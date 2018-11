Denon AH-D1200 - Nasljednik za ponos

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear (držač gore) Zvučnički driver 50 mm (dinamički) Impedancija 24 Ω Povezivost 3,5-mm Sklopive Da Kabel 2x 1,3 m (jedan s ugrađenim kontrolama i mikrofonom) Masa 260 g Jamstvo 2 godine

AH-D1200 nasljednik je Denonovih slušalica AH-D1100, koje u srcu autora ovih redaka imaju posebno mjesto, jer su bile prve slušalice koje je platio više od 1.000 kuna te, još važnije, jedan od prvih modela s kojima je zakoračio u svijet kvalitetnijeg zvuka. Tri su godine trpjele svakodnevno korištenje u uredu i bile su neizostavni suputnik na svakom putovanju koje je trajalo više od sat vremena, uključujući desetak međukontinentalnih, sve dok im nije iznenada odzvonilo; jednog su dana iz ruksaka izašle u dva dijela. Za to je bila kriva posve plastična konstrukcija obruča, koji je nakon dosta vremena jednostavno – puknuo. Ne bi se radilo o osobito neočekivanom ishodu da AH-D1100 na tržište nisu plasirane kao putne slušalice, namijenjene upravo takvom načinu korištenja. Iste takve aspiracije ima i njihov nasljednik AH-D1200, stoga nas je vrlo razveselila činjenica da stvari ovaj put nisu prepuštene slučaju.

Osim što se ušne školjke mogu rotirati, slušalice su također posve sklopive

Naime, rafiniranost svakog elementa vanjštine ovih slušalica prvi je detalj kojim one privlače pozornost. Tamo gdje se kod prethodnika nalazila neugledna, škripeća plastika, AH-D1200 nudi fino polirani aluminij i kožu. Unutarnja strana obruča, ona koja naliježe na tjeme, prekrivena je prozračnom, rupičastom tkaninom i podstavljena spužvom, a ispod izrazito mekanih jastučića nalazi se memorijska pjena. Za kožu jastučića Denon tvrdi da je dvostruko izdržljivija od one koju koriste konkurenti, što, naravno, u nekoliko tjedana testiranja nismo mogli provjeriti. Možemo tek kazati da su slušalice nakon završetka testa izgledale identično kao prilikom prvog vađenja iz kutije. Udobnost im je izvrsna i taj se aspekt nije promijenio u odnosu na AH-D1100. Ovo su slušalice koje možete na glavi držati mnogo sati u komadu, bez ikakvih natruha neugode.

Vanjske strane ušnih školjki presvučene su finom gumom, a fiksirane su na zglobove koji im daju poveliku slobodu kretanja – mogu se rotirati za 90° (prema “van” – dok vam slušalice vise oko vrata, prsa će vam dodirivati vanjska strana ušnih školjki) i naginjati oko vertikalne osi. Također ih je moguće sklopiti, radi lakšeg prenošenja, za koje se može iskoristiti i priložena platnena futrola. Od drugih dodataka, AH-D1200 nudi dva gumirana kabela – jedan obični i jedan s ugrađenim upravljačkim modulom. Ideja je da ćete prvi koristiti kod kuće i u uredu, a ovaj s daljinskim upravljačem u situacijama kad slušalice povezujete s mobitelom. Sam daljinac koristi se za namještanje glasnoće zvuka, zatim puštanje, pauziranje i prebacivanje pjesama, ali i odgovaranje na telefonske pozive. Neće biti potrebe da govorite u mobitel, jer se u modulu također nalazi mikrofon, koji će uredno hvatati vaš glas i prenositi ga sugovorniku.

AH-D1200 dolazi u dvije boje – crnoj i dopadljivoj bijelo-smeđoj

Ako iz fotografija nije očito, radi se o zatvorenim slušalicama. Pasivna izolacija buke vrlo im je dobra. Kolege u uredu i suputnici u javnom prijevozu definitivno neće čuti što slušate, niti ćete vi, sve dok vam nešto svira, čuti njih. Bez ustručavanja bismo ove slušalice ponijeli na let – pasivna izolacija dostatna im je da dobrano priguši urlik mlaznih motora.

Kvaliteta zvuka još je jedan aspekt u kojem ove slušalice nude ono što bi se od njih očekivalo – vrlo konkretan, brz i udaran bas, uglađenu reprodukciju vokala i izraženo “opuštene”, nimalo naporne visoke frekvencije. Općeniti karakter zvuka ostavlja dojam kao da se težilo tome da se slušalice mogu bez zamora koristiti više sati u komadu. Ta je misija uspješno završena, i to bez zapostavljanja detaljnosti zvuka i uz izbjegavanje potencijalne zamke – da on bude dosadan. Zbog takve nenapadne prirode zvuka, Denonove slušalice žanrovski su vrlo svestrane i podjednako snalažljive u rocku i njegovim ekstremnijim derivatima, klasici, hip-hopu, elektroničkoj glazbi i hitovima s MTV-a. Prije “pravog” slušanja im, doduše, treba dati nekoliko sati za “razgibavanje”. Prilikom prvog slušanja djelovale su nam šuplje i beživotno, ali to se, nakon višesatnog usviravanja, stubokom promijenilo.

S impedancijom od 24 Ω, prilično su nezahtjevne u smislu amplifikacije pa ćete se “izvući” i s pojačalom vašeg mobitela. Naravno, ako posjedujete prijenosni svirač s kvalitetnijom elektronikom, ili solidan stolni DAC s pojačalom za slušalice, ove slušalice svakako imaju dovoljno potencijala da vam razotkriju kvalitete takvih uređaja.