Corsair M65 RGB Ultra Wireless - Bežični luksuz

Info Tip senzora Optički (26.000 DPI) Dimenzije 117x77x39 mm Masa 110-128 g Broj tipki 8 Vrsta priključka Bežični USB prijemnik, USB-C kabel Jamstvo 2 godine

Velik broj uređaja koje pronalazimo u dućanima rezultat su pažljivo postignute ravnoteže između cijene i kvalitete. Svaki proizvođač nastoji uložiti što manje u dizajn i proizvodnju, a da pritom potrošačima ponudi dovoljno vrijednosti da takav uređaj kupe, kako bi naposljetku zaradio. Međutim, povremeno se tu nađe uređaj koji je očito nastao s ciljem da bude najbolji mogući, ma koliko to koštalo. Corsairovom mišu M65 taj je opis pristajao i kada je dolazio sa žicom, ali nova, bežična varijanta, nazvana M65 RGB Ultra Wireless, otišla je korak dalje funkcionalnim, ali i suptilnim estetskim redizajnom.

Kombinacija aluminija i plastike prekrivene gumom daje veliku stabilnost i udobnost, ali povećava ukupnu masu uređaja

Nema labavo

"Lebdeće" plohe vanjskog kućišta mogu izgledati krhko jer su odmaknute nekoliko milimetara od jezgre samog uređaja, ali taj dojam nestaje kada ih osjetite u ruci. Materijali korišteni na svakom dijelu vanjske strane uređaja daju mu osjećaj čvrstoće. Na mjestima gdje ruka dotiče miša nalazi se plastika presvučena finom gumom, koja poboljšava trenje, a bez neugodna lijepljenja. Na donjoj strani nalazi se brušeni aluminij koji daje stabilnost mišu na podlozi, bez neželjenog povećanja otpora. Relativno zbijen profil miša pozorno je promišljen, ali očito je da nije rađen kako bi zadovoljio svaku dimenziju ruke i svaku preferenciju korisnika. Taj nedostatak univerzalnosti doista je sitna ergonomska primjedba. U svakom drugom pogledu, to je vrhunski dizajniran uređaj, s kvalitetnim materijalima na svakom vidljivom dijelu.

U pakiranju dolaze i tri magneta koji se mogu ušarafiti u miša kako bi povećali njegovu masu. Svaki magnet teži 6 grama pa ukupna masa uređaja može varirati između 110 i 128 grama. Čak i u lakšoj varijanti, radi se o uređaju koji je prilično težak, što znači da neće biti slučajnog "polijetanja" s podloge čak ni pri agresivnijim pokretima, ali ima scenarija u kojima prevelika težina može odmagati, pa treba imati na umu da je novi M65 RGB Ultra Wireless pripadnik teške kategorije miševa, čak i u svojem najlakšem obliku. Osim osam tipki, koje se mogu programirati u Corsairovom softveru iCUE, te zasebne prilagodbe vertikalne i horizontalne osi DPI-ja, zanimljiv dodatak je mogućnost programiranja pokreta miša, zahvaljujući internom žiroskopu. Tako se čak i zakretanje uređaja može koristiti kao metoda kontrole.

U paketu s mišem dolaze utezi za prilagodbu težine, USB-C kabel za spajanje i punjenje, te bežični prijemnik koji podržava polling rate do 2000 Hz

Čovjek protiv stroja

Impresivne specifikacije senzora i bežičnog prijemnika na papiru zvuče fantastično. 26.000 DPI, polling rate od 2.000 Hz te odaziv manji od 1 milisekunde, na samom su vrhu dostupnih bežičnih miševa, ali kako se ta svojstva ponašaju u stvarnosti? Odgovor bi trebao biti jednostavan, ali baš i nije.

Subjektivno iskustvo korištenja, bilo da se radi o raznim žanrovima igara, bilo o redovnom korištenju raznih aplikacija, vrlo je dobro. Ne primjećuje se nikakva nepreciznost ili trzanje, a tipka sniper, koja privremeno može smanjiti osjetljivost senzora, odlična je u nekim situacijama, jer privremeno daje veću razinu preciznosti i lako se vraća u normalu, bez potrebe nabadanja dediciranih DPI tipki. Međutim, tehnički test pokazao je neke anomalije, koje su nesumnjivo rezultat velike osjetljivosti optičkog senzora. Senzor povremeno registrira vrijednosti koje su po nekoliko milimetara izvan stvarne pozicije miša, ali se zbog velikog broja točnih očitanja takve anomalije softverski korigiraju, kako bi dale točniju i precizniju putanju koja prati stvarno kretanje uređaja. Kalibracija uređaja, također odrađena pomoću aplikacije iCUE, drastično je smanjila te ekstremne vrijednosti i tehnički povećala preciznost, iako se i bez toga radi o sitnim odstupanjima koje korisnici teško mogu primijetiti.

Ovaj će miš lako zasjesti na vrh raznih kategorija, a to vrijedi i za cijenu, koja će ga u domaćim trgovinama vinuti iznad 1.000 kn. Radi se o investiciji koja se može opravdati samo ako to doista znači da korisnici neće imati ni najmanje primjedbe. M65 RGB Ultra Wireless možda nije savršen miš, ali svakako je na korak do toga.