eShark ESL-HS5 Kugo V2 - Kuge staroga sin

Specifikacije Izvdeba Naglavni, zatvoreni Driveri / Impedancija 50 mm Vrsta priključka USB Masa 260 grama (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Tvrtka eShark ne boji se prilagođavati tržištu pa redovito u svoju ponudu uvrštava obnovljene i poboljšane verzije svojih uređaja. Jedna od njih nova je verzija headseta ESL-HS5 Kugo V2, koja stiže s nekoliko značajnih promjena u odnosu na original. I dalje se radi o masivnom, ali laganom headsetu srednjeg cjenovnog razreda, no ovaj je put prilagođen onima koji cijene praktičnost.

Kugo V2 velik je headset, no varljivo je lak, a iako ima 260 grama, zbog dobre distribucije težine, na glavi je poput perca

EShark ESL-HS5 Kugo V2 crni je headset relativno velikih gabarita, kojim dominiraju glomazne slušalice te metalni okvir. Zbog ta dva elementa uređaj izgleda masivno, no dojam se mijenja čim ga primimo u ruku. Naime, Kugo V2 razmjerno je lak, a s masom od 260 grama i odličnom distribucijom težine na glavi, gotovo je neprimjetan. To duguje odličnom naglavnom nosaču, koji lijepo leži na svim oblicima glave, te velikoj fleksibilnosti zbog koje headset ne smeta ni na velikoj glavi. Istodobno, headset lijepo sjeda na područje oko ušiju te u svakom trenutku djeluje stabilno. Fleksibilnost okvira znači da uređaj djeluje uvjerljivo čak i kad ga neprirodno savijamo, a cijenimo to što ne proizvodi nikakve neočekivane zvukove poput pucketanja ili krckanja.

Slušalice su zatvorena tipa, no izolacija buke nije im bajna, vanjska galama zasigurno će vam smetati za vrijeme igre

Školjke slušalica vrlo su velike i mogu obujmiti doista velike uši. Iako su načinjene od plastike, pod prstima su vrlo fine, zahvaljujući premazu koji pod prstima djeluje poput gume. Na unutrašnjoj strani slušalica nalaze se debeli spužvasti jastučići obloženi umjetnom kožom. Ti su jastučići vrlo meki i udobni te se lijepo prilagođavaju obliku glave, a čak ni test s naočalama pod njima ne stvara nelagodu. Slušalice su zatvorenog tipa, no izolacija zvukova nije im bajna. Izolacija buke prema unutra gotovo je nepostojeća, a zvuk prema van "curi" otprilike s 50% intenziteta. Nisu to idealne slušalice za bučno okruženje, kao ni za mirna domaćinstva u kojima bi buka iz igara mogla probuditi ukućane ili im drugačije smetati.

Performanse mikrofona vrlo su dobre, no, nažalost, nalazi se na lošem fleksibilnom nosaču, koji ne omogućuje sklanjanje mikrofona ispred lica

U školjkama slušalica nalaze se 50-milimetarski driveri uobičajenih (deklariranih) tehničkih specifikacija. Zvuk koji proizvode nije osobito bogat, a iako mu je bas naglašeniji nego što je uobičajeno, nedostaje mu dubine. Srednji tonovi su jasni, iako im nedostaje detalja, no u igrama je lako raspoznati korake i slično od ambijentalne buke. Lako je raspoznati i odakle zvukovi dolaze, no pozicioniranje po vertikalnoj osi nešto je lošije. Zvukove koji dolaze s gornje strane još možemo raspoznati, no zvukovi koji se nalaze ispod nas, čujemo kao da su s nama u ravnini. Kad se ne igramo, headset je korektan i ništa više od toga. Poslužit će za povremeno slušanje glazbe ili gledanje filmova, no ne očekujte spektakl.

Kutijica na kabelu na sebi ima kotačiće za analogno podešavanje glasnoće u slušalicama i mikrofona, prekidač za utišavanje mikrofona, i tipku za uključivanje skromnog osvjetljenja

Kugo V2 s računalom se spaja preko USB kabela na kojem se nalazi kutijica s kontrolama. Tu nalazimo kotačiće za analogno podešavanje glasnoće u slušalicama i mikrofona, prekidač za utišavanje mikrofona te tipku za uključivanje i isključivanje osvjetljenja amblema na slušalicama. Kabel je nešto kraći nego što je uobičajeno, pa iako headset možemo koristiti na konzolama, velika je vjerojatnost da to nije izvedivo zbog njihove udaljenosti od trosjeda.

Mikrofon

Mikrofon na ovom headsetu prolazne je kvalitete. Nažalost, nije ga moguće sakriti ni odvojiti, a zbog lošeg fleksibilnog nosača, nije ga moguće skloniti ispred lica. Mikrofon je usmjeren i hvata vrlo dobar zvuk, uz solidno izoliranje pozadinskih šumova niže frekvencije.

Za potrebe ovog testa mikrofon je ukopčan izravno u matičnu ploču, postavljen je na 100% glasnoće, a uzorak glasa snimljen je u Audacityju. Rezultat poslušajte ispod.

S cijenom od 349 kuna, ovo nije najjeftiniji headset na tržištu. Udoban je i kvalitetno izrađen, no preferirali bismo da isporučuje nešto bogatiju zvučnu sliku. Istina, nju je u ovom cjenovnom razredu teško, ali ne i nemoguće, pronaći.