinu za pisanje, uz vrlo pouzdano prepoznavanje rukopisa. Drugi prečac omogućuje da sami postavite određene funkcije koje često koristite u grupu prečaca, kako biste mogli povećati produktivnost. Treći prečac uključuje virtualnu numeričku tipkovnicu, koju će itekako cijeniti svi oni koji se bave velikom količinom unosa brojčanih podataka. Zadnji alat na raspolaganju je kontrolna ploča, koju možete prilagoditi prema vlastitim potrebama, odnosno programima u kojima radite. Primjerice, radite li u Adobe Lightroomu, na kontrolnu ploču možete postaviti ključne funkcije u obliku klizača, kako biste brže mogli obrađivati fotografije bez korištenja klizača u samom programu.

Zenbook Duo je neobičan, no vrlo suvisao laptop, koji svojim korisnicima nudi impresivnu fleksibilnost, uz solidne performanse. Laptop s dva potpuno funkcionalna ekrana mnogi su oduvijek sanjali, pa nas izuzetno veseli što je ta vizija uspješno pretočena u funkcionalan uređaj. Malo je toga što mu možemo prigovoriti, te smatramo kako bi trebao biti predmet razmatranja svakoga tko si ga može priuštiti. Nadamo se kako će vremenom takav format laptopa biti dostupan po nižoj cijeni, kako bi i obični smrtnici mogli uživati u njihovim karakteristikama.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.