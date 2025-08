Konvertibilni laptop Dell 14 Plus 2-u-1 dolazi s Intel Core Ultra procesorima i solidnom opremom

2-u-1 laptopi omogućuju korištenje u više načina rada uključujući i tablet, a ovaj Dell 14 Plus uz to dolazi s Intel Core Ultra procesorima, solidnim izborom konekotra koji uključuje i Thunderbolt te prepoznatljivim dizajnom

SPECIFIKACIJE – Dell 14 Plus 2-u-1 Ekran 14 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 256V (4 P, 4 LP/ 8 T) Grafička kartica Intel Arc 140V Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x USB C (1 x Thunderbolt 4, Power delivery, DisplayPort)

1 × USB A

3,5-mm audio Masa 1,61 kg Dimenzije 314 × 226,15 × 16,39 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 1.613,07 eura

Od 2025. godine Dell je uveo novu nomenklaturu svojih laptopa, pa je tako nasljednik Inspiron 14 Plus 2-u-1 uređaja stigao u obliku Dell 14 Plus 2-u-1. Ovaj laptop spaja ono najvažnije iz samog imena u vidu mogućnosti korištenja u više načina rada, preko kvalitetnog kućišta, a tu su i solidne hardverske specifikacije, no voljeli bi vidjeti napredniji ekran, pogotovo ako znamo da se radi o vrlo prenosivom uređaju koji se može koristiti i kao tablet.

Dell 14 Plus 2-u-1 ima metalni poklopac ekrana, šarku koja omogućuje okretanje ekrana za 360 stupnjeva i minimalistički dizajn

Dizajnerski se ovaj uređaj nije previše pomaknuo od prošle generacije, a sliči i običnom Dell 14 i 16 Plus modelu. Glavna razlika su ugrađene šarke koje omogućuju okretanje ekrana za 360 stupnjeva i korištenje u više načina rada između klasičnog laptopa i tableta. Dell 14 Plus stiže s metalnim poklopcem ekrana i plastičnim odmorištem za dlanove te bazom laptopa, a stiže u Ice Blue boji. Dizajn je minimalistički, a iako je Dell među prvima počeo koristiti ultra tanke rubove oko ekrana, u ovom modelu oni su prisutni sa strana. Gornji okvir je nešto deblji i u njemu se smjestila Full HD web kamera s fizičkim pokrovom i IR senzorom za lakši login u sustav.

Laptop ima IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetline 300 cd/m2

Kada smo već kod ekrana, radi se o klasičnom IPS panelu usmjerenja 16:12 i rezolucije 1920 x 1200 piksela koji stiže sa svjetlinom od 300 cd/m2 i ne ističe se osobito širokom paletom boja. Iako je ovdje riječ o dodirnom ekranu, sam panel po karakteristikama spada u srednju kategoriju i jasno je područje za unaprjeđenje za sljedeću seriju.

Uređaj može poslužiti i kao veliki tablet

Ova se Dellova serija laptopa oslanja na Intelove Lunar Lake procesore, pri čemu su najjači dostupni modeli Ultra 9, dok ovaj konkretan primjerak koji na našem tržištu ima cijenu od 1613 eurav stiže s Ultra 7 256V procesorom. Radi se o izuzetno štedljivom procesoru koji ima četiri performance i četiri low power jezgri, a ističe se nešto jačom Arc 140 V grafičkom karticom s kojom ćete moći na nižim postavkama zaigrati i poneku ozbiljniju igru. Uz procesor su tu 16 GB radne memorije i SSD od 1 TB. Osim što ćete svakodnevne zadatke, uredske aplikacije i poneku zahtjevniju radnu aplikaciju moći nesmetano koristiti na ovom hardveru, štedljiva verzija procesora omogućuje i preko 15 sati rada na jednom punjenju.

Osim dodirnog ekrana Dell se oslanja na pozadinski osvjetljenu tipkovnicu i prostrani touchpad za navigaciju kroz sustav

Dell 14 Plus 2-u-1 ima tipičnu tipkovnicu za 14'' laptope, očekivano bez numeričkog dijela. Tipke nemaju osobito dug hod, dovoljno su široke s dosta razmaka između tipaka. Radi se o pozadinski osvjetljenoj tipkovnici sa stisnutijim tipkama za smjer i sada nezaobilaznom Copilot tipkom. Ispod se nalazi relativno prostrani touchpad. Od konektora je Dell ponudio HDMI 2.1, dva USB C od čega je jedan Thunderbolt 4, USB A i 3,5 mm audio konektor. Ukupno se radi o vrlo dobro balansiranom laptopu koji kod nas ima nešto višu cijenu, a za to nudi dugu autonomiju, 2-u-1 funkcionalnost i vrlo dobre hardverske specifikacije.