Dell Inspiron 5770 - Srebrni div

specifikacije Ekran 17,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i5-8250U 1,6-3,4 GHz (4 fizičke / 8 logičkih jezgri) Grafička kartica Intel HD 620(integrirana) + AMD Radeon 530 4 GB GDDR5 Memorija 8 GB DDR4 Disk 128 GB SSD SATA + 1 TB HDD LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a, DisplayPort USB-C Dodaci 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 2.0, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 2,75 kg Debljina 25 mm Operacijski sustav Ubuntu 16.04 Jamstvo 3 godine

Laptopi s ekranom većim od 17,3 inča namijenjeni su primarno korisnicima koji će takvo računalo tek povremeno prenositi. Razlog su, dakako, pozamašne dimenzije, visoka masa, ali i činjenica da velik ekran traži puno energije, pa veliki laptopi obično imaju relativno kratku autonomiju. Inspiron 5770 tipičan je predstavnik obitelji velikih laptopa. Upravo je taj 17,3-inčni ekran jedna od glavnih značajki koje će neke korisnike privući tom uređaju. Ekran je Full HD razlučivosti, a temeljen je na IPS panelu vrlo pristojnih performansi što često nije slučaj kod prijenosnika srednje klase opremljenih IPS ekranom.

Njegova prva dobra karakteristika relativno je visoka snaga pozadinskog osvjetljenja, koje pri 100% snage može osvijetliti ekran do 340 cd/m2, što je praktički dvostruko jače od maksimalne svjetline ekrana nekih jeftinijih modela. Kalibracija bijele točke kreće se oko 6.300 kelvina, što je dobar rezultat, a sam panel pokriva čak 96% sRGB prostora boja, odnosno 74% šireg AdobeRGB spektra. Gama krivulja, doduše, nije idealna – rezultat je malo kontrastniji prikaz od idealnog, no iz perspektive korisnika koji traži što točniji i bolji prikaz monitora na novom laptopu, ovaj Inspiron nameće se kao vrlo dobar izbor u svom cjenovnom razredu.

Robusna konstrukcija

Ekran s gornje strane štiti prilično čvrst i vrlo elegantan poklopac srebrne boje, u sredini ukrašen Dellovim logom. Na kućište prijenosnika spojen je preko jedne velike šarke koja je i prilično tvrda, što jamči da će poklopac ostati zatvoren, no s druge strane traži da laptop otvorimo s dvije ruke. Ista elegantna i na prljanje iznimno otporna shema boja nastavlja se u unutrašnjosti prijenosnika. Teško je reći je li materijal koji se nalazi oko tipkovnice i touchpada aluminij ili samo jako dobro napravljena plastika, no u svakom slučaju, ispunjava svoju svrhu odlično – robustan je, a opet ugodan na dodir.

S obzirom na gabarite kućišta, ne čudi što je i tipkovnica raskošna, s odvojenim numeričkim dijelom. Na kvalitetu tipkanja nemamo osobitih zamjerki, osim što smo očekivali malo veću kvalitetu tipkovnice s obzirom na cjenovni razred uređaja. Tipke u gornjem redu osjetno su manjih dimenzija od ostalih tipki, a primarno su programirane za dodatne funkcije, s mogućnošću pristupa F modu, uz pritisak tipke Fn u donjem redu tipkovnice. Iako je laptop golem, Dell se, nažalost, nije potrudio implementirati notifikacijske LED-ice. Jedina LED-ica na ovom uređaju je ona integrirana u tipku Caps Lock.

Touchpad ispod tipkovnice prikladnih je gabarita, s obzirom na veličinu kućišta uređaja. Tekstura mu je drugačija i hrapavija od teksture ostatka kućišta, što nije loše s obzirom na to da je površina touchpada tek neznatno snižena u odnosu na visinu kućišta. Touchpad je natprosječno precizan, s vrlo dobro implementiranim gestama, ali dosta slabim klikom integriranih tipki.

Na početku ovog teksta konstatirali smo da je kvalitetan ekran jedna od udarnih značajki ovog laptopa. Njegova druga vrijednost visoke su performanse procesora. Ovaj se Inspiron, naime, oslanja na Core i5-8250U, Intelov procesor najnovije, osme generacije, koji nudi performanse ekvivalente Core i7 procesorima starije generacije. Naime, procesor ne samo da ima četiri fizičke jezgre, već podržava i Hyper-Threading, a ima i prilično solidne radne taktove – 1,6 do 3,4 GHz, zavisno o opterećenju. Iako je riječ o 15-vatnom procesoru, to nažalost ne znači da možete očekivati osobitu autonomiju kad laptop radi na bateriji – u našem testu izdržao je jedva tri sata što je ekvivalentno nekakvih 6 sata laganije upotrebe od strane korisnika.

Ali ne i za igranje

Dell Inspiron 5770 272958600-N0477 PCMark 10 3.044 Essentials 7.415 Digital Content Creation 3.198 Productivity 6.288 Gaming 1.557 Cinebench R15 Single-Core 147 Multi-Core 147 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 3:01 h

Brz procesor sparen je s jednom 8-gigabajtnom pločicom memorije i diskretnom grafičkom karticom AMD Radeon 530 s 4 GB vlastite GDDR5 memorije. Riječ je o starijem rješenju iz donjeg tržišnog segmenta (usprkos solidnoj količini memorije) s kojim nećete moći uživati u modernim naslovima pri nativnoj razlučivosti ekrana. Za pristojne performanse morat ćete jako smanjiti razlučivost i detalje pa je zapravo preporučljivo orijentiranje na starije naslove, koji će raditi mnogo bolje. Ugrađeni Radeon, prema svemu sudeći, dosta se grije jer je pod opterećenjem rashladni sustav laptopa vrlo glasan, s time da je situacija bolja, no ne i idealna, kad je opterećen samo procesor.

Što se tiče pohrane podataka, računalo je dosta balansirano jer istovremeno nudi i SSD i čvrsti disk. SSD je M.2 tipa, no spaja se preko SATA podatkovnog sučelja pa nema tako dobre performanse kao NVMe SSD-ovi. Kapacitet mu je za današnje pojmove također ograničen (samo 128 GB), no tu je zato običan čvrsti disk kapaciteta 1 TB, na koji možemo instalirati veći softver. Kad spominjemo konfiguraciju diskova, treba reći da se prijenosnik isporučuje s Ubuntu Linuxom, a ne Windowsima. Riječ je o vrlo funkcionalnom besplatnom operacijskom sustavu, no ne pretjerano korisnom ako vam trebaju Windows aplikacije. SSD je inače podijeljen u dvije particije, pa formatirajte obje pri instalaciji Windowsa kako biste dobili pristup punom kapacitetu uređaja.

Na lijevom boku su: konektor za napajanje, DisplayPort u obliku USB-C konektora, HDMI, 100-megabitni mrežni konektor, dva USB-a 3.1 Gen1, konektor za slušalice

Na desnom boku su: DVD snimač, USB 2.0 konektor, čitač SD kartica

Ponuda konektora, usprkos većem tijelu, nije impresivna. Na lijevom boku imamo konektor za napajanje, DisplayPort sučelje u obliku USB-C konektora (ali bez USB funkcionalnosti), HDMI, 100-megabitni mrežni priključak, dva USB-a 3.1 Gen1 i konektor za slušalice. S obzirom na cjenovni razred, nije nam baš jasno zašto uređaj ne nudi USB 3.1 Gen2 i gigabitnu mrežnu karticu, no što je, tu je. Glavninu desnog boka zauzima DVD snimač, a nakon njega smješteni su USB 2.0 port i čitač SD kartica.