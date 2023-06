Asus Zenbook S 13 OLED UX5304 - Više od ultrabooka

SPECIFIKACIJE Ekran 13,3" OLED (2.880 x 1.800, 60 Hz) Procesor Intel Core i7-1355U (10 jezgri) Grafička kartica Intel Iris Xe (integrirana) Memorija 16 GB DDR5 SSD 512 GB NVMe PCIe Masa 1 kg Dimenzije 296 × 216 × 12 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Dojam Kvalitetan i odlično opremljen laptop impresivno kompaktnih gabarita

Laptopi su poput kotača, izum čija forma je odavno usavršena i svaki pokušaj njezine izmjene brzo otpišemo kao inovaciju s ciljem promjene, a ne stvarnog napretka. Heksagonalni kotač uistinu jest drugačiji od klasičnog, dosadnog, okruglog kotača, no to ga ne čini boljim, već samo drugačijim. Upravo to je kamen spoticanja mnogih proizvođača laptopa; izdvajanje iz gomile bez kršenja ustaljenih pravila dizajna prijenosnog računala.

Asus je sa svojim Zenbookom S 13 OLED odlučio iz gomile iskočiti finim ugađanjem poznate formule, kako bi mogli napraviti brži i jači, no prije svega, lakši i tanji model od onih koje nudi konkurencija.

Čvrst kao stijena, tanak kao britva

Poklopac ZenBooka S 13 OLED ima teksturu koja podsjeća na kamen, što pridonosi sveukupnom dojmu visoke kvalitete izrade

Odmah ćemo reći kako smo ovu recenziju napisali na nešto starijem rođaku testiranog modela, Zenbooku 13 OLED UM325, čije je kućište škripavije od vrata zapuštene staje. Upravo nas je svakodnevno korištenje tog modela natjeralo da dodatnu pozornost pri testiranju ultrabooka posvetimo kvaliteti izrade, kako se ne bismo ponovno "opekli". Dani škripavih kućišta definitivno su iza Asusa, što potvrđuje Zenbook S 13 OLED, koji smo podvrgnuli popriličnoj torturi tijekom testiranja, no nije ispustio niti najmanji zvuk. Cijelo kućište iznimno je čvrsto te djeluje gotovo kao da je izrađeno iz jednog komada, što je osobito impresivno uzmemo li u obzir njegovu zadivljujuću debljinu, odnosno tankoću, od samo 10,9 mm, što ga čini čak 30% tanjim od njegova već impresivno tankog prethodnika.

Ono što ćete zasigurno prvo uočiti kod ovog laptopa njegov je tanak profil, koji uistinu odiše elegancijom

Takva dijeta zahtijeva mnogo strateškog planiranja i redizajniranje većine komponenti. U automobilskoj industriji Mazda je implementirala takozvanu "gram strategiju", koja se zasniva na ideji da smanjenjem mase svakog dijela automobila za jedan gram auto kao cjelina postaje osjetno lakši, s obzirom na to da se zbog velikog broja dijelova grami brzo pretvore u kilograme. Asus je na sličan način pristupio dizajniranju Zenbooka S 13 OLED, te su većinu komponenti smanjili i olakšali, što im je omogućilo da dizajn učine impresivno tankim, i masu ograniče na samo 1 kilogram.

Apsolutni adut

OLED ekrani definitivno više nisu novitet, no na tržištu laptopa svejedno su rijetkost. Među rijetkim modelima koji nude OLED ekrane većina dolazi upravo iz Asusa, što Asus stavlja u vrlo povoljan, mogli bismo reći gotovo monopolistički, položaj. Iako je riječ o ekranu koji je naizgled gotovo identičan onom ugrađenom u prošlu inačicu Zenbooka S 13 OLED, Asus ga je ipak unaprijedio jačim osvjetljenjem, koje čini popriličnu razliku.

Na dijagonali od 13,3 inča Asus nije štedio s pikselima, tako da je razlučivost tog ekrana 2.880 x 1.800 točaka, što rezultira gustoćom od čak 255 piksela po inču. Produktivcima će osmijeh na licu izazvati činjenica da je omjer stranica ekrana 16:10, što uvelike povećava preglednost dokumenata, a pozitivan utjecaj na preglednost ima i visoka svjetlina od 550 cd/m2.

Testiranje emisija štetnog plavog svjetla - Ogledalce, ogledalce moje...

Jedna od velikih prednosti OLED ekrana jest činjenica da emitiraju mnogo manje štetnog plavog svjetla. Mnogi korisnici objavili su rat plavom svjetlu, tako da koriste razna softverska rješenja, poput filtera plavog svjetla, te hardverska, kao što su naočale s filterima za plavo svjetlo, kako bi što kvalitetnije sačuvali svoj vid ili bioritam. Nažalost, navedena rješenja nisu podobna za korisnike čiji rad ovisi o preciznom prikazu boja te si ne mogu priuštiti "luksuz" filtriranja boja.

Upravo za takve korisnike OLED ekrani su spas. Kako bismo se uvjerili u nisku razinu emitiranja plavog svjetla kod testiranog Zenbooka, Asus nam je uz uređaj poslao i poseban optički filter Edmund Opticsa. Princip rada tog filtera jest da izolira određenu valnu duljinu svjetla, kako biste mogli vidjeti prisutnost neke boje. Sam filter izgleda kao ogledalo, no ako se fokusirate, pri gledanju odraza ekrana možete vidjeti kako on "isijava" plavu boju, iako je golim oko naizgled u potpunosti crn. Plava boja obično se nalazi na valnoj duljini između 450 i 495 nm, no ovaj filter ciljano prikazuje valnu duljinu od 436 nm, što je valna duljina plavog svjetla koje emitira većina svjetlosnih tijela, pa tako i OLED ekrani. Usporedili smo razne ekrane, primarno one koji koriste IPS te PLS matrice, sa Zenbookovim OLED panelom, te se uvjerili kako IPS i PLS ekrani uistinu emitiraju plavo svjetlo, čak i kada prikazuju samo crnu boju, dok OLED ekrani ne emitiraju primjetnu količinu plave boje. Želite li sačuvati svoje oči, Zenbook S 13 OLED – i OLED paneli općenito – pomoći će vam u tome.

Zaista je teško naći manu ovom ekranu, i vjerujte nam da smo se potrudili te pokušali na sve načine pronaći scenarije u kojima je ekran Zenbooka S 13 OLED prosječan, no nismo uspjeli. Ako vam je ekran prioritet pri izboru laptopa, onda vam Asusovi modeli s OLED panelima moraju biti pri samom vrhu popisa, a među njima bi upravo Zenbook S 13 OLED trebao biti prvi.

Plitko, pliće

Jedna od mana svakog tankog uređaja, pa tako i Zenbooka S 13 OLED, jest manjak fizičkog prostora koji ograničava funkcionalnost određenih komponenti, među kojima je upravo tipkovnica.

Iako kompaktna, tipkovnica nudi vrlo dobar raspored, zahvaljujući uklanjanju rjeđe korištenih tipki

Budući da je samo kućište ovog modela vrlo plitko, sama tipkovnica ima ograničenu dubinu koja, ovisno o vašim preferencijama, pozitivno ili negativno utječe na osjećaj pri tipkanju. Sam hod tipki vrlo je kratak, što nam se nije svidjelo, jer smo nakon kraćeg korištenja osjetili kako nam udaranje tipki o dno kućišta umara zglobove prstiju. Asusova serija Zenbook inače je poznata po odlično balansiranim tipkovnicama, koje unatoč prilično tankim kućištima tih modela nude odličan omjer hoda tipki i taktilnosti. No ovaj put Asus je uistinu maksimalno ograničio prostor za tipkovnicu, što je primjetno ograničilo hod tipki. Volite li vrlo taktilne, plitke tipkovnice, ovo bi mogao biti savršen izbor za vas, no ako ste ipak poput nas – korisnik koji traži tipkovnicu s barem prosječnim hodom tipki – Zenbook S 13 OLED vjerojatno će vas razočarati.

Novi hardver

U impresivno tankom kućištu Zenbooka S 13 OLED svoj dom pronašao je Intelov novi Core i7-1355U, procesor iz obitelji Raptor Lake koji posjeduje čak 10 jezgri u 2P+8E konfiguraciji. Iako na papiru samo dvije jezgre visokih performansi i čak osam jezgri visoke energetske učinkovitosti ne djeluje kao osobito dobro izbalansirana konfiguracija, u praksi se Core i7-1355U uistinu iskazao svojim performansama u raznim scenarijima korištenja.

Rezultati testiranja Cinebench R23 Multi-Core 6.373 Single-Core 1.689 PCMark 10 Extended Score 4.851 Essentials 9.892 Productivity 6.617 Digital Content Creation 6.054 Gaming 3.778 V-ray Benchmark 5.0 vsamples 4.210 Baterija PCMark 10 Modern Office 12 h 17 min

Za usporedbu s desktop procesorima, performanse su mu otprilike na razini procesora Core i7-7700K, inače jednog od najsnažnijih stolnih četverojezgrenih procesora. Dodatno oduševljava činjenica da maksimalni TDP ovog procesora iznosi samo 55 W, dok mu je osnovni TDP mizernih 15 W. Tijekom testiranja fokusirali smo se na kreativne zadatke, poput uređivanja fotografija u Adobe Lightroom Classicu, s kojima se Zenbook S 13 OLED odlično nosio. Smatramo kako je zbog svog vrhunskog ekrana, kompaktnih dimenzija i performansi Zenbook S 13 OLED gotovo savršen laptop za fotografe koji često putuju i moraju uređivati fotografije daleko od svog glavnog računala.

Vruća frekvencija

Dodatni izazov pri dizajniranju ultrakompaktnog laptopa jest njegov sustav hlađenja. Za razliku od klasičnih laptopa, u kojima proizvođači imaju "luksuz" odabira klasičnih hladnjaka i ventilatora, Asus je za Zenbook S 13 OLED morao pažljivo birati komponente koje će dimenzijama odgovarati u vrlo tanko kućište, bez ugrožavanja termalnih performansi komponenti. Jedan od dosjetljivih načina kako je Asus maksimizirao iskorištenost dostupnog prostora je korištenje dva manja ventilatora umjesto jednog većeg, kao kod prošle inačice Zenbooka S 13 OLED. Iako su performanse samog sustava hlađenja zadovoljavajuće, uz maksimalnu temperaturu procesora od 90 °C tijekom izvođenja sintetičkih testova, ono gdje uvelike zaostaje za konkurencijom akustičke su performanse. Korištenje manjih ventilatora, barem na papiru, jest dobar način iskorištavanja prostora, no zbog svojih kraćih lopatica i više brzine vrtnje, manji ventilatori tijekom rada emitiraju buku visoke frekvencije. Ta frekvencija prilično je neugodna uhu i stvara percepciju da je sustav hlađenja glasniji nego što uistinu jest. Moramo priznati kako nas je tijekom testiranja buka sustava hlađenja uspjela iziritirati i natjerati nas da se udaljimo od laptopa i pustimo ga da se ohladi prije nego što nastavimo s radom. To je osobito problematično ako laptop koristite za zahtjevnije poslove u tihom okružju, poput knjižnice, gdje biste nekoga mogli uznemiriti. Kad laptop nije pod velikim opterećenjem, buka ventilatora, srećom, nije čujna.

Dok konkurencija masivno uklanja priključke sa svojih laptopa, Asus je ovom modelu podario USB Type-A te HDMI konektore

Sustav hlađenja vrlo često povećava brzinu rada ventilatora, čak i pri izvođenju jednostavnijih zadataka. Srećom, unutar aplikacije MyAsus možete postaviti režim rada sustava hlađenja na "Silent", no tada morate imati na umu kako bi lako moglo doći do termalnog throttlinga, odnosno ograničavanja performansi zbog visoke radne temperature.

Od sumraka do zore

Ono gdje uređaji iz linije Zenbook uvijek briljiraju jest autonomija. Zenbook S 13 OLED, sa svojom baterijom kapaciteta 63 Wh, nije iznimka. Kako bi učinili novi Zenbook S 13 OLED osobito tankim, u Asusu su odlučili dodatno stanjiti bateriju, zbog čega joj je kapacitet niži od baterije koja se nalazi u njegovom prethodniku (67 Wh), no zahvaljujući boljoj energetskoj učinkovitosti ugrađenih komponenti, autonomija bi trebala biti ugrubo jednaka, stoga svi koji planiraju nadogradnju na novi model, nemaju razloga za brigu.

Poklopac ZenBooka S 13 OLED moguće je otvoriti pod kutom od 180°, što vam omogućuje da lako nađete optimalan kut gledanja

Autonomiju smo opsežno testirali te sa zadovoljstvom možemo reći kako Zenbook S 13 OLED može izdržati oko 12 sati uredskog rada, uz 50% snage osvjetljenja ekrana, što je odličan rezultat. Tijekom izvođenja zahtjevnijih zadataka autonomija će, naravno, biti nešto lošija, no čak i oni koji planiraju koristiti Zenbook S 13 OLED za intenzivniji rad, mogu očekivati da će on izdržati puni radni dan prije nego što vas prisili da posegnete za strujnim adapterom.

Asus je sa Zenbookom S 13 OLED dodatno usavršio već odličnu formulu ultrakompaktnog laptopa, koju su razvili s prošlom inačicom tog modela. Iako nudi uistinu mnogo, od vrhunske kvalitete izrade, preko jednog od najboljih ekrana na tržištu, do odličnih performansi, dolazi i s pojedinim manama, poput prilično glasnog sustava hlađenja i tipkovnice čiji vrlo plitki hod kvari iskustvo korištenja. Ako vam to nisu nepremostive zapreke, Zenbook S 13 OLED mogao bi biti vaš savršen suputnik.