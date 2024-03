Chuwi GemiBook Pro - Nabavili smo laptop s Wisha za 140 eura

Predomišljali smo se - ima li smisla riskirati i kupiti kineski Chuwi prijenosnik, po sumnjivo maloj cijeni? Djelovalo je to poput suludoga bacanja novca, istina nevelikog, ali kada smo na Bugovom forumu pročitali preporuku iskusnog forumaša, prelomili smo i krenuli u avanturu - kupili smo laptop GemiBook Pro za oko 140 eura s ekspresnom dostavom. Koristili smo ga gotovo svakodnevno proteklih tjedana, evo prvih dojmova...

Specifikacije Ekran 14" IPS (2.160 x 1.440, 60 Hz) Procesor Intel Celeron N5100 (4 jezgre) Grafička kartica Intel UHD 600 (integrirana) Memorija 8 GB LPDDR4X SSD 256 GB NVMe Dimenzije i masa 310 × 229,5 × 20,6 mm, 1,5 kg Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 12 mjeseci Dojam: Vrlo jeftin laptop koji izgleda skuplje i solidno služi svrsi

Kompaktni prijenosnik s 14-inčnim 2K zaslonom koji se, uz malo sreće, može kupiti za oko 140 eura? Kako bi rekla naša bivša predsjednica, „tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može“. Pod ovo „ja“, mislim na Chuwi, kineskog proizvođača tableta, računala i laptopa koji je proteklih godina postao popularan i na našem tržištu, ponajviše zbog pristupačnih cijena koje su mnogima privlačne.

Mi smo također čuli za hvalospjeve o tim, prije svega jeftinim laptopima, ali nismo se usudili posegnuti za bankovnom karticom sve do nedavno. Naime, tamo negdje krajem veljače na Bug forumu u temi „Popusti, akcije i dobre ponude“ za hardver, dugogodišnji korisnik Djigibao objavio je da se na Wishu može uzeti Chuwi GemiBook Pro za 128 eura. Specifikacije, naravno, nisu bogzna što, ali nije ni cijena. Ukratko, odmah smo uzeli laptop i s ekspresnom dostavom, i to nas je koštalo oko 140 eura.

Iako smo prvo mislili da laptop dolazi iz Kine, poslan je iz njemačkog skladišta te je na našoj adresi bio nakon tri radna dana. Kutija u kojoj je stigao bila je poprilično zaštićena, a u paketu se, osim uputstva, nalazio adapter za punjenje s europskim nastavkom i nekoliko silikonskih podloga za tipkovnicu s različitim rasporedom. Hrvatskog, na žalost, nema, stoga nema ni dijakritičkih znakova na tipkovnici.

Sve što se dobi s Chuwijem. Foto: Bug.hr

Zaslon koji se teško nalazi za tu cijenu

Odmah pri prvom vađenju laptopa iz pakiranja, imali smo dojam kako je riječ o znatno skupljem uređaju. Tanak je i dovoljno čvrst, a čini nam se kao da nije cijeli napravljen od plastike, što je pravo čudo za vidjeti u ovom cjenovnom rangu. Touchpad je poprilično velik, što svakako pohvaljujemo, a tipkovnica je onako – prolazna.

Laptop smo uključili i odmah je počela instalacija Windowsa 11 (iako piše da dolazi s Windowsom 10). Znači, čisti plug 'n' play za svega 140 eura, bravo Chuwi! No, prijeđimo sada na specifikacije. Prvi na redu je zaslon, 14-inčni IPS rezolucije 2.160 x 1.440 od 60 Hz, ujedno i glavni adut ovog laptopa i razlog zašto se doima skupljim.

Nakon nekoliko tjedana korištenja, na zaslon uglavnom nemamo zamjerki te tvrdimo da boljeg u ovom cjenovnom rangu vjerojatno nema. Ne sviđa nam se, doduše, što je finiš zaslona glossy, pa su refleksije poprilično vidljive u pojedinim uvjetima. Ipak, pohvalili bismo omjer slike 3:2, što je idealno za pregledavanje dokumenata i surfanje internetom.

Zaslon je glossy, stoga su i refleksije poprilično vidljive. Foto: Bug.hr

Specifikacije i performanse

Nadalje, naš Chuwi GemiBook Pro pogoni Intelov četverojezgreni Celeron N5100 uparen s integriranom UHD 600 grafikom te s 8 GB LPDDR4X RAM-a i 256 GB SSD memorije. Dakle, sasvim realna konfiguracija za ovu cijenu, koja nije namijenjena rješavanju nekih zahtjevnih zadataka ili pak igranju igara. Moguća je ugradnja još jednog NVMe SSD-a do 1 TB, a valja istaknuti da postoji i podrška za TF karticu do 128 GB. Za one koji se već pitaju, odmah odgovaramo - ne, RAM se ne može nadograditi.

Iako smo bili skeptični vezano za performanse (priznajemo, nismo Celerone koristili dugo godina), one su se pokazale sasvim prihvatljive za neka realna očekivanja. Korištenje Google Chromea s otvorenih nekoliko kartica, dok je u pozadini Word ili pak PowerPoint, bilo je sasvim glatko. Gledali smo i raznovrstan sadržaj, od filmova na Netflixu i videa na YouTubeu, do linearne televizije putem A1 Xplore aplikacije. Nikakvog štekanja nije bilo, a nismo primijetili ni da je temperatura dosegla neke nenormalne razine.

Za Chuwije se često znala naći primjedba da imaju problema s primanjem Wi-Fi signala, ali to kod nas nije bio slučaj. Laptop smo koristili svugdje, u kafiću, javnom prijevozu, na faksu i u parku i nikad nismo imali problema s vezom, bilo da smo se spajali putem mobilnog hotspota ili na neku javnu Wi-Fi mrežu.

Chuwija smo nosili svugdje sa sobom, pa tako i na faks. Smatramo ga dobrim izborom za studente društvenih znanosti. Foto: Bug.hr

Vjerovali ili ne - ima i mana!

Kako smo često s njim bili po vani, imali smo priliku dobro upoznati autonomiju za koju je brine baterija od 38 Wh. Odmah ćemo reći, očekivali smo više u tom pogledu. Iz laptopa smo izvukli oko četiri sata korištenja uredskih aplikacija i surfanja Internetom. No, plus je što se može napajati preko USB-C kabla, što olakšava snalaženje u kriznim situacijama.

Kad je već počela priča o utorima, tu imamo još jednu zamjerku – premalo ih je. Chuwi GemiBook Pro ima jedan USB-A 3.0 utor, jedan USB Type-C s Power Delivery tehnologijom, DC priključak, 3,5-milimetarski za slušalice i već spomenuti utor za TF karticu. Međutim, budući da je to trend kojeg slijedi većina proizvođača kompaktnih prijenosnika, može se i tomu pogledati kroz prste.

Nadalje, kvaliteta mikrofona, zvučnika i web kamere je ispod prosjeka, baš u skladu s cjenovnim rangom. Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje u dvije razine, ali je zanimljivo da nam ono nikako ne može ostati spremljeno, odnosno potrebno ga je uključiti svaki puta kada se ponovno uključuje laptop. Također, klikovi na touchpadu „hvataju“ čak i centimetar od touchpada pritiskom na kućište, što je u neku ruku humoristično.

Sve u svemu, Chuwi GemiBook Pro za cijenu od oko 140 eura ispunjava očekivanja i radi svoj posao sasvim korektno, tako da ćemo ga rado nastaviti koristiti u ulozi sekundarnog laptopa kojeg nam nije žao svugdje nositi. Usprkos tome što se doima izdržljivim, pravo će stanje biti poznato tek u budućnosti. No, tu je jamstvo proizvođača od 12 mjeseci koje bi trebalo u teoriji smanjiti potencijalne brige od kvarova.

Napominjemo, na kraju, da ovog laptopa trenutno nema za kupiti na europskoj stranici Chuwija te da je na Wishu u ovom trenutku nedostupan. Ako ga slučajno želite kupiti, savjetujemo da ga dodate u košaricu na Wishu i pričekate da se ponovno pojavi. Cijena je očito – primamljiva.