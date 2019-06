Dell G3 3579 - Minimalizam stare škole

specifikacije - dell g3 3579 273128950-N0551 Procesor Intel Core i7-8750H, 6 jezgi, HyperThreading Memorija 2 × 8 GB Grafika GTX 1050 Ti 4GB SSD 512 GB NVMe HDD - Ekran 15,6" IPS FHD Masa 2,32 kg OS Ubuntu Jamstvo 3 godine

specifikacije - dell g3 3579 273096787-N0557 Procesor Intel Core i7-8750H, 6 jezgi, HyperThreading Memorija 1 × 8 GB Grafika GTX 1050 Ti 4GB SSD 128 GB NVMe HDD 1 TB Ekran 15,6" IPS FHD Masa 2,32 kg OS Ubuntu Jamstvo 3 godine

Napomena Ova recenzija laptopa dio je većeg usporednog testa gamerskih laptopa u kojoj su obuhvaćeni samo laptopi s cijenom do 10.000 kn (i sitno), a koji se oslanjaju na grafičke kartice GeForce GTX 1050 Ti ili GTX 1060 s 3 ili 6 GB memorije. Zbog toga su u tekstu nalaze reference na neke laptope koji su obrađeni u sklopu istog testa. Kod nekih modela smo testirali više različitih konfiguracija, što je istaknuto u tekstu i u gornjoj tablici sa specifikacijama. Također treba istaknuti da je više domaćih ustupitelja katkad na test predalo isti uređaj, pa otuda i više tvrtki u info okviru na kraju teksta. Pri kraju teksta su i dvije tablice u kojima su uspoređene okvirne CPU i grafičke performanse svih obrađenih laptopa, dok su konkretni modeli opisani u tekstu istaknuti drugačijim formatiranjem.

Za razliku od svih drugih obrađenih laptopa (s izuzetkom praktički identičnih Dellova G3 3779), 15-inčne G-trojke izgledaju dosta pitomo, pa čak i profesionalno. Plastični poklopac ima mat teksturu bez ikakvih dodatnih uzoraka, a jedini ukras je plavičasti Dellov logo u sredini i mala slovo G3 na šarki kojom je ekran spojen za bazu, vidljivo kad je laptop zatvoren. S obzirom na to da je i ovdje riječ o vrlo tamnoj plastici, otisci prstiju dosta se vide, pa će krpica za brisanje pedantnijim korisnicima biti neizbježan suputnik laptopa. Ekran je na bazu spojen preko jedne velike centralne šarke, koja je vrlo kruta i onemogućava otvaranje laptopa bez uporabe druge ruke. Pri tom manevru ne pomaže niti to što su gumeni odstojnici na dnu baze dosta tvrdi, odnosno previše plastični. Plastični se poklopac pod opterećenjem ponešto savija, no situacija nije alarmantna. Za pohvalu je i to što je Dell, prema svemu sudeći, dodatno izolirao LCD panel iznutra, pa pritisak prstiju ne deformira monitor kao ne nekim drugim uređajima.

G3 3579 pripada starijoj generaciji laptopa, u smislu da nema seksi tanke letvice oko ekrana. To ujedno povećava i gabarite laptopa u širinu, no debljina kućišta s druge je strane vrlo impresivna – nešto manje od 23 mm. U poklopac je ugrađen LG-jev 60-hercni IPS panel LGD05D0, koji će malo koga impresionirati svojim značajkama. Prvo što upada u oči je niska svjetlina. Nakon mjerenja, ispada da je panel u najboljem slučaju sposoban isporučiti 210 cd/m2, što je na granici za ugodan rad čak i u zatvorenom prostoru. Kako bi stvar bila gora, kolorimetrom smo ustanovili da je ta visina osvjetljenja dostupna samo u sredini ekrana, a svi ostali kvadranti su tamniji. Niša bolja situacija nije ni s prikazom boja – pokriveno je samo 64% sRGB spektra boja, što neće zadovoljiti zahtjevnije korisnike. Tvornička kalibracija slike je solidna, s napomenom da je bijela točka podešena na nešto hladniju od idealne temperature - 7.000 kelvina.

Baš kao i poklopac, baza laptopa također je načinjena od plastike. Donja polovica od iste je vrste crne glatke mat plastike kao i poklopac laptopa, a za gornji dio baze iskorištena je glađa i sjajnija sivo-plava plastika s uzorkom koji podsjeća na karbonska vlakna. Izvedba tipkovnice na očekivanoj je razini, i u pogledu tipkačkog iskustva nemamo zamjerki. Gornji red tipki podosta je smanjen i zamišljen da se koristi primarno za sekundarne funkcije. Jedna od tih sekundarnih funkcija je i upravljanje multimedijskim aplikacijama. Tipka za uključivanje računala izdvojena je u gornji desni kut baze, a dodijeljena joj je i sekundarna funkcija autentikacije korisnika pomoću čitača otiska prsta. Tipkovnica, naravno, ima i pozadinsko osvjetljenje, i to bijele boje.

Touchpad je netipično gigantski za jedan gamerski laptop. Dodatno je naglašen plavim okvirom, a zgodno je to što su istom bojom označene i integrirane tipke. Oslanja se na Microsoftov driver Precision Touch, i u skladu s time se u radu ponaša izvrsno. Iako preferiramo odvojene tipke, Dell je na G-trojki uspio dobro pogoditi tvrdoću, dubinu i taktilno-zvučni odziv, pa ni na taj dio nemamo zamjerki. Ponuda konektora je skromnija. Na lijevoj strani imamo okrugli konektor za napajanje, HDMI 2.0, sklopivi mrežni konektor, dva USB-a 3.1 Gen1 i konektor za headset. Na desnoj su strani Noble bravica, jedan USB 2.0 i čitač SD kartica. Kad već spominjemo mrežu, valja napomenuti da se, za razliku od svih ostalih proizvođača obrađenih u ovom testu, Dell oslanja na stariju Intelovu WiFi karticu Wireless-AC 9462 koja radi samo u 1x1 konfiguraciji te nudi maksimalnu brzinu od 433 Mb/s. Pomalo glupa ušteda, no pitanje je koliko će korisnika u praksi osjetiti razliku između dva mrežna uređaja.

okvirne performanse u igrama i7 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1060 3GB i5 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1050 Ti Far Cry 5 Ultra 58 59 55 42 High 63 64 59 45 Shadow of the Tomb Raider High 47 49 47 37 Medium 48 50 48 37 Total War: Warhammer Ultra 51 54 50 39 High 72 73 70 53 Witcher 3 Ultra 48 45 47 31 High 71 67 69 46 Overwatch Epic 108 101 102 68 Apex Legends Highest 69 64 70 43 Battlefield V High 42 43 43 30 Medium 50 51 50 37

cinebench r15 performanse Multi-Core Single-Core HP Omen 15-dc0026nm 1192 176 Dell G3 3579 273128950-N0551 1163 171 Dell G3 3579 273096787-N0557 1163 171 Asus TUF FX505GE-BQ176 1125 178 Dell G3 3779 273096790-N0602 1121 172 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 1120 176 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 1096 178 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 1082 176 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 1082 176 HP Omen 15-dc0021nm 849 175 HP Omen 15-dc0022nm 843 172 Asus TUF FX504GE-EN105T 842 173 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 841 173 Dell G3 3779 273108213-N0600 840 173 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 838 173 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 834 174

world of tanks encore performanse 1080p, Ultra Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 16.153 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 16.039 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 15.843 HP Omen 15-dc0026nm 15.339 HP Omen 15-dc0022nm 15.262 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 13.948 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 10.498 Dell G3 3779 273096790-N0602 10482 Dell G3 3579 273128950-N0551 10.448 Dell G3 3579 273096787-N0557 10.340 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 10.329 Dell G3 3779 273108213-N0600 10.241 Asus TUF FX505GE-BQ176 10.042 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 10.039 HP Omen 15-dc0021nm 9.952 Asus TUF FX504GE-EN105T 9.721

Pristup komponentama nije omogućen preko dodatnih otvora na donjem dijelu baze, već je potrebno skinuti kompletan pokrov, što je daleko kompliciranije. Mi smo na testu imali dvije varijante uređaja – skuplji s procesorom i7, 16 GB memorije, grafičkom karticom GTX 1050 Ti i 512-gigabajtnim SSD-om te jeftiniji s upola manje RAM-a i kombinacijom znatno sporijeg 128-gigabajtnog NMVe SSD-a i klasičnog čvrstog diska od 1 TB. Već smo spomenuli da je takva kombinacija procesora i grafike prikladnija za korisnike koji radi drugih aplikacija trebaju jak procesor, nego za igrače koji bi trebali ciljati na što jaču grafiku.

Oba računala stižu s Ubuntu Linuxom pa smo Windowse sami instalirali. Nažalost, Dell ne nudi jednu moćnu aplikaciju za nadogradnju koja bi automatski pokrpala sustav s driverima i dodatnim softverom. Dell SupportAssist je najbliže tome, no on skida samo manji broj drivera i nadograđuje UEFI. Sve ostalo smo morali naći na Dellovim stranicama za podršku korisnicima te skinuti i instalirati ručno. Tu se ubrajaju i Nvidijini driveri, koje je nužno preuzeti od Della jer generički nisu kompatibilni s grafikom u ovim laptopima. Samostalan rad osigurava natprosječno jaka 56-vatsatna baterija zbog koje, kad je u pitanju autonomija na bateriji, ovi laptopi bilježe dobre rezultate.

Dell G3 3579 273128950-N0551 Moćan procesor

16 GB memorije

Velik SSD

Vrlo tanko kućište

Poluposlovni dizajn

Moćno hlađenje

Dobra tipkovnica

MS Precision touchpad

Čitač otiska prsta

Dobra podrška za Linux

Natprosječna baterija

Trogodišnje jamstvo Slabija WiFi kartica

Relativno bučno hlađenje

Prosječan i vrlo taman monitor

Ne podržava generičke Nvidijine drivere Performanse 8 Izrada 8 Ekran 6 Buka 7 Baterija 8 UKUPNI DOJAM 7