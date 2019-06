Canon EOS R - Inovativnost usmjerena fotografiranju

SPECIFIKACIJE Senzor 30,3 MP full frame Kit-objektiv RF 24-105mm f/4 L IS USM Fotografije RAW, JPEG 30,1 MP (6.720x4.480) ISO 100-40.000 Video UHD 4K H.264, 3.840x2.160@24-30p (120-480 Mbit/s), 1.920x1.080@24-60p (12-180 Mbit/s) Ekran i tražilo 8 cm LCD ekran (2,1 milijun točaka), OLED 1,3 cm tražilo (3,69 milijuna točaka, uvećanje 0,76x), matrični statusni LCD Jamstvo 2 godine

Konačno uvođenje full frame veličine senzora kod Canonovih mirrorlessa za sobom povlači novi mount za objektiv, nazvan RF, promjera 54 milimetra i udaljenosti ruba mounta od senzora od 18 milimetara. Tako širok otvor omogućit će veće mogućnosti prilikom konstrukcije objektiva, i može se očekivati da će Canon izrađivati odlične RF objektive.

EOS R ostavlja dojam “prepakiranog”, malo poboljšanog modela 5D Mk 4. Umjesto značajnih iskoraka u razlučivosti, kvaliteti slike, dinamičkom rasponu ili mogućnostima snimanja videa, Canon je inovirao u stvarima koje nitko nije tražio, ili za koje nismo znali da nam trebaju. Tako su objektivi novog sustava obogaćeni trećim, programabilnim prstenom, koji se može koristiti, primjerice, za blendu ili kompenzaciju ekspozicije – zgodno i praktično.

Ekran je posve upravljiv i osjetljiv na dodir; stražnja strana čini se siromašnijom kontrolama od dijela full frame konkurencije

Druga inovacija je kontrola osjetljiva na dodir (M-Fn, multi-function bar), koja se koristi palcem. Reklo bi se slider ili kontrola za skrolanje – pritisnete li je na lijevoj strani, skače na minimalnu ili prvu vrijednost (ISO, balans bijele ili nešto treće), pritisnete li na desnoj strani, skače na maksimalnu, ali ako stavite prst i onda ga povlačite lijevo-desno, mijenjate vrijednost u veću ili manju. Potencijal je tu, ali u praksi zbog lakog nehotičnog prebacivanja na neželjene vrijednosti dio korisnika neće imati strpljenja za navikavanje.

Umjesto klasičnog znakovnog statusnog LCD ekrančića s gornje strane, EOS R ima moderniji, matrični. Još jedna stvarčica upada u oko – kad je aparat isključen, zatvarač je spušten, odnosno prekriva senzor.

Tijelo je za full frame aparat nešto skromnijih dimenzija, relativno lagano, zbog čega se ovaj fotoaparat s lakoćom drži u ruci. Svatko tko je dosad koristio neki imalo noviji Canonov aparat, neće imati problema sa snalaženjem. Osim preko fizičkih kontrola, aparatom se može upravljati i posve upravljivim ekranom osjetljivim na dodir. Joystick za pomicanje točke za fokusiranje je izostao, pa će ekran koristiti i za tu svrhu.

Pogled odozgora otkriva dovoljno velik grip na relativno kompaktnom tijelu, nekoliko gumbića, dva kotačića za ekspoziciju te matrični statusni ekrančić. Kit-objektiv je velik zbog konstantne blende f/4 na rasponu od 24 do 105 milimetara, a obogaćen je trećim, programabilnim prstenom

Kvaliteta fotografija slična je EOS-u 5D Mk 4, što znači da aparat proizvodi fotografije oku ugodnih boja (ljudi tipično pozitivno reagiraju na boju ljudske kože kod Canonovih aparata), dovoljno visoke razlučivosti i dinamičkog raspona za profesionalno korištenje. Automatski fokus temeljen je na dual-pixel tehnologiji, s točkama koje kadar pokrivaju 80% horizontalno, odnosno 100% vertikalno, i funkcionira sasvim dobro. EOS R može okidati do 8 slika u sekundi, uz inicijalno automatsko fokusiranje, odnosno do 5 slika u sekundi uz kontinuirano.

Iako danas sve više proizvođača u modele za profesionalce ugrađuje dva utora za memorijsku karticu, u EOS R ugrađen je samo jedan. Izostala je i stabilizacija u tijelu (IBIS), koja je također sve češće viđena kod konkurencije. Optički stabilizirani objektivi dobra su stvar, no stabilizacija u tijelu, u kombinaciji s optički stabiliziranim objektivom, diže to na višu razinu, pogotovo za snimanje videa.

EOS R će najviše prigovora zaraditi zbog videa. Iako se korisnik više ne mora maltretirati s kodekom MJPEG, ostala je jedna druga nespretnost, koje nam je poznata s Canonovih DSLR-ova: 1:1 izrez senzora prilikom snimanja 4K videa, što efektivno znači crop faktor od 1,75x, čime EOS R prilikom snimanja 4K videa koristi površinu senzora manju nego APS-C aparati, koji iščitavaju čitav APS-C senzor.

To za sobom povlači potrebu za značajnije širokim objektivima za 4K video, što će najviše pogoditi one koji koriste fotoaparat i za fotografije i za snimanje videa. Onima kojima je dovoljan Full HD video, to neće smetati. Kod 4K videa također je primjetan značajni rolling shutter (lelujava slika pri brzom pomicanju aparata), a najviši framerate pri razumnoj razlučivosti (Full HD) je 60p.

Vrlo rijetko viđena funkcionalnost – kad je aparat isključen, zatvarač štiti senzor od prašine, iako se to nekima neće osobito dopasti jer će zatvarač smatrati osjetljivijim od senzora

Teško je reći kako su inovacije dovoljne da postojeći vlasnik nekog konkurentskog full frame mirrorless aparata, pa i APS-C ili MFT ako mu je važan video, radi EOS-a R prijeđe na novi Canonov sustav. Potencijalne kupce vidimo u postojećim vlasnicima Canonovih DSLR-ova, koji bi htjeli imati mogućnost korištenja svojih objektiva, te novim kupcima koji bi htjeli iskoristiti RF objektive.