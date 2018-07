Fnatic Streak RGB - Optimiziran za profiće

Fnaticova nova tipkovnica hvali se činjenicom da je najtanji mehanički model koji postoji. Nismo sigurni zašto je to bitno, ali znamo da joj to, srećom, nije jedina odlika

SPECIFIKACIJE Tip prekidača Cherry MX Red, Silent Red ili Brown (mehanički) Sučelje 2x USB Kabel 2,2 m (gumirani) Jamstvo 2 godine

Streak RGB na tržište je plasiran kao najtanja RGB mehanička tipkovnica na svijetu i s naglaskom da je optimiziran za eSportove. Shvaćamo zašto profesionalnim igračima trebaju uske, tenkeyless tipkovnice, no zašto bi im stalo do njihove tankoće, moramo priznati da nam nije očito. S time na umu, Streakovu tankoću od 36 milimetara ne nalazimo relevantnom. Mnogo nam se važnijim čini to što je od prosječne mehaničke tipkovnice za otprilike centimetar kompaktnija po “dubini”, što je postignuto približavanjem funkcijskih tipki glavnom dijelu tipkovnice. Doduše, ako ugradite priloženo odmorište za dlanove, dubina tipkovnice raste za pet centimetara, pa u tom slučaju više ne možemo govoriti o racionalnom raspolaganju prostorom na radnoj površini. Korištenje odmorišta toplo preporučujemo, jer je izvrsno – dovoljno mekano da bude iznimno udobno, a ne toliko mekano da bi zapešća “propadala” više no što je potrebno. S vanjske strane prekriveno je poliuretanskom kožom i ima rupičastu teksturu pa se dobro nosi s pojačanim znojenjem. Za kućište tipkovnice hvata se pomoću dviju plastičnih kopči, i to tako da prvo fiksiramo metalno postolje odmorišta te tada na njega postavimo samo odmorište. To je inženjerski ingeniozan potez, koji dozvoljava da samo odmorište ne bude golemo, a da ga istovremeno možemo odmaknuti na tri različite udaljenosti od tipkovnice. Time ono postaje prilagodljivo i ergonomski povoljno dlanovima svih veličina.

Sveprisutni aluminij

Kvaliteta izrade svih ostalih dijelova tipkovnice na jednako je visokoj razini. Kućište je načinjeno od mat crnog anodiziranog aluminija, a iz njega izlazi debeli, izvrsno zaštićeni i posve gumirani kabel. Dugačak je 2,2 metra, a na svojem kraju ima dva USB konektora, za koja ćete morati pronaći mjesta na matičnoj ploči vašeg računala. Dva konektora nisu potrebna samo za RGB osvjetljenje, već i za funkcioniranje osamljenog USB 2.0 konektora, smještenog na stražnju stranu tipkovnice. Preferirali bismo da se na njegovom mjestu nalazi USB 3.0 ili čak USB-C konektor.

Izvrsno odmorište za dlanove uvelike poboljšava iskustvo korištenja Fnaticove tipkovnice

Od metala je načinjen i kotačić za glasnoću, smješten iznad numeričke tipkovnice. Pozicija mu nije optimalna. Naime, kako je najgornji red numeričke tipkovnice razmjerno visok, kotačiću se mnogo jednostavnije pristupa s desnog boka nego s donje strane. Jednako su “zaklonjene” i tri sitne tipke lijevo od kotačića, koje, redom, isključuju spojeni mikrofon (vrlo korisna i na tipkovnicama rijetko viđena mogućnost), aktiviraju takozvani “Competition Mode” te posve isključuju zvuk. Još jedna istovrsna tipka našla se između tipki Escape i F1. Dotična zaključava tipku Fn – dakle, ako ju pritisnemo, tipke F1-F12 poprimit će svoju sekundarnu funkciju (šest makroa, upravljanje osvjetljenjem, kontrola multimedije). Sjajno!

Streak RGB doista jest tanak, a koliko vam je to bitno – procijenite sami. S donje strane nalaze se nožice pomoću kojih tipkovnici možemo povećati nagib

Same tipke izdignute su iznad kućišta pa se prašina i prljavština ispod njih čisti s lakoćom. Kapice od ABS plastike glatke su, blago zaobljene i ugodne pod prstima, a kako će reagirati na pritisak, ovisit će o vrsti mehaničkih prekidača za koje se odlučite. Na raspolaganju su prekidači Cherry MX Red, Brown i Silent Red. Ako želite veliki Enter, također je bitno da prilikom kupnje odaberete “UK Layout”.

RGB uz nekoliko mušica

Kako to ozbiljnoj gejmerskoj tipkovnici priliči, Fnatic Streak RGB dolazi s punim RGB pozadinskim osvjetljenjem tipki. Ne svijetle samo oznake tipki, već i plastična kućišta prekidača ispod njih, koja su, kao što smo već spomenuli, izložena pogledima. Bez korištenja drivera mogu se aktivirati razni svjetlosni efekti, kao što su širenje u valovima u duginim bojama, pulsiranje, simuliranje padanja kiše i slično. Unutar drivera svaki od tih načina osvjetljenja može se dodatno ugoditi, a slobodni ste i ručno definirati boju svake pojedine tipke zasebno. Na istome mjestu možemo promijeniti funkcije pojedinih tipki, kao i detaljnije namjestiti ranije spomenuti “Competition Mode”. Iza gordog naziva ne krije se ništa posebno – tek način rada u kojem će odabrane tipke, primjerice tipka Windows, biti deaktivirane. Sve spomenute postavke moguće je pohraniti u ukupno četiri korisnička profila.

Na stražnjoj strani tipkovnice nalaze se USB 2.0 konektor te pločica s tvrtkinim amblemom. Potonja je magnetski učvršćena za kućište i pozadinski osvijetljena, a Fnatic bi htio da vlasnici Streaka na njeno mjesto stavljaju personalizirane pločice

Samo osvjetljenje tipkovnice izgleda dopadljivo, ali dva detalja nam se ne sviđaju – sekundarne oznake tipki svijetle manjim intenzitetom od primarnih, te LED-ica ispod razmaknice bode u oči i pomalo odvraća pozornost, s obzirom na to da je postavljena tako da je vidljiva u perifernom vidnom polju kad gledamo u monitor.

Spomenimo još i svjetlosnu zonu na stražnjem bridu tipkovnice, gdje se nalazi pločica s nazivom proizvođača. Dotična je učvršćena magnetski i može se skinuti. Fnaticova zamisao je da će vlasnici Streaka RGB dati izrađivati pločice s vlastitim željenim grafikama ili riječima te tako tipkovnicu doista učiniti “svojom”. Službena stranica ne objašnjava kako bi taj postupak trebao izgledati, osim da – stiže uskoro.

Fnaticov driver omogućuje finije ugađanje RGB efekata i tipkovničkih funkcija. Sučelje mu je jednostavno i lako za korištenje

Streak RGB na domaće tržište stiže s cijenom od oko 1.200 kuna, što ga plasira među mehaničke tipkovnice više klase. Kvaliteta mu odgovara takvim ambicijama, a iz svega je toga jasno i kako se ne radi o tipkovnici za široke mase, već za korisnike dubljeg džepa, u potrazi za modelom koji po nečemu ipak iskače iz mnoštva. Ako odlučite da je ovo vaša iduća tipkovnica, svesrdno vam sugeriramo da odaberete varijantu s “običnim” prekidačima Cherry MX Red ili Brown, jer samo one pružaju pravo iskustvo korištenja mehaničke tipkovnice.

Mehanički prekidači Cherry MX Silent Red Primjerak Streaka RGB koji smo testirali stigao je s prekidačima Cherry MX Silent Red. Riječ je o linearnim prekidačima koji imaju silu pritiska od 45 cN i ukupni hod od 3,7 milimetra. Doista jesu izrazito tihi te u tom smislu vrlo podsjećaju na prekidače membranskih tipkovnica. Nažalost, isto možemo reći i za osjećaj tipkanja, koji je pomalo “gnjecav” i mnogo bliži membranskim modelima nego mehaničkim. Zbog toga, ako vam je stalo do pravog iskustva korištenja mehaničke tipkovnice i malo buke vam ne smeta, sugeriramo da odaberete varijantu s nekom drugom vrstom prekidača – našu preporuku ima izvrsni Cherry MX Red. Također je dostupna izvedba s prekidačima Cherry MX Brown.