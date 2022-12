Corsair Katar Elite Wireless - Bežična elita

SPECIFIKACIJE Tip senzora Optički (26.000 DPI) Dimenzije 115,8 x 64,2 x 37,8 mm Masa 69 g Broj tipki 6 Vrsta priključka USB 2.0, bežično 2,4 GHz, Bluetooth Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine Dojam Neobičan oblik miša i konzervativan dizajn neće pristajati svakoj ruci, ali tehničke specifikacije i performanse impresioniraju

U biznisu i komediji kažu da je dobar tajming ključ uspjeha. Ako stvarate miša za zahtjevne korisnike, nije dovoljno samo napraviti tehnički impresivan uređaj, već je nužno voditi računa i o ergonomiji, dizajnu, cijeni, i još pritom ne kopirati nekog od brojnih konkurenata. Corsairov novi bežični miš Katar Elite Wireless neobičan je spoj starog i novog, ali možda je upravo ta nesvakidašnja kombinacija ono što korisnici traže na tržištu u kojemu je isticanje iz mase postalo gotovo nemoguće. Katar Elite Wireless nekima će imenom pobuditi lijepa nogometna sjećanja, ali cilj proizvođača je da se taj model istakne u utakmici s najboljim malenim bežičnim miševima.

Jednostavan dizajn i materijali znače da miš daje osjećaj čvrste i kvalitetne izrade te se lako održava

Općeniti trend u dizajnu i ergonomiji miševa tendira prema nekim općenitim pravilima. Model Katar vraća se nekim starim principima sa svojim "zašiljenim" krajem, koji bi na gotovo svakom drugom modelu bio debeo i ugodno zaobljen. Većina miševa odgovara prije svega onima koji polažu čitav dlan na uređaj, ali ovaj je model idealan za one koji miša pridržavaju vršcima prstiju. Smanjena masa i profil na podlozi znače manje trenja, ali zbog asimetričnog oblika, također mogu dati osjećaj lošije ravnoteže, ako Katar Elite Wireless ne držite pri vrhu. To ne možemo smatrati nedostatkom, jer je doista stvar osobnih preferencija, a lijepo je vidjeti da i manje konvencionalni stilovi dobivaju prilagođene proizvode.

Preciznost u stratosferi

Tanki zadnji kraj smanjuje masu i trenje, ali težište prebacuje na prednji kraj uređaja pa miš nije savršeno uravnotežen

Prije no što nam je ovaj miš došao u ruke, tretirali smo njegovih maksimalnih 26.000 DPI-ja s uobičajenom skepsom. Ne bi bilo prvi put da isprobamo miša koji sirovim brojevima pokušava sakriti osrednju preciznost, ali ovdje nema govora o praznim obećanjima. Senzor Katar Elite Wirelessa iznimno je precizan, lak za kontrolu i na ekranu vjerodostojno prikazuje svaki pokret ruke. Senzor uspješno registrira male pomake bez gubljenja razlučivosti čak i pri nebulozno visokih 20.000 DPI. Na nižim postavkama optičke razlučivosti, potezi se prate glatko, ali bez umjetnog zaglađivanja i nagađanja pozicije. Jedini element koji nismo uspjeli uspješno testirati je nominalni polling rate od 2.000 Hz.

Mijenjanje postavki u softveru iCUE omogućilo nam je da modificiramo brojne opcije, od osjetljivosti na podizanje i naginjanje, preko rasvjete logoa, do DPI profila. Međutim, promjena polling ratea nije radila ništa – svi testovi i dalje su registrirali frekvenciju uzorkovanja od oko 1.000 Hz. To je standard za vrhunske miševe pa nije velik nedostatak, ali svejedno nije ono što smo očekivali, s obzirom na to da Katar Elite Wireless u specifikacijama navodi spomenutih 2.000 Hz.

Specifične potrebe

Dodatna oprema sastoji se od bežičnog prijemnika koji se može spremiti u samo kućište miša, te USB kabela

Bez obzira na impresivan senzor, Katar Elite Wireless većini korisnika u praksi ne nudi drastično bolje performanse, a ni osjetno manju cijenu od glavnih konkurenata u segmentu malih bežičnih miševa za igrače. S druge strane, u svakom pogledu stoji uz rame svakome od njih. Unatoč nedostatku nekih dodatnih funkcionalnosti, koje se mogu naći na konkurentskim modelima, Katar Elite Wireless upravo će zbog svojeg jednostavnog dizajna biti idealan izbor za korisnike kojima ne odgovara moderni konvencionalni format miša. Vjerojatno neće postati najpopularniji model na svijetu, ali oni na koje će ostaviti dobar prvi dojam, dugo će ga obožavati.