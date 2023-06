be quiet! Straight Power 12 1000W - Prihvaćanje novog standarda

Be quietova linija napajanja Straight Power 11 nudi modele snage od 750, 850 i 1000 W, učinkovitosti sukladne normi 80 PLUS Gold, no tu je i model Straight Power 11 Platinum od 1000 W, više učinkovitosti - kako i sam naziv sugerira, sukladan je normi 80 PLUS Platinum.