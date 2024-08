Cooler Master GA2701S - Jeftinih 27 inča

Cooler Masterov monitor GA2701S u Europi je dostupan već za 110 eura, a na domaćem tržištu može se kupiti za tridesetak eura više. Njegovu je recenziju važno započeti upravo tim podatkom, jer riječ je o monitoru kod kojeg su brojne značajke podređene cijeni. Tu mislimo na, primjerice, ergonomiju – ekran se može naginjati u rasponu od -5 do +20°, ali nijedan drugi oblik njegova namještanja nije izvediv. Štedjelo se i na konstrukciji, pa se 27-inčni panel oslanja o jeftino (ali kompaktno i zadovoljavajuće stabilno) postolje, a između panela i gornjeg okvira ekrana ostavljen je milimetar praznog prostora, koji djeluje kao da nije tu trebao biti. No, on ni na koji način ne narušava funkcionalnost monitora, a nakon nekog vremena nećete ga ni uočavati, osobito ako vam ekran nije izložen izvoru svjetlosti smještenom iza vaših leđa.