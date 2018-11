CAT S-61 - Otporan na (manje-više) sve

Iako postoje razne navlake i zaštite za obične mobitele, koje im povećavaju izdržljivost i vjerojatnost preživljavanja u oštrim uvjetima, nema do mobitela koji je od početka napravljen za takve uvjete. Kao što je slučaj s CAT S61

SPECIFIKACIJE Ekran 5,2”, FHD/IPS, 1.920×1.080, Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm SD630 Octacore 2.2GHz Radna memorija 4 GB Interna memorija 64 / 128 GB Stražnje kamere 16MP autofocus sa PDAF, Dual LED flash

FLIT Lepton Prednja kamera 8MP fiksni fokus Konektori USB Type C, USB-OTG Baterija 4500 mAh Dimenzije 150*76*13 mm Masa 260 g Dodatno GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, and SBAS, BT, WiFi, audio jack, IP68 i IP 69K, MILSPEC 810G, senzor onečišćenja, FLIR, barometar, daljinomjer Boje crna Jamstvo 2 godine

CAT Phone serija je mobitela koje prema specifikacijama i Caterpillarovim CAT logom dizajnira i proizvodi Bullitt Group, a za operacijski sustav koriste Android. Prvi je bio Cat B25, koji je izašao 2013., a nama je sada na test došao S61. Mobitel je nasljednik modela S60, staroga već dvije godine, a ovdje prikazani model prvi put je predstavljen javnosti u veljači ove godine, a prije ljeta počela je i njegova prodaja diljem svijeta.

Radi se o prilično jedinstvenom proizvodu, čak i unutar vlastite kategorije mobitela namijenjenih korištenju na građevini, na otvorenome i u drugim sličnim teškim uvjetima, koji zahtijevaju iznimnu otpornost opreme koja se koristi. Osim toga što je jedini mobitel s certifikacijom IP68 i MIL Spec 810G, jedinstven je i prema tome što dolazi s: FLIR (infracrvenom) kamerom, laserskim mjeračem udaljenosti te senzorom onečišćenja zraka partikulatima.

Naravno, kao i svi mobiteli, ima i običnu kameru, dapače, dvije, prednju i stražnju, pa kad snimate skelu na građevini, istodobno možete slati i vlastite selfieje, ako ima nekoga koga oni zanimaju.

Dimenzije su mu, pak, prilagođene ugodnom nošenju u većem džepu radnog kombinezona, ili kutiji s alatima: 162*77*13 mm, a masa je 260 grama. Iako se prema veličini, ako uzmemo u obzir i “grbu” na vrhu ispod koje se nalaze kamere, može usporediti s većim primjercima “civilnih” mobitela, prema masi prije se može usporediti s manjim tabletima. Čim ga prvi put uzmete u ruku, osjetit ćete težinu. Nije od onih mobitela koje stavite u džep pa odmah zaboravite na njega jer ga i ne osjetite – S61 se osjeti.

Razlog masi, osim vrlo velike baterije od 4500 mAh (nije korisnički izmjenjiva), i lijevano je aluminijsko kućište, i Corning Gorilla Glass 5 staklo, s dodatnim premazom za koje jamče da će izdržati sve osim najgrubljih materijala, i pad na betonsku podlogu s visine od 1,8 metara. Dapače, obrub ekrana i stražnjih kamera malo je odignut tako da štiti stakla, odnosno odmiče ih od podloge na koju polažemo mobitel, ili na koju nam, eventualno, padne.

Mobitel ne pada daleko od skele

Stražnja strana mobitela je gumirana, s teksturom koja dodatno sprečava klizanje uređaja kad je mokar ili zamašćen (njemu to ionako ne smeta jer IP68 jamči otpornost i na vodu i na prašinu), a svi ulazi – audio jack, USB-C i microSD zaštićeni su poklopcima.

S lijeve strane uređaja nalazi se i programabilno “PTT” (push-to-talk) dugme, koje se može programirati za korištenje mobitela kao talkie-walkie s drugim takvim uređajem. Ipak, da bi to bilo moguće, potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju koja simulira walkie-talkie preko WiFi ili mobilne podatkovne veze. Dakle, S61 nema u sebi ugrađen i walkie-talkie, već se ta funkcionalnost može simulirati odgovarajućim softverom.

Za razliku od većine drugih mobitela, S61 možete sa sobom ponijeti i u ronjenje plićakom – do tri metra dubine. Ovo je nešto manje od prethodnika, S60, koji je imao posebnu zaštitu zvučnika kad je pod vodom, ali kako to u praksi nitko nije koristio, dizajneri su odlučili maknuti to s ovoga modela.

S obzirom na to da ide pod vodu, logično je da se ovaj uređaj bez problema može koristiti i na kiši i snijegu. Prema specifikacijama, ne smetaju mu temperature do -25 i do +55 stupnjeva, a podnosi i niže i više od toga, ali samo u transportu, ne i u radu.

Ekran je dijagonale 5,2 inča i FHD razlučivosti te je ugodan za korištenje na otvorenom i u zatvorenim, mračnijim prostorima. Ne može se mjeriti s najboljim ekranima mobitela danas, ali svakako je vrlo oštar i čitljiv. Problem je, donekle, zaštitni sloj, koji je ponešto refleksivan pa pod jakim suncem bliješti i čini ekran manje čitljivim.

Operacijski sustav je Android 8.1.0 (Oreo), a trebao bi se nadograditi na Android Pie kada kasnije bude dostupan, ovisno i o operateru. OS nema nekih posebnih prilagodbi, a mobitel dolazi s predinstaliranim aplikacijama koje koriste laserski mjerač udaljenosti, kvalitete zraka i termalnu kameru. Naravno, s Google Playa moguće je instalirati i bilo koju drugu aplikaciju za Android.

Laseri!

Laserski mjerač za prvo je korištenje potrebno kalibrirati, odnosno aktivirati ga za udaljenost kojoj znamo veličinu, upisati je i nakon toga sam daje mjere za sve ostale udaljenosti i mjerenja. Korištenjem stražnje kamere i lasera, moguće je fotografijama pridodati vrijednosti udaljenosti, što je zgodno za građevinske, zidarske, keramičarske i slične radove.

Preciznost mjerenja je unutar centimetra do razdaljine od nekoliko metara, a moguće je mjerenje i većih udaljenosti (nama je uspjelo izmjeriti udaljenost dviju zgrada od 50+ metara), ali onda i preciznost opada. Imajte na umu da laserski crveni marker nije pretjerano jak i pri danjem svjetlu na većim udaljenostima postaje praktički nevidljiv. Također, osim vidljivog, tu je i nevidljivi laserski snop pa se oduprite impulsu da se igrate s mačkama, ako ih imate, a koje su jednostavno lude za crvenom točkicom, jer im možete ozbiljno ozlijediti oči.

Senzor kvalitete (zagađenosti) zraka navodno treba 36 sati da bi se kalibrirao nakon uključivanja mobitela. Nakon toga mjeri količinu hlapljivih organskih spojeva (volatile organic compounds – VOC) u zraku koje ispuštaju boje, otapala i slične kemikalije, i automatski to radi svake četiri sekunde i oglašava se alarmom kada prijeđu zadane limite.

U našem slučaju javljao se u sobama i kupaonicama kada su se koristili osvježivači i dezodoransi, i to žutom i crvenom uzbunom, tako da možete imati povjerenje kako vas neće iznevjeriti i kada su malo nezgodniji spojevi u pitanju.

Termalna kamera (FLIR – forward looking infrared) priča je za sebe. Izuzetno precizno detektira temperaturu objekata koje snima unutar jednog stupnja pa se čini vrlo korisna, ne samo u strojarstvu i kod inženjerskih projekata većeg opsega, već i za kućne samograditelje računala koji žele na brzinu izmjeriti dijelove i komponente računala koji se najviše griju i koliko se griju.

Autonomija

Zahvaljujući velikoj bateriji od 4,5 Ah, kod S61 možete računati na 48 sati autonomije “pod sigurno”, a za one koji manje vise po Facebooku i općenito rjeđe koriste mobitel za aktivnosti koje ne zahtijevaju upaljen ekran, očekujte tri dana s jednim punjenjem.

Naravno, tu autonomiju “osjetit” ćete – kako smo rekli, ovo nije lagani mobitel. Međutim, u vremenu kada moramo prihvatiti kao normalno da mobitel ujutro skidamo s punjača i navečer ga, kad se vratimo doma, ponovno punimo jer je ostao na minimumu, ovo je itekako vrijedno spomenuti.

Neki drugi recenzenti spominju bugovitost softvera, ali mi to nismo uspjeli detektirati u vremenu u kojem smo S61 imali kod nas na testu. Moguće je da je to istina, ali nama je sve savršeno radilo.

Ciljna skupina?

Govoreći “po srcu”, svatko tko voli napredne gadgete volio bi imati i ovaj mobitel. Jest da je neobičan, glomazan i težak, ali ima ono što niti jedan drugi nema: laserski daljinomjer, detektor onečišćenja zraka, FLIR kameru, plus sve ostalo što imaju i svi drugi mobiteli: žiroskope, GPS, akcelerometre i ostalo, a sve to uz izuzetnu robusnost i autonomiju.

Problem je, naravno, cijena, koja ovaj mobitel stavlja u najgornju kategoriju uređaja, i to onih “hipsterskih”, u koje on ne spada.

Ovo je, da ponovimo još jednom, mobitel za vanjske prostore, gradilišta, naftne bušotine i platforme, inženjere u postrojenjima. U tom smislu integracija tri dodatna senzora u ovaj uređaj genijalna je stvar za relativno uzak krug korisnika, koji izuzev S61, praktički i nemaju niti jedan drugi mobitel istih ili sličnih mogućnosti, izuzev prethodnog modela S60, koji je ipak lošiji od ovoga prema svim specifikacijama.

Jako moćna stvar, ali za vrlo ograničenu publiku.