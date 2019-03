Dell Precision 5530 2-in-1 - Precizno moćan

Osnovne specifikacije uređaja Ekran 15,6" (FHD ili 4K) Procesor Intel Core i5-8350G ili i7-8706G Memorija 8 ili 16 GB SSD od 128 GB do 2 TB Masa 2 kg Operacijski sustav MS Windows 10 Pro 64-bit Jamstvo 3 godine

Na prvi pogled, Dellov hibridni prijenosnik Precision 5530 2-in-1 dijeli mnogo sličnosti s prošlogodišnjim Dellovim računalom XPS 15 2-in-1, a prema predstavnicima Della, ovo je “najmanja 15-inčna 2-u-1 radna stanica na svijetu” i zaista je moćna. Baš kao što je Precision 5530 varijanta prijenosnika XPS 15 9560/9570 namijenjenog konzumentima, Precision 5520 2-in-1 varijanta je radne postaje XPS 15 9575. Potonji je, pak, Dell predstavio kao “najbrži hibridni prijenosnik na svijetu”, a krasilo ga je nekoliko jedinstvenih karakteristika koje nije dijelio gotovo niti s jednim drugim prijenosnikom, uključujući tipkovnicu MagLev, izolaciju GORE i platformu Kaby Lake-G. Sve su ove odlike ponovljene na Precision 5530 2-in-1, a rezultirale su doista jedinstvenom radnom postajom, pa ju opis proizvođača prilično ispravno determinira.

Nije lako stvoriti moćnu, a prijenosnu 15-inčnu radnu stanicu. Mora biti čvrsta i robusna kako bi preživjela mnoga putovanja te istodobno dovoljno lagana da se prenosi bez napora. Unatoč njegovom imenu, Precision 5530 2-in-1 nije samo standardni Precision 5530 nataknut na zglob s mogućnošću rotacije 360 stupnjeva. Trenutačne konfiguracije uključuju izbor između Core i5-8305G ili i7-8705G, 8 ili 16 GB DDR4 RAM-a i 1080-pikselnog ili 4K UHD ekrana osjetljivog na dodir. Radeon Pro WX GPU i dalje je fiksna grafika na svim razinama. Sustav pohrane Precisiona 5530 2-in-1 koristi SSD-ove s maksimalnim kapacitetom do 2 TB (počinju od 127 GB). Kućište prijenosnika Precision 5530 2-in-1 gotovo je identično onom koje ima XPS 15 9575, pa čak i do tipki ili panela zaslona. Utoliko, može se zaključiti da su i robusnost i elegancija prisutni.

4K ekran

Ekran osjetljiv na dodir s razlučivosti od 3840 x 2160 piksela (4K) užitak je za gledanje. Dell je uspio ugurati 15,6-inčni ekran u kućište koristeći sustav InfinityEdge kako bi se minimalizirali rubovi. Oni su s obiju strana ekrana te iznad njega zaista sitni – široki su nešto manje od 4 milimetra. Dodatni milimetar za rub “šasije” tvori ukupni rub od 5 milimetara. S druge strane, rub ispod ekrana širok je 21 milimetar, uz dodatak 11 milimetara širine kako bi se mogao smjestiti zglob, a dovoljno je dubok da može nositi Dellov logo i kamere za video razlučivosti 720p, za pozive te prijavu u sustav kroz Windows Hello (koji se inače ne bi mogao smjestiti iznad ekrana).

Kutevi za gledanje na 4K verziji ekrana su sjajni, a svjetlina je prilično dobra: zaslon postiže vrijednosti od 400 nita. Malo više ne bi bilo na odmet, ali svejedno je riječ o izuzetnom ekranu. Sjajan prodajni adut za kreativne profesionalce je taj što zaslon uključuje 100-postotnu Adobe RGB paletu, jednako kao i 100-postotni sRGB. Također je tu i 1.500:1 omjer kontrasta. Utoliko je ovaj ekran već a priori dobro balansiran za upotrebu Adobeova CC paketa, što, uostalom, i jest jedna od tržišnih niša koju Dell, očito, cilja ovim uređajem.

U slučaju da ste umjetnički tip ili jednostavno volite upotrebljavati stylus, zanimat će vas podatak da je ekran 4K razlučivosti također osjetljiv na dodir u deset točaka te podržava olovke. Reakcija na dodir izuzetno je precizna, a scroll te prepoznavanje gesti odvijaju se besprijekorno. Nismo primijetili nikakvo zastajkivanje upotrebljavajući geste ili za vrijeme pomicanja sadržaja na ekranu: sve se odvijalo vrlo fluidno.

Hibridni uređaj Precision dio je rastuće kategorije tankih i laganih radnih stanica koje postavljaju nove izazove pred tradicionalne radne postaje. Ključni suparnici na tom području su supertanki 15,6-inčni MSI WS63VR i Lenovo ThinkPad P1. Zanimljivo, Dell je razliku u odnosu na ove konkurente postigao tako što je ponudio manji i tanji prijenosnik, i dalje koristeći svestrani zglob od 360 stupnjeva.

Dodatna oprema

Kvalitetni zvučnici ključni su za prijenosnik poput Precisiona 5530 2-in-1, koji je dizajniran za high-end grafičke zadatke i prezentacije. Dobra vijest je ta da zvučnici ispunjavaju taj zadatak: maksimalna glasnoća dovoljno je velika da prodire diljem cijele prostorije za konferenciju, a čak i kada je zvuk postavljan na tako jaku glasnoću, primjećuje se minimalna distorzija uz dobre baseve.

Precision 5530 2-in-1 prosječno je opremljen kada su u pitanju portovi i konektori. Desna bočna strana uključuje par DisplayPort Thunderbolt/USB-C porta i 3,5-milimetarski ulaz za slušalice, a na lijevoj se nalaze dva USB-C ulaza (od kojih je jedan za punjenje), utor za MicroSD karticu te 5-LED-ni indikator baterije. Dell često uključuje ovaj indikator, koji je zapravo prilično koristan. Tu su i dva USB-C konvertera: jedan za RJ-45 Ethernet, a drugi za USB 3.0. Oni su potencijalno korisni; međutim, ako upotrebljavate jedan konverter, nećete više moći koristiti USB-C port za nešto drugo. Također, trebat ćete se sjetiti uzeti ih sa sobom ako mislite da bi vam mogli zatrebati.

Ventilatori postaju glasni prilikom većih napora, no to nije ništa neuobičajeno za bilo koji uređaj kod kojeg se jako opterete CPU i GPU. Jasno je, dakako, da 5530 nema nikakvih problema sa svakodnevnim zadacima, poput pregledavanja Interneta, e-mailova, društvenih mreža, konzumacije medija i svih ostalih osnovnih radnji.

Tipke, kamera, baterija…

Tipkovnica niskog profila ne sadrži numeričke tipke (a touchpad nema srednji gumb), međutim, uključuje tipke Home, End, Page Up i Page Down te strelice kursora pravilnog, invertiranog T-rasporeda, umjesto onog “u jednom redu”. Tipke imaju plitak, ali živahan hod i pružaju blagi otpor, koji podsjeća na pritiskanje okidača, uz šuškanje klikova koje se čuje prilikom tipkanja. Trackpad je također prilično ugodan. Dell i drugi proizvođači PC-jeva pribjegli su poboljšanju tih stavki na high-end modelima tijekom posljednjih godina, što je dobra stvar. Sam za sebe, trackpad pruža ugodan osjećaj – responzivan je i osigurava dobar taktilni odgovor kada se klikne. Dobre je veličine, a geste na njemu teku fluidno.

Kamera Precisiona 5530 2-in-1 dovoljno je dobra za konferencijske, Google Hangout ili Skype videopozive. To je i njena svrha, a ne snimanje videoisječaka i fotografija, stoga nemojte očekivati izuzetnu kvalitetu. Dovoljno je dobra kako bi ispunila svoj zadatak, međutim, mjesto na kojem je kamera smještena loše je odabrano, i zbog toga se doima kao da vam sugovornik gleda u nosnice. Možda bi bilo pametnije smjestiti kameru na gornji rub, zbog čega bi on bio deblji, nego da je ovako, pri dnu.

Proizvođač je opremio uređaj baterijom od 75 Wh, ali nije specificirao njeno trajanje; moguće zato što ono uvelike ovisi o aplikacijama i vrsti zadataka koji se izvode. Trajanje baterije znatno će se razlikovati kod svih korisnika: za većinu će ona preživjeti cijeli dan, no “cijeli dan” može značiti različite stvari različitim korisnicima. Prilikom uobičajene, svakodnevne upotrebe s potpunom svjetlinom i upaljenim pozadinskim osvjetljenjem tipki, nama je kapacitet baterije trajao preko sedam sati. To se vrijeme znatno smanjilo radom na teškim aplikacijama poput Adobe Premiere Pro, no to se i moglo očekivati. Zaključno, vijek baterije na Dell Precisionu 5530 većini će korisnika biti dostatan, a profesionalni korisnici koji upotrebljavaju zahtjevne aplikacije ionako znaju da su one neekonomične za bateriju.

Nije teško zaključiti – Dell Precision 5530 2-in-1 primamljivo je izrađen hibrid prijenosnika i tableta u kategoriji radne stanice. Uređaj je težak, ali i robustan, a 15,6-inčni zaslon je – već na prvi pogled – jedan od njegovih najatraktivnijih adute (makar onaj razlučivosti 4K, tj. 3840 x 2160 piksela, koji smo imali prilike testirati). Dovoljno je moćan za zahtjevnu grafičku obradu, s time da valja imati na umu kako u tom slučaju ne osigurava baš mnogo autonomnog terenskog rada, pa je dobro pri ruci imati i punjač.

Profesionalni korisnici koji obično rade i u uredu i na terenu, a koje privlači zglob s mogućnošću rotacije 360 stupnjeva, trebali bi uzeti Precision 5530 2-in-1 u obzir. Njegovi CPU i GPU ostvaruju dobru ravnotežu kada govorimo o individualnim performansama, a ekran nudi raspon svjetline, kontrasta i saturacije dostatan za ispravnu reprodukciju sRGB i Adobe RGB paleta. Riječ je o moćnom stroju kod kojeg će – oni koji žele baš ovakav uređaj – cijeniti ponajprije detalje, a onda i njegova općenita svojstva.