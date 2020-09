Denon DRA-800H - Svestran, snažan i razumne cijene

Svojim pametnim stereo receiverom Denon pokazuje da ima sluha za potrebe modernih korisnika – te kako ih ne želi oguliti do gole kože

SPECIFIKACIJE Tip Pametni stereo receiver Pojačalo 2x 100 W (8 Ω, 0,08% THD) DAC AK 4458 (24-bit/192 kHz) Vrste zapisa FLAC, ALAC, WAV do 24/192, te DSD 2,8 i 5,6 MHz Analogni konektori 2x RCA ulaz, 1x RCA Phono, RCA izlaz za pretpojačalo, 2x subwoofer izlaz Digitalni konektori HDMI-ARC ulaz/izlaz, 5x HDMI, 2x optički ulaz, koaksijalni ulaz Ostali konektori IR ulaz, USB (prednji), 6,3 mm izlaz za slušalice Mreža LAN (10/100/1000), Wi-Fi (802.11a/b/g/n), dvosmjerni Bluetooth 4.1, AirPlay 2 Dimenzije i masa 434 x 151 x 339 mm / 8,6 kg Softver HEOS Jamstvo 2 godine

Integrirana pojačala i AV receiveri sasvim su različite sprave. Svaka vrsta ima svoje poklonike, koji opsesivno ne podnose “one druge”. Oni prvi zazivaju “pravi stereo”, a drugi se razbacuju kanalima, surroundima i Dolbyjima. Za one koji bi htjeli “samo” stereo zvuk, ali ujedno trebaju i mogućnost spajanja “videouređaja”, proizvođači dosad nisu baš imali sluha. Denon DRA-800H upravo je takav spoj. Riječ je o dvokanalnom pojačalu, s čak 5 HDMI ulaza i HDMI ARC izlazom te mnoštvom konekcija i dodatnih funkcija. Uređaj je dostupan u crnoj i srebrnoj boji.

Izgledom se ovaj Denon doima kao neki AV receiver iz srednjeg segmenta, od kojega ga izdvajaju kontrole basa, visokih tonova i balansa. Zvukovnim čistuncima odmah ćemo spomenuti da je te kontrole moguće isključiti i prebaciti se u način rada “Direct”, a za one najzagriženije, tu je i način rada “Pure Direct”, koji isključuje i prednji ekran te prikaz na TV-u, tobože radi smanjenja interferencija, a mi bismo prije rekli radi osjećaja da je samo zvuk bitan “a ne tamo neke LED-ice”.

Zadnja strana uređaja obiluje konektorima svih vrsta. Iako su im dodijeljena imena, ona se u aplikaciji i na ekranu mogu promijeniti

Ekran uređaja daje standardne informacije o izvoru zvuka, te stalno ima brojčanu razinu glasnoće, što nam se pokazalo prilično korisnim prilikom prebacivanja različitih ulaza. Osim toga, ima i nekoliko oznaka za one bistra oka, poput oznake PCM modulacije i sličnog, ali vidljivost s iole veće udaljenosti, upitna je. Stoga je za pohvalu prikaz kontrola na TV-u ili HDMI monitoru. Meniji, doduše, imaju razlučivost teleteksta, a Denon se nikako nije mogao dogovoriti o formatu slike s vremešnim (10 godina starim) Philipsovim LCD TV-om, pa sve izgleda vrlo retro. Osobito prikaz glasnoće, koji izgleda kao traka iz Space Invadersa (za one mlađe – to je arkadna igra iz ’78.). Kakav je, takav je, ipak se pokazao dovoljno informativnim; jedino što baš nećete zadiviti ukućane kad se prvi put poželite pohvaliti novom spravom.

No zapravo, ovaj Denon ima se čime pohvaliti. Prvo, tu je čistih 100 vata snage pri 8 Ω, što je poprilično. Potom, nudi mogućnost spajanja dva para zvučnika te dva subwoofera. Od žičanih ulaza, tu su Ethernet, dva optička, jedan digitalni koaksijalac, dva line-in RCA ulaza i Phono MM ulaz za gramofon. Bežični dio jednako je impresivan: 2,4 i 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 te Heos OS/aplikacija. Gotovo da nema izvora zvuka koji nije dostupan, od analognih LP-jeva, računalnih DLNA servera, pa do streaming servisa, jer HEOS podržava sve popularne servise, a jednako tako, HEOS-om je riješen i multiroom način rada. Kako ne bismo zaboravili, ugrađen je i FM te DAB radijski prijemnik. DAB je, s priloženom antenom, čak uspio uhvatiti i nekoliko stanica unutar armiranobetonske zgrade, što je dosad najbolji rezultat koji smo dobili od ijednog DAB prijemnika.

Čista konstrukcija s klasičnim transformatorom, simetričnim dizajnom, te dobro izvedenim hlađenjem. Ono što se doima kao ručke za nošenje su zapravo Wi-Fi i BT antene, pa nemojte hvatati za njih kod raspakiravanja novog uređaja

Konfiguraciju i upravljanje ovim uređajem moguće je izvoditi preko daljinskog upravljača i prikaza na ekranu samog Denona, no toplo preporučujemo iskoristiti HDMI izlaz i korištenje prikaza na TV-u (ili monitoru). Dakako, tu je i aplikacija za mobitele, zapravo dvije. Prva je Denon 2016 AVR Remote (dobro pazite na to da skinete baš tu aplikaciju, jer ima 5-6 sličnih Denonovih aplikacija), a druga je – HEOS. Iz naziva vam je već jasno čemu koja služi. Moramo priznati da su obje aplikacije doživjele priličan napredak u posljednje 2-3 godine, kad smo se posljednji put s njima dulje družili. Obje su prilično funkcionalne, osobito kad se uzme da i jedna i druga trebaju upravljati i podešavati mnogo parametara, od naziva i vrste ulaza, pa do selekcije različitih izvora zvuka. AVR Remote ima način rada u kojem mobitelom upravljate naredbama prikazanima na ekranu televizora. Dobra stvar je i mogućnost preimenovanja ulaza prema vlastitom izboru, a postoje i četiri “Quick Select” opcije, na koje možete spremiti najčešće korištene ulaze.

U aplikaciji HEOS dobro je riješeno čak i sučelje za Deezer, koje daje prilično jasan pregled i mogućnosti upravljanja. Moguće je i pozivanje jedne aplikacije iz druge, ali to baš i nije najbolje riješeno. Na Androidu pozivanje AVR Remotea iz aplikacije HEOS nije radilo u otprilike 80% slučajeva. Probali smo na iPadu staviti obje aplikacije na jedan aktivni ekran, ali, nažalost, nisu podržavale tu opciju. Kako ne bismo zaboravili, ako vam se baš ne sviđa rabiti HEOS, možete koristiti i AirPlay 2 za direktno spajanje Appleovih uređaja ili, pak, Bluetooth za Androide. Bluetooth, doduše, podržava samo SBC kodek, no zato radi u dva smjera pa možete, primjerice, spojiti bežične slušalice ili, pak, poslati glazbu s mobitela na zvučnike. Ovaj Denon podržava i glasovnu navigaciju sva tri glasovna asistenta (Amazon Alexa, Apple Siri i Google Assistant).

Pregledan daljinski upravljač na kojem treba primijetiti četiri Quick Select funkcije, te Eco mod (koji baš i nismo proučavali, ali valjda štedi energiju). Dojam malo kvari naizgled jeftina izrada, ali gotovo isti model nas je pet godina služio sa DNP-720 playerom, znači da je izdržljiv

Nije zaboravljen ni dobri, stari USB ulaz za USB stick s prednje strane. Nešto što se sve rjeđe viđa i sve rjeđe treba, ali zašto da ne – ponekad dobro dođe. Recimo, ovo je najjednostavniji način sviranja zapisa visoke razlučivosti (24/192 FLAC-ove te čak i DSD do 5,6 MHz). Dobro bi došao i jedan USB sa stražnje strane, za trajno spajanje vanjskog diska, ali zato ima Ethernet, pa može doći do svake glazbe na mreži.

S audio strane, DRA-800H njeguje Denonovu tradiciju, staru više od 100 godina, pa je cijeli uređaj koncipiran kao standardno integrirano pojačalo, plus sve ove dodatne moderne funkcije. Ekran se može potpuno isključiti, a na prednjoj strani veliki je kotač za podešavanje glasnoće, i nešto manji selektor ulaza, te dobri, stari 6,3-milimetarski izlaz za slušalice.

DRA-800H uspješno je pogonio Bowers & Wilkinsove zvučnike 606, a probali smo ga i s Q Acousticsovim modelom 3030i. Zaliha snage zaista je impresivna, što dolazi do izražaja i prilikom tišeg slušanja, gdje bas područje ne ostaje “mrtvo”. Svidio nam se čak i čisti gramofonski audioulaz, iako podosta tiši od ostalih analognih i digitalnih izvora. Kod digitalnih izvora dolazi do izražaja vrlo dobra kombinacija AK4458 DAC-a i klasično rađenog sklopa za pojačanje. Probali smo i “restore” funkciju, koja radi upscaling komprimiranog MP3 i AAC zvuka. Najbolji uzorak bile su nam internetske radiostanice koje obično emitiraju u MP3 64 kbps ili AAC 32-64 kbps. Kod njih je restorer donosio zamjetno poboljšanje, osobito u nižem dijelu spektra, a razlika se čula i kod Yammat FM-a, koji ima najbolji stream među domaćim stanicama, AAC na 192 kbps.

HEOS aplikacija na Android mobitelu. Čak šest različitih uređaja sluša šest različitih streamova

Kod 320 MP3 izvora, restore efekt manje se osjeti, iako je pri reprodukciji nekih snimki davao bolju prostornost. Naravno, taj efekt može se uključiti samo u “Stereo” (procesiranom) načinu rada, gdje rade i tonske kontrole i balans, a u “Direct” i “Pure Direct” načinu rada audiosignal ide mimo tih procesora.

Višesobni način rada zapravo je stvar sustava HEOS, koji zaslužuje zaseban tekst. Isprobali smo kombinaciju DRA-800H s Bowersima u dnevnoj sobi kao glavni sustav, te dva Denon Home 250 spojena u stereo za drugu sobu, i jedan Home 150 u kuhinji. Sviđa nam se ta mogućnost da možete imati klasičnu postavku, bez procesiranog zvuka, u jednoj prostoriji, a bežične sustave u drugim prostorijama. Sve to još više dolazi do izražaja kad imate kombinaciju lokalne pohrane glazbe i streaming servisa, koja tako postaje dostupna u svakom prostoru.

Kad se uzme u obzir sve navedeno, cijena ovog uređaja predstavlja ugodno iznenađenje. U jednom kućištu za tu cijenu dobivate jako stereo pojačalo, vrlo dobar DAC, phono ulaz, sustav HEOS, mrežnu konekciju na lokalne glazbene servere, HDMI ulaze i izlaz, AirPlay 2 i Bluetooth, te glasovnog asistenta. Ako ste u ovom opisu našli da vam treba većina navedenih mogućnosti, i to u jednom kućištu – DRA-800H vrijedan je razmatranja.