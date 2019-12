Edifier S880DB - Kompaktni, a moćni

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 3,7” aluminijski bas-srednjetonac + 0,75” titanski visokotonac Pojačalo 32 + 12 W (po kanalu) DAC 24-bit/192 kHz Frekvencijski odaziv 55 Hz – 40 kHz Povezivost USB, optički, koaksijalni, 2x RCA, Bluetooth 4.1 (SBC) Dimenzije i masa (po zvučniku) 23 x 13 x 16,5 cm / 3,5 kg Jamstvo 2 godine

Kanadsko-kineski Edifier na glasu je kao proizvođač zvučnika s izvanrednim omjerom cijene i kvalitete. Tvrtka je specijalizirana za aktivne zvučnike, dakle one koji dolaze s ugrađenim pojačalom pa ih je dovoljno spojiti s izvorom zvuka, bez potrebe za kupnjom ikakvih dodatnih komponenti. U narednim mjesecima pozabavit ćemo se najzanimljivijim zvučnicima iz Edifierove bogate ponude, a seriju započinjemo s modelom S880DB.

Na desnom zvučniku nalazi se statusni ekrančić, na kojem je sitno naveden trenutačno aktivan ulaz (USB, optički, koaksijalni, Bluetooth ili jedan od dva analogna). S udaljenosti veće od jednog metra nemoguće je pročitati što na njemu piše

Riječ je o vrlo kompaktnim bookshelf zvučnicima, očito dizajniranim za korištenje uz računalo – kako u smislu fizičkih gabarita (visoki su 23, široki 13 te duboki oko 17 centimetara), tako i sposobnošću da s male udaljenosti od slušača izgrade veliku i široku akustičku kulisu.

Kutije su načinjene od drva i sklopljene zaista uvjerljivo. Dizajn im je vrlo zanimljiv: bokovi su obojeni prozirnim, a ostale površine mat bijelim lakom. Sve zajedno u praksi izgleda nesvakidašnje i upečatljivo. Drvena konstrukcija zvučnicima također daje masu od preko tri kilograma; osjetno više no što bi se iz njihovih gabarita dalo naslutiti.

Žica ili Bluetooth

Desni zvučnik je glavni pa na njemu nalazimo sve ulaze, konektor za spajanje s lijevim zvučnikom, priključak vanjskog napajanja te kotačiće za dodavanje ili oduzimanje basa i visokih tonova i namještanje balansa kanala

Načina za spajanje s izvorima zvuka dostupno je preko nekoliko. Ako želimo koristiti vanjski DAC te zvučnicima prepustiti samo amplifikaciju signala, tu je par analognih linijskih RCA ulaza. U slučaju da bismo htjeli da zvučnici samostalno obavljaju digitalno-analognu konverziju, a potom pojačanje signala, na raspolaganju su nam čak tri digitalna ulaza: USB, optički i koaksijalni. Ugrađeni USB DAC, XMOS U11690C20, podržava zapise s razlučivosti do 24-bita i 192 kHz, što je, u kombinaciji s deklariranim frekvencijskim odazivom od 55 Hz do 40 kHz, bilo dovoljno da se zvučnici S880DB okite certifikatom Hi-Res Audio. Navedeni XMOS-ov čip zapravo je mikrokontrolerska jedinica xCore 200 XU216, koja se, osim konverzijom digitalnog signala u analogni, također brine za digitalno procesiranje signala (DSP). Za druga ugrađena sučelja (RCA, optičko, koaksijalno i Bluetooth) digitalno-analognu konverziju obavlja Texas Instrumentsov čip PCM9211, također sposoban za 24-bit/192 kHz reprodukciju.

Texas Instrumentsovo je i ugrađeno pojačalo. Radi se o pojačalu D-klase, oznake TAS5754M, koje visokotonce lijevog i desnog zvučnika hrani s 12 W snage, a bas-srednjetonske jedinice s 32 W po kanalu. Ova količina snage više je no dovoljna za slušanje s manje udaljenosti; nijednom nam se nije dogodilo da smo zvučnike morali potjerati do maksimuma, jer bi nam u tom slučaju nakon nekoliko minuta vjerojatno raznijeli bubnjiće. Učinili smo to samo nakratko, za potrebe testa, kako bismo provjerili dolazi li do distorzije zvuka – ne dolazi.

Premda su zvučnici odignuti od podloge pomoću gumenih nožica, vrijedi razmisliti o nabavci stolnih stalaka, kojima će se postići prava separacija i visokotonac će se približiti ušima. U obzir dolaze i nagnuti stalci

Snage ima dovoljno i da se Edifierove zvjerke koriste u prostoriji srednje veličine, za zabavljanje većeg broja ljudi. U takvim situacijama od velike se koristi pokazuje ugrađeni Bluetooth 4.1 modul, koji nas lišava potrebe za žičnim spajanjem s izvorom zvuka; dušu dalo za tulume. Nažalost, nisu podržani napredniji Bluetooth kodeci poput aptX HD-a ili LDAC-a, već samo bazični kodek SBC, zbog čega se u bežičnom načinu rada ne može dobiti toliko dobra kvaliteta zvuka kao u žičnom.

Kažimo još i da Edifier sa zvučnicima velikodušno prilaže apsolutno sve potrebne kabele. Osim naponskog adaptera (popularne “ciglice”), u kutiji smo pronašli trometarski kabel za spajanje lijevog i desnog zvučnika, zatim USB kabel (1,7 m), optički kabel (1,5 m), RCA-na-RCA kabel (1,7 m) te RCA-na-3,5 mm kabel (1,7 m). Pohvalno!

Velik zvuk iz malih kutija

Na prednjoj strani zvučnika nalaze se 0,75-inčni visokotonac s kupolom od titanskog laminata, zaštićen perforiranom metalnom mrežicom, te 3,7-inčni aluminijski bas-srednjetonski driver. Bas-refleksni portovi smješteni su straga, blizu gornjeg ruba zvučnika.

Stražnji bas-refleksni otvori mogu poslužiti za pojačavanje basa, tako da se zvučnici približe zidu

Zvuk koji izlazi iz spomenutih, nevelikih zvučničkih jedinica nadilazi apsolutno sva očekivanja koja smo imali od zvučnika ovih dimenzija. Izrazito je čist i dobro izbalansiran u čitavom frekvencijskom području, a to se u praksi prevodi u skladnu međuigru instrumenata i vokala, koji se ni u jednom trenutku ne nadglasuju, već su zastupljeni upravo u onoj mjeri kako su autori pjesama zamislili. Uz metalne membrane, tradicionalno se vežu nešto “hladnije” akustičke karakteristike, ali kod ovih zvučnika nismo čuli ništa zbog čega bismo ih nazvali sterilnima i suviše analitičkima. Vrijedi spomenuti i to da visoke frekvencije ni u jednom trenutku ne postaju prodorne i naporne, a istodobno uspijevaju reproducirati zavidnu količinu detalja.

U paketu je priložen okrugli daljinski upravljač, koji sadrži tipke za namještanje glasnoće zvuka, pauziranje i prebacivanje pjesama te odabir ulaza i profila DSP-a. Lijepo izgleda na stolu, ali u ruci bismo ipak radije držali klasični, ravni daljinac. Ne sviđa nam se ni položaj tipke Source, koja je direktno ispod tipke za smanjenje glasnoće pa smo ju često nehotično pritiskali

Što se basa tiče, ima zadovoljavajuću brzinu i udarnost, a i dubina mu je solidna, premda ne ogromna, što bi moglo zasmetati, primjerice, ljubiteljima elektroničke glazbe i rapa. Stanovita količina “mesa” zvuku se može dodati pomoću kotačića na stražnjoj strani desnog zvučnika (također postoje kotačići za dodavanje ili oduzimanje visokih frekvencija te namještanje balansa kanala), ali treba biti oprezan – kad se on zakrene u krajnji položaj, basovi u pjesmama s osobito dubokim frekvencijama počinju distorzirati bas-srednjetonsku membranu. Mnogo je razboritije zvučnike približiti stražnjem zidu, tako da se dodatni bas stvara pomoću refleksija od zida. Žanrovi u kojima se ne traži abnormalna dubina basa, već se preferira njegova brzina i preciznost, poput rocka, metala, folka i mnogih drugih, na Edifierovim zvučnicima zvuče izvrsno. Da se razumijemo, elektronika također zvuči dobro; jedino što izostaje je onaj najdublji dio basa, koji se osjeća u utrobi. Kako smo već ranije naznačili, pohvale upućujemo i širini zvuka te lakoći kojom ovi zvučnici stvaraju dojam da vokali ne dopiru iz kutija, već da “lebde” ispred slušatelja.

Bokovi drvenih kutija obojeni su prozirnim, a ostale površine bijelim lakom

Na priloženom bežičnom daljinskom upravljaču možemo odabrati nekoliko profila zvuka – Classic, Vocal, Dynamic i Monitor. Značajnija razlika čujna je samo između profila Dynamic i Monitor, pri čemu o profilu Dynamic možete eventualno razmisliti kad se igrate i gledate filmove, a generalno se valja držati profila Monitor.

Sve u svemu, ovo je zaista kvalitetan i uvjerljiv par aktivnih zvučnika za PC ili manji dnevni boravak, osobito pogodan za korisnike koji nauštrb dobrog zvuka nisu spremni žrtvovati mnogo fizičkog prostora. Neka vas njihovi gabariti i veličina membrana ne obeshrabre – performanse im dobrano nadilaze proporcije, do te mjere da se cijena od 2.490 kuna ne doima nimalo nerazumnom.