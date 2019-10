Cooler Master MM710 - Rođen za pucačine

SPECIFIKACIJE Tip senzora Optički (PixArt PMW3389, 16.000 DPI) Dimenzije 116,6 x 62,6 x 38,3 mm Masa 53 g Broj tipki 4+1 Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Ranije ove godine na tržištu miševa za igranje pojavilo se nekoliko modela koji su naglasak stavili na vrlo kompaktne dimenzije i izrazito malu masu. Ideja iza njih je, vjerujemo, očita – maleni i lagani miševi upravljiviji su od svoje krupnije braće, a to sa sobom donosi mogućnost preciznijeg ciljanja i bržeg izvođenja naglih pokreta. S time na umu, očiti fokus su im pucačine iz prvog lica, gdje su točnost i vrijeme reakcije najvažniji.

Premda sâm koncept zvuči prilično banalno, ubrzo se ispostavilo da stotine tisuća igrača žude upravo za takvim miševima. Neki od njih, kao što su Finalmouse Ultralight 2, rasprodali su se unutar nekoliko dana nakon izlaska, a neki drugi – na pamet nam padaju Glorious Model O i njegova još manja izvedba, Model O- – toliko su se tražili da su njihovi proizvođači morali ograničiti broj primjeraka koje jedan kupac može naručiti. Čekalo se, stoga, da jednog takvog miša lansira tvrtka koja ima potrebno iskustvo s gejmerskim periferijama, ali i dovoljno razvijenu proizvodnju kako bi mogla zadovoljiti potrebe tržišta, bez blesavog limitiranja narudžbi i beskonačnog čekanja na nove zalihe.

Upravo tu na scenu stupa Cooler Master MM710, ponajbolji ultrakompaktni i ultralagani miš koji novac može kupiti. Jezičac vage zaustavlja mu se na samo 53 grama, a dimenzije njegova simetričnog kućišta iznose 116,6x 62,6 x 38,3 milimetara. Ako su malena i perolaka kućišta miševa put do vrhunske preciznosti u igrama, a dojma smo da zaista jesu, tada je MM710 trenutačno vjerojatno najbolji miš za pucačine iz prvog lica na tržištu. Cooler Master je mogao iskoristiti tu činjenicu da oguli najzagriženije mrežne pucače do gole kože, ali ipak to nije učinio – MM710 se s njemačkog Amazona može naručiti za 50 eura, dakle, manje od 400 kuna. Ne očekujemo da će koštati više od toga ni kad se pojavi u hrvatskim informatičkim trgovinama.

Švicarski sir

Uzdignuti stražnji dio malenog kućišta miša odlično funkcionira kao oslonac prilikom claw gripa

Ako se dosad niste imali prilike susresti s miševima koji nastoje biti izrazito lagani, vanjština Cooler Mastera MM710, dostupna u bijeloj i crnoj boji, doimat će vam se pomalo ekscentričnom. Naime, kućište mu je perforirano na svim mjestima gdje je takvo što bilo moguće – na gornjoj strani, podnožju glavnih tipki i na stražnjoj polovici bokova. Struktura većine perforacija je šesterokutna, nalik pčelinjem saću, što je dobro poznati konstrukcijski trik za očuvanje strukturalnog integriteta, a uz istodobno rješavanje “viška tereta”. Miš u rukama djeluje čvrsto i uvjerljivo te ni na jednom dijelu ne pokazuje tendencije uvijanju ili nekoj sličnoj anomaliji, bez obzira na to koliko ga čvrsto pritisnuli.

Što je s ulaskom prašine i vode te kako to može utjecati na elektroniku miša? Cooler Master navodi da je čitav PCB prekriven zaštitnim slojem koji utrobu ovog mališana štiti od vanjskih utjecaja, uključujući prskanje tekućine i znoj s dlanova, ali također naglašava kako prekidači tipki nisu zaštićeni, zato što bi im to umanjilo performanse. Drugim riječima, sve dok MM710 ne zalijete nerazumnom količinom tekućine, bez problema će se nositi sa svim ambijentalnim (ne)prilikama.

Perforirano kućište kompaktnih gabarita rezultiralo je masom od samo 53 grama. Glavne tipke ispod sebe imaju odlične Omronove prekidače, a sjajan je i kotačić. RGB efekata nema, što nam ni najmanje ne smeta

Kao što smo spomenuli, radi se o simetričnom mišu, ali prilagođenom dešnjacima, jer mu se bočne tipke nalaze samo s lijeve strane. Kvaliteta im je solidna, ali smještajem nismo potpuno zadovoljni zato što nam je palac padao točno na prostor između njih. To znači da ga je trebalo pomicati naprijed ili natrag kad smo ih htjeli koristiti, što u bržim pucačinama može rezultirati kratkim gubitkom preciznosti. Doduše, taj detalj ovisit će prije svega o veličini vaše šake i stilu držanja miša – posve je moguće da će položaj bočnih tipki za vas biti savršen. Za referencu, šaka vašeg autora relativno je velika, a miš pridržava vršcima prstiju (fingertip grip). MM710 doima se optimalnim za fingertip i claw grip, a za držanje punim dlanom (palm grip) bit će upotrebljiv samo igračima s malim dlanovima.

Glavnim tipkama moglo bi se zamjeriti da nisu savršeno fiksirane – kližete li po njima prst lijevo-desno, osjetit ćete kako se malo pomiču u stranu. Srećom, to se prilikom korištenja praktički ne osjeti. Ono što se svakako osjeti, odlični su Omronovi prekidači, smješteni ispod njih. Deklarirani su na 20 milijuna pritisaka, a tipkama daju jasan, precizan i vrlo zadovoljavajući klik.

Kotačić je izvrstan – vrlo precizan i s odlično pogođenom tvrdoćom, zahvaljujući kojoj se apsolutno može koristiti kao još jedna dodatna tipka.

Posljednja tipka Cooler Mastera MM710 smjestila se ispod kotačića. Pretpostavljena funkcija joj je promjena optičke razlučivosti, a u driveru joj je moguće dodijeliti neku drugu funkciju – tipkovničku kraticu, makro, multimedijalnu kontrolu ili nešto četvrto.

Skrivena folija

Teflonske nožice na sebi imaju praktički nevidljivu foliju, koju treba pažljivo oguliti. Tada se iz jedva osrednjih pretvaraju u perfektno glatke. U paketu se dobiva jedan dodatni set nožica (također s folijama)

Na donjoj strani miša smjestile su se tri teflonske nožice. Prednja se proteže po čitavoj širini uređaja, a straga su dvije, manje. Cooler Master ističe da sadrže preko 95% teflona i nadilaze sve standarde vezane uz glatkoću klizanja. Testiranjem smo ustanovili da miš po plastičnim i krpenim podlogama doista klizi izvanredno glatko, glađe nego, primjerice, Logitech G Pro Wireless, ali uz jednu začkoljicu. Naime, u prvih nekoliko dana nožice su pružale jedva osrednju glatkoću klizanja. Tada se s jedne od njih ogulila tanka folija te smo tek tada shvatili da se ta ista folija nalazi na sve tri nožice, samo što ju je nemoguće vidjeti. Kad se folija oguli, nožice postaju izvanredne. Međutim, prilikom pokušaja guljenja folije, jednu smo stražnju nožicu oštetili do te mjere da je donja strana miša počela neprirodno strugati po podlozi. Spas je stigao u vidu sekundarnog seta nožica, priloženog u kutiji. S njih smo folije skinuli prije instalacije, i tada više nije bilo zapreka do postizanja najboljih performansi koje MM710 može ponuditi.

Ugrađeni optički sustav dosad nismo spominjali, iz jednostavnog razloga – PixArtov senzor PMW3389 ponaša se besprijekorno, bez ijedne anomalije ili problema. Ovo je senzor kakav će bez zadrške koristiti najvještiji eSports profesionalci, zbog njegove sposobnosti da pažljivo i posve predvidljivo prati svaki pokret.

Na kraju ćemo pohvaliti kabel, koji je opleten mekanim i izuzetno fleksibilnim materijalom koji Cooler Master naziva ultraweave. Kabel je toliko pokretan da se MM710 u akciji doima poput bežičnog miša, što je otprilike najveći kompliment koji mu možemo udijeliti. Kabel je ujedno jedan od aspekata gdje MM710 nadilazi sve ostale ranije spomenute perolake, izrazito kompaktne miševe.

Spadate li među zagrižene mrežne igrače i omiljeni žanr su vam pucačine iz prvog lica, trenutačno vjerojatno nema miša koji će vas učiniti opasnijim na bojišnici od Cooler Mastera MM710.

Upravljački softver MasterPlus Mišem se upravlja pomoću drivera MasterPlus. Sučelje mu je solidno, a konfuzna je tek sekcija za namještanje optičke razlučivosti, smještena unutar kategorije Performance. Naime, trebat će vam jedno vrijeme da shvatite kako iz nekog razloga nije moguće onemogućiti korištenje većeg broja razlučivosti – njih čak sedam, da budemo sasvim precizni. Ako želite koristiti samo, primjerice, 400 DPI, morat ćete paziti da nehotično ne pritisnete tipku za promjenu DPI-ja, jer će vas ona smjesta prebaciti na sljedeću (od sedam) razlučivosti. Stoga korisnicima jednog DPI-ja sugeriramo da jednostavno namjeste željenu vrijednost te onemoguće (ili promijene funkciju) tipke za prebacivanje DPI-ja. U driveru MasterPlus također možemo namještati brzinu uzorkovanja USB porta (do 1.000 Hz), određivati udaljenost miša od podloge pri kojoj će senzor još uvijek hvatati pokrete, obaviti kalibraciju senzora za našu konkretnu podlogu, podešavati brzinu odaziva tipki (4 do 32 ms), kreirati makroe te upravljati korisničkim profilima. Profile je moguće namjestiti tako da se aktiviraju usporedno s nekom igrom ili aplikacijom, što može biti zgodno ako želite da vam tipke u određenim igrama ili profilima imaju drugačije funkcije od uobičajenih.