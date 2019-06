Dell G3 3779 - Velik, a tanan

specifikacije - dell g3 3779 273108213-N0600 Procesor Intel Core i5-8300H, 4 jezge, HyperThreading Memorija 1 × 8 GB Grafika GTX 1050 Ti 4GB SSD 128 GB NVMe HDD 1 TB Ekran 17,3" IPS FHD Masa 2,95 kg OS Ubuntu Jamstvo 3 godine

specifikacije - dell g3 3779 273096790-N0602 Procesor Intel Core i7-8750H, 6 jezgi, HyperThreading Memorija 2 × 8 GB Grafika GTX 1050 Ti 4GB SSD 128 GB NVMe HDD 1 TB Ekran 17,3" IPS FHD Masa 2,95 kg OS Ubuntu Jamstvo 3 godine

Napomena Ova recenzija laptopa dio je većeg usporednog testa gamerskih laptopa u kojoj su obuhvaćeni samo laptopi s cijenom do 10.000 kn (i sitno), a koji se oslanjaju na grafičke kartice GeForce GTX 1050 Ti ili GTX 1060 s 3 ili 6 GB memorije. Zbog toga su u tekstu nalaze reference na neke laptope koji su obrađeni u sklopu istog testa. Kod nekih modela smo testirali više različitih konfiguracija, što je istaknuto u tekstu i u gornjoj tablici sa specifikacijama. Također treba istaknuti da je više domaćih ustupitelja katkad na test predalo isti uređaj, pa otuda i više tvrtki u info okviru na kraju teksta. Pri kraju teksta su i dvije tablice u kojima su uspoređene okvirne CPU i grafičke performanse svih obrađenih laptopa, dok su konkretni modeli opisani u tekstu istaknuti drugačijim formatiranjem.

Dellovi G3 laptopi namijenjeni su igračima koji nemaju dovoljno velik budžet za laptope iz ponude Dellove marke Alienware. G3 3779 (broja 7 na drugom mjestu označava da je riječ o 17-inčnom modelu) je 17-inčna varijanta relativno nove serije G3, nasljednice Inspirona Gaming. Dizajn laptopa malo je neobičan za ovaj segment tržišta jer se čini kao da je Dell uzeo klasični stilizirani poslovni laptop i samo ga malo dotjerao u gamerskom štihu. Nema tu oštrih rubova i agresivno oblikovanih linija, već imamo zaobljeno tijelo, s naglaskom na simetriju i minimalizam. Kućište je debljine samo 25 mm, što izgleda dosta impresivno na ovako velikom uređaju. Kako je riječ o modelu iz nižeg segmenta, kućište je u potpunosti izrađeno od plastike, iako se tako na prvi pogled ne čini. Dell se tu nije odlučio na imitiranje teksture metala, već je riječ o gušćoj plastici koja jednostavno ostavlja takav dojam. Zbog tamnije boje kućišta, nažalost, i ovdje imamo problem lako vidljivih packi od prstiju.

Poklopac je ukrašen plavim kromiranim Dellovim logom i diskretnim slovom G3 s vanjske strane šarke kojom je poklopac spojen na bazu. Šarka je dosta kruta, što u kombinaciji s tanjom bazom, znači da laptop nije moguće otklopiti bez korištenja obje ruke. Što se tiče čvrstoće poklopca, situacija je dosta dobra. Svijanja ima, no dosta je ograničeno, a treba pohvaliti i činjenicu da je LCD panel sa stražnje strane dodatno zaštićen, jer stiskanjem sa stražnje strane nije moguće prouzročiti deformacije na ekranu. Iako G3 nije prestar laptop u smislu na vrijeme kad je lansiran, nažalost, ne može se pohvaliti tankim rubovima ekrana, pa samim time niti nešto kompaktnijim dimenzijama. To je valjda rezervirano za sljedeću generaciju.

Ono što veseli jest kvaliteta ekrana, pogotovo nakon razočaravajućeg 15-inčnog modela. Laptop koristi AU Optronicov panel AUO139D, temeljen na IPS tehnologiji. 60-hercni FHD panel nudi odličnu pokrivenost sRBG spektra boja od 96%, kombiniranu s vršnom svjetlinom od 300 cd/m2. Uniformnost boja također je dosta dobra, a uniformnost osvjetljenja nešto je lošija, s nižom svjetlinom na lijevoj donjoj strani ekrana. Tvornička kalibracija nije idealna, s temperaturom bijele točke podešenom na hladnih 7.700 kelvina i vrijednošću gamma krivulje 2.4. Ipak, tko kupi ovaj laptop za rad s fotografijama ili videom, vjerojatno će uložiti i u kalibrator boja, kojim se ove vrijednosti mogu prepraviti.

Gornja strana baze laptopa prekrivena je sivo-plavom tvrdom plastičnom pločom, s uzorkom karbonskih vlakana. Tipkovnica je možda malo kompaktnija nego što je mogla biti, s obzirom na gabarite laptopa, pa je gornji red tipki kompresiran kao i na 15-inčnom modelu. Kursorske tipke također su dobile pigmejski tretman te su uglavljene ispod desnog Shifta. Mehanizmi tipki kvalitetno su izvedeni, tako da nema zveckanja, a nama se svidio i nešto kraći hod. Pozadinsko osvjetljenje plave je boje, u skladu s odabirom boja kućišta. Tipka za uključivanje računala smještena je i izdvojena iznad tipkovnice, a u nju je integriran čitač otiska prsta, što je kuriozitet za ovakav tip laptopa. S druge strane, s obzirom na to da Dell s G-trojkama gura nekakvu kombinaciju poslovnog i gamerskog imidža, čitač otiska prsta nije na odmet. Veliki touchpad ostavlja dobar dojam, što vjerojatno treba zahvaliti držanju do Microsoftove Precision touchpad specifikacije.

okvirne performanse u igrama i7 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1060 3GB i5 + GTX 1060 6GB i7 + GTX 1050 Ti Far Cry 5 Ultra 58 59 55 42 High 63 64 59 45 Shadow of the Tomb Raider High 47 49 47 37 Medium 48 50 48 37 Total War: Warhammer Ultra 51 54 50 39 High 72 73 70 53 Witcher 3 Ultra 48 45 47 31 High 71 67 69 46 Overwatch Epic 108 101 102 68 Apex Legends Highest 69 64 70 43 Battlefield V High 42 43 43 30 Medium 50 51 50 37

cinebench r15 performanse Multi-Core Single-Core HP Omen 15-dc0026nm 1192 176 Dell G3 3579 273128950-N0551 1163 171 Dell G3 3579 273096787-N0557 1163 171 Asus TUF FX505GE-BQ176 1125 178 Dell G3 3779 273096790-N0602 1121 172 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 1120 176 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 1096 178 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 1082 176 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 1082 176 HP Omen 15-dc0021nm 849 175 HP Omen 15-dc0022nm 843 172 Asus TUF FX504GE-EN105T 842 173 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 841 173 Dell G3 3779 273108213-N0600 840 173 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 838 173 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 834 174

world of tanks encore performanse 1080p, Ultra Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.014 16.153 Acer Predator Helios 300 NH.Q3DEX.014 16.039 Acer Nitro 5 NH.Q3XEX.011 15.843 HP Omen 15-dc0026nm 15.339 HP Omen 15-dc0022nm 15.262 HP Pavilion Gaming 15-cx0031nm 13.948 Lenovo Legion Y530 i5 81FV00PFSC 10.498 Dell G3 3779 273096790-N0602 10482 Dell G3 3579 273128950-N0551 10.448 Dell G3 3579 273096787-N0557 10.340 Acer Predator Helios 300 NH.Q3EEX.012 10.329 Dell G3 3779 273108213-N0600 10.241 Asus TUF FX505GE-BQ176 10.042 HP Pavilion Gaming 15-cx0026nm 10.039 HP Omen 15-dc0021nm 9.952 Asus TUF FX504GE-EN105T 9.721

Ponuda konektora na prvi je pogled jednaka kao na 15-inčnom modelu, no ovaj 17-inčni prema specifikacijama nudi USB 3.1 Gen2 konektor umjesto USB 2.0 konektora, iako su oba na samom kućištu jednako označena. Dakle, na lijevom boku imamo konektor za napajanje, HDMI 2.0, mrežni konektor, dva USB-a 3.1 Gen1 i konektor za slušalice. S desne strane su Noble lock port, USB 3.1 Gen2 i čitač SD kartica. Kako god okrenuli, Dell nudi jedan USB konektor manje nego ostali laptopi. Situacija s mrežnim adapterima jednaka je kao na manjem modelu. Za WiFi brine se stariji Intelov adapter, koji ima antene u 1x1 konfiguraciji pa zbog toga niti teoretski ne može povući više od 433 Mb/s.

Na test su nam stigla dva modela laptopa s vrlo sličnom cijenom, iako ponešto različitom konfiguracijom. Slična cijena primarno je zbog različitih marži ustupitelja. Slabiji model ima procesor i5 s 8 GB memorije, a jači i7 sa 16 GB memorije, a oba se za pohranu podataka oslanjaju na kombinaciju 128-gigabajtnog NVMe SSD-a i čvrstog diska od 1 TB. Kad je riječ o hlađenju, veći G3 ponaša se drugačije nego manji laptop. Premda je vršna temperatura na gornjem dijelu baze viša (40 °C vs. 35 °C, u sredini tipkovnice), ostale izmjerene temperature manje-više su identične, no s napomenom da 3779 pod opterećenjem stvara manje buke. U osnovi se veći laptop nameće kao bolji izbor od manjeg, ako možete preživjeti manji SSD kombiniran s većim diskom. S obzirom na trend opadanja cijene SSD-ova, to dugoročno i nije nepremostiv problem.

Dell G3 3779 273108213-N0600 Vrlo tanko kućište za 17-inčni laptop

Moćno hlađenje

Dobra tipkovnica

Natprosječan IPS ekran

USB 3.1 Gen2

MS Precision touchpad

Čitač otiska prsta

Dobra podrška za Linux

Trogodišnje jamstvo Slabija WiFi kartica

Ne podržava generičke Nvidijine drivere Performanse 7 Izrada 8 Ekran 7 Buka 7 Baterija 7 UKUPNI DOJAM 8